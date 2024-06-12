Минобороны опубликовало кадры второго этапа учений нестратегических ядерных сил

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Минобороны опубликовало кадры второго этапа учений нестратегических ядерных сил

Минобороны России опубликовало кадры, на которых запечатлен комплекс мероприятий в рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил. В частности, на кадрах можно увидеть, как личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отрабатывает получение специальных учебных боеприпасов для ОТРК "Искандер-М", после чего военнослужащие снаряжают ими ракеты-носители и скрытно выдвигаются в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков.

Кроме того, личный состав задействованных в учении экипажей кораблей ВМФ осуществляет снаряжение учебными специальными боевыми частями крылатых ракет морского базирования, после чего выходит в назначенные районы патрулирования.






Второй этап учения нестратегических ядерных сил проходит в соответствии с решением президента Российской Федерации Владимира Путина. В ходе совместного российско-белорусского учения отрабатывается подготовка к боевому применению нестратегического ядерного оружия. Основной целью учения является поддержание готовности к обеспечению суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.

В рамках прошедшего ранее первого этапа учения было отработано снаряжение учебными специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал" и вылеты в назначенные районы патрулирования.

20 комментариев
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  1. kvv Звание
    kvv
    0
    Сегодня, 10:25
    и кому они нужны, пустая трата средств, все равно их никогда не применят, тувинец вон эшелоны сотнями гонял с востока на запад и обратно перед СВО , а результат увидели в 2022 году
    1. Юрась_Беларусь Звание
      Юрась_Беларусь
      +4
      Сегодня, 10:38
      Тренироваться надо всегда, а не метаться когда жаренный петух клюнет.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        -4
        Сегодня, 10:48
        Юрась Беларусь hi, тренировка, тренировке рознь, можно тренероваться а можно ЭФФЕКТЫ делать.
        1. molyr Звание
          molyr
          +1
          Сегодня, 12:21
          Расскажите, а как вы это определяете? по фото или видео?
      2. ABC-schütze Звание
        ABC-schütze
        0
        Сегодня, 12:35
        Согласен с Вами. Суворовских принципов подготовки войск и сил, проверенных временем, никто не отменял. Это раз...

        Тезис первого коммента на этой ветке, типа, - "Никогда не применят", - банальное пустословие... Это два...

        Применят, когда того потребует обстановка. И в том объёме и месте (целям...), в каком обстановка потребует. В том числе и "за океаном"...

        И применят эффективно...

        Я, кстати, совсем не исключаю и того, что текущий визит отряда кораблей ВМС ВС России на Кубу, тоже является частью проводимых учений по развёртыванию и применению нестратегических ЯС ВС России...
        1. ABC-schütze Звание
          ABC-schütze
          0
          Сегодня, 12:47
          И кстати...

          Не стоит сомневаться в том, что у ТЕХ, кто будет принимать решение на применение нестратегических ЯС ВС России и отдавать соответствующий сигнал боевого управления, УЖЕ СЕЙЧАС есть вполне конкретный и продуманный ответ, на популярный в некоторых "тош-шоу" вопрос экспертов (и "озабоченных" демагогов тоже...), типа - "А "что будет"?.. "Если они, ТОГДА по нам "тоже"?..

          Тот, кто примет решение и отдаст команду ЗНАЕТ, что будет, - В ИТОГЕ, и с Россией и с её врагами...
  2. RuAbel Звание
    RuAbel
    -1
    Сегодня, 10:35
    А прикиньте, что Запад не испугается и придётся заканчивать эти учения так же, как и "Союзную решимость 2022"?..
    1. Taskhyl
      Taskhyl
      -4
      Сегодня, 10:39
      А почему Запад должен испугаться? Кто сейчас вообще может испугаться Россию с её нынешним "царём"? Посмеяться могут-тут без сомнения
      1. Sector2 Звание
        Sector2
        0
        Сегодня, 13:29
        Это вызывает беспокойство. На Западе считают, что он обладает бесконечным терпением к провокациям.

        That's the worry. From the west he looks to have infinite patience for provocations.
      2. ABC-schütze Звание
        ABC-schütze
        0
        Сегодня, 13:30
        , САМ, помянутый, т.н. "запад", оказавшийся даже в "коллективноИзвиняюсь спросить...

        А кого и чемм" облике АБСОЛЮТНО НЕСАМОДОСТАТОЧНЫМ (в отличие от России) может сегодня в мире "испугать"?..
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 10:52
      Дело не в том,испугается или нет.А в том,что люди должны знать,как и что делать ,если поступит такой приказ.Я вполне допускаю,что до этих учений несколько десятилетий подобное вообще не отрабатывалось.
    3. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      0
      Сегодня, 13:27
      А т.н. "запад" никто и не "пугает". В Кремле не Боги, но и вовсе "фраера" находятся...

      И в феврале 2022-го, вместо учений, начаТА, РЕАЛЬНАЯ, и вовсе не "учебная", СВО. В ходе её Москва допустила достаточное количество обидных и болезненных просчетов, но исправимых. Никак не испуг...

      А вот т.н. "запад" весьма быстро, начал изрядно и коллективно мандражировать, и мандражирует "по нарастающей", до сих пор...

      Суетится хаотично, громко и раздраженно базарит, пытается "наказывать" за "непослушание" всех от хуситов до Поднебесногй. Вызывая уже даже не смех, а банальное презрение...
  3. spirit Звание
    spirit
    -1
    Сегодня, 10:40
    Пустите"Айфона" впереди колонны на деревянной ракете с колёсиками и большим надувным красным маркером в руке.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:03
    Пусть теперь джентельмены нам верят на слово,что наши спецбоеприпасы вернутся в постоянные места хранения. bully
  5. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    0
    Сегодня, 11:11
    ну..и провели бы в реале на Нов.Земле, напомнить пшеко и трибалто фашистам что это такое
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 13:39
      Цитата: Яро Полк
      ну..и провели бы в реале на Нов.Земле, напомнить пшеко и трибалто фашистам что это такое

      А про Умку вы подумали?! Не жалко? Не проще ли в Западной Залежалой устроить каскад новых водоёмов на месте полигонов и в/ч?
  6. Юджин-Евгений Звание
    Юджин-Евгений
    +1
    Сегодня, 11:14
    Амерские беспилотники рисуют красные линии и наводят на с-400, су-57, объекты РВСН, а ВС РФ машет ядеркой на дорогах, которые тоже рисуются со спутников
  7. opuonmed Звание
    opuonmed
    -1
    Сегодня, 11:35
    Ну, молодцы, что проводят, а США и ес уверено, что не применит РФ, они и дальше пересекают всё !
  8. kvv Звание
    kvv
    0
    Сегодня, 11:59
    Цитата: Юрась_Беларусь
    Тренироваться надо всегда, а не метаться когда жаренный петух клюнет.
    все правильно, но надо тренировать то что действительно необходимо, а это только для галочки, чтобы применить надо иметь фаберже
  9. Роман_ Звание
    Роман_
    -1
    Сегодня, 12:25
    Круто, два нарика со старлинком у дороги и привет "холядские" дроны из ближайших канав/полей/подлесков. Колонна дымит... Тут сразуже (но после) выдвигаются панцири и прочие пво, глушилки и аналогов нет (нет и нет и нехай сым), а толку?