Губернатор Белгородской области: ВСУ разбрасывают противопехотные мины в приграничной зоне

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Губернатор Белгородской области: ВСУ разбрасывают противопехотные мины в приграничной зоне

Помимо постоянных обстрелов и атак беспилотников, украинские военные начали разбрасывать противопехотные мины в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Противник в десятикилометровой приграничной зоне разбрасывает противопехотные мины с сейсмодатчиками. Очень опасная вещь

- сказал Гладков в видеообращении в своём телеграм-канале.



Губернатор призвал граждан быть максимально осторожными и не приближаться к подозрительным предметам, а вызывать сотрудников правоохранительных органов в случае их обнаружения. По словам Гладкова, видео с изображением того, как выглядят разбрасываемые ВСУ мины, будет распространено среди жителей региона.

Прошедшей ночью в Белгородской области несколько раз объявлялась ракетная опасность. Обстрелу из реактивных систем залпового огня подвергся город Шебекино. Повреждения получили частные и многоквартирные дома, автомобили и линии электропередачи. По данным главы региона, погиб один человек и трое ранено.

Напомним, что Белгородская область граничит с Украиной и наиболее часто оказывается под ударом противника. В регионе постоянно действует высокий («жёлтый») уровень террористической опасности.
6 комментариев
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  1. Медведев_Дмитрий Звание
    Медведев_Дмитрий
    +1
    Сегодня, 08:56
    Никак не могу понять, кто и с какой стороны границы делает "санитарную зону" winked
    1. Сергей3 Звание
      Сергей3
      0
      Сегодня, 09:18
      Никак не могу понять, кто и с какой стороны границы делает "санитарную зону" winked

      Тут и понимать нечего, всё это закончится только когда исчезнет последний украинец.
      1. Медведев_Дмитрий Звание
        Медведев_Дмитрий
        0
        Сегодня, 09:22
        Это ваша точка зрения, кредо, так сказать ?
  2. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 08:57
    . Губернатор призвал граждан быть максимально осторожными и не приближаться к подозрительным предметам, а вызывать сотрудников правоохранительных органов

    Сами себе жизнь усложняют......
  3. леонидыч Звание
    леонидыч
    -1
    Сегодня, 08:57
    Ну что сказать, фашисты, твари, изверги. В бессильной злобе гадят как могут.
    1. invisible_man Звание
      invisible_man
      0
      Сегодня, 09:05
      Вспомнился анекдот: "половое бессилие - это когда с утра не можешь завалить обеими руками".
      В чем выражается "бессилие" ВСУ, если мы третий год не можем не только обезопасить Донбасс, но и допускаем атаки на города "старой" России?