Bloomberg: Вашингтон добивается, чтобы компании из Китая не поставляли чипы в Россию

34
Bloomberg: Вашингтон добивается, чтобы компании из Китая не поставляли чипы в Россию

Администрация президента США расширяет санкции на продажу полупроводниковых чипов и других товаров в Россию, нацеливаясь на компании из Китая и других странах, пишет американское издание Bloomberg.

По данным издания, сегодня администрация США должна объявить об изменениях, которые расширяют сферу существующего экспортного контроля и ограничений на чипы, производимые даже за пределами США, но с применением американских технологий.



Bloomberg отмечает, ссылаясь на неназванные источники в Белом доме, что России удается получать чипы из третьих стран для использования в военной сфере, несмотря на стремление Запада ограничить доступ Москвы к технологиям, поддерживающим ее военные возможности.

Источники издания говорят о том, что, в черный список могут попасть восемь компаний из Гонконга, которые якобы поставляют чипы в Россию.

Представитель Совета нацбезопасности, координатор Белого дома Джон Кирби также подтвердил, что будут приняты новые меры, но отказался раскрывать подробности.

По его словам, эти действия будут нацелены на тех, кто «помогает России закупать товары для использования в войне».

Решение о расширении контроля над чипами, произведенными за границей, является последним шагом в длительном стремлении США и Европейского Союза ограничить доступ России к технологиям, используемым в ее военных целях
,
- отмечает Bloomberg.

По данным агентства, в прошлом году Россия импортировала передовых чипов на сумму более 1 миллиарда долларов.
34 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mouse Звание
    Mouse
    +3
    Сегодня, 10:19
    Китай слушает, да ест.........
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +7
      Сегодня, 10:33
      Нужно самим чипы выпускать.Кстати Китай неожиданно для многих уже построил литограф для производства 7-нм чипов.
      У нас же первый российский литограф только проходит испытания.Заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак отметил, что это оборудование может обеспечить выпуск чипов размером до 350 нм

      . Китай освоил производство дешёвых 7-нм — весьма актуальных — чипов, а Тайвань приступил к фактическому саботажу создания фабрик на территории США и передачи технологий (что ставит под огромный вопрос возможность Белого дома контролировать эти передовые технологии). ...
      Еще в конце 2021 года Минпромторг выделил 5,7 млрд рублей на разработку отечественных литографических сканеров (350 и 130 нм). Результаты по 350 нм ожидаются к 2025 году, а по 130 нм — в 2026. ... «Институт прикладной физики РАН заявляет о намерении выпустить отечественный литографический сканер для 7-нанометровых чипов до 2028 года. Сообщается, что устройство будет более эффективным, чем используемые сейчас, производимые ASML и Nikon инструменты», — сообщает goha.ru.


      https://dzen.ru/a/ZR12uY9FaRPA1u7u
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 10:35
        Эт да.... но не штатам регулировать ..... мир как- то без них обойдется....
      2. Irokez Звание
        Irokez
        +4
        Сегодня, 10:42
        Цитата: OrangeBigg
        это оборудование может обеспечить выпуск чипов размером до 350 нм

        Ну для военки и 350 норм. И для космоса очень тонкий техпроцесс не катит, а 180-350 более стойкие к радиации да ещё защищённые если. Всё по плану хоть и запоздалому, но в процессе.
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +1
          Сегодня, 10:46
          НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая. /ТАСС/. Первый российский литограф, обеспечивающий выпуск чипов размером до 350 нм, создан и проходит испытания. Об этом ТАСС в кулуарах ЦИПР сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

          "Первый отечественный литограф мы собрали, сделали. Он сейчас проходит уже испытания в составе технологической линейки в Зеленограде", - сказал он.
          1. Irokez Звание
            Irokez
            +1
            Сегодня, 10:59
            Не раз видел вопрос, а что именно Россия собирается производить на литографе 350 нм? Уж больно «толстый» техпроцесс по сегодняшним меркам. Именно «толстый» а не «устаревший», как многие пишут, сокрушаясь об отсталости России в области микроэлектроники.

