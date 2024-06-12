Крупнейшая немецкая энергетическая компания расторгает контракты с «Газпромом» на поставки топлива
Компания Uniper (ФРГ) объявила о прекращении взаимоотношений с российским «Газпром экспортом». Крупнейшая немецкая энергетическая компания расторгает долгосрочные контракты с «Газпромом» на поставки топлива.
Об этом сообщает пресс-служба Uniper.
Там заявили, что разрыв отношений с россиянами стал возможен после оглашения вердикта арбитражного суда, куда обращалось руководство немецкой компании.
- сообщил гендиректор немецкой компании Майкл Льюис.
Судебный орган дал Uniper разрешение на аннулирование контрактов и право на получение от «Газпрома» компенсации в размере 13 миллиардов евро за недополученный с 2022 года газ.
Теперь прекращение долгосрочных отношений между компаниями-партнерами стало оформленным документально.
- пояснил глава немецкой компании.
Что касается компенсационной выплаты от россиян, Льюис крайне скептически относится к перспективе ее получения.
- отмечает глава Uniper.
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