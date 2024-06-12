Испанское издание: Европа играет в мутную игру на Украине, которая для неё закончится плачевно

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Испанское издание: Европа играет в мутную игру на Украине, которая для неё закончится плачевно

Планы Брюсселя по принятию Украины в состав Евросоюза могут плохо закончиться для самих же европейцев и это начинают осознавать в ЕС, пишет испанская газета La Vanguardia.

Издание отмечает, что деятельность Евросоюза в рамках украинского конфликта показывает, что это европейское объединение сильно отходит от мирных принципов, положенных в основу его создания.



Вместо того, чтобы добиваться мирного урегулирования ситуации вокруг Украины, Евросоюз действует в «зловещих интересах НАТО и США», считают авторы испанского издания. По их словам, на Западе людям навязывается идея о том, что на Украине не существует другого решения, кроме войны, до безоговорочной капитуляции России.

Европа играет в мутную игру. И такие игры, что еще хуже, всегда для нее заканчиваются плохо. Украинский конфликт, похоже, не исключение

- говорится в материале La Vanguardia.

При этом газета называет Евросоюз лучшим, что можно было придумать после 1945 года, когда вся Европа лежала в руинах. ЕС возник как следствие двух мировых войн в виде мирного проекта, который должен был положить конец «гнусным действиям, совершаемым людьми друг против друга», отмечает La Vanguardia.

Напомним, что современный Евросоюз был создан в 1992 году, но первым шагом к этому считается создание в 1951 году Европейского объединения угля и стали.
9 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +7
    Сегодня, 14:16
    «Европа играет в мутную игру» —

    — Европой играют в мутную игру ...
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 14:23
      С языка сняли... hi
      Эт не она играет, ей играют... но вид делают такой , типа что- то сами решают.... wassat
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 16:36
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Европой играют в мутную игру ...

      С украинскими шулерами, опасно играть. Этого гейропейцы не понимают.
  2. антивирус Звание
    антивирус
    0
    Сегодня, 14:25
    Ес готов платить за свое расширение и новые рынки.
    Каждому свое.
    Кпк они смогут противостоять росту азии?
  3. faiver Звание
    faiver
    +1
    Сегодня, 14:34
    долго доходило до испанцев, а ведь вроде не эстонцы.....
  4. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    +3
    Сегодня, 14:46
    Na konci článku je velká lež! EU nevznikla jako mírový projekt, ale je to tajný projekt USA a CIA k rozvrácení a ovládnutí Evropských států. EU řídí nikým nevolení fašisti a její největší zbraní je KORUPCE! Zkorumpují všechny a každého, koho potřebují ovlivnit pro svoje fašistické zájmy. EU je řízena CIA fašisty z USA.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +4
      Сегодня, 14:47
      В конце статьи большая ложь! ЕС не был создан как мирный проект, а является секретным проектом США и ЦРУ по подрыву и доминированию над европейскими государствами. ЕС управляют неизбранные фашисты, и его самое большое оружие – КОРРУПЦИЯ! Они развращают всех и каждого, на кого им нужно влиять в своих фашистских интересах. ЕС контролируют фашисты ЦРУ из США.
      1. OldMichael Звание
        OldMichael
        0
        Сегодня, 17:26
        Цитата: Jsem_CZEKO68

        его самое большое оружие – КОРРУПЦИЯ!


        Не просто коррупция (т.е. сращивание власти и организованной преступности), а особый вид коррупции — политическая, когда высшие чиновники отдаются под полный контроль иностранных правительств и спецслужб.
  5. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 15:16
    belay Опа! Голубые начали что то подозревать?! Что не за горами то время когда их загонят в каменный век...