Выборы в Европарламент закончились, и теперь идёт борьба за четыре высших поста Евросоюза, в том числе за посты президентов Еврокомиссии и Евросовета и спикера Европарламента. Несмотря на то, что ЕП в большей степени является совещательным органом, битва за эти кресла, на самом деле, нешуточная. Дело не только в еврокормушке, но и в том, сколь послушной продолжит оставаться Европа перед лицом США. Выходить из послушания и проводить самостоятельную политику, судя по всему, не собирается.По слухам, долгое время премьер-министра Дании Метте Фредериксен считали главным претендентом на пост главы Европейского совета, который считается одним из самых влиятельных в ЕС. Однако теперь её шансы занять эту должность значительно снизились.Politico поговорило со многими источниками и дипломатами, знакомыми с процессом распределения высших постов. Сегодня они сообщили, что распределение уже началось.Согласно Politico, ситуация выглядит следующим образом:Урсула фон дер Ляйен (Германия) идёт на новый срок на посту президента Еврокомиссии. Бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта становится президентом Европейского совета (вместо Шарля Мишеля). Роберта Метсола (Мальта) продолжит занимать пост президента Европарламента. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас будет верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, также известным как глава еврокомиссариата (не путать или путать с рейхскомиссариатом...) иностранных дел ЕС - вместо Борреля.То есть, теперь топить за европейский сад будет г-жа Каллас, которая себя видела до этого в должности генсека НАТО.Важно отметить, что пока ничего не решено окончательно. Однако, по данным Politico, неофициальное соглашение, как ожидается, будет готово, когда главы государств и правительств ЕС встретятся 17 июня. Затем, вероятно, будет готово и окончательное официальное соглашение, когда та же группа снова встретится 27 и 28 июня.В последнее время в Брюсселе ходят слухи о том, что президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает альтернативу Урсуле фон дер Ляйен на посту президента комиссии. Однако, по данным Politico, его возможности и выгода крайне ограничены. Дело в том, что после выборов в ЕП во Франции объявили о проведении парламентских выборов в ближайшее время. Позиции самого Макрона сильно пошатнулись.С другой стороны, Макрону особенно нравится идея с Антониу Коштой на посту президента Европейского совета. Однако Кошта уже восемь месяцев находится под следствием за соучастие в неустановленном преступлении в своей родной Португалии. Ему не предъявлено никаких обвинений, и он публично заявляет о своей невиновности, однако, как говорится, осадочек остаётся.Тем не менее, скандинавские дипломаты могут использовать расследование в отношении Кошты в Португалии, чтобы утверждать, что вместо него пост президента Европейского совета должна занять Метте Фредериксен.