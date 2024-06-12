Генсек НАТО поддержал решение руководства ФРГ разрешить ВСУ применять немецкое оружие против России

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Генсек НАТО поддержал решение руководства ФРГ разрешить ВСУ применять немецкое оружие против России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал решение правительства ФРГ разрешить боевикам киевского режима применять немецкие вооружения для атак на российские территории, сопредельные с Харьковской областью.

Как сообщает информационное агентство DPA, при этом Столтенбег отказался отвечать на вопрос журналиста, применялись ли уже поставленные Западом вооружения на "старой" российской территории, при этом отметив, что не может разглашать подробности. Столтенберг также отметил, что считает целесообразным разрешить украинской армии использовать западное оружие, особенно против военных целей вблизи границ Украины.



Ранее глава американского Госдепа Энтони Блинкен подтвердил, что президент США Джо Байден полностью одобрил применение Киевом американских вооружений для атак вглубь территории России. При этом глава американского внешнеполитического ведомства уточнил, что речь идет исключительно об атаках на приграничные с Харьковской областью районы. Блинкен, однако, не исключил возможного увеличения дальности ударов западными вооружениями вглубь "старых" территорий России.

Кроме того, сообщается, что на ближайшем саммите стран "Большой семерки" может быть достигнуто новое соглашение о выделении Киеву нового кредита на сумму в 50 миллиардов долларов под залог замороженных на Западе российских активов. Предполагается, что киевскому режиму разрешат использовать эти средства на военные нужды и восстановление разрушенной инфраструктуры.
10 комментариев
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  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    0
    Сегодня, 13:09
    Столтенберг также отметил, что считает целесообразным разрешить украинской армии использовать западное оружие,
    Угу...Противопехотные мины в Белгородской области !
    1. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      0
      Сегодня, 13:38
      Это он от радости великой...

      СМИ вещают, что вчера, ему кто-то из племенных вождей нервно засуетившихся балтийских лимитрофов "высшую" наградную цацку "на пиджак" в красивой коробочке преподнёс... За "активность". В испуганной суете ЖЕ...
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      0
      Сегодня, 13:41
      что считает целесообразным разрешить украинской армии использовать западное оружие,

      А до этого типа какелы не использовали ? Может уже хватит "тянуть кота за хвост" а конкретно так вдарить чтобы на территории усраины остался лунный пейзаж.
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        0
        Сегодня, 13:44
        Цитата: частное лицо
        чтобы на территории усраины остался лунный пейзаж.

        СБУ, Рада, Генштаб ВСУ, ГУР, логово Зели - вот приоритетные цели !
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 13:19
    С каких слов Столтенберга нам надо начинать бояться?Как будто они и раньше не стреляли.Довольно глупое решение, новые и старые территории России по их мнению теперь равны.
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 13:24
    А тем временем Комсомолка занялась выяснением где у кого письки у мужиков в России длиннее... wassat
    Чес слово! Выяснили. У нас на Урале самые длинные. wassat

    Вота и пруф.
    https://www.kp.ru/online/news/5851135/

    зы Ну щаз заминусят.........
  4. opuonmed Звание
    opuonmed
    -2
    Сегодня, 13:26
    Ну что, РФ не зря учения проводит с тактическим ядерным оружием, будет по кому бить ! нато берега попутало !


    Ранее глава американского Госдепа Энтони Блинкен подтвердил, что президент США Джо Байден полностью одобрил применение Киевом американских вооружений для атак вглубь территории России.

    ну что тогда РФ будет бить по сша в глубь сша !
    1. kvv Звание
      kvv
      +1
      Сегодня, 13:30
      вроде взрослый человек, а в сказки и обещания властей до сих пор верите
      1. opuonmed Звание
        opuonmed
        0
        Сегодня, 13:31
        Цитата: kvv
        вроде взрослый человек, а в сказки и обещания властей до сих пор верите

        Увидим всё, всё тока начинается! Сказка была или нет
  5. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 13:45
    Этому секу надо бы открытку от ДАМа отправить, со знаками вопроса над Европой... am