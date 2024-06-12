В Киевской области ударом ВС РФ уничтожено промышленное предприятие военного назначения

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В Киевской области ударом ВС РФ уничтожено промышленное предприятие военного назначения

ГС ЧС Украины подтверждает информацию о том, что в результате ночного удара ВС РФ было уничтожено одно из промышленных предприятий в Киевской области. С места прилётов публикуются фотографии, фон которых – непосредственные кадры с горящим объектом – размыт. Соответственно, это является доказательством того, что прилёт пришёлся по объекту военной промышленности, иначе бы киевский режим фото не «блюрил».

Ранее в украинском сегменте социальных сетей проходила информация о том, что ПВО ВСУ работала в районе Броваров, Борисполя и Белой Церкви. Все эти города расположены в Киевской области. Также сообщалось о том, что удары носили комбинированный характер: сначала был налёт дронов типа «Герань», потом в дело вступили гиперзвуковые «Кинжалы».





По последним сведениям, в результате одного из таких ударов был фактически полностью уничтожен объект, на котором готовились организовать производство боеприпасов, в том числе «натовского» калибра. Вполне возможно, что на фото ГС ЧС по Киевской области – именно этот уничтоженный объект.

Напомним, что ранее поступала информация о начале работы на Украине предприятия немецкой компании Rheinmetall. Об этом заявил министр правительства Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. По словам Камышина, на предприятии украинские рабочие начали производственный процесс под техническим наблюдением немецких специалистов. В каком городе организовано это производство, украинский министр говорить не стал.
14 комментариев
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  1. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +6
    Сегодня, 08:11
    Бодрят такие сообщения с утра, даже зарядку можно не делать. С праздником!
  2. NC1982 Звание
    NC1982
    +4
    Сегодня, 08:13
    Пожарники уматывали бы оттуда, зачем вам гибнуть в случае второго прилёта..? Пусть немцы копошатся.
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 08:47
      Вполне возможно, что на фото ГС ЧС по Киевской области – именно этот уничтоженный объект.

      На фото хлопцы здоровые, а еще в зсу не забрали.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 09:18
        frruc hi, там ещё "добровольцев" года на два, а если по честному начнут грести то и на 4 хватит, иначе ВСУ ещё бы прошлой осенью посыпались.
        1. frruc Звание
          frruc
          0
          Сегодня, 09:23
          Ропот 55
          .....там ещё "добровольцев" года на два, а если по честному начнут грести то и на 4 хватит

          Это понятно. Но водителей скорой помощи, например, гребут прямо на вызовах.
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 09:20
      NC1982 hi, как бы к ним не относиться но они выполняют свою работу, и сваливать по ходу не собираются.
      1. NC1982 Звание
        NC1982
        0
        Сегодня, 09:24
        Надеюсь наши не будут сваливаться до уровня плинтусоукропов, когда те ударят и ждут, когда съеду ся спасатели, медики. Подождут, когда ребята закончат свое дело. Потом можно и по "друзьям" ахтунг устроить.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 08:32
    «На предприятии украинские рабочие начали производственный процесс под техническим наблюдением немецких специалистов» —

    — Специалисты сейчас наблюдают с удалёнки ...
  4. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +2
    Сегодня, 08:33
    Водителей "Скорой помощи" начали призывать. А когда за пожарников возьмутся?
    1. Wolfskin1993 Звание
      Wolfskin1993
      0
      Сегодня, 08:46
      "Алё! "Пожарная"? Не знаю уже куда звонить! Тут "Скорая" с мУсорами подралась!"
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 09:22
      Fitter65 hi, если не ошибаюсь то на прошлой недели была новость о решении призыва 50%из МЧС (или как там у них) личного состава.
  5. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 08:39
    .ГС ЧС Украины подтверждает информацию о том, что в результате ночного удара ВС РФ было уничтожено одно из промышленных предприятий в Киевской области.

    Не последнее... имхо.....
  6. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 08:39
    Опять по всей Хахляндии шальвары полные фекалий.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 08:44
      Вытрусят.... делов- то wassat