Разъяснено подписание президентом РФ закона о ратификации протоколов о погашении сербского долга перед Россией

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Разъяснено подписание президентом РФ закона о ратификации протоколов о погашении сербского долга перед Россией

Сегодня президентом России подписан закон о ратификации ряда протоколов для реструктуризации сербского долга перед Российской Федерацией. В общей сложности это четыре протокола, которые были подписаны 13 и 21 ноября прошлого года в Москве и Белграде соответственно.

Протоколы регламентируют урегулирование задолженности Сербии перед РФ в том числе по югославским долговым обязательствам, о чём сообщает РИА Новости.

Югославский долг начал активно расти перед Советским Союзом с 1956 года, когда было подписано соглашение о выделении Белграду нескольких денежных займов на общую сумму в эквиваленте более трети миллиарда долларов (в тех ценах).

СССР выделял деньги СФРЮ в виде кредитов систематически, а также вне плановых соглашений – например, на восстановление после землетрясения города Скопье (сегодня это столица Северной Македонии).

Интересно, что и у СССР перед Югославией были долги. Так, в 2012 году Москва погасила долг перед Белградом в эквиваленте 125 млн долларов США.

Закон о ратификации протоколов юридически закрепляет договорённости сторон в плане погашения сербской задолженности. Речь, в частности, идёт о выплатах, предусмотренных с марта 2022 по март 2023 годов с отсрочкой платежей без введения пени при погашении долга в полном объёме. Сообщается, что к осени прошлого года Сербия условия соглашения выполнила, выплатив долг в российской валюте.

Сами же протоколы появились в связи с тем, что возникли значительные трудности при выплате долга в валютах иностранных (недружественных) государств – в первую очередь в долларах и евро. Речь идёт о сумме, эквивалентной примерно 140 млн долларов США. Новые механизмы выплаты позволят избежать того, что средства будут заблокированы третьими странами из-за ранее введённых санкций.
12 комментариев
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  1. vladimirvn Звание
    vladimirvn
    0
    Сегодня, 11:59
    Прощать ничего не надо. Нет денег, пусть отдают товарами или услугами
  2. singless Звание
    singless
    +1
    Сегодня, 12:07
    надо пенсию в зат вернуть а не это прощать
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      0
      Сегодня, 12:42
      Боже ж ты мой, Вы уже старик совсем, а писать по-русски так и не научились! no
  3. Mazunga Звание
    Mazunga
    +1
    Сегодня, 12:42
    долги тема тонкая и редко возвращаемая )))
  4. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 12:45
    Всё правильно. Неча из-за копья с братами сраться. Была бы у нас общая граница нас бы уже трое в Союзе было!
    1. Egeny Звание
      Egeny
      -1
      Сегодня, 13:25
      ..простите, а кто второй?
      ...и о каком Союзе речь?.)
      1. isv000 Звание
        isv000
        -1
        Сегодня, 13:26
        Цитата: Egeny
        ..простите, а кто второй?

        Прощаю... bully
        1. Egeny Звание
          Egeny
          -1
          Сегодня, 13:27
          да без проблем, но Вы не ответили.)
          1. isv000 Звание
            isv000
            -1
            Сегодня, 13:28
            Цитата: Egeny
            да без проблем, но Вы не ответили.)

            Ответил... tongue
            1. Egeny Звание
              Egeny
              -1
              Сегодня, 13:29
              ".ты, Зин, на грубость нарываешься..."
              1. isv000 Звание
                isv000
                -1
                Сегодня, 13:33
                Цитата: Egeny
                ".ты, Зин, на грубость нарываешься..."

                "...хамишь, парниша!.." angry
  5. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +1
    Сегодня, 13:27
    Мое скромное: долги были у Югославии. Не у Сербии, как таковой. Если сербы возвращают долг Югославии - это делает им честь.
    Долги, в принципе, надо возвращать. В первую очередь - если нам были должны страны ЕС и блока НАТО. С них необходимо выбивать эти долги. А Сербия, как и Венгрия, в данный момент нам не противники, скорее - потенциальные союзники. С ними можно и нужно договариваться, а где-то и прощать часть долга.