Крупнейшая немецкая энергетическая компания расторгает контракты с «Газпромом» на поставки топлива

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Крупнейшая немецкая энергетическая компания расторгает контракты с «Газпромом» на поставки топлива

Компания Uniper (ФРГ) объявила о прекращении взаимоотношений с российским «Газпром экспортом». Крупнейшая немецкая энергетическая компания расторгает долгосрочные контракты с «Газпромом» на поставки топлива.

Об этом сообщает пресс-служба Uniper.

Там заявили, что разрыв отношений с россиянами стал возможен после оглашения вердикта арбитражного суда, куда обращалось руководство немецкой компании.

С правом расторжения, которое мы получили в решении арбитража, мы расторгаем контракты с «Газпром экспортом»

- сообщил гендиректор немецкой компании Майкл Льюис.

Судебный орган дал Uniper разрешение на аннулирование контрактов и право на получение от «Газпрома» компенсации в размере 13 миллиардов евро за недополученный с 2022 года газ.

Теперь прекращение долгосрочных отношений между компаниями-партнерами стало оформленным документально.

Расторжение нами контрактов с «Газпром экспортом» является последним в серии последовательных решений за три года. За это время Uniper списала свою долю в финансировании трубопровода Nord Stream 2, долю в российской дочерней компании Unipro и допустила истечение срока действия своих контрактов с Россией на поставку угля

- пояснил глава немецкой компании.

Что касается компенсационной выплаты от россиян, Льюис крайне скептически относится к перспективе ее получения.

С точки зрения сегодняшнего дня пока неясно, следует ли ожидать значительных сумм

- отмечает глава Uniper.
41 комментарий
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 14:17
    . Что касается компенсационной выплаты от россиян, Льюис крайне скептически относится к перспективе ее получения

    Что так сразу... фигушку получите, с большим удовольствием... wassat
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 14:25
      «Что так сразу... фигушку получите, с большим удовольствием...» —
      1. Mouse Звание
        Mouse
        -1
        Сегодня, 14:41
        Есть варианты...............
        Ю wassat
      2. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 16:29
        Германия страна богатая, может позволить себе газ и в тридорога, если что.
    2. BrTurin Звание
      BrTurin
      +5
      Сегодня, 14:54
      Там все интересней - Uniper принадлежал в России ПАО «Юнипро» (это т. н. Оптовая генерирующая компания № 4, ОГК-4) которой принадлежали Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС и Яйвинская ГРЭС - с 27 апреля в соответствии с указом они под временным управлением Росимущества...
    3. knn54 Звание
      knn54
      -1
      Сегодня, 15:15
      Придет какая нибудь,например.французская фирма-прокладка и все вернется на круги своя.
      А недополученный газ извлекайте из балтийских вод.
      1. Mouse Звание
        Mouse
        -1
        Сегодня, 15:16
        Прокладки они и есть.... yes
    4. Fitter65 Звание
      Fitter65
      0
      Сегодня, 16:00
      Цитата: Mouse
      Что так сразу... фигушку получите, с большим удовольствием...

      Да нет, скорее всего нам придётся прийти за своими деньгами...
      1. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 16:10
        Угу... тока шнурки погладим....
        1. Fitter65 Звание
          Fitter65
          +1
          Сегодня, 16:11
          Цитата: Mouse
          Угу... тока шнурки погладим....

          Так сапогам шнурки не нужны.
          1. Mouse Звание
            Mouse
            0
            Сегодня, 16:30
            Сапоги не наша стезя.... мы больше на мягких лапах... и гюйс отглажен.... hi
  2. lis-ik Звание
    lis-ik
    -1
    Сегодня, 14:17
    Как же так? Ведь у них все рухнет? Да и замерзнут они,а как же энергоемкое производство без российского газа, ведь обанкротятся же.
    1. Serg65 Звание
      Serg65
      +3
      Сегодня, 14:21
      Цитата: lis-ik
      Ведь у них все рухнет?

      Ну вы же своё сильное плечо подставите? Глядишь и выживут...с вашей помощью!!!
      1. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 14:44
        А не надо на нас всех собак вешать.... hi плечо одно, а желающих уйма....
        Приветствую!
      2. lis-ik Звание
        lis-ik
        -3
        Сегодня, 15:29
        Плечо подставим все мы,когда сырьевая шайка решит отыграться на внутреннем рынке.
    2. Макsim
      Макsim
      +7
      Сегодня, 14:25
      угу только гигант немецкий байер производство из гермашки в Китай переводит и не только он один. А так да все хорошо прекрасная маркиза, что зеленые и партия ливерной калбаски проиграли выборы
      1. user Звание
        user
        +2
        Сегодня, 15:04
        угу только гигант немецкий байер производство из гермашки в Китай переводит и не только он один.


