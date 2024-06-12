По объектам в Днепропетровской области нанесена новая серия ракетных ударов

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По объектам в Днепропетровской области нанесена новая серия ракетных ударов

Украинские источники сообщают о новой волне ракетных ударов по военным и инфраструктурным объектам на территории Днепропетровской области. В частности, взрывы были зафиксированы в городе Новомосковск, где расположена крупная войсковая часть ВСУ. Кроме того, в этом же населенном пункте находится нефтебаза, поражение которой подтверждают местные жители, размещая фото и видео, на которых запечатлен густой дым в районе, где расположен вышеозначенный объект. Серия взрывов и возгорания также зафиксированы непосредственно на территории областного центра - Днепра (переименованный Днепропетровск).

Кроме того, ранее сообщалось о серии взрывов в Винницкой, Киевской, Одесской и Полтавской областях. На территории Полтавской области, вероятнее всего, ракеты и беспилотники поразили военный аэродром боевиков киевского режима в городе Миргород.



Как утверждает киевская городская администрация, во время ночной атаки были использованы крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55, запущенные с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Эти ракеты заходили на Киев с южного направления несколькими волнами. При этом практически одновременно с ракетами на украинскую столицу с того же южного направления двигались ударные беспилотники "Герань-2". Во время отражения этой атаки силами украинской ПВО ВС РФ выпустили по Киеву, как утверждается, еще и баллистику. Вероятнее всего, одним из ударов была поражена очередная нефтебаза, поскольку, несмотря на то, что командование ВСУ традиционно утверждает, что "все ракеты и БПЛА сбиты", под Киевом до сих пор продолжается мощный пожар.

Также сообщается о поражении очередного объекта энергетической инфраструктуры в Сумской области. В результате удара были обесточены 14 населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что, по данным, представленным Киевской школой экономики, по состоянию на май текущего года убытки и потери энергетического сектора Украины в результате боевых действий составили 56,2 миллиарда долларов.
3 комментария
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  1. Totor5 Звание
    Totor5
    0
    Сегодня, 12:24
    Хорошо, но мало. А если бы было много, наверное.. тут тоже было бы не мало. Поэтому - мало помалу.
    1. антивирус Звание
      антивирус
      -1
      Сегодня, 12:46
      К сожалению не окраина России и бссср, а сферы влияния в мире и свобода движения капиталов и паспорта др гос-в(для ромыА)-камень преткновения с сша и др западом.
      Патриотизм есть, а верхи его используют в движении денег.ограничение роста России
  2. kventinasd Звание
    kventinasd
    +1
    Сегодня, 12:45
    На территории Полтавской области, вероятнее всего, ракеты и беспилотники поразили военный аэродром боевиков киевского режима в городе Миргород.

    Есть такое дело. Су-27 и установка С-300 ВСУ отправлены в утиль.
    В результате прилёта сдетонировали зенитные ракеты в ПУ, а также уничтожены другие машины комплекса.