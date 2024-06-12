Вице-премьер Новак: Россия не находится в условиях военной экономики

Я определенно не считаю, что это военная экономика. Это экономика предложения

Решение о введении ограничений на нашу экономическую деятельность, как мы считаем, не создает для нас каких-то препятствий

Заместитель главы российского правительства Александр Новак отметил, что разговоры о якобы наличие военной экономики в России ошибочны. Об этом он сказал в интервью телеканалу Al Arabiya.По словам Новака, экономика страны продолжает делать упор на удоволетворение всех необходимых потребностей, включая социальные, и немалые средства инвестируются в высокотехнологичные отрасли.- сказал вице-премьер.Чиновник подчеркнул, что российская экономика последние три года развивается выше среднемировых показателей. Такие задачи были поставлены президентом Путиным.Также он отметил, что в этом году ВВП России уже вырос на 5,1% и что планируется удерживать эту планку в среднем на уровне около 3% до конца года, чтобы продолжать устойчивую работу базовых отраслей экономики.По словам чиновника, антироссийские санкции Запада не смогли сломить экономику России, изолировав её от остального мира.– сказал Новак, добавив, что санкции лишь стимулируют развитие промышленности и технологий в России.Напомним, что накануне Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП РФ в 2024 году с 1,3-1,5 до 2,9%.