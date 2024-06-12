Эксперт рассказал, почему никто в мире массово не производит снаряды и пули с ядерными боеголовками

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Эксперт рассказал, почему никто в мире массово не производит снаряды и пули с ядерными боеголовками

Автор канала «Правда Жизни» Сергей Шумаков рассказал в очередном подкасте о малых ядерных зарядах и почему они не находят массового применения. Не путать с тактическим ядерным оружием (ТЯО), для которого требуются сложные системы запуска, да и размер боеголовок довольно внушительный. Речь идет о снарядах и даже пулях с ядерными боеголовками.





В целом существует два способа вызова ядерной реакции — пушечный и имплозивный. В первом суть состоит в том, чтобы разделить в боеприпасе имеющееся вещество на два типа фрагментов, каждый из которых имеет массу меньше критической, но в совокупности они ее превышают. Как раз бомба с зарядом пушечного типа была сброшена американцами в августе 1945 года на японский город Хиросима, на Нагасаки была сброшена бомба имплозивного типа. Таким образом, США единственные в истории человечества испытали на живых людях оба типа существовавших на тот момент только у них ядерных боезарядов.



Первым самым маленьким снарядом с ядерной начинкой стал 155-мм боеприпас для стандартной гаубицы, разработанный в США в 1963 году и начавший поступать на вооружение в 1992-м. В рассекреченном британском документе мощность W48 оценивается в 100 тонн в тротиловом эквиваленте (0,42 ТДж), что делает его одним из самых маленьких ядерных зарядов, когда-либо разработанных американцами.

Создан он по новой, на тот момент оригинальной схеме. Внутри снаряда имелось два фрагмента — плутониевый стержень, обложенный бериллиевой оболочкой с прослойкой из кадмия. Это позволило вдвое уменьшить массу атомного вещества, требующегося для вызова цепной реакции. Недостаток такого боеприпаса состоит в том, что цепная реакция начинается слишком медленно, в результате мощность взрыва получилась сравнительно небольшой, даже в сравнении с «классическими» боеприпасами данного калибра.

Самым маломощным в истории ядерным зарядом была надкалиберная мина М338, разработанная американцами в период холодной войны. Испытана она была впервые в июле 1962 года, когда был продемонстрирован самый маломощный в истории ядерный взрыв. На самом деле, боеприпас не представлял ничего оригинального по сравнению с обычными снарядами.



Критическая масса искусственного радиоактивного химического элемента калифорний, который вроде как подходит по размерам для вызова цепной ядерной реакции и может применяться в виде заряда в относительно малокалиберном оружии, составляет всего 1,94 кг. Диаметр калифорниевого шарика такой массы равен 62,6 мм, что теоретически позволяет использовать такой заряд в 76-мм снарядах. Такой снаряд мог бы произвести взрыв четыре килотонны в тротиловом эквиваленте.



Беда мечтателей о «калифорниевом снаряде», который можно использовать даже в РПГ, состоит в том, что на сегодняшний день его годовое производство во всем мире составляет всего сорок миллиграммов, а накопленные запасы никогда не превышали восьмиграммовой отметки

— заключает эксперт.

15 комментариев
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  1. BlackMokona Звание
    BlackMokona
    +4
    Сегодня, 10:38
    Беда мечтателей о «калифорниевом снаряде», который можно использовать даже в РПГ, состоит в том, что на сегодняшний день его годовое производство во всем мире составляет всего сорок миллиграммов, а накопленные запасы никогда не превышали восьмиграммовой отметки

    — заключает эксперт.

    Наладить производство и накопить хоть тонну не беда. Особенно учитывая сколько денег на армию тратится. Беда сколько это будет стоить. Каждый грамм этого вещества стоит 23 миллионов долларов и даже снижение цены в 100 раз при массовом производстве, делает его всё равно слишком дорогим. Что ещё хуже его почти невозможно накапливать, из-за быстрого распада. Отчего поддержание любых арсеналов превращается в постоянную денежную яму.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +3
      Сегодня, 10:45
      Да бред...... полный........
      .они не находят массового применения.

      winked
      1. роман66 Звание
        роман66
        +2
        Сегодня, 11:11
        Особенно пули. Из автомата сжечь танк - мечта фантаста
        1. Mouse Звание
          Mouse
          0
          Сегодня, 11:20
          Фантасты.... предугадывают...
          feel
          Не хотелось бы....
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 10:39
    Ещё раз, но все равно.... занимательно.
    Хорошо быть уверенным, что в подвале такое устройство не соорудить, хотя... все в мире относительно.
    Не так, так эдак, злодеи придумывают, как свои преступления сделать более массовыми, губительным...
  3. Ham59 Звание
    Ham59
    0
    Сегодня, 10:41
    Первым самым маленьким снарядом с ядерной начинкой стал 155-мм боеприпас для стандартной гаубицы, разработанный в США в 1963 году и начавший поступать на вооружение в 1992-м.

    Разница двадцать девять лет. Не опечатка?
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 11:13
      Удивило, посмотрел - снят с вооружения в 92ом.автору 2-
    2. dzvero Звание
      dzvero
      0
      Сегодня, 11:24
      Даже больше чем опечатка. W48 снят с вооружения в 1992 году.
      W54 для Дейви Крокет еще слабее - 20 тонн ТНТ (официально).
      Самый маленький по калибру - советский 3БВ3 (152мм).
      1. Ham59 Звание
        Ham59
        +2
        Сегодня, 11:41
        Про советский я в курсе. Служил в бригаде с 2С5. Сама фраза настолько режет глаз с датами разработки и принятия на вооружение. Неужели нет никакой редактуры?
  4. Русь Звание
    Русь
    +1
    Сегодня, 10:50
    Одной бомбочкой..... как уже было...намного проще.... извините за цинизм....ю feel
  5. Светлан Звание
    Светлан
    0
    Сегодня, 10:57
    На этот вопрос, нам отвечала училка в школе. Только вот не помню.. или 9 или 10 класс
  6. General Failure Звание
    General Failure
    +1
    Сегодня, 10:57
    Все почему-то забывают, что имплозивные ядерные заряды (а именно их можно сделать компактными) очень не любят колебаний температуры.
    Точнее, их не любит имплозивная линза - это сложная штука из нескольких видов взрывчатки - коробится, расслаивается и вместо имплозии пшик получается.

    Поэтому, дорогие любители микроядренбатона, к маааленькому батончику всегда полагается большой термостатированный ящик, чтобы, не дай боже, наш ядерный пирожочек не простудился.
  7. mark1 Звание
    mark1
    0
    Сегодня, 11:03
    Ядерное оружие малой и особо малой мощности (1-0,1 Кт) наиболее перспективно в настоящее время и американцы это прекрасно понимают и много работают в этом направление. Для нас и вовсе без ЯО малой и особо малой мощности воевать с НАТО в Европе бесперспективно. По открытой информации у нас минимальный заряд 0,3 кТ (информация для 80-х годов прошлого века).
    Для стран кроме США и России производство ЯО малой и особо малой мощности обходится дорого и поэтому и не становится массовым.
  8. acetophenon Звание
    acetophenon
    +1
    Сегодня, 11:13
    Ни о чём.
  9. vindigo Звание
    vindigo
    +2
    Сегодня, 11:34
    Шумаков не эксперт. Рассказывает общедоступную информацию из инета. Хайпится за счет необычного говора.