Медведев в интерактивном поздравлении с Днём России показал карту РФ с территориями бывшей Украины
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев своеобразно поздравил сограждан с Днем России. Праздник этот отмечается в нашей стране сегодня, он приурочен к принятию Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году (до 2002 года — День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации).
Политик разместил интерактивную карту, на которой российский триколор, охватывая всю территорию нашей огромной Родины движется от восточных границ к западным. Получилось емко, красиво и, как это умеет делать Дмитрий Анатольевич, с огромным подтекстом.
Причем адресован пост не только россиянам, но и нашим недругам за рубежом, которые мечтают не только победить (на этот раз жизнями украинцев) Россию, а и вообще развалить наше государство. Сколько было таких «мечтателей» за более чем тысячелетнюю историю Руси, Российской Империи, СССР, а нынче и РФ — всех и не вспомнить.
Зампред Совбеза РФ в очередной раз показывает, причем наглядно, без лишних слов, что планам их сбыться не суждено. Дан очередной четкий сигнал Токио, ведь Япония все еще претендует на некоторые южные острова Курильской гряды. Не выйдет — это наша, российская земля по всем международным нормам, кстати. Да согласно Конституции РФ отчуждение территорий запрещено.
Ну кто виноват, что империалистическая Япония в прошлом веке стала союзником нацистской Германии, участвовала во Второй мировой войне и с треском ее проиграла, в первую очередь благодаря вмешательству СССР. Причем освобождали оккупированный север Китая советские бойцы по просьбе США, ведь прямого военного конфликта с Японией у нас как бы не было.
К слову, еще о Стране восходящего солнца. До начала СВО, когда правительство проамериканского премьера Фумио Кисиды буквально ринулось присоединятся к антироссийским санкциям, наши государства как никогда были близки к подписанию мирного договора. Шло очень динамичное и взаимовыгодное экономическое партнерство Москвы и Токио во многих сферах, включая освоение японцами так называемых спорных территорий Курил, совместное освоение месторождений и переработка углеводородов, японские рыбаки получали квоты на рыболовство у той же Курильской гряды и т. д.
Касательно российского флага в трактовке Медведева на западе — в Европе. Здесь все намного интереснее. По версии российского политика, мы не только обязательно освободим все пока что оккупированные киевскими войсками так называемые новые территории РФ: ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. В этом сомнений никаких нет, вопрос времени.
Движение российского триколора останавливается в аккурат на западных границах квазигосударства Украина. На этом всё. Никакого продвижения дальше на запад в Европу, а уж тем более включения в состав РФ бывших советских республик Средней и Центральной Азии (ну, если сами не попросят — и то следует крепко подумать) не предвидится. Это, видимо, и есть та самая санитарная зона, которая обеспечит безопасность нашей страны от агрессии НАТО, о которой ранее писал Медведев.
И то верно. Останься хоть кусочек «суверенной» Украины, через какое-то время она обязательно будет использована Западом как таран против России.
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