        Так из России, кто не в курсе, Норильский Никель тоже переводит:
        - строит свой крупнейший завод по производству меди в Китае, а у нас только добыча и обогащение концентрата (дорого понимаете ли в Норильске соблюдать экологию).
        - строительстве платинового завода в Омане.

        Причём хотелось бы обратить внимание на такую маленькую деталь в обоих случаях:

        - инвестором из России, которым выступит компания "Норникель".
        1. user Звание
          user
          0
          Сегодня, 15:11
          угу только гигант немецкий байер производство из гермашки в Китай переводит и не только он один.


          Так из России, кто не в курсе, Норильский Никель тоже переводит:
          - строит свой крупнейший завод по производству меди в Китае, а у нас только добыча и обогащение концентрата (дорого понимаете ли в Норильске соблюдать экологию).
          - строительстве платинового завода в Омане (на сегодняшний день 40% мирового производства это Норильский Никель).

          Причём хотелось бы обратить внимание на такую маленькую деталь в обоих случаях:

          - инвестором из России, которым выступит компания "Норникель".

          Вот интересно почему то в обоих случаях о национализации этих активов (ещё действующие и добывающие руду в России) никто даже не заикается.

          Всем страшно трогать еврейский бизнес, как бы чего не вышло.
          1. user Звание
            user
            +1
            Сегодня, 15:39
            Так из России, кто не в курсе, Норильский Никель тоже переводит:


            Кстати вот ещё один претендент.
            Алюминиевая ассоциация России в своем обзоре состояния алюминиевой отрасли страны от 11 декабря предупреждает, что несколько заводов крупнейшего производителя страны "Русал", принадлежащего небезызвестному Олегу Дерипаске, сейчас работают на грани отрицательной рентабельности и в ближайшее время могут быть полностью закрыты.

            Но теперь их аргументированно описали в Алюминиевой ассоциации, это выглядит как "крик души": "примите меры, иначе будет поздно". О необходимости принятия мер там, к слову, тоже говорится:

            Таким образом, если своевременно не принять мер по поддержке и нормализации ситуации в индустрии, сложившаяся ситуация может привести к драматическим переменам в российской алюминиевой отрасли.
            Также в обзоре Ассоциации указывается, что в случае ухудшения экономической ситуации может быть остановлена программа экомодернизации алюминиевых заводов в Красноярске, Братске, Шелехове и Новокузнецке общей стоимостью 380 млрд руб. А также под угрозой окажутся инвестиции в социальные программы и социальную инфраструктуру в городах присутствия «Русала». Что, в свою очередь, приведет к большому оттоку населения из "регионов ответственности предприятий отрасли": экономически активное население Сибири может сократиться на 20%, что превысит критический уровень.
          2. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            0
            Сегодня, 16:04
            user.В вашем опусе совершенно нет ни чего о Забайкальском медном кластере Норникеля - изучите и всё станет на свои места.Так же у вас не проводится знак равенства между Русалом и ЕN +.
  3. Serg65 Звание
    Serg65
    +1
    Сегодня, 14:19
    Компания Uniper (ФРГ) объявила о прекращении взаимоотношений с российским «Газпром экспортом»

    Ну вот и славненько, помирать, так помирать!!! А за компенсацией после дождичка в четверг заходите, обсудим!
  4. gridasov Звание
    gridasov
    +2
    Сегодня, 14:20
    По логике если разрываешь связи то их заменяешь лучшими возможностями . Если это не так то с таким противником хорошо иметь дело.
  5. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 14:21
    Судебный орган дал Uniper разрешение на аннулирование контрактов и право на получение от «Газпрома» компенсации в размере 13 миллиардов евро за недополученный с 2022 года газ.

    Да, кто бы сомневался?
  6. aleks.29ru Звание
    aleks.29ru
    +2
    Сегодня, 14:21
    Как можно поставлять всем газ за копейки и быть всем должным миллиарды?
    1. Бывший солдат Звание
      Бывший солдат
      0
      Сегодня, 14:39
      Как можно поставлять всем газ за копейки и быть всем должным миллиарды?

