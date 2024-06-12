Судостроение, беспилотники и ПРО: Белый Дом сделал заявление по поправкам к законопроекту об обороне

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Судостроение, беспилотники и ПРО: Белый Дом сделал заявление по поправкам к законопроекту об обороне

Белый дом сделал заявление по поправкам к законопроекту об обороне. В нем, в числе прочего, упоминаются статьи бюджетных расходов на судостроение, беспилотники и ПРО.

Документ опубликовали перед тем, как законопроект об оборонной политике на 2025 финансовый год, в который заложены расходы на сумму 884 миллиарда долларов, будет обсуждаться в Палате представителей конгресса США. Обсуждение должно состояться в конце недели.



В заявлении американская администрация похвалила конгрессменов из комитета по вооруженным силам Палаты представителей за сильную двухпартийную работу над документом. Также в нем был высказан целый ряд возражений, касающихся судостроительной отрасли, создания корпуса армейских беспилотников, противоракетной обороны и прозрачности ценообразования для оборонных подрядчиков.

Также в Белом Доме заявили, что конгрессменом следует прислушаться к запросам Пентагона и включить в законопроект Инициативу по содействию безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Администрация с нетерпением ожидает продолжения работы с конгрессом над установлением надлежащих и ответственных уровней расходов на оборону и не связанных с обороной расходов для поддержки безопасности нации

- сказано в заявлении Белого Дома.

Сейчас в американском конгрессе идет дискуссия о том, какие из 1386 поправок к законопроекту об оборонной политике следует вынести на голосование. Около дюжины из них касаются проблем инвалидов и трансгендеров.
4 комментария
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  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +1
    Сегодня, 12:56
    заложены расходы на сумму 884 миллиарда долларов !

    Самоходный дед разошелся !
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      -1
      Сегодня, 12:59
      Проблема в том, что даже этой, астрономической суммы, все равно не хватает. И теперь, лоббисты в Конгрессе, будут на смерть биться, от чьего пирога придется отрезать изрядный кусочек)))
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +2
      Сегодня, 13:00
      Скорее несамоходный (буксируемый) дед.
  2. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    0
    Сегодня, 13:33
    Оборона и судостроение... Логично, но американцам следует учесть, что для обороны побережья у них есть 20 миль от берега. Всё остальное - не их территория.
    А так - пусть перегружают свою экономику, пусть десяток авианосцев новых построят... Особенно, если эти авианосцы будут как эсминец "Замволт": потенциально может чуть не крестиком и на машинке, а реально - ну, болтается на волнах, ага, и - все до ужаса этим гордятся... wassat