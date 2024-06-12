На Украине планируется освободить от мобилизации граждан с высокими доходами и отчислениями налогов

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На Украине планируется освободить от мобилизации граждан с высокими доходами и отчислениями налогов

Украинский парламент планирует ввести для некоторых категорий военнообязанных граждан так называемое экономическое бронирование от мобилизации, предоставив отсрочку в зависимости от уровня зарплат и налогов.

По словам главы оборонного комитета Верховной Рады Александра Завитневича, после закрепления соответствующего решения на законодательном уровне предполагается освободить от мобилизации граждан, с доходов которых выплачивается повышенный военный сбор в размере не менее 20 тысяч гривен (около 44 тысяч рублей) в месяц.



В интервью западной прессе Завитневич также посетовал на то, что украинские военнообязанные любыми доступными путями пытаются избежать мобилизации в ВСУ, прячутся и отказываются добровольно обновлять свои данные в ТЦК (военкоматах). В связи с этим Киев был вынужден ввести комплекс мер репрессивного характера, включающий крупные штрафы, лишение водительских прав и т.д.

Также сообщается, что группа украинских депутатов внесла на рассмотрение парламента страны законопроект об экономическом бронировании, предполагающий обеспечить правом на отсрочку от мобилизации всех сотрудников предприятий и частных предпринимателей, которые выплачивают определенную сумму военного сбора.

В то же время украинским мужчинам, не обладающим высоким уровнем доходов, согласно действующему на Украине законодательству, придется постоянно иметь при себе военно-учетные документы, чтобы иметь возможность получать практически любые услуги - от медицинских до административных.
12 комментариев
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  1. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +3
    Сегодня, 15:13
    Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и мёртвым.
    1. ian Звание
      ian
      +2
      Сегодня, 15:27
      Это называется абонемент. В "святые 90е" широко практиковался в бизнесе.
      Оплати год спокойной жизни и никто тебя не тронет. Целый год торгуй спокойно. Нынешняя их власть выросла в те годы. Руки то помнят.... winked
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 16:17
        Цитата: ian
        В "святые 90е" широко практиковался в бизнесе.
        Оплати год спокойной жизни и никто тебя не тронет.

        Заплатил бандюкам и тебя не тронут на какое то время.
  2. Морской Кот Звание
    Морской Кот
    +5
    Сегодня, 15:13
    освободить от мобилизации граждан с высокими доходами и отчислениями налогов

    Попросту будут откупаться. laughing
    А неимущие хай воюют. good
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 15:20
      Цитата: Морской Кот
      А неимущие хай воюют.

      И будет у Украины настоящая Рабоче-Крестьянская Жвотно-Блокитная Армия! wassat
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 15:18
    Та понятно... денюжка корман греет....
  4. Kotofeich Звание
    Kotofeich
    +6
    Сегодня, 15:25
    Правильно. Бедные должны умирать за богатых.
    Кружевные трусики тоже не сем. А, как вы хотели?
  5. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    0
    Сегодня, 15:27
    У меня дежа-вю? Разве эту идею ещё не обсуждали?
  6. solar Звание
    solar
    +1
    Сегодня, 15:30
    предполагается освободить от мобилизации граждан, с доходов которых выплачивается повышенный военный сбор в размере не менее 20 тысяч гривен (около 44 тысяч рублей) в месяц.

    Военный сбор на Украине- 1,5 процента, если не ошибаюсь.
    То есть речь идет о людях с официальным уровнем доходов более 1.200 млн гривень в месяц (больше 2,4 млн рублей). Думаю, это коснется очень немногих.
    1. Пауль Звание
      Пауль
      +1
      Сегодня, 15:39
      цели чтоб коснулось многих нет. Элита отпетляет. Вот олигарх, который 100 млн. гривен в месяц имеет, может распатронить формально свой доход на родню, обслугу, и чинуш и прочая прочая и так 40 человек прикроет. За те же самые деньги получит жизнью обязанных людей.
      1. solar Звание
        solar
        +2
        Сегодня, 15:44
        То же самое он сможет сделать взяткой. Логичнее без неё. И лиц с такими доходами не так уж много, это не будет иметь существенного влияния на мобилизацию.
  7. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 15:35
    Правильно! А лучше-20.000 гривен- в неделю. У кастрюлей таких денег,нет. Значит- на мясо.