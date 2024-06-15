Когда погаснет свет: последствия блэкаута для Украины и СВО
Ещё в ноябре 2022 года NASA сделало фото блэкаута на Украине, непонятно, почему мы тогда остановились...
Вопрос разрушения украинских энергосетей стоит уже давно, мы впервые говорили о необходимости выполнения мероприятий в этом направлении ещё в начале проведения специальной военной операции (СВО), в апреле 2022 года, в материале «Декомпозиция Украины как способ радикального сокращения возможностей ВСУ по сопротивлению российской спецоперации». В числе прочего, а мы тогда говорили о разрушении сети железных дорог, мостов, телевизионных вышек, а также сетей сотовой связи, рассматривалось и разрушение сетей электроснабжении на территории Украины – реальная, а не мнимая декоммунизация, поскольку именно в составе СССР Украина и получила те блага, которые транжирит до сих пор, а США и их пособники поставляют в основном оружие и необеспеченные долларовые бумажки в формате неосязаемых электронных транзакций.
Карта электросетей Украины
С момента начала СВО прошло два с половиной года. Можно предположить, что энергосистема Украины могла быть выведена из строя ещё в конце 2022 года, но почему-то это не было сделано.
Почему?
Кто его знает, вероятно, интересы большого бизнеса, который поставлял, а возможно, что и до сих пор поставляет ряд товаров через территорию Украины, той самой «незалежной», которая сбрасывает кассетные боеприпасы на наши города и рушит подъезды жилых домов. Может быть, что это было политическое решение в ответ на какие-либо обещания стран Запада, скорее всего, не сдержанные, но вряд ли когда-нибудь мы узнаем ответ.
Так или иначе, но сейчас энергосистема Украины находится в состоянии «ни жива ни мёртва», ситуация близка к блэкауту, но всё еще в любой момент она может измениться – страны Запада поставят недостающее оборудование – дизель-генераторы, газовые турбины, восстановят электроподстанции, наладят экспорт электроэнергии из соседних стран. В какой-то момент всё опять придётся начинать сначала.
А нужно ли нам это вообще?
Ведь существует мнение, что вывод из строя украинской энергосистемы повлечёт лишь страдания простого народа.
Рассмотрим, как повлияет на Украину тотальное отсутствие централизованного электроснабжения.
Транспорт
Это первая причина, по которой необходимо вывести энергосистему Украины из строя.
Кто-то скажет, что легковые автомобили и грузовики ездят на бензине и газовом топливе – да, это так, но это топливо качается насосами, работающими на электроэнергии. Не будет электричества, придётся ставить бензогенераторы или дизель-генераторы, которые тоже топливо потребляют, да и ресурс у них ограничен, и они достаточно дорогие (особенно промышленные, а не бытовые).
Кроме того, большая часть перевозок осуществляется железнодорожным транспортом, значительная доля которого работает от контактной линии – не будет электричества, встанут поезда, метро в крупных городах, трамваи. Да, почти всё это можно компенсировать транспортом с двигателями внутреннего сгорания – тепловозами, грузовиками, автобусами, но не стоит недооценивать синергетический эффект – повышенная нагрузка на эти виды транспорта вызовет их ускоренный износ, в сочетании с проблемами на топливозаправочных станциях – падением количества и качества топлива, очередями, пробками на дорогах.
Без централизованного электроснабжения эффективность украинских железных дорог значительно снизится, им придётся возить топливо не столько для фронта, сколько для себя
Иными словами, даже без уничтожения нефтеперерабатывающих заводов и хранилищ горюче-смазочных материалов (ГСМ) мы нанесём значительный ущерб транспортной инфраструктуре Украины, который будет нарастать вплоть до того момента, пока они не адаптируются, конечно, если мы им это позволим.
Промышленность
Это то, по чему отключение централизованного энергоснабжения ударит очень сильно.
В первую очередь по металлургической промышленности, термообработке и металлообработке, химической промышленности, а также по производствам, использующим электрические печи, термопластавтоматы, формующие корпуса для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), станки ротационной вытяжки, изготавливающие корпуса для ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха», да и вообще, почти все станки потребляют прорву электроэнергии.
Сейчас промышленность ещё может выпускать снаряды для РСЗО «Ольха», а сможет она это делать без электричества?
Допустим, страны Запада поставят мощные дизель-генераторы, способные обеспечить промышленных потребителей электроэнергией, но сколько они их поставят?
