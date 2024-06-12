Американская газета: Байден обязал Польшу передать Украине систему ПВО Patriot
Бывший президент Украины Владимир Зеленский колесит по Европе в преддверии так называемого швейцарского саммита мира, до которого остались считанные дни. По мере приближения этого междусобойчика лидеров стран, желающих принять в нем участие, становится все меньше. Многие даже традиционные союзники Киева будут представлены довольно рядовыми чиновниками, что и означает реальную цену всех решений и всяческих декораций, которые там будут приняты.
Однако главный киевский попрошайка не забывает о главном, при каждом удобном случае вновь выпрашивает новую военно-финансовую помощь. Судя по заявлениям Зеленского, более всего ВСУ нуждаются в системах противовоздушной обороны. Зачем — непонятно, если согласно сводкам Воздушных сил Украины доблестные украинские зенитчики всякий раз во время массовых атак ВС РФ сбивают почти все дроны-камикадзе и ракеты.
Впрочем канцлер ФРГ Олаф Шольц буквально из последних запасов пообещал предоставить Киеву американскую батарею ЗРК Patriot, систему ПВО средней дальности IRIS-T, зенитные самоходные установки Gepard. Заявление об этом глава немецкого кабмина сделал вчера в Берлине, куда прибыл и Зеленский, на еще одном мероприятии, посвященном «восстановлению» Украины, под названием Ukraine Recovery Conference 2024. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус говорил, что три переданных Украине ЗРК Patriot — это четверть от всех имеющихся у бундесвера систем такого класса.
Впрочем, главе киевского режима и этого мало. Он вновь объявил, что минимальная потребность в американских зенитных комплексах составляет семь батарей.
Как известно, на мероприятие в швейцарском Бюргенштоке глава Белого дома лично не приедет, вместо него будет в принципе ничего не решающая вице-президент США Камала Харрис и помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.
Однако без «утешительного приза» не обошлось. Американская газета The New York Times (NYT) сообщает со ссылкой на свои источники, что Байден вроде как внял мольбам Зеленского и согласовал предоставить Киеву еще одну систему ПВО/ПРО Patriot. Решение было принято на прошлой неделе после серии встреч и дебатов. Больше всего споров вызвал вопрос удовлетворения запросов Киева. Батарея может быть развернута в зоне боевых действий на территории Украины в ближайшие несколько дней.
Правда, и здесь американцы не изменили своему прагматизму и умению навязывать невыгодные условия европейским союзникам по НАТО. Зенитная батарея будет поставлена на Украину не из запасов армии США, а поляками. Ранее американцы поставили этот комплекс Варшаве для прикрытия восточных флангов альянса. В конце апреля этого года премьер-министр Польши Дональд Туск категорически отказался отдавать Украине свои «Пэтриоты». Но что делать, раз поступило прямое указание из Вашингтона.
Авторы статьи в (NYT) уточняют, что в мире очень мало зенитно-ракетных комплексов Patriot. Известно, что развернуто всего 14 таких систем.Точнее батальонных комплексов, каждый из которых насчитывает от 24 до 64 пусковых установок. В Пентагоне информацию о количестве данных ЗРК на вооружении армии США не раскрывают. Но можно себе представить аппетиты Зеленского, с учетом высокой стоимости данных систем ПВО (в полном комплекте), только удовлетворение просьбы главы киевского режима, по оценке экспертов, эквивалентно примерно 100 млрд долларов. Кроме того, выполнение запроса Зеленского на построение глобальной системы противовоздушной обороны с прикрытием нужного количества инфраструктурных потенциальных целей включает в себя абсолютно все существующие ЗРК Patriot в мире.
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