Иракское ополчение нанесло удар по важному израильскому объекту в порту Эйлат

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Иракское ополчение нанесло удар по важному израильскому объекту в порту Эйлат

Используя беспилотные летательные аппараты, иракское ополчение нанесло удар по важному израильскому объекту в порту Эйлат. Город расположен на юге страны, на побережье Красного моря.

Сообщение об атаке поступила от группы umbrella, входящей в Исламское сопротивление Ирака.



В публикации населенный пункт именуют его арабским названием Умм аль-Рашраш и утверждают, что он находится в оккупированной израильтянами части Палестины.

На рассвете в среду наши моджахеды нанесли удар по жизненно важной цели в Умм аль-Рашраше (Эйлат), на юге оккупированной Палестины, используя беспилотники

- говорится в тексте сообщения.

Группа заявляет, что операция была проведена в ответ на убийства израильскими военными мирных жителей сектора Газа, включая женщин, стариков и детей. Иракская группировка пообещала продолжать ответные удары по объектам израильтян.


Атаки вооруженных формирований Исламского сопротивления Ирака на израильские объекты активизировались с октября прошлого года, когда произошло обострение палестино-израильского конфликта. Помимо этого, целями иракских ополченцев стали американские военные базы, расположенные в их стране и в соседней Сирии, что связано с поддержкой Соединенными Штатами действий Израиля в секторе Газа.

Израильская армия (ЦАХАЛ) фактически стирает с лица Земли этот палестинский анклав вместе сего населением. Ударам авиации и артиллерии Израиля подвергаются не столько объекты вооруженных формирований ХАМАС, сколько жилые дома, больницы и мечети.
6 комментариев
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  1. Klim95
    Klim95
    +5
    Сегодня, 11:13
    Всё закономерно - зуб за зуб.
  2. korwalol Звание
    korwalol
    +8
    Сегодня, 11:17
    Работайте, арабские братья. К ногтю еврейских фашистов am
  3. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 11:26
    . что связано с поддержкой Соединенными Штатами действий Израиля в секторе Газа.

    Вот куда ни кинь.... везде уши амерзов торчат, извините за избитость фразы... иначе не скажешь...
    1. Shurik70 Звание
      Shurik70
      +3
      Сегодня, 12:45
      Да там неизвестно, что хвост, а что собака.
      США вроде немножко покрупнее Израиля, только создаётся впечатление, что правительство США подконтрольно Израилю.
      Так что кто кем вертит - непонятно. У них симбиоз. За США снабжение, за Израилем создание напряжённости на Ближнем Востоке. Чем больше у мира проблем, тем выгоднее и безопасней США.
  4. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 11:43
    Потихоньку очередь доходит и до американских баз..вот когда то такое будет по всему миру(тьфу,тьфу чтоб не сглазить)...а ведь должно быть,достали своим "миролюбием" многих.
  5. nepunamemuk Звание
    nepunamemuk
    +1
    Сегодня, 12:08
    за каждое убийство мирных жителей фашиствующие сионисты должны ответить многократно am