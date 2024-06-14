По итогам выборов в Европарламент
Выборы в Европейский парламент завершились. Исходя из того, что конфедеративное государственное образование Европейский союз сбавлять обороты русофобии и снижать накал противостояния с Россией до сих пор не собиралось, посмотрим на итоговые результаты, сравним их с предварительным прогнозом.
Разгромно низкий результат у Макрона
В целом, глядя на итоговые результаты, хочется в чем-то позавидовать европейской политической социологии. Предварительные замеры мнений в главной десятке европейских стран, таких как Франция, Испания, Бельгия, Германия, Нидерланды, Италия почти в проценты совпали с финальными показателями. Однако результаты подразумевают и несколько взаимосвязанных политических интриг.
Для начала рассмотрим итоги по Франции, где Э. Макрон получил не просто низкий результат, а разгромно низкий. Интрига здесь максимальная, как и накал страстей в европейских медиа.
Дело в том, что вся социология заранее показывала, что у политических сил М. Ле Пен и Э. Макрона расхождение остается двукратным и не в пользу последнего. Замеры давали 30 % и 15 % соответственно, итог – 32 % и 15 %.
Французскую социологию можно, конечно, поздравить, но было бы странно думать, что у французского президента были какие-то иллюзии на победу. Опросы в ЕС действительно довольно точны, расхождения только в процентах, т. е. рассчитывать на что-то большее Э. Макрон не мог.
К концу мая стало уже понятно, что его план по перетаскиванию на себя всех возможных голосов, которые хоть как-то отождествляют себя с понятием «самостоятельная Франция», «Франция – лидер ЕС в военно-промышленном плане», «Франция за самостоятельную промышленную политику» и т. п., не удался.
Хотя французский президент старался, следует признать, изо всех сил. Он бряцал «на грани фола» оружием, заключал хорошие контракты с Китаем, демонстрировал самостоятельность относительно Еврокомиссии. Нельзя сказать, что в этом ему не подыграл и Пекин, решая, впрочем, свои задачи. Тем не менее вырвать дополнительные голоса правых и центристов Э. Макрону не удалось, и итоговый результат такой, какой есть.
И вот Э. Макрон назначает внеочередные выборы в самой Франции, причем решение это было подано всей европейской прессой без исключения как неожиданное, эмоциональное, спонтанное, буквально принятое в кабинете за несколько часов.
Появились материалы, что президент Франции уже размышляет об отставке, однако в отставку Э. Макрон не пошел. Зато картинно загорелась крыша Версальского дворца (как будто крыша ждала результатов голосования), а на улицу вылетели толпы левых и мигрантов, которые громят магазины и бары правых (не очень правых тоже громят). Видимо, для того, чтобы еще больше сплотить сторонников правых со всего консервативного крыла.
Версальский дворец в данном контексте не просто памятник и элемент высокого туризма, а место, где собирается целый французский конгресс – общее собрание обеих палат парламента Франции.
Несомненно, это весьма занятное начало короткой предвыборной кампании Э. Макрона – выборы стартуют уже 30 июня, но очевидно, что тут нет ни просчитанных до этого эмоций, ни какой-то спонтанности.
Результаты свои в конце мая Э. Макрон знал заранее, как знал и то, что за руку в итоге М. Ле Пен будет держать на публике своего пока еще не официального юного родственника – Ж. Барделлу (1995 г. р., 29 лет), предлагая его на пост нового премьер-министра республики.
Ж. Барделла – лицо политической молодежи французского «Тиктока» с внешностью и имиджем телезвезды. В партийную систему семьи Ле Пен он попал в школьном возрасте в 2011, а к 2020 году, не особо афишируя, завязал отношения с дочерью старшей сестры Марин Ле Пен – Нолвен Оливер. Войдя таким образом в весьма состоятельный клан Ле Пен, но не неся на себе бремени «токсичной фамилии».
