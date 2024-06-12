В городах Украины - массовое увольнение водителей машин скорой помощи из-за мобилизационных действий ТЦК

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В городах Украины - массовое увольнение водителей машин скорой помощи из-за мобилизационных действий ТЦК

Растёт число случаев поджога и иного рода порчи автомобилей, принадлежащих украинским ТЦК (так называемым территориальным центрам комплектования). Чтобы попытаться завуалировать накопившийся у граждан негатив, украинская пропаганда обвиняет Россию. Утверждается, будто бы все поджигатели микроавтобусов ТЦК – «российские наймиты, которые «за обещание Россией денег» идут на умышленную порчу военного имущества.

Как уже сообщало «Военное обозрение», военнослужащие ВСУ даже начали клеить на свои машины таблички с надписью «Не ТЦК», чтобы рассерженные граждане не сожгли их автомобили.

Тем временем в Одессе и Харькове заявляют о том, что ТЦК ведут массовую мобилизацию водителей скорой помощи. В Одессе дело дошло до драки между ТЦК-кашниками и сотрудниками скорой помощи. Причиной драки оказалось то, что отправляемому в учебный центр водителю скорой помощи вызвали, собственно, скорую помощь в связи с ухудшением состояния здоровья. Однако ТЦК-шники медиков к мужчине не допустили, что сначала привело к словесной перепалке, а затем и к драке.

Водители одесских скорых после этого в массовом порядке принялись писать заявления на увольнение, не желая отправляться на фронт. А один из водителей заявил, что им сначала предлагалось «просто сверить в ТЦК данные», а вместо этого начали вручать «боевые повестки» и отправлять в учебные центры после военно-врачебной комиссии, длящейся не более получаса.

В Харькове аналогичная ситуация. За последнюю неделю уволились не менее 9 водителей скорой помощи. Теперь в городе рассматривают вариант пересадить на место водителей-мужчин водителей-женщин.
32 комментария
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 07:20
    А водителей катафалков какелы видимо не призывают? Крайне насущные они?

    зы С Праздником форумчан! drinks
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +5
      Сегодня, 07:25
      С каким "праздником" то поздравляете?Забитию гвоздя в гроб Великой Державе?А по статье?Да и пусть.Может чем дальше,тем больше бардака там булет.Надеюсь.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +8
        Сегодня, 07:30
        Ну зачем же так.... От души поздравил. Без всяких задних мыслей.
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 08:12
          Если что не так-извиняйте.Просто сильна память по тем дням(действительно люди не понимали,что происходит),и последующим событиям.А по тому что там ,на Украине происходит...А я считаю что это все сильно раздуто у нас.Ну,попытались одного водителя захомутать .И?Если бы их массово вязали тцкашники-другое...Поджоги машин?Так вчера-позавчера в статье тут признали-еденичные случаи.Да,хотелось бы что там этот снежный ком нарастал.Этого нет.
      2. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        +2
        Сегодня, 07:53
        Цитата: dmi.pris1
        С каким "праздником" то поздравляете?

        12 июня 1990 года на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Решение позволило российскому Верховному Совету получить больше власти от центрального аппарата СССР.
        К тому времени подобные декларации уже приняли республики прибалтики и закавказья...
        1. Фаталист Звание
          Фаталист
          +2
          Сегодня, 08:15
          Да, вот только независимость от кого_ от себя? wink . В любом случае с Праздником. Что ж, читал в укрсетях, "скорые" уже отказываются выезжать, а тут ещё и водилы увольняются. Страна дураков. Да много видео с оскорблениями и даже рукоприкладства к женщинам со стороны ТЦКашек.
      3. Mister X Звание
        Mister X
        +2
        Сегодня, 08:02
        С каким "праздником" то поздравляете?

        Дожили...
        Уже не знаешь кого, и с каким праздником поздравлять.
        Поздралял знакомого с НГ.
        От мне про римские налоги завернул.
        Пасху и Рождество по разным стилям отмечают.
        День Победы многим поперек горла...
        Что дальше?!
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +6
      Сегодня, 07:43
      Цитата: Nexcom
      А водителей катафалков какелы видимо не призывают? Крайне насущные они?