Скорее всего, будут создаваться промышленные анклавы вокруг источников электроэнергии, но они сами по себе станут целью для наших ударов – не исключено, что электромагнитные помехи от мощных дизель-генераторов средства радиоэлектронной разведки (РТР) могут обнаружить даже из космоса, а если нет, то на фоне тёмной страны любой проблеск света или тепла будет заметен, как маяк в океане.
Отключение централизованного электроснабжения сильно ударит по производству вооружений на территории Украины, как и в случае с транспортом, эффект будет синергетический – люди будут опаздывать на работу, рабочий день зачастую будет ограничен светлым временем суток, внезапные перерывы, отключения оборудования, постоянное ожидание удара по сократившемуся количеству объектов действующей промышленности – производство вооружений упадёт на порядок, а то и на два порядка, останется только крупноузловая сборка или вообще «распаковка».
Остановится добывающая промышленность – шахты, газовые скважины, всё, что требует стабильного электроснабжения, а это значит, что Украина потеряет значительную часть источников дохода.
Кстати, здесь тоже будут иметь значение проблемы с транспортом.
Сельское хозяйство
Частный случай промышленности.
Здесь проблемы возникнут с ремонтом сельскохозяйственной техники, работой холодильного оборудования, обеспечивающего сохранность продукции, сушилок, сеялок, систем полива и прочего, что там ещё используется в сельскохозяйственной промышленности.
И здесь мы возвращаемся к транспорту – перевозка сельскохозяйственной продукции и удобрений для её получения является крайне затратной, а в условиях проблем с транспортом станет затратной вдвойне, впрочем, польских фермеров эта проблема Украины только порадует.
Радио и телевидение
Не то чтобы это направление было как-то особо востребовано в наше время, но тем не менее значительная часть населения по-прежнему смотрит эфирное телевидение и слушает радио. Можно предположить, что эти объекты достаточно просто перевести на автономное энергоснабжение, но все же перебои в работе у них будут, а если автономных дизель-генераторов будет не хватать, то радио и телевидение останутся без электричества и умолкнут, оставив наших противников для пропаганды.
Для того, чтобы противник не мог вести пропаганду посредством телевидения, не обязательно уничтожать все телевышки, достаточно обесточить, как передатчики, так и приёмники телевизионного сигнала
Вопрос ещё и в том, что если для радиоприёмников достаточно батареек, то смотреть телевидение при отсутствии централизованного электроснабжения у населения уже не получится, а это значит, что шайке Зеленского будет куда сложнее вдувать людям в уши всякую пургу – по радио так качественно не получится, современная молодёжь предпочитает картинку.
Связь и интернет
Здесь для противника всё ещё печальнее – невозможно на постоянной основе запитать тысячи базовых станций, а это значит, что сотовая связь у противника кончится. В лучшем случае будет функционировать ограниченное количество базовых станций, обеспечивающих связь для силовых и государственных структур, а также для крупнейших коммерческих компаний. Как и в случае с промышленностью, это будет приводить к нанесению выборочных ударов по тем объектам, на которых сотовая связь останется.
Рухнут дата-центры – они потребляют слишком много энергии, сочетание проблем с электроснабжением, как у компаний, так и у частных пользователей, приведёт к фрагментации сети Интернет на Украине – если она вообще останется.
Отсутствие связи – это сильнейший удар, как по вооружённым силам Украины (ВСУ), поскольку ВСУ, главное управление разведки (ГУР) и служба безопасности Украины (СБУ) активно используют гражданские средства связи, в том числе и зарубежные, так и по коммерческим структурам, включая те, которые осуществляют производство вооружений.
Ну и идеология – а загнутся многие украинские «Телеграм»-каналы, станет сложнее «промывать мозги» гражданам Украины, да и читать их в «незалежной» смогут немногие.
Остановятся саll-центры, выманивающие из российских пенсионеров миллиарды рублей на поддержку ВСУ – одно это является вполне весомым аргументом для разрушения энергосистемы Украины.
Финансовая система
Нет электроэнергии – нет сотовой связи, нет сотовой связи – нет безналичной оплаты.
Безналичной оплаты с помощью смартфонов не будет, да и заряжать эти смартфоны станет негде, не будет оплаты по QR-кодам, по банковским картам, чем и как там они ещё платят по безналу?
