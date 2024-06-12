Минобороны Украины: Соотношение добровольцев и мобилизованных в ВСУ составляет 1 к 3

В Министерстве обороны Украины похвастались тем, что в вооружённых силах страны достаточно большое количество добровольцев, что указывает якобы на то, что в обществе сохраняется высокий дух патриотизма.По словам замминистра обороны Натальи Калмыковой, сейчас в украинской армии соотношение добровольцев и мобилизованных составляет 1/3.Этот показатель в Киеве считают очень хорошим. Однако, стоит напомнить, что в последнее время на Украине идёт ужесточение мобилизационных правил и облавы на призывников. Напрашивается вопрос, зачем всё это, если люди так желают добровольно служить и воевать.Калмыкова заявила, что это следствие изменений, которые внедряются Минобороны, включая и создание специальных рекрутинговых центров по всей стране.Замминистра не стала конкретизировать причины такой разницы в соотношении между мобилизованными и добровольцами. Но, вероятно, здесь может быть два варианта.Первый вариант предусматривает действительно всплеск патриотизма и желания украинцев идти на военную службу. Однако сообщения даже западных СМИ говорят об обратном. Либо дело здесь в том, что мобилизованных настолько мало, что и небольшое число добровольцев на их фоне кажется внушительным, по крайней мере, с точки зрения статистики.

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