Таким образом, к середине нынешнего июня Франция остается с распущенным парламентом и двумя слишком молодыми дарованиями: действующим премьер-министром и открытым геем Г. Атталем (34 года) и претендентом на этот пост от семейного клана Ле Пен, нормальным мужчиной Ж. Барделла.
Зачем же Э. Макрону это все нужно?
Дело в том, что клан М. Ле Пен в сложной системе трех неустойчивых альянсов из четырнадцати активных парламентских партий большинства в Национальной ассамблее никогда не соберет. При этом парадоксальным образом на президентских выборах у семьи Ле Пен получается добиваться второго-третьего результата, который, правда, нельзя никак конвертировать в результат первый.
Соответственно, даже получив (и закономерно) голосов еще меньше, чем на прошлых парламентских выборах, Э. Макрон может спокойно идти двумя путями.
Первый – это взять со вздохом за руку Ж. Барделлу и перед утверждением его кандидатуры на пост премьер-министра попросить Национальную ассамблею проголосовать по вопросу доверия. Итог голосования понятен, после можно будет (как бы вынужденно) оставить Г. Атталя.
Второй путь – просто переутвердить Г. Атталя в должности премьер-министра, не вынося никаких вопросов на голосование, поскольку выбирать надо по регламенту из большинства, а большинства твердого в ассамблее не будет.
В таком случае у президента Франции есть полномочия назначить вообще любого человека на премьерский пост (понятно, что не водителя парижского такси, но даже в этом он законом не ограничен), а дальше уже все дожимать через министерские портфели.
Он может и вообще пойти миксом из двух вариантов, как раз пожертвовав молодым дарованием и назначив действительно кого-то третьего.
Да, это будет своего рода правительственный кризис, но ассамблею Э. Макрон больше одного раза распустить не может – надо ждать до следующего лета, о чем знают и депутаты. Это будет правительство меньшинства, что никак не повлияет на суть французской политики.
Эмоции Э. Макрона только кажутся жуткой авантюрой, рисковой игрой. На самом деле это часть давно выверенного механизма сложной политической системы Франции, где может быть и правительство меньшинства и странное большинство, принимающее совершенно непопулярные решения.
Вообще не исключено, что и Г. Атталь, утвержденный только пять месяцев назад – это только одна из технических разменных фигур по принципу «молодость против молодости».
Это уже под президентские выборы Э. Макрону, конечно, придется что-то придумывать, но на них сам он уже не пойдет, и эта проблема ляжет на плечи элит, которые стоят за ним.
И спешка, с которой он назначил эти выборы, как раз и означает, что ему надо переутвердить свое влияние в куда более крупных раскладах европейской политики, но которые актуальны прямо в ближайшее время, в частности, сохранив своего рода лидерство в вопросах с Россией.
Раз после своих ближайших выборов британцы будут больше заниматься собой, а в структуре ЕС принципиально изменится не столь многое – в частности, уход с поста главы Еврокомиссии У. фон дер Ляйен теперь маловероятен, то все эти игры просто добавят Э. Макрону устойчивости во вне и спустят пар от вопросов внутри. Зато устойчивость будет очень нужна при непопулярных внешнеполитических решениях.
Выигрывает ли от этого Россия?
В этом есть серьезные сомнения, ведь устойчивость Э. Макрону нужна не для нашего блага или наших планов по украинскому вопросу.
Да и семейный клан Ле Пен нам, мягко говоря, не союзник, даже не попутчик.
– это не Э. Макрон, это как раз М. Ле Пен.
Она кстати, аплодировала выступлению В. Зеленского в Национальной ассамблее ничуть не меньше, чем остальные. Да, она против отправки «французских войск под французским флагом», но не против всего остального.
На самом деле это еще очень большой вопрос, за кого болеть надо во Франции – за Ле Пен или за Э. Макрона.
Вообще, эти выборы в Европарламент очень неплохо отразили реальный уровень условной «прорусскости» в европейской политике, причем непосредственно по странам.
