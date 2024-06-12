Опубликованы кадры применения ВСУ FPV-дрона, нацеленного на поражение российского разведывательного БПЛА над Одесской областью

13
Опубликованы кадры применения ВСУ FPV-дрона, нацеленного на поражение российского разведывательного БПЛА над Одесской областью

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть очередной эпизод применения боевиками киевского режима FPV-дрона для поражения российского разведывательного беспилотника.

В частности, на кадрах, опубликованных украинской пограничной службой, запечатлен момент столкновения дрона ВСУ с беспилотником ZALA, осуществлявшим разведку на территории Одесской области. Украинский дрон врезался в крыло разведывательного беспилотника, в результате чего тот упал на землю. Боевики также опубликовали кадры, на которых российский беспилотник лежит на земле.






При этом, вероятнее всего, ВСУ целенаправленно направили свой FPV-дрон для перехвата российского разведчика, поскольку случайная встреча беспилотников в небе над регионом, где еще не ведутся активные боевые действия, практически исключена.

Ранее фиксировалась попытка ВСУ сбить российский разведывательный беспилотник, подняв в воздух учебно-тренировочный самолет Як-52, при этом, подобно воздушным сражениям времен Первой мировой войны, в качестве стрелка на самолете, не оборудованном курсовым вооружением, на месте для инструктора находился вооруженный автоматом военнослужащий.

По данным ряда источников, за прошедший месяц в зоне проведения спецоперации было зарегистрировано 302 эпизода применения барражирующих боеприпасов "Ланцет". Наиболее активное применение БПЛА "Изделие-51" и "Изделие-52" ВС РФ было зафиксировано в боях за формирование зоны безопасности приграничных районов РФ на севере Харьковской области. Как информирует компания ZALA, как правило, в первую очередь при помощи барражирующих боеприпасов выводится из строя артиллерия противника.

13 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Макsim
    Макsim
    +1
    Сегодня, 14:23
    пора более высотные дроны применять в чем проблема то
    1. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      +1
      Сегодня, 15:43
      Цитата: Макsim
      в чем проблема то

      Во многом.
      Если бы не было проблем, Российские аналоги Глобал Хоука бороздили бы небо украины.
      1. Fitter65 Звание
        Fitter65
        +1
        Сегодня, 16:03
        Цитата: Kotofeich
        Если бы не было проблем, Российские аналоги Глобал Хоука бороздили бы небо украины.

        Если б не было проблем, то российские квадрокоптеры контролировали бы соблюдение правил ПДД над всей территорией США.
        1. Shurik70 Звание
          Shurik70
          0
          Сегодня, 16:45
          Недавно информация была, квадрокоптер сумел подняться выше Эвереста.
          Теперь администрация, что за Эверест ответственна, хочет эти модели для уборки мусора применять.
          Если дрон будет самолётного типа - он и повыше поднимется.
          А если без груза взрывчатки, чисто для тарана - то очень высоко подняться сможет.
          Так что высота тут не спасёт.
          Кстати, когда наконец у нас будут дроны с дробовиками-обрезами?
          Вроде простая и очевидная идея оружия против дронов, но почему-то упорно таранят, а не стреляют.
          Следующий этап, соответственно - управление компьютером, а не человеком. Чтоб человек только указал цель, а управление сближением и выстрелом на автоматике было.
    2. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      0
      Сегодня, 15:59
      Цитата: Макsim
      пора более высотные дроны применять в чем проблема то

      В их наличии, высотных и экономичных для длительного дежурства в воздухе.
  2. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    -1
    Сегодня, 14:26
    там таких разведчиков сотни наверно летают..не велика потеря.
  3. Rom8681 Звание
    Rom8681
    0
    Сегодня, 14:26
    Выходит,что враги засекают и сбивают при помощи FPV наши беспилотники.
    Мы , опять в роли догоняющих?
  4. Kusja Звание
    Kusja
    +2
    Сегодня, 14:43
    Первая, не первая: я про войну. А вот враг на месте не стоит...
  5. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 14:45
    Ничего..Война это всегда- учеба. Главное,что ФАБы не сбивают.
  6. tarakan Звание
    tarakan
    0
    Сегодня, 14:59
    Обвесить ZALA датчиками парковки и встроить РЕБ глушилку, услышал писк,врубил laughing
    1. qwertyui_1 Звание
      qwertyui_1
      +1
      Сегодня, 15:43
      Судя по видео российский беспилотник это ZALA 421-16 - легкий разведывательный беспилотник. Полезная нагрузка 1.5 кг. Это какую глушилку предлагается использовать? Реально они все более чем на порядок весят больше полезной нагрузки ZALA 421-16. Даже противодроновые ружья тяжелее полезной нагрузки, кроме того они имеют направленное действие, т.е. их надо наводить на цель.
  7. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    0
    Сегодня, 15:26
    Первое боевое применение дрона-перехватчика против дрона-разведчика.
    Новая веха в современной войне
    1. Spark-tia Звание
      Spark-tia
      +1
      Сегодня, 16:51
      На РВ (Русская весна) читала , как наш дрон сбил ихнего. Помню нечётко, но факт точно был. Насколько помню, наш был FPV, а ихний большой, типа Баба яга.