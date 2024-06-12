Генсек НАТО поддержал решение руководства ФРГ разрешить ВСУ применять немецкое оружие против России
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал решение правительства ФРГ разрешить боевикам киевского режима применять немецкие вооружения для атак на российские территории, сопредельные с Харьковской областью.
Как сообщает информационное агентство DPA, при этом Столтенбег отказался отвечать на вопрос журналиста, применялись ли уже поставленные Западом вооружения на "старой" российской территории, при этом отметив, что не может разглашать подробности. Столтенберг также отметил, что считает целесообразным разрешить украинской армии использовать западное оружие, особенно против военных целей вблизи границ Украины.
Ранее глава американского Госдепа Энтони Блинкен подтвердил, что президент США Джо Байден полностью одобрил применение Киевом американских вооружений для атак вглубь территории России. При этом глава американского внешнеполитического ведомства уточнил, что речь идет исключительно об атаках на приграничные с Харьковской областью районы. Блинкен, однако, не исключил возможного увеличения дальности ударов западными вооружениями вглубь "старых" территорий России.
Кроме того, сообщается, что на ближайшем саммите стран "Большой семерки" может быть достигнуто новое соглашение о выделении Киеву нового кредита на сумму в 50 миллиардов долларов под залог замороженных на Западе российских активов. Предполагается, что киевскому режиму разрешат использовать эти средства на военные нужды и восстановление разрушенной инфраструктуры.
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