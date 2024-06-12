Сырский пытается опровергнуть заявления своих же военных о потере Работино и Крынок
С учетом растущих неудач на фронте украинские военачальники в пропагандистских целях пускаются во все тяжкие. И ладно что-то выдумывают, но еще и противоречат высказываниям собственных военнослужащих и политиков.
Главком ВСУ генерал Александр Сырский в своем телеграм-канале заявил, что украинцы якобы продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра в Крынках и село Работино на Ореховском участке Запорожского фронта. При этом накануне одиозный депутат Верховной рады, которая считается ставленницей главы офиса президента Ермака, Марьяна Безуглая со ссылкой на украинских военных сообщила, что ВСУ покинули Крынки, а Работино вроде как перешло в серую зону. Термин этот особо ничего не меняет, ибо означает, что село наш противник покинул.
— пишет Сырский, одновременно утверждая, что в Волчанске российские военные «увязли».
Это какой-то новый военный термин. Впрочем, что можно взять с Сырского, которого в украинской армии справедливо прозвали «мясником» после многомесячной попытки ВСУ удержать Бахмут (Артемовск). Руководил обороной фактически обреченного города как раз Сырский, положив в «бахмутской мясорубке» десятки тысяч военнослужащих.
Касательно Крынок, украинские военные сообщали еще 23 мая, что покинули остатки этого села, а вернее, тот плацдарм ближе к берегу, который они ценой огромных потерь пытались удержать примерно с лета прошлого года. Правда, некий боевик 24-й ОШБр написал, что они якобы остались на левом берегу и «отбили себе новую территорию». Насколько это правда, сказать сложно, ситуация на ЛБС динамично меняется иногда каждый час, а приврать украинцы умеют.
Насчет Работино, из последнего наши военкоры сообщают, что село под контролем ВС РФ, по данным российского Минобороны — еще с середины мая. Непонятно, под каким (от н. п. почти ничего не осталось) — огневым или физическим, но противника там точно нет. Хотя по сообщениям украинских СМИ на этом участке началось наступление ВСУ. Наши военные эту информацию опровергают и сообщают, что ситуация сложная, но контролируемая.
Вообще, Крынки и Ореховское направление в районе Работино — единственные оставшиеся участки, где ВСУ в ходе прошлогоднего контрнаступления хоть чего-то добились. Сейчас, когда Зеленский колесит по Европе в преддверии «мирной конференции» по Украине в Швейцарии, привычно выпрашивая дополнительную военную помощь, плохие новости с фронта ему ой как не нужны. Вот и отрабатывает свой хлеб Сырский.
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