Грузия собирается восстановить дипотношения с Россией, Армения повышает уровень партнёрства с США до стратегического

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Грузия собирается восстановить дипотношения с Россией, Армения повышает уровень партнёрства с США до стратегического

Грузинские средства массовой информации сообщают о том, что правящая в стране партия «Грузинская мечта» осуществляет процесс подготовки по восстановлению дипотношений с Российской Федерацией.

При этом сообщается, что Тбилиси активно работает с коллегами из Москвы с той целью, чтобы посольства снова начали работать в двух странах.



Напомним, что дипломатические отношения с Россией Грузия разорвала при Саакашвили – после его провокации в Южной Осетии. Разрыв был юридически оформлен 3 сентября 2008 года.

Грузинские СМИ:

Уже начался процесс формирования будущего состава дипломатической миссии Грузии в Москве.

При этом добавлено, что правительству Грузии восстановить дипломатические отношения с Россией «посоветовали» представители бизнеса и грузинской диаспоры в РФ.

Напомним, что ранее в Грузии был принят закон об иностранных агентах, что вызвало всплеск негодования на Западе. В США и ЕС стали заявлять, что это «не идёт в ногу с демократическими преобразованиями Грузии», а один из еврокомиссаров вообще намекнул грузинскому премьеру на то, что после принятия такого закона того «может ожидать судьба словацкого премьера Роберта Фицо» - в плане совершения покушения.

Стоит также добавить и то, что пока Грузия думает на восстановлением дипотношений с Россией, соседняя Армения решила поднять уровень партнёрства с США до стратегического.
47 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +13
    Сегодня, 06:58
    Грузины почти через 30 лет поняли ,что апельсины растут у русских в магазинах и они не грузинские.
    1. fif21 Звание
      fif21
      -4
      Сегодня, 07:40
      Цитата: tralflot1832
      Грузины почти через 30 лет поняли ,что апельсины растут у русских в магазинах и они не грузинские.

      good Мало ли что хотят грузины . Главное , что в России их не хотят . "Продажная любовь" , это к США и ЕС . Это касается и Прибалтики , и другие "братские Республики СССР". hi
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +5
      Сегодня, 07:50
      Цитата: tralflot1832
      Грузины почти через 30 лет поняли ,что апельсины растут у русских в магазинах и они не грузинские.

      И чача в Крыму лучше чем грузинская.
    3. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 08:52
      Добрый день Андрей. Апельсины в Грузии не растут))) были мандарины - да и те, в основном абхазские. Вот вино у них хорошее, но то в каких объемах его в России продавали, вызывает сильные сомнения, что оно грузинское.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +9
    Сегодня, 07:02
    ...Как,удручён своим венцом,
    Такой-то царь, в такой-то год,
    Вручал России свой народ.
    ---
    И божья благодать сошла
    На Грузию! Она цвела
    С тех пор в тени своих садов,
    Не опасаяся врагов,
    За гранью дружеских штыков...
    ---
    М. Ю. Лермонтов. Мцыри.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +6
      Сегодня, 07:18
      И дикий крик и стон глухой
      Промчались в глубине долины —
      Недолго продолжался бой:
      Бежали робкие грузины!

      Михаил Лермонтов. Демон
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +1
        Сегодня, 07:55
        Где-то слышал байку, что в грузинском переводе эта строчка звучит как "бежали робкие армяне"... what wink
        1. Rage66 Звание
          Rage66
          +1
          Сегодня, 08:44
          Тогда вместо "в глубине долины" должно быть "в глубине Севана" lol
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 07:05
    Видать припекло........
    В други набиваются.....
    Мы как всегда, широты душевной....
    1. ASSAD1 Звание
      ASSAD1
      +9
      Сегодня, 07:15
      Ну и отталкивать мне кажется не правильно. Спокойно налаживать отношения. А соседи посмотрят и поймут что ошибались тоже.
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +2
        Сегодня, 07:20
        Таких друзей..... предали один раз, предадут не единожды.....
        1. ASSAD1 Звание
          ASSAD1
          +8
          Сегодня, 07:22
          А дружить вот совершенно без надобности ! Только взаимовыгодные отношения. Торговля, туризм , транзит.
          1. Mouse Звание
            Mouse
            0
            Сегодня, 07:28
            А то, вы, нас не знаете... еслив что, то по полной...
            Краев не видим!
        2. Иван 1980 Звание
          Иван 1980
          0
          Сегодня, 08:39
          Из бывшего СССР нас не предавал только Таджикистан, Беларусь и та хотела с натой дружить.
      2. Южноукраинец Звание
        Южноукраинец
        +3
        Сегодня, 07:25
        . Ну и отталкивать мне кажется не правильно

