Financial Times: Израиль рассматривает введение ограничений против ООН

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Financial Times: Израиль рассматривает введение ограничений против ООН

Власти Израиля, которые продолжают уже восьмой месяц разрушительную войну в Газе, игнорируя при этом все призывы ООН о прекращении насилия, сами рассматривают возможность введения ограничений против некоторых подразделений Всемирной организации.

Как сообщает британская газета Financial Times, властям Израиля сильно не понравилось то, что ООН внесла на прошлой неделе ЦАХАЛ в список формирований, причиняющих ущерб детям в зоне конфликтов (в Газе погибло более 15000 детей). И теперь против агентств организации, работающих на территории Израиля и Палестины, хотят ввести определённые санкции.



Британское издание приводит конкретные действия, которые может предпринять израильское руководство в отношении сотрудников ООН. Например, им могут отказать в продлении виз. Возможно также, что Тель-Авив пойдёт на прекращение работы в стране всех миссий организации, включая агентство занимавшееся наблюдением за выполнением условий перемирия в зоне палестино-израильского конфликта ещё с 1948 года.

Антиооновские меры израильских властей могут затронуть и деятельность специального координатора ООН по ближневосточному мирному процессу Тора Веннесланда.

По данным издания, меры в отношении ООН обсуждались на заседании правительства Израиля 9 июня, но окончательное решение пока не принято.
5 комментариев
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  1. Alien From Звание
    Alien From
    +1
    Сегодня, 13:30
    Может и нам стоит послать этот ООН ко всем чертям. Толку с него как от козла молока.
  2. Болторез Звание
    Болторез
    0
    Сегодня, 13:32
    Вот как надо стоять за свои интересы, а не молочные железы разминать.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 13:42
      Цитата: Болторез
      Вот как надо стоять за свои интересы

      Что бы представлял собой Израиль, если бы не поддержка главного мирового пахана? Сомнительно, чтобы была возможность так выёживаться.
  3. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +1
    Сегодня, 13:43
    А не пора-ли господам из ООН проснуться? Мне, в принципе, фиолетово, что евреи ООН решили послать вдаль известной дорогой, но просто любопытно, сколько еще терпилы будут терпеть унижения?
    Как вариант - на месте ООН я бы просто временно приостановил членство Израиля в организации, и одновременно принял бы туда Палестину. Дальше - признал-бы геноцидом уничтожение ЦАХАЛ палестинцев, и начал бы публично готовить международный трибунал. Мне просто интересно, как бы выкручивался Нетаньяху...
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:45
    А вообще-то это круто вводить санкции против ООН,в истории такое было?Да Гутеришу фиалетово ,у него на уме только " Глобальное Потепление" - проект США.