Европа играет в мутную игру. И такие игры, что еще хуже, всегда для нее заканчиваются плохо. Украинский конфликт, похоже, не исключение

Планы Брюсселя по принятию Украины в состав Евросоюза могут плохо закончиться для самих же европейцев и это начинают осознавать в ЕС, пишет испанская газета La Vanguardia.Издание отмечает, что деятельность Евросоюза в рамках украинского конфликта показывает, что это европейское объединение сильно отходит от мирных принципов, положенных в основу его создания.Вместо того, чтобы добиваться мирного урегулирования ситуации вокруг Украины, Евросоюз действует в «зловещих интересах НАТО и США», считают авторы испанского издания. По их словам, на Западе людям навязывается идея о том, что на Украине не существует другого решения, кроме войны, до безоговорочной капитуляции России.- говорится в материале La Vanguardia.При этом газета называет Евросоюз лучшим, что можно было придумать после 1945 года, когда вся Европа лежала в руинах. ЕС возник как следствие двух мировых войн в виде мирного проекта, который должен был положить конец «гнусным действиям, совершаемым людьми друг против друга», отмечает La Vanguardia.Напомним, что современный Евросоюз был создан в 1992 году, но первым шагом к этому считается создание в 1951 году Европейского объединения угля и стали.