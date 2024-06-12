Эксперт рассказал, почему никто в мире массово не производит снаряды и пули с ядерными боеголовками
Автор канала «Правда Жизни» Сергей Шумаков рассказал в очередном подкасте о малых ядерных зарядах и почему они не находят массового применения. Не путать с тактическим ядерным оружием (ТЯО), для которого требуются сложные системы запуска, да и размер боеголовок довольно внушительный. Речь идет о снарядах и даже пулях с ядерными боеголовками.
В целом существует два способа вызова ядерной реакции — пушечный и имплозивный. В первом суть состоит в том, чтобы разделить в боеприпасе имеющееся вещество на два типа фрагментов, каждый из которых имеет массу меньше критической, но в совокупности они ее превышают. Как раз бомба с зарядом пушечного типа была сброшена американцами в августе 1945 года на японский город Хиросима, на Нагасаки была сброшена бомба имплозивного типа. Таким образом, США единственные в истории человечества испытали на живых людях оба типа существовавших на тот момент только у них ядерных боезарядов.
Первым самым маленьким снарядом с ядерной начинкой стал 155-мм боеприпас для стандартной гаубицы, разработанный в США в 1963 году и начавший поступать на вооружение в 1992-м. В рассекреченном британском документе мощность W48 оценивается в 100 тонн в тротиловом эквиваленте (0,42 ТДж), что делает его одним из самых маленьких ядерных зарядов, когда-либо разработанных американцами.
Создан он по новой, на тот момент оригинальной схеме. Внутри снаряда имелось два фрагмента — плутониевый стержень, обложенный бериллиевой оболочкой с прослойкой из кадмия. Это позволило вдвое уменьшить массу атомного вещества, требующегося для вызова цепной реакции. Недостаток такого боеприпаса состоит в том, что цепная реакция начинается слишком медленно, в результате мощность взрыва получилась сравнительно небольшой, даже в сравнении с «классическими» боеприпасами данного калибра.
Самым маломощным в истории ядерным зарядом была надкалиберная мина М338, разработанная американцами в период холодной войны. Испытана она была впервые в июле 1962 года, когда был продемонстрирован самый маломощный в истории ядерный взрыв. На самом деле, боеприпас не представлял ничего оригинального по сравнению с обычными снарядами.
Критическая масса искусственного радиоактивного химического элемента калифорний, который вроде как подходит по размерам для вызова цепной ядерной реакции и может применяться в виде заряда в относительно малокалиберном оружии, составляет всего 1,94 кг. Диаметр калифорниевого шарика такой массы равен 62,6 мм, что теоретически позволяет использовать такой заряд в 76-мм снарядах. Такой снаряд мог бы произвести взрыв четыре килотонны в тротиловом эквиваленте.
— заключает эксперт.
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