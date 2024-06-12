Минобороны Украины: Соотношение добровольцев и мобилизованных в ВСУ составляет 1 к 3

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Минобороны Украины: Соотношение добровольцев и мобилизованных в ВСУ составляет 1 к 3

В Министерстве обороны Украины похвастались тем, что в вооружённых силах страны достаточно большое количество добровольцев, что указывает якобы на то, что в обществе сохраняется высокий дух патриотизма.

По словам замминистра обороны Натальи Калмыковой, сейчас в украинской армии соотношение добровольцев и мобилизованных составляет 1/3.



Этот показатель в Киеве считают очень хорошим. Однако, стоит напомнить, что в последнее время на Украине идёт ужесточение мобилизационных правил и облавы на призывников. Напрашивается вопрос, зачем всё это, если люди так желают добровольно служить и воевать.

Калмыкова заявила, что это следствие изменений, которые внедряются Минобороны, включая и создание специальных рекрутинговых центров по всей стране.

Замминистра не стала конкретизировать причины такой разницы в соотношении между мобилизованными и добровольцами. Но, вероятно, здесь может быть два варианта.

Первый вариант предусматривает действительно всплеск патриотизма и желания украинцев идти на военную службу. Однако сообщения даже западных СМИ говорят об обратном. Либо дело здесь в том, что мобилизованных настолько мало, что и небольшое число добровольцев на их фоне кажется внушительным, по крайней мере, с точки зрения статистики.
17 комментариев
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  1. guest Звание
    guest
    +3
    Сегодня, 15:09
    В Министерстве обороны Украины похвастались тем, что в вооружённых силах страны достаточно большое количество добровольцев

    Да в сети полно видео, как эти добровольцы гоняются за ТЦКшниками с криком "дай повестку!". laughing lol lol lol
    1. ian Звание
      ian
      +3
      Сегодня, 15:18
      Видимо добровольцы не сдаются...Потому как после попадания в плен они все как один были схвачены вчера на улице "и вот я перед вами".
      1. ГГВ Звание
        ГГВ
        0
        Сегодня, 15:28
        Все рассказы xoxлов надо делить минимум на пять,тогда получается каждый пятнадцатый доброволец и вот это можно ещё натянуть куда-нибудь.А вообще я знаю несколько человек, которые во время нашей мобилизации пошли не по контракту,а как мобилизованные,как объясняли, условия лучше,так и у них(только наоборот) может быть.
        1. ian Звание
          ian
          +1
          Сегодня, 15:32
          Первые полгода у них реально очереди у военкоматов стояли.
          Патриотизм, зарплата и все такое... А потом как то схлынуло...
          Патриоты кончаются, а у гробов карманов нет. Да и гроб то далеко не всегда достается... Вот теперь и ловят ТЦК народ по метро да по больничкам..
  2. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 15:13
    Минобороны Украины: Соотношение добровольцев и мобилизованных в ВСУ составляет 1 к 3

    Не перевелись ещё херои на земле Залежалой, но мы над этим работаем! am
    1. guest Звание
      guest
      +2
      Сегодня, 15:20
      Ну там после 3 пару нулей забыли. laughing
  3. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 15:15
    Киев вообще и Печерские холмы, в частности, живут в совсем другой Украине)))
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 15:25
      Точно так же ,и в другой реальности живет и наши,российские рукамиводители.Это касаемо обеих сторон.Нагло врут в лицо своим гражданам yes
      1. Tagan Звание
        Tagan
        -2
        Сегодня, 15:52
        Что сказать-то хотел, "оппозиционер"? У нас вылавливают мужиков, как собак? Или мало добровольцев?
        Лишь бы погундеть. Да уж, на некоторых персонажей годы оказывают невероятно разрушающее воздействие.
        1. частное лицо Звание
          частное лицо
          0
          Сегодня, 16:03
          У нас вылавливают мужиков, как собак?

          Ну не вылавливают но любителей выпить стало меньше . А некоторые уже и в отпуска приезжали.
          1. Tagan Звание
            Tagan
            0
            Сегодня, 16:52
            Типа по пьяни загремели? Как интересно... Ну значит сами выказали желание, если такое вообще имело место быть.
            Что касается вообще алкашей, то у нас их и до СВО было немного. На улице редко встречаются. Разве что иногда наблюдаю соседа по подъезду. Но это одно такое существо на весь двор(несколько сотен квартир). И никто его никуда не забрал.
  4. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +3
    Сегодня, 15:15
    И после пятого удара поддых он прохрипел:"Доброволец я,Доброволец..."
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 15:19
      ...и вообще, военный музыкант.....
  5. Alexej Звание
    Alexej
    0
    Сегодня, 15:24
    Добровольно мобилизованные.
  6. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    0
    Сегодня, 15:30
    Цитата: pudelartemon
    И после пятого удара поддых он прохрипел:"Доброволец я,Доброволец..."

    Причем, это был глухонемой
  7. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 15:34
    сейчас в украинской армии соотношение добровольцев и мобилизованных составляет 1/3.

    В принципе, это объясняет, почему фронт достаточно устойчивый. А то в последнее время явный перекос в сторону сообщений о мобилизации, создает непонимание- а почему фронт на месте, если там всех принудительно держат?
  8. Лешак Звание
    Лешак
    0
    Сегодня, 15:47
    Вообще не важно какое там соотношение, хреново то что есть ещё и те и другие.