            Техпроцесс, по которому производится, скажем, силовая электроника, не может быть устаревшим, поскольку по более тонким нормам не каждый компонент этого предназначения можно произвести. Таким образом, создаётся литограф не для устаревшего техпроцесса, а для производства определённого класса изделий, где более дорогой техпроцесс не требуется, а то и невозможен.

            Однако, как бонус, с помощью этого техпроцесса можно относительно дёшево изготавливать и вычислительные микросхемы — контроллеры и микропроцессоры. Вот в этом контексте техпроцесс 350 нм действительно является устаревшим. Но вряд ли Россия реально собирается использовать его для производства центральных микропроцессоров для компьютеров…
            Для справки, по техпроцессу 350 нм в мире производились следующие известные СБИС:

            MTI VR4300i (1995 г, 133 МГц) — использовался для встраиваемых устройств и игровых консолей.
            Intel Pentium (1995), Pentium Pro (1995), Pentium II (1997).
            AMD K5 (1996), K6 (1997).
            Nvidia RIVA 128 (1997, графический процессор).
            Atmel ATmega328, используемый в Arduino UNO.
            Parallax Propeller (2006).
            А что сегодня разработано и производится по толстым техпроцессам в России? Давайте в качестве примера рассмотрим продукцию, например, ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН (широкому кругу лиц известна тем, что разработала и выпускает серию микропроцессоров с системой команд «КОМДИВ»).

            У них как раз есть ряд микросхем космического и промышленного классов и собственная мини-фабрика для мелкосерийного их производства.

            https://tehnoomsk.ru/archives/13004
        2. stelltok Звание
          stelltok
          -4
          Сегодня, 11:42
          Ну для военки и 350 норм.

          Для военки уже надо 16 нм.
          Квадрокоптеры на 16 нм работают.
          Высокотехнологичные(которых сильно не хватает) БПЛА тоже на 16 нм.

          И для космоса очень тонкий техпроцесс не катит,а 180-350 более стойкие к радиации

          США для космоса уже сделали чип 65 нм.
          Отстаём во всём.
          1. Irokez Звание
            Irokez
            +2
            Сегодня, 12:08
            Цитата: stelltok
            Отстаём во всём.

            В электронике - да, в технике - нет.
            США для космоса уже сделали чип 65 нм

            Это можно пробовать любой чип защищать от всяких излучений и пробовать как он работает в космосе. Но основная проблема в том, что чем тоньше, тем вероятность выхода из строя выше (иногда на порядок).
          2. LuckyBlog Звание
            LuckyBlog
            +1
            Сегодня, 12:40
            для квадрокоптеров используются гражданские чипы, и для модулей с ИИ (типа того что стоит на Ланцетах) используются гражданские чипы Нвидии.
            и если уж на то пошло то там и 3нм будут загружены по полной , давайте уже сразу на квантовые технологии переходить
          3. OrangeBigg Звание
            OrangeBigg
            0
            Сегодня, 12:53
            Отставание вполне можно наверстать.

            Так, инженер из AMD, комментируя российский литограф, пишет:
            «Технология с однозначным числом нм на самом деле не использует никаких элементов (транзисторов) меньше 18−20 нм, что всего в 4 раза меньше, чем у технологии 350 нм. Электронные снимки чипов 14 нм и 7 нм вообще не показали никаких различий. В данном случае увеличение числа транзисторов на единицу площади идет за счет многослойности».
            Несмотря на условный переход тайваньцами к производству чипов 3−4-5 нм, на истребителях 5-го поколения F-22 и F-35 из-за требований безопасности используют чипы PowerPC примерно 100 нм. Для большинства машиностроительных технологий использование чипов 350 нм даже предпочтительнее из-за соотношения цены и надежности, чем, скажем, 28 нм чипов.

