Медведев в интерактивном поздравлении с Днём России показал карту РФ с территориями бывшей Украины

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Медведев в интерактивном поздравлении с Днём России показал карту РФ с территориями бывшей Украины

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев своеобразно поздравил сограждан с Днем России. Праздник этот отмечается в нашей стране сегодня, он приурочен к принятию Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году (до 2002 года — День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации).

Политик разместил интерактивную карту, на которой российский триколор, охватывая всю территорию нашей огромной Родины движется от восточных границ к западным. Получилось емко, красиво и, как это умеет делать Дмитрий Анатольевич, с огромным подтекстом.



Причем адресован пост не только россиянам, но и нашим недругам за рубежом, которые мечтают не только победить (на этот раз жизнями украинцев) Россию, а и вообще развалить наше государство. Сколько было таких «мечтателей» за более чем тысячелетнюю историю Руси, Российской Империи, СССР, а нынче и РФ — всех и не вспомнить.

Зампред Совбеза РФ в очередной раз показывает, причем наглядно, без лишних слов, что планам их сбыться не суждено. Дан очередной четкий сигнал Токио, ведь Япония все еще претендует на некоторые южные острова Курильской гряды. Не выйдет — это наша, российская земля по всем международным нормам, кстати. Да согласно Конституции РФ отчуждение территорий запрещено.

Ну кто виноват, что империалистическая Япония в прошлом веке стала союзником нацистской Германии, участвовала во Второй мировой войне и с треском ее проиграла, в первую очередь благодаря вмешательству СССР. Причем освобождали оккупированный север Китая советские бойцы по просьбе США, ведь прямого военного конфликта с Японией у нас как бы не было.

К слову, еще о Стране восходящего солнца. До начала СВО, когда правительство проамериканского премьера Фумио Кисиды буквально ринулось присоединятся к антироссийским санкциям, наши государства как никогда были близки к подписанию мирного договора. Шло очень динамичное и взаимовыгодное экономическое партнерство Москвы и Токио во многих сферах, включая освоение японцами так называемых спорных территорий Курил, совместное освоение месторождений и переработка углеводородов, японские рыбаки получали квоты на рыболовство у той же Курильской гряды и т. д.

Касательно российского флага в трактовке Медведева на западе — в Европе. Здесь все намного интереснее. По версии российского политика, мы не только обязательно освободим все пока что оккупированные киевскими войсками так называемые новые территории РФ: ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. В этом сомнений никаких нет, вопрос времени.

Движение российского триколора останавливается в аккурат на западных границах квазигосударства Украина. На этом всё. Никакого продвижения дальше на запад в Европу, а уж тем более включения в состав РФ бывших советских республик Средней и Центральной Азии (ну, если сами не попросят — и то следует крепко подумать) не предвидится. Это, видимо, и есть та самая санитарная зона, которая обеспечит безопасность нашей страны от агрессии НАТО, о которой ранее писал Медведев.

И то верно. Останься хоть кусочек «суверенной» Украины, через какое-то время она обязательно будет использована Западом как таран против России.

26 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +3
    Сегодня, 13:12
    Получилось емко, красиво и, как это умеет делать Дмитрий Анатольевич, с огромным подтекстом.
    Прям залюбуешься !
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      0
      Сегодня, 13:28
      Движение российского триколора останавливается в аккурат на западных границах квазигосударства Украина. На этом всё. Никакого продвижения дальше на запад в Европу, а уж тем более включения в состав РФ бывших советских республик Средней и Центральной Азии (ну, если сами не попросят — и то следует крепко подумать) не предвидится.

      Такая политическая и пропагандистская демонстрация Медведевым карты России абсолютно единственно правильная!

      Это очень хороший посыл от России иностранным политикам, участвующим на "Саммите мира» в Швейцарии в поддержку ими Украинской «формулы мира», на которой долгое время настаивал Владимир Зеленский.
  2. ian Звание
    ian
    +1
    Сегодня, 13:13
    Неправильный ролик. Надо было показать "Что было" и "что стало". Насколько усохла наша страна с появлением этого праздника. День России это ведь день независимости от СССР. request
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:14
    Дмитрий Анатольевич с Вашей картой согласен полностью.Но есть важная недоработка- о Рюген должен тоже быть покрашен в Российский Триколор.Немцы потерпят,нам же нужна европейская безопасность ,но не за счёт другого государства.К 404 и Германии это не относится.Назовём Мукран - городом мира и всё!
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 13:20
      А будущий Сувалковский коридор почему не обозначен? А коридор до Венгрии?
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        0
        Сегодня, 13:32
        Так и Аляска почему не закрашена?
  4. poquello Звание
    poquello
    -1
    Сегодня, 13:19
    "Никакого продвижения дальше на запад в Европу.."
    иногда создаётся впечатление, что Польша с Финляндией просто таки жаждут вернуться в империю, ну таки от них зависит, Россия никого силком не тащит
  5. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +4
    Сегодня, 13:21
    Получилось емко, красиво и, как это умеет делать Дмитрий Анатольевич, с огромным подтекстом.
    У меня только один вопрос к Дмитрию Анатольевичу: как так получилось, что в свою бытность президентом Российской Федерации талант "делать с огромным подтекстом, емко, красиво" - у Вас отсутствовал?
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 13:33
      Цитата: Дед-дилетант
      в свою бытность президентом Российской Федерации талант "делать с огромным подтекстом, емко, красиво" - у Вас отсутствовал?