        Ни в коем случаи нельзя отталкивать. Людям свойственно ошибаться. После счастливой советской жизни, грузины хлебнули горя за 30 лет, ну и сами всё поняли.
        1. ASSAD1 Звание
          ASSAD1
          +1
          Сегодня, 07:29
          Интересная новость от полосатых, в список стран граждане которых нелегально пересекают границу США со стороны Мексике и которых следует немедленно депортировать включили и Грузию.
        2. Mouse Звание
          Mouse
          +2
          Сегодня, 07:30
          Понять и простить? В нашем стиле.... на этом и обжигаемся....
          1. carpenter Звание
            carpenter
            +3
            Сегодня, 07:55
            Цитата: Mouse
            Понять и простить?

            Понять можно, простить нельзя, как гулящей жене.
          2. анатолий цыпушкин Звание
            анатолий цыпушкин
            0
            Сегодня, 08:23
            прощай и тебе будет прощение.какой мерою меряешь..
          3. Rage66 Звание
            Rage66
            +1
            Сегодня, 08:47
            Простить можно - забывать нельзя hi
        3. Голландец Михель Звание
          Голландец Михель
          +3
          Сегодня, 07:49
          После счастливой советской жизни, грузины хлебнули горя за 30 лет
          Вы предлагаете их кредитами утешить? Или беспошлинной торговлей? Вспомните-ка антироссийские лозунги на грузинских митингах. Что они говорили? Напомню, один даже в вино помочился, которое идёт на экспорт а Россию
          1. Южноукраинец Звание
            Южноукраинец
            +2
            Сегодня, 07:53
            . Напомню, один даже в вино помочился, которое идёт на экспорт а Россию

            Дураков везде полно. Все прошлые годы проамериканская власть защищала интересы, именно, русофобов. Теперь ситуация во власти в Грузии меняется на противоположную, грех этим не воспользоваться.
            1. Mouse Звание
              Mouse
              +1
              Сегодня, 07:59
              Да.... но когда колличество превалирует над качеством... наводит
              на мысли....
        4. Егоза Звание
          Егоза
          +3
          Сегодня, 08:16
          Цитата: Южноукраинец
          После счастливой советской жизни, грузины хлебнули горя за 30 лет, ну и сами всё поняли.

          Жаль, что армяне до сих пор не поняли. Ну, пусть попробуют, как оно будет под США лежаться.
      3. paul3390 Звание
        paul3390
        +4
        Сегодня, 07:58
        Пусть всё делают по форме - челобитную подают как положено, каются в своих безмерных винах, дары подгонят, ну - как от прадедов заведено. Ну а мы подумаем..
    2. fif21 Звание
      fif21
      +6
      Сегодня, 07:27
      Цитата: Mouse
      В други набиваются.....
      Мы как всегда, широты душевной....

      Вот зачем эти нужны России ? Кто ответит за убийство Русских миротворцев ? Кто ответит за грузинских наемников на Украине ? Кто дружит с врагами России США? Почему мы должны помогать грузинской экономике ? А воров в законе ( напокупавших этот статус) у нас и так хватает . Хотят бизнес ? Пусть выгонят матрасников и ЕС , а там посмотрим . Учиться нужно у "партнеров" - хотите в ЕС - вот вам дорожная карта . И этим тоже - Хотите в ЕАЭС - вот Вам дорожная карта . Границы с Грузией должны быть на крепком замке . hi
      1. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 07:29
        Вот и я о том же....
        hi ......
      2. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +4
        Сегодня, 07:51
        Вот зачем эти нужны России ?
        Поставлять в Россию низкокачественное вино и организованную преступность с миграцией
        1. fif21 Звание
          fif21
          +3
          Сегодня, 07:59
          Цитата: Голландец Михель
          Поставлять в Россию низкокачественное вино и организованную преступность с миграцией

          wassat Для этого им Россия нужна . Еще им нужна Осетия и Абхазия . И история с Нагорным Карабахом показала , что чей он будет , зависит от России . hi
  4. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +1
    Сегодня, 07:07
    Чудны твои дела Господи...Грузия разворачивается на 180 градусов к России...
    Армения наооборот поворачивается на 180 градусов от России.
    Нет стабильности у наших границ...да в мире в целом...повезло нам жить в эпоху перемен.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +4
      Сегодня, 07:10
      Причем уже вторых перемен - сначала 90е пережили, было там полно выкрутасов от гайдарской шоблы, теперь снова началось..... Вот уж воистину "повезло" нам в такие времена жить....
    2. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 07:13
      В том- то и фикус.... не одни, так другие.... раскачать, скакать заставить....
      Про триебалтов не говорю, уже плотно под штатами лежат.....
    3. fif21 Звание
      fif21
      0
      Сегодня, 07:30
      Цитата: Леха с Андроида.
      Грузия разворачивается на 180 градусов к России...

