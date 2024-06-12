Разъяснено подписание президентом РФ закона о ратификации протоколов о погашении сербского долга перед Россией
Сегодня президентом России подписан закон о ратификации ряда протоколов для реструктуризации сербского долга перед Российской Федерацией. В общей сложности это четыре протокола, которые были подписаны 13 и 21 ноября прошлого года в Москве и Белграде соответственно.
Протоколы регламентируют урегулирование задолженности Сербии перед РФ в том числе по югославским долговым обязательствам, о чём сообщает РИА Новости.
Югославский долг начал активно расти перед Советским Союзом с 1956 года, когда было подписано соглашение о выделении Белграду нескольких денежных займов на общую сумму в эквиваленте более трети миллиарда долларов (в тех ценах).
СССР выделял деньги СФРЮ в виде кредитов систематически, а также вне плановых соглашений – например, на восстановление после землетрясения города Скопье (сегодня это столица Северной Македонии).
Интересно, что и у СССР перед Югославией были долги. Так, в 2012 году Москва погасила долг перед Белградом в эквиваленте 125 млн долларов США.
Закон о ратификации протоколов юридически закрепляет договорённости сторон в плане погашения сербской задолженности. Речь, в частности, идёт о выплатах, предусмотренных с марта 2022 по март 2023 годов с отсрочкой платежей без введения пени при погашении долга в полном объёме. Сообщается, что к осени прошлого года Сербия условия соглашения выполнила, выплатив долг в российской валюте.
Сами же протоколы появились в связи с тем, что возникли значительные трудности при выплате долга в валютах иностранных (недружественных) государств – в первую очередь в долларах и евро. Речь идёт о сумме, эквивалентной примерно 140 млн долларов США. Новые механизмы выплаты позволят избежать того, что средства будут заблокированы третьими странами из-за ранее введённых санкций.
Информация