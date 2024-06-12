По объектам в Днепропетровской области нанесена новая серия ракетных ударов
Украинские источники сообщают о новой волне ракетных ударов по военным и инфраструктурным объектам на территории Днепропетровской области. В частности, взрывы были зафиксированы в городе Новомосковск, где расположена крупная войсковая часть ВСУ. Кроме того, в этом же населенном пункте находится нефтебаза, поражение которой подтверждают местные жители, размещая фото и видео, на которых запечатлен густой дым в районе, где расположен вышеозначенный объект. Серия взрывов и возгорания также зафиксированы непосредственно на территории областного центра - Днепра (переименованный Днепропетровск).
Кроме того, ранее сообщалось о серии взрывов в Винницкой, Киевской, Одесской и Полтавской областях. На территории Полтавской области, вероятнее всего, ракеты и беспилотники поразили военный аэродром боевиков киевского режима в городе Миргород.
Как утверждает киевская городская администрация, во время ночной атаки были использованы крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55, запущенные с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Эти ракеты заходили на Киев с южного направления несколькими волнами. При этом практически одновременно с ракетами на украинскую столицу с того же южного направления двигались ударные беспилотники "Герань-2". Во время отражения этой атаки силами украинской ПВО ВС РФ выпустили по Киеву, как утверждается, еще и баллистику. Вероятнее всего, одним из ударов была поражена очередная нефтебаза, поскольку, несмотря на то, что командование ВСУ традиционно утверждает, что "все ракеты и БПЛА сбиты", под Киевом до сих пор продолжается мощный пожар.
Также сообщается о поражении очередного объекта энергетической инфраструктуры в Сумской области. В результате удара были обесточены 14 населенных пунктов.
Ранее сообщалось, что, по данным, представленным Киевской школой экономики, по состоянию на май текущего года убытки и потери энергетического сектора Украины в результате боевых действий составили 56,2 миллиарда долларов.
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