Судостроение, беспилотники и ПРО: Белый Дом сделал заявление по поправкам к законопроекту об обороне
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Белый дом сделал заявление по поправкам к законопроекту об обороне. В нем, в числе прочего, упоминаются статьи бюджетных расходов на судостроение, беспилотники и ПРО.
Документ опубликовали перед тем, как законопроект об оборонной политике на 2025 финансовый год, в который заложены расходы на сумму 884 миллиарда долларов, будет обсуждаться в Палате представителей конгресса США. Обсуждение должно состояться в конце недели.
В заявлении американская администрация похвалила конгрессменов из комитета по вооруженным силам Палаты представителей за сильную двухпартийную работу над документом. Также в нем был высказан целый ряд возражений, касающихся судостроительной отрасли, создания корпуса армейских беспилотников, противоракетной обороны и прозрачности ценообразования для оборонных подрядчиков.
Также в Белом Доме заявили, что конгрессменом следует прислушаться к запросам Пентагона и включить в законопроект Инициативу по содействию безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.
Администрация с нетерпением ожидает продолжения работы с конгрессом над установлением надлежащих и ответственных уровней расходов на оборону и не связанных с обороной расходов для поддержки безопасности нации
- сказано в заявлении Белого Дома.
Сейчас в американском конгрессе идет дискуссия о том, какие из 1386 поправок к законопроекту об оборонной политике следует вынести на голосование. Около дюжины из них касаются проблем инвалидов и трансгендеров.
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