В Киевской области ударом ВС РФ уничтожено промышленное предприятие военного назначения
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ГС ЧС Украины подтверждает информацию о том, что в результате ночного удара ВС РФ было уничтожено одно из промышленных предприятий в Киевской области. С места прилётов публикуются фотографии, фон которых – непосредственные кадры с горящим объектом – размыт. Соответственно, это является доказательством того, что прилёт пришёлся по объекту военной промышленности, иначе бы киевский режим фото не «блюрил».
Ранее в украинском сегменте социальных сетей проходила информация о том, что ПВО ВСУ работала в районе Броваров, Борисполя и Белой Церкви. Все эти города расположены в Киевской области. Также сообщалось о том, что удары носили комбинированный характер: сначала был налёт дронов типа «Герань», потом в дело вступили гиперзвуковые «Кинжалы».
По последним сведениям, в результате одного из таких ударов был фактически полностью уничтожен объект, на котором готовились организовать производство боеприпасов, в том числе «натовского» калибра. Вполне возможно, что на фото ГС ЧС по Киевской области – именно этот уничтоженный объект.
Напомним, что ранее поступала информация о начале работы на Украине предприятия немецкой компании Rheinmetall. Об этом заявил министр правительства Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. По словам Камышина, на предприятии украинские рабочие начали производственный процесс под техническим наблюдением немецких специалистов. В каком городе организовано это производство, украинский министр говорить не стал.
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