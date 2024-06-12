Наступление ВС РФ под Харьковом ослабило оборону ВСУ на других направлениях. Украинскому командованию пришлось стягивать подкрепления в Харьковскую область.Такое мнение высказал в интервью французскому телеканалу LCI отставной полковник Вооруженных сил Франции Бертран Дарра.- заявил французский офицер в отставке.По его мнению, растягивание украинской обороны позволило россиянам обеспечить продвижение своих подразделений не только на Харьковщине, но и в других регионах. Кроме того, отход частей ВСУ из-под Харькова привел к нарушению логистики. Это стало большой проблемой для Киева.Как рассказывают попавшие в российский плен в Харьковской области украинские военнослужащие, отдельные группы бойцов ВСУ попадают в окружение и вынуждены сдаваться. Многие из пленных боевиков отмечают преимущество россиян в контрбатарейной борьбе.Еще в прошлом месяце президент РФ Владимир Путин заявлял, что российское командование намерено расширять санитарную зону на украинской территории для обеспечения безопасности приграничных регионов России. Так, в конце прошлой недели российские войска взяли под контроль село Рыжевку на Сумщине.Стоит отметить, что Вооруженные силы РФ продвигаются в Харьковской области не только от российской границы, но и со стороны республик Донбасса. Так, вчера оттуда поступило сообщение об освобождении села Тимковки на Харьковщине.

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