      Сотрудников крематориев и похоронные команды ТЦК запрещено трогать.
    3. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +2
      Сегодня, 08:13
      И тебя,камрад, с праздником!
    4. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 08:48
      Дмитрий ,с Праздником.Символично на день России ,сегодня также " совпало" открытие международных спортивных игр " БРИКС " в Казани ,с флагом и гимном России.И как обычно у меня новости Аирмфлота.Пару дней назад " 50 лет Победы " доставил на северный полюс экспедицию " Время Героев" 83 участника СВО ,среди них 24 Героя России и на всех 286 орденов и медалей.Атомфлот подвёл итого детского рисунка" Краски Арктики " Участие приняли 279 детей со всей России.Спецальный приз от Генерального директора ФГУП " Атомфлот" Леонида Ирлицы - поездку на Северный полюс на борту Атомного ледокола " 50 лет победы " выиграла Кащеева Анастасия из города Орла с работой " Бегущий по льдам".Кстати официальная цена такого тура на одного человека более 3млн руб.Следущий рейс на Северный полюс детский и оборотной бесплатный для российских детей( отличников учёбы и победителей Олимпиад под потронажем Атомфлота.Про китайских детей не знаю - кто у них спонсор.Фото в студию.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 09:10
        Андрей, взаимно с Праздником.
  2. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +6
    Сегодня, 07:25
    Даже если уволится,то что толку? Храмадяне,ешьте большой ложкой,то что наскакали. Поделом.
  3. Наган Звание
    Наган
    +5
    Сегодня, 07:27
    Видать, водилы скорой помощи не последние в/на. Ведь сказано же им - до последнего украинца. Кстати, неполиткорректный сексизм. Чем украинки хуже (ну или лучше - тут не поймешь, какой вариант толерантней)?
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 07:40
      Европейскую популяцию кто пополнять будет? belay
      Сплошь радужные.... wassat
      1. Наган Звание
        Наган
        +4
        Сегодня, 07:49
        Цитата: Mouse
        Европейскую популяцию кто пополнять будет?
        Негры, арабы, паки... мало ли небелых? Тут депутатесса Конгресса от штата Нью Йорк Alexandria Ocasio-Cortez (ессно от партии дерьмократов) как-то предлагала законодательно запретить белым вступать в отношения с белыми, если эти отношения не однополые. Мол, таким образом проблема расизма решится за одно поколение. А рагули слишком белые чтоб быть политкорректными поставщиками генетического материала.
        1. Mouse Звание
          Mouse
          +2
          Сегодня, 07:51
          wassat .......................... wassat
      2. Ясная Звание
        Ясная
        0
        Сегодня, 09:12
        Цитата: Mouse
        Европейскую популяцию кто пополнять будет? belay
        Сплошь радужные.... wassat

        А, мигранты у них - тут, как тут! hi
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +4
    Сегодня, 07:33
    Чет даже постебаться не хочется....... печально всё....
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +6
      Сегодня, 07:46
      Цитата: Mouse
      Чет даже постебаться не хочется....... печально всё....

      Печально,но они же сами такого добивались. Мы помним их майданы и "москоляку на гиляку, теперь это им воздается сторицей.
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +2
        Сегодня, 07:48
        Да наша натура такая.... жалеть убогих......
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +6
          Сегодня, 07:56
          Цитата: Mouse
          Да наша натура такая.... жалеть убогих.....

          Сочувствовать можно, но жалеть нельзя.
    2. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 09:17
      Цитата: Mouse
      Чет даже постебаться не хочется.
      Василий, нужно себя заставлять yes
      Цитата: Mouse
      печально всё....
      У тебя какая печаль, светлая или темная? Печаль это один из грехов winked
  5. Serafim Звание
    Serafim
    +4
    Сегодня, 07:40
    Уволился или не уволился, всё равно ведь найдут и отправят на убой. Днем раньше, днем позже....
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +3
      Сегодня, 07:44
      Маленький, но шанс увернуться, сбежать.... так из машины вытащат...
      1. Ясная Звание
        Ясная
        0
        Сегодня, 09:20
        Цитата: Mouse
        Маленький, но шанс увернуться, сбежать.... так из машины вытащат...

        Конечно, лучше два своих, чем десяток от Фаберже. lol
  6. faiver Звание
    faiver
    +1
    Сегодня, 07:56
    В Харькове аналогичная ситуация. За последнюю неделю уволились не менее 9 водителей скорой помощи
    - ну для Харькова это смешная цифра, то бишь это экипажи двух а/м скорой помощи + 1 чел...
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 07:58
    «ТЦК ведут массовую мобилизацию водителей скорой помощи» —

    — Як би не була "Швидка допомога", а ТЦК швидше ...
  8. tatarin1972 Звание
    tatarin1972
    +2
    Сегодня, 08:00
    Пассионарии на фронте или уже, в большей своей части , копыта откинули, а основная масса охлоса не горит желанием защищать страну от вторжения. Как долго ещё продержится ТЦК до того момента, когда их начнут отстреливать после выхода из здания?
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 08:28
      Цитата: tatarin1972
      Как долго ещё продержится ТЦК до того момента, когда их начнут отстреливать после выхода из здания?

      Пока их самих на фронт не отправят. Прямо при выходе из здания и поставят остатки нациков, которые в фургоны их загонять будут. Правда, еще есть "резерв", уже предлагали женщин-зеков тоже на фронт отправлять на тех же условиях, что и мужиков.
      1. tatarin1972 Звание
        tatarin1972
        0
        Сегодня, 09:21
        Вы думаете, что они доедут до фронта? Их, ......, ещё в ППД удавят.
  9. ser580 Звание
    ser580
    +1
    Сегодня, 08:46
    когда начнут забирать баб- за руль посадят школьников, а потом и скорая будет не нужна:)
  10. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 09:13
    Водитель скорой это ас, которого не заменишь просто водилой, а женщины (чаще всего) тут не подходят совсем.