            Более того, разрыв между техпроцессами 350 нм и, к примеру, 22 нм оценивается не в 30 лет, как строчат адепты секты «безунитазной .....», а 8−10 лет. Да, первые чипы 350 нм, такие как Pentium MMX, Pentium Pro и первые процессоры Pentium II, а также AMD K6 появились в 1995 и 1997 годах соответственно, но накопленные за это время знания позволяют пройти данный путь в разы быстрее.


            https://dzen.ru/a/ZmjIvb2sRnAUsqWK
      3. михаилл Звание
        михаилл
        0
        Сегодня, 10:47
        Цитата: OrangeBigg
        это оборудование может обеспечить выпуск чипов размером до 350 нм

        "Тяжесть- это хорошо. Тяжесть- это надежно."(Борис Бритва).
      4. bk0010 Звание
        bk0010
        +2
        Сегодня, 10:55
        Цитата: OrangeBigg
        Кстати Китай неожиданно для многих уже построил литограф для производства 7-нм чипов.
        Не совсем так: Китайцы на старом литографе научалась делать 7-нм чипы за счет большей цены и снижении процента выхода годных изделий. То есть наделать чипов для Хуавей и побесить амеров можно, но потребности в новых литографах не отменяет.
      5. МятныйПряник Звание
        МятныйПряник
        +3
        Сегодня, 10:58
        Ничего Китай ещё не построил. Опять журналиста изнасиловали. У них из своих компонентов, освоено максимум на 28 нм. Чипы производят, на уже завезённом оборудовании из-за рубежа.
        1. stelltok Звание
          stelltok
          -1
          Сегодня, 11:43
          Ничего Китай ещё не построил

          Китай наладил техпроцесс 7 нм без доступа к западным технологиям.
          Скачок с 14 нм на 7 нм занял у SMIC всего лишь два года.
      6. topol717 Звание
        topol717
        +1
        Сегодня, 11:03
        Цитата: OrangeBigg
        Китай освоил производство дешёвых 7-нм — весьма актуальных — чипов, а Тайвань приступил к фактическому саботажу создания фабрик на территории США и передачи технологий (что ставит под огромный вопрос возможность Белого дома контролировать эти передовые технологии).

        Вообще то там все не так однозначно. Тайваньская ТСМЦ очень хотела и хочет построить завод в США, но Выяснились нюансы. Американцы не хотят и не могут работать столько сколько их заставляют китайские (Тайваньские) начальники из ТСМЦ. Как результат стройка идет очень медленно. Но по причине скорее в самих США а не Тайваня.
        А вот материковые Китайцы еще 10 лет назад начали вкладывать огромные деньги в свою электронную промышленность, но результатов тоже долго не было, и только в этом году появился хоть какой то прогресс.
        1. Alex Nevs Звание
          Alex Nevs
          +1
          Сегодня, 11:28
          В тайвань Весь Мир вложился , плюс дешевая рабсила была по началу. матрасия не сможет т.к. там весь мир уже не вложится и дешево в начальной стадии никто не будет работать.
          1. OrangeBigg Звание
            OrangeBigg
            0
            Сегодня, 11:34
            На Тайване просто опыт и компетенции по выпуску современных чипов оттачивались десятилетиями.Шаг за шагом.
            1. stelltok Звание
              stelltok
              0
              Сегодня, 11:46
              TSMC запустит производство чипов в США по технологии N4 с опозданием на год — первая фабрика в Аризоне будет готова только в 2025 году
              ....предложить клиентам 5-нм чипы и техпроцесс N4, а второе к 2026 году должно было наладить выпуск 3-нм компонентов.....
              https://3dnews.ru/1090279/tsmc-zapustit-svoyo-novoe-predpriyatie-v-arizone-lish-v-2025-godu?ysclid=lxbn9qasfo572595397
      7. Dimy4 Звание
        Dimy4
        +2
        Сегодня, 11:31
        ... это оборудование может обеспечить выпуск чипов размером до 350 нм

        Дорогу осилит идущий.
        1. Комментарий был удален.
  2. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 10:26
    в черный список могут попасть восемь компаний из Гонконга, которые якобы поставляют чипы в Россию

