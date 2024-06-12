В субботу на швейцарском курорте Бюргеншток должна начать свою работу «мирная» конференция, созванная Зеленским для подтверждения своей легитимности после того, как истёк срок его президентских полномочий.До сих пор точно неизвестно, сколько же государств и на каком уровне отзовутся на приглашения на саммит, которые были разосланы в 160 стран. По состоянию на данный момент, таких стран около 80.Многие мировые лидеры уже отказались ехать в Швейцарию. А вот президент Аргентины Хавьер Милей, который ранее также был среди них, теперь, как сообщает аргентинская газета Clarin, передумал.Издание отмечает, что Милей якобы «в последнюю минуту» принял решение всё же поучаствовать в саммите. Он получил специальное послание Зеленского с просьбой присутствовать хотя бы на церемонии открытия мероприятия. Перед поездкой на саммит по Украине аргентинский президент посетит Италию, где собирается «Большая семёрка». С Милеем в Швейцарию поедет и глава Минобороны страны Луис Петри, пишет Clarin.Стоит добавить, что нынешний президент Аргентины является американским марионеткой и, очевидно, будет делать то, что ему прикажут из Вашингтона. В отличие от него, президент соседней Бразилии Лула да Силва проводит независимую внешнюю политику как в отношении украинского конфликта, так и ситуации вокруг сектора Газа.

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