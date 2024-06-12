Французский офицер в отставке: наступление ВС РФ под Харьковом ослабило оборону ВСУ на других направлениях

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Французский офицер в отставке: наступление ВС РФ под Харьковом ослабило оборону ВСУ на других направлениях

Наступление ВС РФ под Харьковом ослабило оборону ВСУ на других направлениях. Украинскому командованию пришлось стягивать подкрепления в Харьковскую область.

Такое мнение высказал в интервью французскому телеканалу LCI отставной полковник Вооруженных сил Франции Бертран Дарра.



Выходит, русским все же удалось добиться своего

- заявил французский офицер в отставке.

По его мнению, растягивание украинской обороны позволило россиянам обеспечить продвижение своих подразделений не только на Харьковщине, но и в других регионах. Кроме того, отход частей ВСУ из-под Харькова привел к нарушению логистики. Это стало большой проблемой для Киева.

Как рассказывают попавшие в российский плен в Харьковской области украинские военнослужащие, отдельные группы бойцов ВСУ попадают в окружение и вынуждены сдаваться. Многие из пленных боевиков отмечают преимущество россиян в контрбатарейной борьбе.

Еще в прошлом месяце президент РФ Владимир Путин заявлял, что российское командование намерено расширять санитарную зону на украинской территории для обеспечения безопасности приграничных регионов России. Так, в конце прошлой недели российские войска взяли под контроль село Рыжевку на Сумщине.

Стоит отметить, что Вооруженные силы РФ продвигаются в Харьковской области не только от российской границы, но и со стороны республик Донбасса. Так, вчера оттуда поступило сообщение об освобождении села Тимковки на Харьковщине.
11 комментариев
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  1. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 15:32
    Наступление ВС РФ под Харьковом ослабило оборону ВСУ на других направлениях.
    Возможно.
    Но ВС РФ этим не спешат воспользоваться... или не так уж и ослабило.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 15:49
      Понедельник.
      Немцы заняли избушку лесника.
      Вторник.
      Русские выбили немцев из избушки лесника.
      Среда.
      Ожесточенные бои за избушку лесника.
      Четверг.
      Немцы заняли избушку лесника.
      Пятница.
      В результате кровопролитных боев русские заняли избушку лесника.
      Суббота.
      Кровопролитные бои за избушку лесника.
      Воскресенье.
      Пришел лесник и всех выгнал.

      Навеяло...
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +3
    Сегодня, 15:33
    Ослабление обороны на других участках должно привести к прорыву обороны хотя бы на каком то одном.Этого нет.Почему?Или просто не хватает сил,или все не так великолепно,как пишут
  3. spirit Звание
    spirit
    0
    Сегодня, 15:40
    Тимковки на Харьковщине.

    Это что за поселок призрак?Ни на одной карте его нет.Ни Яндекс ни гугл.Они что его придумали что ли?)))
    1. sdivt Звание
      sdivt
      +3
      Сегодня, 15:54
      Цитата: spirit
      Это что за поселок призрак?Ни на одной карте его нет.Ни Яндекс ни гугл

      Ну, в принципе, вы угадали)
      Село-призрак
      Нет его. Было, но нету.
      1. spirit Звание
        spirit
        +1
        Сегодня, 16:09
        Нет его. Было, но нету.

        Это что же получается?)Если бы, условно, в приграничье находилась и была погребена Троя тысячи лет назад,то МО отчитались бы что они взяли целый город?)))Ну это 5 ,даже чубы до такого не додумались good
        1. sdivt Звание
          sdivt
          0
          Сегодня, 16:35
          Ну, тут можно только строить догадки
          Могу предположить, что самого села (как населенного пункта) давно нет, но какие-то нежилые дома, и прочие остатки строений, скорее всего, остались, и очередные боестолкновения произошли именно среди этих домов и дворов.
          Или, как версия, Министерство Обороны изобрело машину времени, вернулось в 1987 год и заняло село)
          В общем, раз уж официальных объяснений не подвезли, то я вам предлагаю целых две версии)
          Выбирайте любую)
    2. mikh-korsakov Звание
      mikh-korsakov
      0
      Сегодня, 17:04
      Еть Тимковский лес к северу от Ивановки. Видимо, самое Тимковка была где-то поблизости. От нее остались развалины и столбик с надписью Тимковка. Зашли, прочитали надпись и отправили донесение. Пошло по команде на самый верх.
  4. Mouse Звание
    Mouse
    -2
    Сегодня, 15:40
    . Выходит, русским все же удалось добиться своего

    Сомневались? Или по нашему, или ни как.....
  5. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 16:10
    растягивание украинской обороны позволило россиянам обеспечить продвижение своих подразделений не только на Харьковщине, но и в других регионах.

    Что-то не видно нигде заметного увеличения темпа продвижения на каких-то направлениях.
    Про Тимкивку- вообще позор. Якобы взяли село, которого на самом деле давно не существует. :((
  6. Стирбьорн Звание
    Стирбьорн
    0
    Сегодня, 16:39
    Наступление ВС РФ под Харьковом ослабило оборону ВСУ на других направлениях. Украинскому командованию пришлось стягивать подкрепления в Харьковскую область.
    Мне кажется, это нельзя назвать конечной целью какого-либо наступления.