Крупнейшая немецкая энергетическая компания расторгает контракты с «Газпромом» на поставки топлива

С правом расторжения, которое мы получили в решении арбитража, мы расторгаем контракты с «Газпром экспортом»

Расторжение нами контрактов с «Газпром экспортом» является последним в серии последовательных решений за три года. За это время Uniper списала свою долю в финансировании трубопровода Nord Stream 2, долю в российской дочерней компании Unipro и допустила истечение срока действия своих контрактов с Россией на поставку угля

С точки зрения сегодняшнего дня пока неясно, следует ли ожидать значительных сумм

Компания Uniper (ФРГ) объявила о прекращении взаимоотношений с российским «Газпром экспортом». Крупнейшая немецкая энергетическая компания расторгает долгосрочные контракты с «Газпромом» на поставки топлива.Об этом сообщает пресс-служба Uniper.Там заявили, что разрыв отношений с россиянами стал возможен после оглашения вердикта арбитражного суда, куда обращалось руководство немецкой компании.- сообщил гендиректор немецкой компании Майкл Льюис.Судебный орган дал Uniper разрешение на аннулирование контрактов и право на получение от «Газпрома» компенсации в размере 13 миллиардов евро за недополученный с 2022 года газ.Теперь прекращение долгосрочных отношений между компаниями-партнерами стало оформленным документально.- пояснил глава немецкой компании.Что касается компенсационной выплаты от россиян, Льюис крайне скептически относится к перспективе ее получения.- отмечает глава Uniper.