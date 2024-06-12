Минобороны подтвердило нанесение ущерба военным аэродромам, авиатехнике и системам ПВО ВСУ в ходе ночных ударов

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Минобороны подтвердило нанесение ущерба военным аэродромам, авиатехнике и системам ПВО ВСУ в ходе ночных ударов

Российское Минобороны подтверждает массированный ночной удар по объектам противника в глубине территории. Так, сообщается, что с помощью применения оружия большой дальности различных видов базирования нанесено поражение военным аэродромам ВСУ с находящейся там авиатехникой.

Также в результате ударов были поражены такие цели как ПВД с иностранными наёмниками, пункты подготовки БЭК (безэакипажных катеров) к их применению, склады боеприпасов и взрывчатки.



Ранее «Военное обозрение» сообщало о нанесении ракетного удара по военному аэродрому Миргорода Полтавской области, а также по военным объектам в приморской части Одессы.

Кадры перед ударом по военному аэродрому ВС ВСУ:



По некоторым данным, с недавних пор ВС РФ используют в качестве средств поражения вражеских летательных аппаратов на аэродромах базирования и инфраструктуры этих аэродромов ракеты с кассетными боевыми частями. Это ответ на использование кассетных боеприпасов украинскими войсками. Напомним, что в число поставленных киевскому режиму дальнобойных ракет ATACMS вошли и ракеты с кассетными боеголовками.

После сегодняшнего удара по военному аэродрому Миргорода один самолёт ВС ВСУ был уничтожен, ещё два получили такие повреждения, которые как минимум на среднесрочную перспективу не позволят их использовать в боевой работе.

А это кадры поражения дивизиона С-300ПТ ВСУ под Полтавой:



Обращает на себя внимание тот факт, что всё чаще съёмка удара и его последствий ведётся нашими дронами прямо на месте событий.
4 комментария
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  1. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    +1
    Сегодня, 14:50
    Больше ударов точных и разных!
  2. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +2
    Сегодня, 15:06
    Всё на пользу. Ударов много не бывает.
  3. Yuliy
    Yuliy
    +2
    Сегодня, 15:25
    это хорошо, но где удары по жд мостам на западе украины и жд депо локомотивным и сортировочным?...по жд враг поставляет технику и военные припасы
  4. Рус_80 Звание
    Рус_80
    0
    Сегодня, 15:32
    Так держать! Сколько у них осталось функционирующих ТЭС? 30% ? Раскатать их все в ноль до осени!