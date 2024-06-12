Минобороны подтвердило нанесение ущерба военным аэродромам, авиатехнике и системам ПВО ВСУ в ходе ночных ударов
Российское Минобороны подтверждает массированный ночной удар по объектам противника в глубине территории. Так, сообщается, что с помощью применения оружия большой дальности различных видов базирования нанесено поражение военным аэродромам ВСУ с находящейся там авиатехникой.
Также в результате ударов были поражены такие цели как ПВД с иностранными наёмниками, пункты подготовки БЭК (безэакипажных катеров) к их применению, склады боеприпасов и взрывчатки.
Ранее «Военное обозрение» сообщало о нанесении ракетного удара по военному аэродрому Миргорода Полтавской области, а также по военным объектам в приморской части Одессы.
Кадры перед ударом по военному аэродрому ВС ВСУ:
По некоторым данным, с недавних пор ВС РФ используют в качестве средств поражения вражеских летательных аппаратов на аэродромах базирования и инфраструктуры этих аэродромов ракеты с кассетными боевыми частями. Это ответ на использование кассетных боеприпасов украинскими войсками. Напомним, что в число поставленных киевскому режиму дальнобойных ракет ATACMS вошли и ракеты с кассетными боеголовками.
После сегодняшнего удара по военному аэродрому Миргорода один самолёт ВС ВСУ был уничтожен, ещё два получили такие повреждения, которые как минимум на среднесрочную перспективу не позволят их использовать в боевой работе.
А это кадры поражения дивизиона С-300ПТ ВСУ под Полтавой:
Обращает на себя внимание тот факт, что всё чаще съёмка удара и его последствий ведётся нашими дронами прямо на месте событий.
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