Коллективный Запад и швейцарский фольклор
Как известно, в июне 2024 года в Швейцарии должна состоятся антироссийская конференция по Украине, организатором которой выступила президент принимающей страны Виола Амхерд.
В связи с этим в памяти встает эпизод из истории швейцарского народа, имеющий отношение и к коллективному Западу.
Известно, что среди «двунадесяти языков», вторгшихся в 1812 году в Россию, в составе Великой армии Наполеона были и швейцарцы. И это после того, как А. В. Суворов в 1799 году освободил Швейцарию от французских оккупантов.
Общая численность швейцарцев, перешедших границу России, по разным сведениям, составляла до 16 тыс. человек (наиболее вероятная цифра – 12 тыс.). Они были сведены в четыре разных по численности полка. Самым боеспособным из них являлся 1-й полк.
Флаг 1-го швейцарского полка императора Франции
Незадолго до вторжения в Россию из четырех швейцарских полков вместе с одним хорватским и одним французским полками была сформирована 9-я дивизия, включенная в состав 2-го армейского корпуса под командованием маршала Удино. После того, как последний в начале первого сражения за Полоцк 17 августа был ранен, он был заменен генералом Сен-Сиром, который вскоре за успешное командование, в том числе и швейцарцами, был произведен в маршалы.
Гренадер 1-го швейцарского полка
Старший офицер 2-го швейцарского полка
Офицеры 3-го швейцарского полка
Рядовые и унтер-офицеры 3-го швейцарского полка
Гренадеры 3-го швейцарского полка
Старший офицер 4-го швейцарского полка
Фузилеры 4-го швейцарского полка
Швейцарцы неплохо показали себя в обоих сражениях за Полоцк, а также на Березине. Однако, прикрывая переправу через Березину, они понесли такие большие потери и при таких ужасающих обстоятельствах, что это, как и у французов (мем La Bérézina), отразилось на их национальном сознании.
А проявилось это в немецкоязычной «Песне на Березине» (Das Beresinalied), до сих пор хранящейся в народной памяти швейцарцев.
В основу песни было положено стихотворении Людвига Гизеке «Ночное путешествие» (Die Nachtreise), сочиненное за 20 лет до описываемых событий. Известная теперь мелодия была сочинена в 1823 году немецким музыкантом Иоганном Мюллером.
Послушать запись песни с дополнительными иллюстрациями можно здесь.
Мой перевод:
Наша жизнь подобна пути
Скитальца в ночи.
У каждого своя дорога,
И каждого что-то тревожит.
Но вдруг расступятся
Пред нами ночь и мгла,
И после гнетущей тоски
Наступит воодушевление.
Мужайтесь, мужайтесь, дорогие братья,
Не поддавайтесь отчаянию:
Завтра сияющее солнце вновь взойдет
На чистом небосклоне.
Пойдемте же дальше,
Не падая духом в отчаянии!
Там, на тех далеких вершинах,
Ждет нас удача.
«Удача» оказалась такой, что всего из России ноги удалось унести лишь каждому десятому из общего числа пришедших завоевывать Русь швейцарцев, то есть примерно всего только одной тысяче бедолаг из Швейцарии.
Госпожа Амхерд с 1 января 2019 года возглавляет также министерство обороны, гражданской обороны и спорта Швейцарии, а поэтому мало-мальски должна быть знакома именно с военной историей своей страны. А если память ее подводит, так мы напомним историю и ей, и коллективному Западу…
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