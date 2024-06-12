Их «европейский сад»: Politico называет премьера Эстонии Каллас той, кто сменит Борреля на посту комиссара по дипломатии и безопасности ЕС

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Их «европейский сад»: Politico называет премьера Эстонии Каллас той, кто сменит Борреля на посту комиссара по дипломатии и безопасности ЕС

Выборы в Европарламент закончились, и теперь идёт борьба за четыре высших поста Евросоюза, в том числе за посты президентов Еврокомиссии и Евросовета и спикера Европарламента. Несмотря на то, что ЕП в большей степени является совещательным органом, битва за эти кресла, на самом деле, нешуточная. Дело не только в еврокормушке, но и в том, сколь послушной продолжит оставаться Европа перед лицом США. Выходить из послушания и проводить самостоятельную политику, судя по всему, не собирается.

По слухам, долгое время премьер-министра Дании Метте Фредериксен считали главным претендентом на пост главы Европейского совета, который считается одним из самых влиятельных в ЕС. Однако теперь её шансы занять эту должность значительно снизились.



Politico поговорило со многими источниками и дипломатами, знакомыми с процессом распределения высших постов. Сегодня они сообщили, что распределение уже началось.

Согласно Politico, ситуация выглядит следующим образом:

Урсула фон дер Ляйен (Германия) идёт на новый срок на посту президента Еврокомиссии. Бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта становится президентом Европейского совета (вместо Шарля Мишеля). Роберта Метсола (Мальта) продолжит занимать пост президента Европарламента. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас будет верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, также известным как глава еврокомиссариата (не путать или путать с рейхскомиссариатом...) иностранных дел ЕС - вместо Борреля.

То есть, теперь топить за европейский сад будет г-жа Каллас, которая себя видела до этого в должности генсека НАТО.

Важно отметить, что пока ничего не решено окончательно. Однако, по данным Politico, неофициальное соглашение, как ожидается, будет готово, когда главы государств и правительств ЕС встретятся 17 июня. Затем, вероятно, будет готово и окончательное официальное соглашение, когда та же группа снова встретится 27 и 28 июня.

В последнее время в Брюсселе ходят слухи о том, что президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает альтернативу Урсуле фон дер Ляйен на посту президента комиссии. Однако, по данным Politico, его возможности и выгода крайне ограничены. Дело в том, что после выборов в ЕП во Франции объявили о проведении парламентских выборов в ближайшее время. Позиции самого Макрона сильно пошатнулись.

С другой стороны, Макрону особенно нравится идея с Антониу Коштой на посту президента Европейского совета. Однако Кошта уже восемь месяцев находится под следствием за соучастие в неустановленном преступлении в своей родной Португалии. Ему не предъявлено никаких обвинений, и он публично заявляет о своей невиновности, однако, как говорится, осадочек остаётся.

Тем не менее, скандинавские дипломаты могут использовать расследование в отношении Кошты в Португалии, чтобы утверждать, что вместо него пост президента Европейского совета должна занять Метте Фредериксен.
18 комментариев
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  1. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 15:31
    Хреновина хрена не слаще......
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 17:17
      не хочу я быть чёрною крестьянкой!
      , , , , , , , , , , , , ,, , , ,
      ХОЧУ БЫТЬ ВЛАДЫЧИЦЕЙ МОРСКОЮ!!!

      Но в не напечатанном варианте А.С. Пушкина есть и такое желание
      ХОЧУ быть Римскою Папой wassat laughing

      Прямо, как Каллас хочет быть Боррелем request
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 15:32
    «Politico называет премьера Эстонии Каллас той, кто сменит Борреля на посту комиссара по дипломатии и безопасности ЕС» —

    — Дипломатия ЕС в опасности ...
    (Хотя какая дипломатия в ЕС и при Борреле)
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +4
      Сегодня, 15:37
      Дипломаты там вымерли, как класс... одни популисты....
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 16:18
        Василий .Популисты это хорошо ,лишь бы не по( сайт не пропустит)- эти опасные.
  3. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 15:36
    Ожэнывся дурный
    Та взяв дурнувату.
    Нэ було чого робыты -
    Пидпалылы хату! (стар. нар. мало-рус.частушка)
  4. HAM Звание
    HAM
    +4
    Сегодня, 15:44
    Если случится так как описывает "Политика",то в Эвропе совсем худо...бабьё,отмороженное не только на всю голову, наворотит делов....."райский сад" с червивыми яблочками.....
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 16:13
      Цитата: HAM
      наворотит делов....."райский сад" с червивыми яблочками.....

      А мне видятся пациенты им. Кащенко.
  5. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +2
    Сегодня, 15:44
    Одно чучело сменят на другое. Одного не пойму, немцы, французы и прочие, как они то выбирают это?
    1. isv000 Звание
      isv000
      +2
      Сегодня, 15:51
      Цитата: Виктор Сергеев
      Одно чучело сменят на другое. Одного не пойму, немцы, французы и прочие, как они то выбирают это?

      На безрыбье и раком рыба. Ну нет на Западе нашей славянской красоты, нету наших красивых женщин, вот и бесятся с того, что всё у нас есть - ум, честь и совесть, бабы, бани, вода питьевая и вся таблица Менделеева!
      1. Лешак Звание
        Лешак
        0
        Сегодня, 16:13
        Ну нет на Западе нашей славянской красоты, нету наших красивых женщин

        Красота это одно, а вот то что разум покинул евроверхушку это страшнее страшного.
  6. isv000 Звание
    isv000
    +2
    Сегодня, 15:47
    В сказке Буратино стал "директором" кукольного театра - и в жизни всё к тому идёт...
  7. faiver Звание
    faiver
    +3
    Сегодня, 15:58
    цирк уродцев да и только.....
  8. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 16:10
    Вот сколько не вижу её фотографий, такое ощущение, что она гоняет на велосипеде в довоенных мотоциклетных очках. Если судить по цвету лица.
    1. Лешак Звание
      Лешак
      0
      Сегодня, 16:17
      А если судить по её высказываниям то она постоянно падает с велосипеда на асфальт и стабильно бьётся головой ( очки очками, а шлем надо бы одеть). wink
    2. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 16:17
      no Она просто гоняет, или гонит...
  9. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 16:11
    Однако, по данным Politico, неофициальное соглашение, как ожидается, будет готово, когда главы государств и правительств ЕС встретятся 17 июня.

    Когда Чумадед проснется и подпишет назначение.
  10. StopTheUSA Звание
    StopTheUSA
    0
    Сегодня, 16:59
    Логика, похоже, чем хуже, тем лучше.
    Она чисто американская креатура.На все 100%.