А это как сорвать стоп-кран в поезде – скорость функционирования государства замедлится на несколько порядков, придётся вновь возвращаться к наличным, карточкам, бартеру, то есть откатываться в середину XX века. Вновь придётся разрабатывать бумажные формы, способы их верифицированной доставки, учитывать риски перевоза наличных денежных средств и грабежей перевозчиков.
Нет электричества – нет безналичной оплаты
А грабежи начнутся – «к гадалке не ходи», слишком много на Украине желающих поживиться – наёмники, выпущенные из тюрем уголовники, да и местное населения вряд ли будет отставать, особенно если будет шанс разжиться наличными долларами или евро.
Да, не исключено, что Украине вообще придётся отказаться от гривны, поскольку у них, скорее всего, нет такого количества наличных, чтобы полностью заменить ими безналичный расчёт, а это значит, что придётся вводить прямой оборот долларов и евро.
Кроме того, удары могут быть нанесены и по самой финансовой системе, например, по наиболее крупным хранилищам наличных.
Мобилизация
Без электроэнергии шансов сорвать её будет гораздо больше – не будет баз данных, отслеживания мобильных телефонов, сложнее будет проверить личность потенциального мобилизуемого, да что там говорить, даже ловить «ухилянтов» без света будет на порядок сложнее. А ведь хранилища баз данных на бумаге – военкоматы и паспортные столы – тоже могут стать целью для «Гераней».
Разумеется, не будет работать приложение «Резерв+», да и у населения не будет возможности пользоваться сотовыми, о чём мы уже говорили выше.
Без света «ухилянтов» придётся ловить по старинке – ножками
Противовоздушная оборона
Казалось бы, причём здесь противовоздушная оборона (ПВО), ведь у зенитных ракетных комплексов свои источники электроэнергии?
Всё так, но ВСУ активно используют для противодействия нашим «Гераням» малокалиберную зенитную артиллерию и пулемёты с подсветкой целей мощными прожекторами, так вот, эти самые прожектора надо чем-то запитывать. Конечно, поставят бензогенераторы, но это лишние хлопоты, они тоже ломаются, топливо надо доставлять, да и когда их запускать?
Если будут работать всегда, то будет быстрее кончаться топливо; если только после тревоги, то могут и не успеть, или что-то сломается, как всегда, в самый неподходящий момент.
Кроме того, ВСУ используют систему обнаружения БПЛА и низколетящих крылатых ракет (КР) на базе обычных смартфонов со специальным приложением, кстати, нам бы тоже такое не помешало. Не будет электроэнергии – не будет сотовой связи – не будет оповещения об атаке – ПВО не успеет отреагировать.
У ВСУ вообще много чего завязано на сотовую связь, те же терминалы приложения «Крапива», как говорят, весьма эффективного, а без света они с ним тоже попрощаются.
Без «Крапивы» воевать ВСУ станет значительно сложнее
Выводы
Всё вышеперечисленное – это только начало, по факту отсутствие централизованного энергоснабжения скажется на Украине гораздо сильнее. Постепенно негативные факторы будут накапливаться, транспорт, логистика, производство, экономика – всё это немыслимо без электроэнергии.
Децентрализованное электроснабжение в виде различных бензогенераторов и дизель-генераторов позволит покрыть только основные потребности, кроме того, наиболее крупные модели, предназначенные для обеспечения электроэнергией каких-либо производств, могут быть обнаружены и уничтожены, заодно они демаскируют и объекты, которые обеспечивают электроэнергией.
Через несколько месяцев без централизованного электроснабжения промышленность Украины деградирует настолько, что уже не сможет обеспечивать нужды фронта, значительно снизится экспортная выручка Украины, постепенно способность этой страны к организованному сопротивлению также начнёт снижаться.
В конечном итоге зависимость Украины от поставок стран Запада станет тотальной, в результате чего значительно возрастёт нагрузка на их бюджеты и инфраструктуру.
Одновременно резко снизятся возможности ВСУ по управлению войсками из-за отказа сетей сотовой связи и невозможности зарядить аккумуляторы абонентских терминалов, силы ПВО перестанут своевременно получать информацию об ударах, наносимых российским высокоточным оружием большой дальности.
Можно предположить, что если обеспечить разрушение централизованного электроснабжения Украины в течение одного-двух месяцев, то в совокупности комплексное ослабление Украины, как в гражданской, так и военной сфере, может привести к её поражению ещё до конца года из-за коллапса промышленности и прорыва фронтов на большую глубину на ряде участков.
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