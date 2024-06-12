Иракское ополчение нанесло удар по важному израильскому объекту в порту Эйлат
Используя беспилотные летательные аппараты, иракское ополчение нанесло удар по важному израильскому объекту в порту Эйлат. Город расположен на юге страны, на побережье Красного моря.
Сообщение об атаке поступила от группы umbrella, входящей в Исламское сопротивление Ирака.
В публикации населенный пункт именуют его арабским названием Умм аль-Рашраш и утверждают, что он находится в оккупированной израильтянами части Палестины.
- говорится в тексте сообщения.
Группа заявляет, что операция была проведена в ответ на убийства израильскими военными мирных жителей сектора Газа, включая женщин, стариков и детей. Иракская группировка пообещала продолжать ответные удары по объектам израильтян.
Атаки вооруженных формирований Исламского сопротивления Ирака на израильские объекты активизировались с октября прошлого года, когда произошло обострение палестино-израильского конфликта. Помимо этого, целями иракских ополченцев стали американские военные базы, расположенные в их стране и в соседней Сирии, что связано с поддержкой Соединенными Штатами действий Израиля в секторе Газа.
Израильская армия (ЦАХАЛ) фактически стирает с лица Земли этот палестинский анклав вместе сего населением. Ударам авиации и артиллерии Израиля подвергаются не столько объекты вооруженных формирований ХАМАС, сколько жилые дома, больницы и мечети.
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