      Цитата: Леха с Андроида.
      Армения наооборот поворачивается на 180 градусов от России.

      Что те , что другие России не нужны . Кто этого еще не понял , тот лох . hi
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +2
        Сегодня, 08:20
        Цитата: fif21
        Что те , что другие России не нужны . Кто этого еще не понял , тот лох .

        Не бывает плохих народов, но в каждом народе есть кучка негодяев. (Минус мой)
        1. fif21 Звание
          fif21
          +3
          Сегодня, 08:33
          Цитата: Егоза
          Не бывает плохих народов, но в каждом народе есть кучка негодяев.

          Согласен . Но когда негодяи правят страной , забыв об интересах своего народа , они и народ свой обрекают на лишения . Сегодня прошла информация - в РФ возбуждено уголовное дело против грузинской снайперши ВСУ .
          Цитата: Егоза
          (Минус мой)

          Ваше право laughing Я Вам поставил плюс . hi
    4. анатолий цыпушкин Звание
      анатолий цыпушкин
      +1
      Сегодня, 08:26
      добрососедство с Грузией и Азербайджаном на мой взгляд важнее
  5. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    0
    Сегодня, 07:12
    Давно пора. Саакашвили, вообще с ума сойдёт, узнав об этом, а Зурабишвили зубы до корней сотрёт.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 07:14
      Мишико и так уже поехал крышей - писали что у него болезнь нашли....
      1. Южноукраинец Звание
        Южноукраинец
        +1
        Сегодня, 07:17
        . Мишико и так уже поехал крышей - писали что у него болезнь нашли....

        Умственная болезнь не может у него появиться, ей не на чем обосноваться, основы нет)). Так говорил красноармеец Лопахин....
  6. Yujanin Звание
    Yujanin
    +1
    Сегодня, 07:34
    Вот так США повышают уровень партнёрства с Арменией до стратегического уровня.

    На фото помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии с целым министром иностранных дел Армении.
  7. Светлан Звание
    Светлан
    +4
    Сегодня, 07:42
    У Плеханова была/есть заметная статья о роли личности в истории. И сегодня, уже в современной истории, мы видим пример актуальности исследователя марксизма, которого призывал учить В.В. Ленин.

    Лидеры тащат целые народы в ту или другую сторону. Именно они определяют развитие обществ. Пришел проамериканский и потащил народ а сторону Америки. Пришел другой, потащил страну обратно
    1. vladimirvn Звание
      vladimirvn
      0
      Сегодня, 09:10
      "Лидеры тащат целые народы в ту или другую сторону. Именно они определяют развитие обществ. ...."
      Лидеры отражают настроение в обществе. По крайней мере наиболее активной его части. Каждый народ достоин своего правителя. (с)
      1. MstislavHrabr Звание
        MstislavHrabr
        0
        Сегодня, 09:19
        Лидер не только отражает мнение народа, но и формирует его...
  8. NC1982 Звание
    NC1982
    0
    Сегодня, 07:59
    Попахивает очередным конфликтом. Одни лизали за океан (помним Осетию) , вторые стратеги те ещё. Да и это чувырло нестриженое как-то напоминает Бориса Джонсона..
    1. ASSAD1 Звание
      ASSAD1
      0
      Сегодня, 08:44
      Не думаю. Посмотрели на Краину и решили , что ну её эту русофобию.
      1. NC1982 Звание
        NC1982
        0
        Сегодня, 09:19
        Они же её и начали! И теперь, видя активную поддержку НАТО вздернули хвосты!
  9. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 09:12
    Когда твои враги бросают тебе вызов, ты должен встречать их сталью и огнём, но когда они преклоняют колени - протяни им руку и помоги встать.
    Иначе, никто больше не упадёт перед тобой на колени.
    Так должен поступать мудрый Государь. (с)