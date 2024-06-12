В городах Украины - массовое увольнение водителей машин скорой помощи из-за мобилизационных действий ТЦК
32
Растёт число случаев поджога и иного рода порчи автомобилей, принадлежащих украинским ТЦК (так называемым территориальным центрам комплектования). Чтобы попытаться завуалировать накопившийся у граждан негатив, украинская пропаганда обвиняет Россию. Утверждается, будто бы все поджигатели микроавтобусов ТЦК – «российские наймиты, которые «за обещание Россией денег» идут на умышленную порчу военного имущества.
Как уже сообщало «Военное обозрение», военнослужащие ВСУ даже начали клеить на свои машины таблички с надписью «Не ТЦК», чтобы рассерженные граждане не сожгли их автомобили.
Тем временем в Одессе и Харькове заявляют о том, что ТЦК ведут массовую мобилизацию водителей скорой помощи. В Одессе дело дошло до драки между ТЦК-кашниками и сотрудниками скорой помощи. Причиной драки оказалось то, что отправляемому в учебный центр водителю скорой помощи вызвали, собственно, скорую помощь в связи с ухудшением состояния здоровья. Однако ТЦК-шники медиков к мужчине не допустили, что сначала привело к словесной перепалке, а затем и к драке.
Водители одесских скорых после этого в массовом порядке принялись писать заявления на увольнение, не желая отправляться на фронт. А один из водителей заявил, что им сначала предлагалось «просто сверить в ТЦК данные», а вместо этого начали вручать «боевые повестки» и отправлять в учебные центры после военно-врачебной комиссии, длящейся не более получаса.
В Харькове аналогичная ситуация. За последнюю неделю уволились не менее 9 водителей скорой помощи. Теперь в городе рассматривают вариант пересадить на место водителей-мужчин водителей-женщин.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация