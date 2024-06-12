Аргентинский президент Милей всё же решил поехать на саммит по Украине

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Аргентинский президент Милей всё же решил поехать на саммит по Украине

В субботу на швейцарском курорте Бюргеншток должна начать свою работу «мирная» конференция, созванная Зеленским для подтверждения своей легитимности после того, как истёк срок его президентских полномочий.

До сих пор точно неизвестно, сколько же государств и на каком уровне отзовутся на приглашения на саммит, которые были разосланы в 160 стран. По состоянию на данный момент, таких стран около 80.



Многие мировые лидеры уже отказались ехать в Швейцарию. А вот президент Аргентины Хавьер Милей, который ранее также был среди них, теперь, как сообщает аргентинская газета Clarin, передумал.

Издание отмечает, что Милей якобы «в последнюю минуту» принял решение всё же поучаствовать в саммите. Он получил специальное послание Зеленского с просьбой присутствовать хотя бы на церемонии открытия мероприятия. Перед поездкой на саммит по Украине аргентинский президент посетит Италию, где собирается «Большая семёрка». С Милеем в Швейцарию поедет и глава Минобороны страны Луис Петри, пишет Clarin.

Стоит добавить, что нынешний президент Аргентины является американским марионеткой и, очевидно, будет делать то, что ему прикажут из Вашингтона. В отличие от него, президент соседней Бразилии Лула да Силва проводит независимую внешнюю политику как в отношении украинского конфликта, так и ситуации вокруг сектора Газа.
51 комментарий
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +5
    Сегодня, 09:41
    Ну если САМ Миллей приедет то всё, полный капут. А так да, саммит очень показательный, кто есть кто, особенно по тем кто будет представлять тех кто приедет.
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +6
      Сегодня, 09:45
      А клоунов то прибавилось... negative
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +5
      Сегодня, 09:48
      Может еще и Санду,прибудет. Молдавия- очень " влиятельное" носударство. Ее мнение важно,для всего мира.))))
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +3
        Сегодня, 09:52
        Андрей Николаевич hi, в чём вся соль, из 160 приглашений по факту на данный момент приедут 80,правда непонятно то ли президенты то ли министры каких-то дел, да и что за страны будут, потому как Китай или Индия явно не идут в сравнение с Литвой или Финляндией.
        1. Егоза Звание
          Егоза
          0
          Сегодня, 10:25
          Цитата: Ропот 55
          из 160 приглашений по факту на данный момент приедут 80,правда непонятно то ли президенты то ли министры каких-то дел, да и что за страны будут,

          Это неважно, главное, чтобы на общем фото картинка красивая была - "весь мир с нами" laughing
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            -1
            Сегодня, 10:33
            Егоза hi, полностью согласен, только вот помощь одного Китая гораздо больше чем помощь десяти Латвий, Эстоний и Аргентин, как бы последние не пыжились.
      2. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 09:55
        Не.... Аргентина ихнее все! wassat
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +4
          Сегодня, 10:04
          Mouse hi, ну так понятное дело wink, вон давеча один из Трибалтийских президентов заявил что надо Россию ставить на колени, прям все как у Крылова в его басне.
          1. Монтесума Звание
            Монтесума
            -1
            Сегодня, 12:25
            Цитата: Ропот 55
            вон давеча один из Трибалтийских президентов заявил что надо Россию ставить на колени, прям все как у Крылова в его басне.

            Не путайте какую-то Моську из басни с грозными "прибалтийскими тиграми". Та просто гавкала, а эти гораздо громче рычать научились. smile
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              +1
              Сегодня, 12:28
              Монтесума hi, ну в природе такое встречается, забыл как это научно называется, когда мелкобздыхливый зверек орет как заправский лев, в надежде что его испугаются и трогать не будут))).
              1. Монтесума Звание
                Монтесума
                0
                Сегодня, 12:35
                Цитата: Ропот 55
                в природе такое встречается, забыл как это научно называется, когда мелкобздыхливый зверек орет как заправский лев, в надежде что его испугаются и трогать не будут

                Правильное уточнение. Это агрессивная мимикрия. К примеру, некоторые виды безобидных мух имеют внешний облик осы. smile
    3. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 10:49
      Интересно,но дома(в Аргентине) он находится гораздо меньше,чем на зарубежных "тусовках".Так страна и без бюджета останется.
  2. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 09:47
    Этот Миллей будет украшением "палаты №6" из наркоманов и их спонсоров.
    Ждем "ультиматума": "А то будет как вчера".
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 09:54
      Дилетант hi, ну Милей по поведению Борьку Джонса то переплюнул, хотя до самоходного Джо ему ещё далеко.
    2. Mouse Звание
      Mouse
      +3
      Сегодня, 10:09
      Милей.... милый, милый.... всё в толерантных традициях.... wassat
  3. solar Звание
    solar
    +1
    Сегодня, 09:49
    Стоит добавить, что нынешний президент Аргентины является американским марионеткой и, очевидно, будет делать то, что ему прикажут из Вашингтона.

