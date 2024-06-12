Грузия собирается восстановить дипотношения с Россией, Армения повышает уровень партнёрства с США до стратегического

Грузинские средства массовой информации сообщают о том, что правящая в стране партия «Грузинская мечта» осуществляет процесс подготовки по восстановлению дипотношений с Российской Федерацией.При этом сообщается, что Тбилиси активно работает с коллегами из Москвы с той целью, чтобы посольства снова начали работать в двух странах.Напомним, что дипломатические отношения с Россией Грузия разорвала при Саакашвили – после его провокации в Южной Осетии. Разрыв был юридически оформлен 3 сентября 2008 года.Грузинские СМИ:При этом добавлено, что правительству Грузии восстановить дипломатические отношения с Россией «посоветовали» представители бизнеса и грузинской диаспоры в РФ.Напомним, что ранее в Грузии был принят закон об иностранных агентах, что вызвало всплеск негодования на Западе. В США и ЕС стали заявлять, что это «не идёт в ногу с демократическими преобразованиями Грузии», а один из еврокомиссаров вообще намекнул грузинскому премьеру на то, что после принятия такого закона того «может ожидать судьба словацкого премьера Роберта Фицо» - в плане совершения покушения.Стоит также добавить и то, что пока Грузия думает на восстановлением дипотношений с Россией, соседняя Армения решила поднять уровень партнёрства с США до стратегического.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»