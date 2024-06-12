Противник подтверждает утрату контроля над селом Новопокровское

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Противник подтверждает утрату контроля над селом Новопокровское

Противник подтверждает провал обороны в населённом пункте Новопокровское. Это село расположено к юго-западу от пгт Очеретино, которое несколько недель назад перешло под российский контроль.

По данным украинских военкоров, российские войск овладели большей частью территории Новопокровского. Оставшаяся часть села фактически перешла в серую зону. Это означает только одно: противник контроль над населённым пунктом потерял, что сам фактически и признаёт.



Территории, которые в районе Новопокровского перешли под российский контроль за минувшие сутки, по площади составляют около 2,2 кв. км.

Отряды ВСУ теперь пытаются выстраивать оборону в соседнем селе – Новосёловке 1-й. Это единственное село, которое к настоящему моменту отделяет на данном участке подразделения ВС РФ от реки Волчья.



Ранее российскими войсками было освобождено другое село на этом же (Очеретинско-Покровском) направлении - Новоалександровка. Оно расположено севернее дороги Очеретино-Мирноград-Покровск.
3 комментария
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  1. Комментарий был удален.
  2. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    -2
    Сегодня, 10:52
    Что то мне кажется,что Одесса и Николаев,останутся только в наших мечтах. Может еще несколько сел Донбасса освободят и все... Как то все затягивается. А что дальше- не совсем ясно..
    1. Макsim
      Макsim
      +1
      Сегодня, 11:12
      это только вам кажется и очень сильно. Одесса и Николаев сами отпадут от нэньки как и остальные на это работа и идет
      1. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +1
        Сегодня, 11:45
        Maksim,Ваши бы слова да богу,в уши. Очень бы хотелось,чтобы все так и было.