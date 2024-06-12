Financial Times: Израиль рассматривает введение ограничений против ООН
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Власти Израиля, которые продолжают уже восьмой месяц разрушительную войну в Газе, игнорируя при этом все призывы ООН о прекращении насилия, сами рассматривают возможность введения ограничений против некоторых подразделений Всемирной организации.
Как сообщает британская газета Financial Times, властям Израиля сильно не понравилось то, что ООН внесла на прошлой неделе ЦАХАЛ в список формирований, причиняющих ущерб детям в зоне конфликтов (в Газе погибло более 15000 детей). И теперь против агентств организации, работающих на территории Израиля и Палестины, хотят ввести определённые санкции.
Британское издание приводит конкретные действия, которые может предпринять израильское руководство в отношении сотрудников ООН. Например, им могут отказать в продлении виз. Возможно также, что Тель-Авив пойдёт на прекращение работы в стране всех миссий организации, включая агентство занимавшееся наблюдением за выполнением условий перемирия в зоне палестино-израильского конфликта ещё с 1948 года.
Антиооновские меры израильских властей могут затронуть и деятельность специального координатора ООН по ближневосточному мирному процессу Тора Веннесланда.
По данным издания, меры в отношении ООН обсуждались на заседании правительства Израиля 9 июня, но окончательное решение пока не принято.
un.org
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