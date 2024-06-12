Вице-премьер Новак: Россия не находится в условиях военной экономики

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Вице-премьер Новак: Россия не находится в условиях военной экономики

Заместитель главы российского правительства Александр Новак отметил, что разговоры о якобы наличие военной экономики в России ошибочны. Об этом он сказал в интервью телеканалу Al Arabiya.

По словам Новака, экономика страны продолжает делать упор на удоволетворение всех необходимых потребностей, включая социальные, и немалые средства инвестируются в высокотехнологичные отрасли.

Я определенно не считаю, что это военная экономика. Это экономика предложения

- сказал вице-премьер.



Чиновник подчеркнул, что российская экономика последние три года развивается выше среднемировых показателей. Такие задачи были поставлены президентом Путиным.

Также он отметил, что в этом году ВВП России уже вырос на 5,1% и что планируется удерживать эту планку в среднем на уровне около 3% до конца года, чтобы продолжать устойчивую работу базовых отраслей экономики.

По словам чиновника, антироссийские санкции Запада не смогли сломить экономику России, изолировав её от остального мира.

Решение о введении ограничений на нашу экономическую деятельность, как мы считаем, не создает для нас каких-то препятствий

– сказал Новак, добавив, что санкции лишь стимулируют развитие промышленности и технологий в России.

Напомним, что накануне Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП РФ в 2024 году с 1,3-1,5 до 2,9%.
16 комментариев
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  1. антивирус Звание
    антивирус
    +4
    Сегодня, 12:15
    Я определенно не считаю, что это военная экономика. Это экономика предложения
    -ура, продолжает нефтгаз и металюрги покупать яхты.
    Флот и авиация(гражданской и воен) подождут
    1. knn54 Звание
      knn54
      +3
      Сегодня, 12:32
      - Это экономика предложения
      Продавать газ и нефть,например,КНР по низким ценам.
      1. ААК Звание
        ААК
        +2
        Сегодня, 12:48
        Ну так "военная" экономика "...всё для фронта, всё для Победы!" не нужна в первую очередь нашенским "богатеньким Буратинам", как и сама победа над бандерами, достаточно было послушать некоторых буратин на СПМЭФ-е, они уже не стеснялись высказывать подобное, что резко диссонирует с зомбоящиком, но в определённой мере коррелирует с постоянно произносимой "леопольдовщиной"
        1. LIONnvrsk Звание
          LIONnvrsk
          +1
          Сегодня, 12:50
          По словам Новака, экономика страны продолжает делать упор на удоволетворение всех необходимых потребностей,

          Халва, халва, халва.... О, уже и сладко вроде во рту стало! laughing
    2. Макsim
      Макsim
      0
      Сегодня, 13:35
      вам ведь не чем не угодишь. вам ведь треша надо. О вот сами то готовы без выходных и отпусков по 12 часов то трудится за пайку хлеба и койка места а? Борец вы наш то
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +5
    Сегодня, 12:20
    Экономикой предложения будем достигать Победы?...
    1. fsvlad Звание
      fsvlad
      +2
      Сегодня, 12:58
      Буржуазная Россия никого не победит, забудьте. А стратегия Запада давно озвучена - "новый мировой порядок создается против России, за счет России и на обломках России". Сейчас претворяется в жизнь вторая часть. Финансирование ведется за счет арестованных и выводимых активов РФ, а производство - за счет ресурсов, поставляемых самой РФ..
  3. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +6
    Сегодня, 12:27
    Это за счёт чего вырос ВВП на 5-3 процента? Авто китайские, самолёты в принципе почти не выпускаем, за счёт инфляции? За счёт поднятия цен? bully
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +5
      Сегодня, 12:34
      Экономика растёт (у Новака) а народ то и не в курсе, во как бывает...С ростом экономики растёт благосостояние народа, только у нас под словом "народ", подразумевается кучка хапуг.
    2. DenVB Звание
      DenVB
      +4
      Сегодня, 12:45
      Цитата: Солдатов В.
      за счёт инфляции? За счёт поднятия цен?

      В основном да, насколько можно судить.
  4. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +4
    Сегодня, 12:33
    ну и хреново
    не то чем надо бравировать
  5. Серж9901 Звание
    Серж9901
    +4
    Сегодня, 12:37
    То ли вражеское утверждение , то ли просто ошибочное . Уже с момента введения санкций экономика - на военном положении и системные подходы как минимум не эффективны . А с момента начала СВО - тем более . Понятно , олигархам признать это все - кость в горле, воровать получается хуже, заграницу перекрыли, какое-то СВО на их куски претендует, детишки-мажоры смотрятся как инородное тело (за МКАДом , конечно) , фридманов вонючими тряпками как котов обоссанных выгоняют из Ландона , писковы мечутся между пугалкиными и необходимостью быть патриотом (хотя бы для вида) и т.д.
  6. Арон Финкильштейн Звание
    Арон Финкильштейн
    +3
    Сегодня, 12:38
    Странно конечно... Как можно уже третий год вести полномасштабную войну, но не переводить при этом экономику в режим военного времени... Или "Всё для фронта - всё для победы! ", или это дурдом какой-то получается... Так не бывает, что в одном месте "пляшем и песни поём", а в другом войну ведём.
    1. poquello Звание
      poquello
      -1
      Сегодня, 13:01
      Цитата: Арон Финкильштейн
      Так не бывает, что в одном месте "пляшем и песни поём", а в другом войну ведём.

      у вас страна маленькая, США этим занимаются всю свою историю
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 12:51
    Вообще с нашей экономикой какие-то странности происходят.При СССР ,когда мы вели Афганскую войну экономика сломалась.Сейчас ведём войну - экономика растёт.Странно,капмодель экономики ,получается мобильней.Так об ЕС это не скажешь.Вообще чудные дела происходят у нас.
  8. Оби Ван Кеноби Звание
    Оби Ван Кеноби
    +3
    Сегодня, 12:59
    Чиновник подчеркнул, что российская экономика последние три года развивается выше среднемировых показателей. Такие задачи были поставлены президентом Путиным.

    При тов. Сталине И.В. экономика росла почти 16% в год.
    И задачи он ставил соответствуюшие - индустриализация СССР, в общем тов. Сталин И.В. страну к войне готовил.
    А гарант наш... В общем одни майские указы, импортозамещение и т.д. чего стоят.