    Всё зависит от самостоятельности или несамостоятельности этих компаний. Если есть в составе акционеры или финансирование Запада - значит, есть и рычаги давления на неё.
    Если компания полностью национальная - то будет работать, как работала, и чихать на все эти хотелки США
    Ну и, разумеется, очень многое будет зависеть от руководства КНР, прикроют они свою компанию от санкций или дистанцируются
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 11:06
      Цитата: sdivt
      Если компания полностью национальная - то будет работать, как работала, и чихать на все эти хотелки США
      Для производства чипов надо очень много всего, великое множество материалов, которые делаются в США, ну по крайней мере фирмы зарегистрированы в США, и самое главное ПО, которое тоже в основном поставляется из США.
      Так что национальность тут не при чем, США, будут запрещать поставлять материалы и ПО в такие компании.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +1
        Сегодня, 11:08
        Российское производство крылатых и баллистических ракет теперь полностью неуязвимо для западных санкций. Пишет про это специализированное издание Bulgarian Military. Российские компоненты полностью заменили западные, которые ранее импортировались, в производстве ракет «Калибр», «Искандер», Х-59, Х-101 и П-500 (противокорабельной).Консолидация российских производителей микрочипов под контролем государства позволила локализовать производство в России, пишет Bulgarian Military. Однако это небыстрый процесс. Большинство чипов в стране разработаны по технологии 28−16 нм, в то время как в России имеется только технология выпуска чипов 180−130 нм и экспериментальная технология уровня 90 нм.
        Несмотря на санкции, корпорация Huawei сумела наладить выпуск устройств с 7-нм и 5-нм микрочипами, которые по качеству не уступают тайваньским. Причем это возможно не за счёт использования накопленных до 2019 года запасов чипов, а благодаря сотрудничеству с заводом SMIC (американцы ввели против него санкции, но, как выяснилось, вхолостую).
        Причем китайцы создали собственные микрочипы не только в условиях санкций, но и в условиях полной секретности. Американцы даже не догадывались о разработках.

        Bulgarian Military пишет, что в российских ракетах и дронах в зоне проведения СВО все чаще обнаруживают именно российские микрокомпоненты. Укринская госпропаганда этот факт упорно игнорирует, не желая расписываться в очередном технологическом проигрыше НАТО.

        Причем Россия не завозит микрочипы из Китая, как пытался убедить западных жителей ЦИПсО. Bulgarian Military с цифрами в руках доказывает: микрочипы производятся внутри России. Согласно статистике, производство полупроводников и их компонентов в России в первом квартале 2024 года продемонстрировало значительный рост — с 10,9 до 14,1 млн единиц.
        1. topol717 Звание
          topol717
          +1
          Сегодня, 11:12
          Цитата: OrangeBigg
          Российское производство крылатых и баллистических ракет теперь полностью неуязвимо для западных санкций.

          Ну на счет полностью вряд-ли, но большую часть да, делаем сами. Хотя те же электромоторчики для коптеров весь мир покупает в Китае. Их больше никто не делает в таком кол-во и по такой цене. Потому что неодимовые магниты все делаются в Китае, и экспорт этих магнитов в самом Китае под чутким контролем Ком.Пратии.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 10:28
    Что и как у полосатиков может получится?
    Скорее всего, как всегда...
    Для китайских компаний экспорт в страны находящиеся под влиянием/контролем полосатии, очень важен, поэтому публично показательно некоторые ограничитель ныне действия будут проводится... а дальше, крых/обходные путей дорожек более чем достаточно, все будет продолжатся как и раньше, только в тумане, не публично.
    Всё это знают, но это ничего не меняет...
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:30
    Анекдот дня ,США хочет ограничить экспорт чипов из КНР,заменив его своим наверно. bully США могут только анализы у самоходного Джо взять,если он сможет.
  5. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    -2
    Сегодня, 10:31
    Учитывая "теплые" отношения китайцев и матрасоленда, можно сказать, что это очередные благие намерения Белого Дома и ничего более. Возможно Китай и сделает вид, что принял меры, но объективно Россия сейчас работает на Китай. Почему же ей не помочь?
  6. 501Legion Звание
    501Legion
    +1
    Сегодня, 10:31
    а им какое дело, чипы из ии не поставляются а другие смело могут это делать. совсем нюх потеряли
    1. Аргон Звание
      Аргон
      +1
      Сегодня, 10:38
      Тем более они считают, что типа это их собственность эти разработки. В то время, когда они со всего мира собирают технологии и инженеров. Точнее собирали.
  7. smart fellow Звание
    smart fellow
    +1
    Сегодня, 10:43
    В декабре прошлого года базирующаяся в Вашингтоне некоммерческая исследовательская организация C4ADS заявила, что поставки высокопроизводительных чипов в Россию резко выросли в первой половине 2023 года, многие из них идут через Гонконг. В нем говорится, что Гонконг уже стал крупнейшей страной торгового транзита чипсов, идущих в Россию.