      А "Пятидневная война" это не ёмко? Или без подтекста?
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        0
        Сегодня, 13:34
        А "Пятидневная война" это не ёмко? Или без подтекста?

        Честно скажу - не помню такого у него. hi
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          0
          Сегодня, 13:35
          Цитата: Дед-дилетант
          Честно скажу - не помню такого у него.

          Саму войну не помните? Или кто во время неё президентом РФ был?
          1. Дед-дилетант Звание
            Дед-дилетант
            0
            Сегодня, 13:37
            Саму войну не помните? Или кто во время неё президентом РФ был?
            Вы про грузинскую кампанию? Я много чего из новейшей истории не помню в деталях. Зато 80-е помню.
            1. AllX_VahhaB Звание
              AllX_VahhaB
              0
              Сегодня, 13:45
              Цитата: Дед-дилетант
              Вы про грузинскую кампанию?

              Да, про Операцию по принуждению Грузии к миру.
              Цитата: Дед-дилетант
              Я много чего из новейшей истории не помню в деталях.

              Детали это кто был Верховным Главнокомандующим?
              Цитата: Дед-дилетант
              Зато 80-е помню.

              Вы по тем годам о Медведеве судите? И что он тогда делал?
  6. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 13:21
    Медведев в интерактивном поздравлении с Днём России показал карту РФ с территориями бывшей Украины

    Я бы ещё поставил знаки вопроса на Польше и Аляске. И финикам бы смайлик поставить... feel
  7. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 13:24
    карта еще не закончена, надеемся художники еще дорисуют...
  8. bandabas Звание
    bandabas
    +4
    Сегодня, 13:26
    Какая шикарная должность. И непыльная. laughing
    "Как хорошо быть зампредсовбеза,
    Как хорошо быть зампредсовбеза!
    Лучшей работы
    Я вам, синьоры, не назову! "
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      -2
      Сегодня, 13:34
      Цитата: bandabas
      Какая шикарная должность. И непыльная.
      "Как хорошо быть зампредсовбеза,
      Как хорошо быть зампредсовбеза!
      Лучшей работы
      Я вам, синьоры, не назову! "

      Завидуйте молча...
      1. bandabas Звание
        bandabas
        0
        Сегодня, 13:44
        Да никто и не завидует. Зачем завидовать за бесцельно прожитые годы.
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 13:35
      Стану я точно Предсовбеза,
      Буду я точно Предсовбеза,
      Ежели Шойгу, ежели Шойгу,
      Переживу ! bully
      1. bandabas Звание
        bandabas
        +1
        Сегодня, 13:40
        Классно ответили. В точку! good
  9. pavelpavel Звание
    pavelpavel
    +1
    Сегодня, 13:30
    Понятие дальновидность очень далеко от Медведева, с первых дней во власти надо было меньше предавать соотечественников, как в ближнем, так и в дальнем зарубежье. Не свои мы нашим властям стали аккурат с 12 июня 1990 года! И не станем с идеологией властей от Лукавого! В Бога веруют, Маммоне служат! В сегодняшний траурный день надо помянуть соотечественников брошенных в близком зарубежье, не выдержавших апартеида приехавших, вышвырнутых с Родины, не прошедших бюрократов по возврату гражданство.
  10. kvv Звание
    kvv
    0
    Сегодня, 13:32
    Медведев уже многое чего говорил и даже показывал
  11. Медведев_Дмитрий Звание
    Медведев_Дмитрий
    0
    Сегодня, 13:32
    Цитата: faiver
    надеемся художники еще дорисуют..

    " Я художник не местный, попишу и уеду " wink
    1. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      +1
      Сегодня, 13:36
      " Я художник не местный, попишу и уеду "

      Дмитрий Анатольевич, Вы-ли это?... Вы местный, если что! wassat
      1. Медведев_Дмитрий Звание
        Медведев_Дмитрий
        +1
        Сегодня, 13:42
        laughing Двойники не только у Самого... smile
  12. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 13:40
    Что-то у него Польша, Норвегия, Прибалтика и Калиниградская область одним цветом. Как и острова в Северном ледовитом.