    Любопытно, а что о нем писали на ВО, когда он отказался ехать?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 10:06
      solar hi, примерно тоже, прикалывались и смеялись в духе раз уж такой ПРЕЗИДЕНТ не едет на эту встречу это говорит о многом.
  4. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +2
    Сегодня, 09:56
    Либертарианец либертарианца видит издалека. (нар.поговорка)
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 10:07
      Смею_заметить hi, клоун клоуна, марионетка марионетку тоже издалека примечает.
      1. Смею_заметить_ Звание
        Смею_заметить_
        -1
        Сегодня, 11:57
        Не стоит упрощать, ведь они (эти оба) так не думают.
        Более того!
        В игре престолов даже самые незначительные фигуры наделены собственной волей и могут отказаться делать придуманные для них ходы. (с)
        Не даром же многие начали отмечать тот факт, что "хвост начал махать собакой"...
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 09:58
    Официальная информация ,что на сходняк в Швейцарию едет Диана Модиино не отменена.Миллей приглашён на саммит G 7 в Италию прьмером Италии Мелони.Пока всё.Аргентина разделена 50/ 50 .Но Миллей заигрывает с армией,без неё аргентинцам не снять Миилея или по крайней мере заставить заткнуться.Сейчас на кону стоит государственная нефтяная компания ,вопрос цены и покупателя.За этим в Аргентине надо смотреть ,а не за выходками Миллея.
    1. Солдатов В. Звание
      Солдатов В.
      0
      Сегодня, 10:07
      Вот воспитание советское, нам интересно кто купит нефтяную компанию в стране у чёрта на куличках. hi
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 10:12
        Солдатов В. hi, если эту компанию прихватизирует наш давнишний "партнер" в лице США то без разницы где эти кулички.
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          +1
          Сегодня, 10:56
          Солдатов В. Когда мы с 1985- 86г в Буэнос Айресе начали арендовать 500 метров причальной линии районе " Тандонор Сур" на Буэнос Айрес базировалось более 100 крупнотонажных траулеров СССР для промысла рыбы у Мальвин ,Георгии и Антарктиды." Ледяшку" рыбу такую помните по 40 копеек?Сейчас она 1200 руб,потому что промысел ведут её только китайцы с японцами.
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 10:09
      tralflot1832 hi, так Милей мож как ширму и используют пока он своим поведением отвлекает народонаселение там под шумокии приватизацию и рейдетезацию))) проведут.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 10:24
        Ропот 55.Милей довольно грамотно использует противоречия в аргентинский обществе.Каждый раз идёт вперёд вися на волоске.В эти два дня тоже будет решаться судьба Аргентины в сенате и парламенте.Пока в Аргентине терпимо.И для, понимания - в Аргентине 5 видов американского $ с разными курсами в аргентинский песо.Кто купит нефтяную госкомпанию - того и тапки.США однозначно просто так контроль над Аргентиной не получит- т.е задаром.Надо будет много денег отслюнявить Миллею,очень много.Иначе его сметут - киршнериты- пиронисты( те ещё взяточники)
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 10:37
          tralflot1832, Зеленского тоже на трон привели на мирных обещаниях, то есть обещали самое нужное тогда народу, тут как раз ничего нового, а с Милей порешают проще, если слишком много запросит, найдут "оппозиционера" на вроде словацкого и всё, оппозиционер дешевле.
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            +1
            Сегодня, 10:48
            Ропот 55 .Давайте поржём вместе.Аргентина будет воевать только за Мальвины.А оппозиция в Аргентине - киршнеристы - пиронисты за Брикс.Мир не одной Украиной живёт. lol
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 10:05
    — Будет два клоуна, белый и рыжий ...
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 10:13
      Владимир Владимирович Воронцов hi, э нет один из них кровавый.
      1. Aken Звание
        Aken
        0
        Сегодня, 10:34
        Второй просто ещё не успел. Но бензопилу уже купил.
    2. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 10:33
      ... стриженый и кучерявый.
  7. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +2
    Сегодня, 10:09
    Надеюсь, с бензопилой приедет или ему на месте выдадут? Может отчекрыжит случайно голову зелибобику? Было бы славно. И нашим после войны меньше мороки - доставать этого таракана за плинтусом, за который он спрячется.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 10:15
      убей фашиста hi, Зеленский на передний край приезжал и хоть бы хны, а там вообще все "свои". Пока Вашингтон комманду не даст он будет бодр и весел.
      1. убей фашиста Звание
        убей фашиста
        +1
        Сегодня, 10:20
        Я не знаю где у зелибобика перед и рядом с ним не стоял когда он куда то приезжал.
  8. Tagan Звание
    Tagan
    +3
    Сегодня, 10:14
    Цитата: Ропот 55
    Ну если САМ Миллей приедет то всё, полный капут.

    Может и не так плохо, что тусовку посетит этот фрик. Если ещё и споёт, то вообще зачётно будет.))
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 10:26
      Tagan hi, ну на Западе сейчас сумашедшие или активно под них косящие в большом почете и в политике к сожалению тоже, так что может на ПАРУ с Зеленским на рояле сбацают laughing
  9. sdivt Звание
    sdivt
    +1
    Сегодня, 10:19
    Да какой смысл рассматривать каждого в отдельность, и негодовать или рукоплескать по каждому поводу?
    Начнется саммит, и всё станет ясно
    Гораздо интереснее, чем он закончится
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 10:29
      sdivt hi, как всегда, уверением в заверениях о серьезности намерении и всеобщему поддержанию "демократических" ценностей и брочих штампов.
      1. sdivt Звание
        sdivt
        0
        Сегодня, 10:38
        Ну, не всё так просто
        По крайней мере, некоторые "уверения из заверений" на сегодня уже закончились достаточно неприятными для нас разрешениями атаковать наши территории, поставками ракет с большим радиусом действия и F-16 / Mirage 2000
        Вполне ожидаемо, что и на саммите будут приняты не самые приятные для России решения и договоренности. Уж явно не для гимнов России они там собираются
        Наивно надеяться, что саммит ограничится просто болтовнёй
        Вопрос только, что именно они там придумают
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 10:43
          sdivt, ну в том что Запад пойдёт на обострения было понятно после Майдана и Одессы, так что дальнобойные ракеты и боевая авиация были вопросом времени.
        2. Владимир80 Звание
          Владимир80
          -2
          Сегодня, 10:55
          Наивно надеяться, что саммит ограничится просто болтовнёй
          Вопрос только, что именно они там придумают

          ничего хорошего для нас они там не придумают, гораздо важнее как отреагирует марионеточная элита большой страны - вполне может быть, что получится как с ВАДА неделю назад: "с суровым лицом заплатили дань"
  10. kvv Звание
    kvv
    +1
    Сегодня, 10:27
    педерастов притягивает одного к другому
  11. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    -1
    Сегодня, 10:28
    Что изменит присутствие одного клоуна на концерте другого?
    1. sdivt Звание
      sdivt
      0
      Сегодня, 10:46
      Цитата: ТермиНахТер
      Что изменит присутствие одного клоуна на концерте другого?

      Если использовать вашу терминологию, то дело не в одном каком-то клоуне)
      Дело в количестве клоунов
      Если их количество превысит критическую массу, они там столько пакостей могут нагенерировать, что мало никому не покажется
      А они могут, с них станется...
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 10:49
        Видали мы лилипутов (в смысле клоунов) и покрупнее. Лилипуты, которыми пытаются набрать критическую массу - какие - то уж совсем мелкие.
  12. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    0
    Сегодня, 10:28
    Приедет перетереть за новые вещества , методы употребления и нелегкую долю нариков при власти . А перед этим на G7 с Трюдо разогреется
  13. Rage66 Звание
    Rage66
    +1
    Сегодня, 10:48
    Самое главное, чтобы балтийские лимитрофы были yes
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 12:09
      Цитата: Rage66
      Самое главное, чтобы балтийские лимитрофы были

      "Прибалтийские тигры" - самые громкорычащие тигры. Ещё одна возможность для них грозно повыступать против РФ. Самое то для создания массовки. smile
      1. Rage66 Звание
        Rage66
        +1
        Сегодня, 12:11
        Вот беда...
        Людей у них для массовки мало...
        Хилый хор из трёх теноров...
        Даже баритонов нет, не то, что басов yes
  14. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 13:29
    рыбак рыбака видит из далека, даже через океан......