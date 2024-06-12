Испанское издание: Европа играет в мутную игру на Украине, которая для неё закончится плачевно
Планы Брюсселя по принятию Украины в состав Евросоюза могут плохо закончиться для самих же европейцев и это начинают осознавать в ЕС, пишет испанская газета La Vanguardia.
Издание отмечает, что деятельность Евросоюза в рамках украинского конфликта показывает, что это европейское объединение сильно отходит от мирных принципов, положенных в основу его создания.
Вместо того, чтобы добиваться мирного урегулирования ситуации вокруг Украины, Евросоюз действует в «зловещих интересах НАТО и США», считают авторы испанского издания. По их словам, на Западе людям навязывается идея о том, что на Украине не существует другого решения, кроме войны, до безоговорочной капитуляции России.
- говорится в материале La Vanguardia.
При этом газета называет Евросоюз лучшим, что можно было придумать после 1945 года, когда вся Европа лежала в руинах. ЕС возник как следствие двух мировых войн в виде мирного проекта, который должен был положить конец «гнусным действиям, совершаемым людьми друг против друга», отмечает La Vanguardia.
Напомним, что современный Евросоюз был создан в 1992 году, но первым шагом к этому считается создание в 1951 году Европейского объединения угля и стали.
Информация