Bloomberg: Вашингтон добивается, чтобы компании из Китая не поставляли чипы в Россию

Решение о расширении контроля над чипами, произведенными за границей, является последним шагом в длительном стремлении США и Европейского Союза ограничить доступ России к технологиям, используемым в ее военных целях

Администрация президента США расширяет санкции на продажу полупроводниковых чипов и других товаров в Россию, нацеливаясь на компании из Китая и других странах, пишет американское издание Bloomberg.По данным издания, сегодня администрация США должна объявить об изменениях, которые расширяют сферу существующего экспортного контроля и ограничений на чипы, производимые даже за пределами США, но с применением американских технологий.Bloomberg отмечает, ссылаясь на неназванные источники в Белом доме, что России удается получать чипы из третьих стран для использования в военной сфере, несмотря на стремление Запада ограничить доступ Москвы к технологиям, поддерживающим ее военные возможности.Источники издания говорят о том, что, в черный список могут попасть восемь компаний из Гонконга, которые якобы поставляют чипы в Россию.Представитель Совета нацбезопасности, координатор Белого дома Джон Кирби также подтвердил, что будут приняты новые меры, но отказался раскрывать подробности.По его словам, эти действия будут нацелены на тех, кто «помогает России закупать товары для использования в войне».- отмечает Bloomberg.По данным агентства, в прошлом году Россия импортировала передовых чипов на сумму более 1 миллиарда долларов.