Минобороны опубликовало кадры второго этапа учений нестратегических ядерных сил
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Минобороны России опубликовало кадры, на которых запечатлен комплекс мероприятий в рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил. В частности, на кадрах можно увидеть, как личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отрабатывает получение специальных учебных боеприпасов для ОТРК "Искандер-М", после чего военнослужащие снаряжают ими ракеты-носители и скрытно выдвигаются в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков.
Кроме того, личный состав задействованных в учении экипажей кораблей ВМФ осуществляет снаряжение учебными специальными боевыми частями крылатых ракет морского базирования, после чего выходит в назначенные районы патрулирования.
Второй этап учения нестратегических ядерных сил проходит в соответствии с решением президента Российской Федерации Владимира Путина. В ходе совместного российско-белорусского учения отрабатывается подготовка к боевому применению нестратегического ядерного оружия. Основной целью учения является поддержание готовности к обеспечению суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.
В рамках прошедшего ранее первого этапа учения было отработано снаряжение учебными специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал" и вылеты в назначенные районы патрулирования.
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