Из всех тех, кого теоретически с мандатами можно отнести к этой фракции (назовем так) и кто преодолел 5-процентный барьер, выходит примерно следующее. Германия – 6 мандатов, Болгария – 3 мандата, Словакия – 1 мандат, Италия – 8 мандатов, Венгрия – 10 мандатов, Греция – 3 мандата, Испания – 1 мандат. Итого – 24 мандата на 720 мест, не густо.
С фракцией, которая не «пророссийская», но в целом выступает за умеренные поставки вооружений Киеву, за неповышение уровня эскалации до нынешних запредельных уже величин – «Идентичность и демократия», все довольно сложно.
Сейчас там будут торги по поводу расширения, поскольку существенная часть партий, с которыми «Идентичность» вела переговоры последние полгода, прошла 5-процентный барьер. Однако там будет одновременно и Ле Пен, и «Альтернатива для Германии», и венгры, болгары и словаки, которые учтены в предыдущем абзаце, и, возможно, итальянские силы.
Это весьма своеобразная футбольная команда, которая в сумме дает 43 мандата к 58 текущим (т. е. 101). Прогноз был, кстати, 96. Но все это еще предстоит собрать, соединить.
В целом же, если вообще собрать совершенно всех, кто хоть и не выступает с позиции «понимания России», но просто имеет относительно умеренные внешнеполитические взгляды и является твердым консерватором – количество мандатов может составить 175 (24 %).
Опросы давали в прошлый раз значение, близкое к 22 %, что еще раз делает честь социологам, но принципиально мало что меняет в общих раскладах относительно России, если все они скучкуются вокруг «Идентичности», она не то что не потеплеет по отношению к нам, а еще больше похолодеет.
Что интересно, по факту получилось, что голоса главных проигравших – «Зеленых» и «Обновляя Европу» (Э. Макрон и его партия как раз там), утекли не только к консерваторам и различным «укро», «евро» и прочим скептикам, но и к партии главного врача Европы У. фон дер Ляйен (EPP). Было 179, стало 186 мандатов.
Это, конечно, не много, но на фоне успехов Э. Макрона, который не хотел ее видеть дальше на посту руководителя Еврокомиссии, главный европейский врач может праздновать победу. Вполне возможно, что она и дальше будет его сопровождать в поездках в Китай – это выяснится 17 июня.
Несомненно, все разом в обзор включить не получится – слишком велико это выборное общественное пространство ЕС, но приведенные цифры дают пищу для некоторых ранее неочевидных выводов.
К примеру, у нас в информационном поле очень много уделяется внимания партии «Альтернатива для Германии» и позициям семейного клана Ле Пен, партии Вилдерса в Нидерландах, позициям Венгрии и Словакии, 11 % «близких» есть в Италии.
Но если внимательно посмотреть на статистику, то видно, что у нас, оказывается, очень интересные позиции в Болгарии – аж 24 %, в Греции – тоже 24 %. Этих показателей раньше не было, но, в отличие от Нидерландов и AdG или той же Ле Пен, эти голоса-то пророссийские.
Кстати, греческие левые как раз пытаются блокировать поставки Украине вооружений из Греции и через Грецию. В той же Германии у нас де-факто реальный и понятный союзник – только силы, связанные с партией С. Вагенкнехт (6 мест из 96).
То есть, помимо Венгрии и Словакии, которые у всех сегодня на слуху, остались и даже укрепляются пророссийские силы в Болгарии и Греции, другое дело, что все это находится под страшным информационным и политическим давлением, а официальные правительства принимают решения одно другого лучше, что в Греции, что в Болгарии. Но оказывается, что под этим спудом прорастает и много живого, причем вопреки обстоятельствам.
Здесь есть о чем поразмышлять нашим политическим мужам. Если их бы всех (пусть по 2–3 мандата) объединить вместе с венграми, болгарами, С. Вагенкнехт в отдельную, пусть и пока немногочисленную фракцию в Европарламенте (фракция – это минимально двадцать пять идейно близких депутатов из семи стран ЕС), это было бы интересно, заодно в будущем и полезно.
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