    https://rossaprimavera.ru/news/3a16b3ba
    Если кто не знает, то Гонконг на юге Китая. Что меня всегда удивляло это то, что товары из Китая или Японии в Москве всегда стоили дешевле чем во Владивостоке или Хабаровске. Даже те которые везут ж/д транспортом. Россия имеет протяженную общую границу с КНР, вези не хочу. Те же китайцы строят ж/д в Европу т.к. это быстрее и дешевле. Но оказывается выгоднее завезти товар в Москву, там растаможить и ж/д или воздушным транспортом отправить на ДВ России.
    По существу статьи, для перепродажи товара из Китая можно хоть по 100 компаний в день создавать. Замучаются санкции вводить. Впрочем, они на госслужбе, зарплату выплачивают, бурную деятельность изображают. Как в анекдоте: они делают вид, что платят зарплату, а мы делаем вид, что работаем.
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 11:09
      Цитата: smart fellow
      Но оказывается выгоднее завезти товар в Москву, там растаможить и ж/д или воздушным транспортом отправить на ДВ России.

      Вы не совсем в курсе логистических путей.
      Намного выгоднее везти через Алма-Ату, и там растоможить. Просто таможить там будут в лучшем случае 10-20% от всего потока. А в РФ надо будет все 100%. Вот поэтому и логистика такая заковыристая.
      1. Serg65 Звание
        Serg65
        0
        Сегодня, 13:40
        Цитата: topol717
        Намного выгоднее везти через Алма-Ату, и там растоможить.

        Прошли те жирные времена, либо растамаживайте в России, либо доплачивайте таможенные и налоговые недоборы....опять же в России!
  8. Enceladus Звание
    Enceladus
    0
    Сегодня, 10:51
    Ну учите good отца делать нехорошие вещи wassat Доюсь прибор деменцеей владеет в соверщенстве... показал на 80 летие дня Д что он на него хочет сделать laughing 2 раза yes
  9. Макsim
    Макsim
    0
    Сегодня, 11:11
    ые ы сначала вводят ssфнкции против технологических компаний производящих эти же чипы. А теперь хотят, что бы эти же компании которые под кими санкциями не торговали чипами
  10. Серж9901 Звание
    Серж9901
    -1
    Сегодня, 11:53
    Люди . Кадры . Все упирается в этот ресурс . Украсть, скопировать, купить и еще 100 способов получить технологию . Наладить ЛЮБОЕ производство - вообще не проблема . Проблема - поставить человека на направление и обеспечить его полномочиями . Все . Очень и очень просто . И - главное - всё это делается не СИСТЕМНО , а исключительно в ручном режиме - личный контроль и обратная связь . У ВВП сейчас все козыри на руках - война предполагает единоначалие - т.е. фактически ручное управление , пользуйся . Он уперся в систему МО-ГШ-ВПК-Кабмин и не настроил централизованного управления, потому все попытки Шойгу грозно двигать брови про те же Коалиции вызывали только смех у директоров , т.к. полномочий нет , работает система .(ответьте на простой вопрос - кто ведет СВО? Шойгу? Герасимов? ВВП ?) ВВП отчасти сам виноват . Просчеты на "братьев" и "мудрость" ГШ - небольшая часть катастрофы . Он сам не готов оказался к переходу на военное управление. А окружению только выгодно , они не теряют влияния . Кто такой письков ? Вошь , а ведет себя как олигарх , "элита" . То же в экономике - санкции - та же война, вали набиулиных/грефов, ставь нормальных управленцев и давай полномочия. Только вот надо ли это Ему ?