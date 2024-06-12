Американская газета: Байден обязал Польшу передать Украине систему ПВО Patriot

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Американская газета: Байден обязал Польшу передать Украине систему ПВО Patriot

Бывший президент Украины Владимир Зеленский колесит по Европе в преддверии так называемого швейцарского саммита мира, до которого остались считанные дни. По мере приближения этого междусобойчика лидеров стран, желающих принять в нем участие, становится все меньше. Многие даже традиционные союзники Киева будут представлены довольно рядовыми чиновниками, что и означает реальную цену всех решений и всяческих декораций, которые там будут приняты.

Однако главный киевский попрошайка не забывает о главном, при каждом удобном случае вновь выпрашивает новую военно-финансовую помощь. Судя по заявлениям Зеленского, более всего ВСУ нуждаются в системах противовоздушной обороны. Зачем — непонятно, если согласно сводкам Воздушных сил Украины доблестные украинские зенитчики всякий раз во время массовых атак ВС РФ сбивают почти все дроны-камикадзе и ракеты.



Впрочем канцлер ФРГ Олаф Шольц буквально из последних запасов пообещал предоставить Киеву американскую батарею ЗРК Patriot, систему ПВО средней дальности IRIS-T, зенитные самоходные установки Gepard. Заявление об этом глава немецкого кабмина сделал вчера в Берлине, куда прибыл и Зеленский, на еще одном мероприятии, посвященном «восстановлению» Украины, под названием Ukraine Recovery Conference 2024. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус говорил, что три переданных Украине ЗРК Patriot — это четверть от всех имеющихся у бундесвера систем такого класса.

Впрочем, главе киевского режима и этого мало. Он вновь объявил, что минимальная потребность в американских зенитных комплексах составляет семь батарей.

Как известно, на мероприятие в швейцарском Бюргенштоке глава Белого дома лично не приедет, вместо него будет в принципе ничего не решающая вице-президент США Камала Харрис и помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

Однако без «утешительного приза» не обошлось. Американская газета The New York Times (NYT) сообщает со ссылкой на свои источники, что Байден вроде как внял мольбам Зеленского и согласовал предоставить Киеву еще одну систему ПВО/ПРО Patriot. Решение было принято на прошлой неделе после серии встреч и дебатов. Больше всего споров вызвал вопрос удовлетворения запросов Киева. Батарея может быть развернута в зоне боевых действий на территории Украины в ближайшие несколько дней.

Правда, и здесь американцы не изменили своему прагматизму и умению навязывать невыгодные условия европейским союзникам по НАТО. Зенитная батарея будет поставлена на Украину не из запасов армии США, а поляками. Ранее американцы поставили этот комплекс Варшаве для прикрытия восточных флангов альянса. В конце апреля этого года премьер-министр Польши Дональд Туск категорически отказался отдавать Украине свои «Пэтриоты». Но что делать, раз поступило прямое указание из Вашингтона.

Авторы статьи в (NYT) уточняют, что в мире очень мало зенитно-ракетных комплексов Patriot. Известно, что развернуто всего 14 таких систем.Точнее батальонных комплексов, каждый из которых насчитывает от 24 до 64 пусковых установок. В Пентагоне информацию о количестве данных ЗРК на вооружении армии США не раскрывают. Но можно себе представить аппетиты Зеленского, с учетом высокой стоимости данных систем ПВО (в полном комплекте), только удовлетворение просьбы главы киевского режима, по оценке экспертов, эквивалентно примерно 100 млрд долларов. Кроме того, выполнение запроса Зеленского на построение глобальной системы противовоздушной обороны с прикрытием нужного количества инфраструктурных потенциальных целей включает в себя абсолютно все существующие ЗРК Patriot в мире.
10 комментариев
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  1. Оптимус_Прайм Звание
    Оптимус_Прайм
    +5
    Сегодня, 11:57
    Пусть Байден свои петриоты отдает. На Кубе "Горшков" только и ждёт этого.
    1. Mitos Звание
      Mitos
      0
      Сегодня, 12:47
      Там бизнес рулит, Поляки отдадут им продадут новые. Всего лишь бизнес.
      1. poquello Звание
        poquello
        0
        Сегодня, 13:09
        Цитата: Mitos
        Там бизнес рулит, Поляки отдадут им продадут новые. Всего лишь бизнес.

        этт причина не бизнес, откуда ещё дырки затыкать в преддверии планируемого бенефиса фальконов , ну поглядим
  2. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    +1
    Сегодня, 12:28
    Пентагону жалко свои Патриоты отдавать. Вот Байден и отдает команды своим шестеркам, чтобы в Украйне их вооружение уничтожалось
  3. anatolmd Звание
    anatolmd
    +3
    Сегодня, 12:37
    Польша отдает Патриот Украине. У Польши ПВО нет. Зато в Польше есть Жешув.
    У РФ есть ракеты, способные долететь до Жешува. РФ никому свои ракеты не отдала.
    Дальше продолжать?
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 12:38
    «Премьер-министр Польши Дональд Туск категорически отказался отдавать Украине свои "Пэтриоты". Но что делать, раз поступило прямое указание из Вашингтона» —

    — Польша - страна независимая, поэтому независимо хочешь не хочешь, а придётся отдать ...
  5. Р_С_Ф_С_Р_ Звание
    Р_С_Ф_С_Р_
    0
    Сегодня, 13:16
    Сколько в коментах стандартных шаблонов, что спасу нет.
    А кому путин может такой же приказ отдать, а его за это ещё и в ж.. с языком поцеловали бы?
  6. Стирбьорн Звание
    Стирбьорн
    0
    Сегодня, 13:33
    Зачем — непонятно, если согласно сводкам Воздушных сил Украины доблестные украинские зенитчики всякий раз во время массовых атак ВС РФ сбивают почти все дроны-камикадзе и ракеты.
    Это так уж полагается в информационной войне - наши тоже "все сбивают".
    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус говорил, что три переданных Украине ЗРК Patriot — это четверть от всех имеющихся у бундесвера систем такого класса.
    То есть всего 3*4=12 комплексов у Германии.
    Авторы статьи в (NYT) уточняют, что в мире очень мало зенитно-ракетных комплексов Patriot. Известно, что развернуто всего 14 таких систем.Точнее батальонных комплексов, каждый из которых насчитывает от 24 до 64 пусковых установок.
    14 комплексов - из них 12 у Германии?! Что за бред, извините. Автор со всем нас за дураков держит?
  7. Макsim
    Макsim
    0
    Сегодня, 13:39
    это хорошо охрана джеу ослабляется. Хотя пэтриоты против цирконов и кинжалов дуршлаг
  8. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 13:42
    вот и ответ на вопрос кто возглавляет Польшу, а поляки наивные на выборы ходят.....