      За копейки последние годы не поставляли. А то что должны остались так на то у них западная юриспруденция такая. Как чернильница первоклассника- как не переворачивай все равно из неё не вытекает.
    2. ГГВ Звание
      ГГВ
      0
      Сегодня, 15:09
      Скажем так, далеко не за копейки.А долг этот по их нему арбитражу и его они подали в надежде,что придет условный Навальный и тогда им "как попрёт"(ц).
  7. HAM Звание
    HAM
    +3
    Сегодня, 14:26
    Наглости нет предела--"коллеги" из штатов взорвали газовые магистрали,а "Газпром" виноват в недопоставках газа....ещё и должен ....что нет труб-это не форс-мажор,не тот случай.
    1. ГГВ Звание
      ГГВ
      +3
      Сегодня, 15:15
      Там немного другая ситуация: когда после 24.02.22г. обрубили РФ все платежи валютой, ВВП предложил брать газ за рубли,а немцы отказались,ну а Газпром отказался поставлять бесплатно.Вот и подали в арбитраж,теперь Газпром подаст в арбитраж в Урюпинске и будут друг-другу должны.
  8. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +2
    Сегодня, 14:44
    расторгает контракты с «Газпромом» на поставки топлива
    Нашим внукам и детям больше достанется
  9. Комментарий был удален.
  10. g_ae Звание
    g_ae
    0
    Сегодня, 14:47
    А вот и не факт! Если WADA после всех художеств денег отвалила Россия, то и этим может обломиться. Газпром же надёжный партнёр? Мы же не такие?
  11. Светлан Звание
    Светлан
    -2
    Сегодня, 14:55
    Ключевое слово: Долгосрочные.
    На спотах, покупают и покупать будут.
  12. user Звание
    user
    -4
    Сегодня, 14:55
    Судебный орган дал Uniper разрешение на аннулирование контрактов и право на получение от «Газпрома» компенсации в размере 13 миллиардов евро за недополученный с 2022 года газ.


    Вот так в действительности работает западное право . . . .
  13. Poru4ik Звание
    Poru4ik
    -2
    Сегодня, 14:56
    Запад фактически объявил войну России. Москва приняла вызов - продолжает торговать с врагом. И обижается если враг отказывается от того, что мы ему продаём.
  14. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    -5
    Сегодня, 14:59
    А сколько акций Газпрома у Германии? Не половина ли? Что она теряет от разрыва контракта? И где хранит деньги Газпрома и свои Миллер не в Германии? bully
    1. ГГВ Звание
      ГГВ
      +2
      Сегодня, 15:20
      Странно, везде пишут,что больше половины акций Газпрома принадлежит РФ.Так откуда информация,что половина акций принадлежит Германии?
      1. Солдатов В. Звание
        Солдатов В.
        -3
        Сегодня, 15:33
        Чуть больше половины акций Газпрома принадлежит России, а остальные кому? По условиям поставки газа часть акций принадлежат Германии и другим некоторым западно европейским странам.
        1. ГГВ Звание
          ГГВ
          0
          Сегодня, 15:41
          По каким условиям поставок?А остальные принадлежат много кому, например:Медведеву, Путину, Миллеру,Вяхереву,да "имя им миллион"(ц),хотите, даже вы можете быть акционером.Вполне может и гражданам Германии и самой Германии,но только далеко не половина.
        2. BrTurin Звание
          BrTurin
          0
          Сегодня, 15:53
          Не путайте акционеров Газпрома и акционеров Nord Stream AG - которая управляла СП - в статье
          За это время Uniper списала свою долю в финансировании трубопровода Nord Stream 2, долю в российской дочерней компании Unipro

          Крупнейший энергетический концерн Германии E.ON полностью списал свою долю в 15,5% в операторе газопровода "Северный поток" - компании Nord Stream AG... Ранее свои доли в "Северном потоке" списали и другие иностранные инвесторы проекта - Wintershall Dea, Gasunie, а французская Engie понизила оценку своей доли лишь до €90 млн. https://tass.ru/ekonomika/17268375
          1. Солдатов В. Звание
            Солдатов В.
            0
            Сегодня, 16:40
            Я говорю только о Газпроме, Северные потоки это отдельная песня. Если бы я был акционером я бы тратил дивиденды только на свою семью граждан России и на помощь нашим бойцам, а иностранные акционеры тратят дивиденды на помощь бандеровской Украине.
            Кстати Сбер на 75% принадлежит акционерам Германии. bully
  15. mavrus Звание
    mavrus
    -1
    Сегодня, 15:07
    Цитата: lis-ik
    Как же так? Ведь у них все рухнет? Да и замерзнут они,а как же энергоемкое производство без российского газа, ведь обанкротятся же.

    А нам то какое дело...
    Это пусть у Щольца голова (или задница, или чем о там думает) болит...
    А если уж так компенсации хотят, то да... С прибыли на активы России их получить будет затруднительно, там зеля уже всё попилил.
    Так что "в очередь cyкины дети, в очередь!"
  16. Алексей Алексеев_5 Звание
    Алексей Алексеев_5
    +3
    Сегодня, 15:07
    Хм ..Нишуя не понял..Договор расторгла немецкая компания ,а платить должна Россия.С какого перепуга?