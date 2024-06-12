Министр обороны Ирана: иранский транспортный самолёт «Симорг» вскоре пополнит воздушный флот страны

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Министр обороны Ирана: иранский транспортный самолёт «Симорг» вскоре пополнит воздушный флот страны

В Иране лётные испытания проходит транспортный самолёт собственной разработки. Речь идёт о самолёте, который получил название «Симорг».

Это турбовинтовой двухдвигательный самолёт, который, как заявил министр обороны страны Мохаммад Реза Аштиани, вскоре пополнит воздушный флот Ирана.



Выступая перед журналистами в кулуарах заседания кабинета министров 12 июня, Аштиани сказал, что министерство обороны проводит лётные испытания Simorgh в сотрудничестве с организацией гражданской авиации Ирана.

Министр отметил, что второй самолет Simorgh в настоящее время производится в Иране, указав на сотрудничество с рядом зарубежных стран в процессе производства.

Есть ли среди этих стран Россия, Аштиани не уточнил. При этом отдельные эксперты обращают внимание на то, что «Симорг» может являться фактическим аналогом российского Ил-112В, но с меньшей грузоподъёмностью.

Simorgh успешно совершил свой первый полёт в мае 2023 года, через год после того, как был представлен. Самолёт был разработан и изготовлен организацией авиационной промышленности Ирана, дочерней компанией министерства обороны Ирана. Власти заявляют, что разработка этого самолёта направлена на повышение обороноспособности страны.
32 комментария
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  1. Владимир_2У Звание
    Владимир_2У
    +12
    Сегодня, 15:54
    «Симорг» может являться фактическим аналогом российского Ил-112В, но с меньшей грузоподъёмностью.

    Ага, самолёт с хоть какой то грузоподъёмностью против самолёта которого нет...
  2. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    +6
    Сегодня, 15:55
    Может России проще и дешевле у Ирана закупать лёгкие и средние военно-транспортные самолёты, причём на деньги освободишиеся от сокращения разных дормоедов-начальников из ОАК и Ростеха, которые за 20 лет так ничего подобного и не создали?!
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      0
      Сегодня, 17:00
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Может России проще и дешевле у Ирана закупать лёгкие и средние военно-транспортные самолёты, причём на деньги освободишиеся от сокращения разных дормоедов-начальников из ОАК и Ростеха, которые за 20 лет так ничего подобного и не создали?!

      да не...мы супердержава,сами сделаем когда нибудь.
  3. Pavel57 Звание
    Pavel57
    +1
    Сегодня, 15:59
    Движок откуда? Сами делают? Или как?
    1. faiver Звание
      faiver
      -3
      Сегодня, 16:20
      да наши там движки те же что и на ил-112 и ил-114
  4. AC130 Ganship Звание
    AC130 Ganship
    +1
    Сегодня, 16:02
    Ну так значит замена для Ан26 все-таки будет ;) Тем более, что из дружественной страны
    1. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 16:26
      Навряд ли. У иранцев есть несколько недостроеных, а так у них было сборочное производство.
      1. andrewkor Звание
        andrewkor
        -1
        Сегодня, 17:00
        Ан140 под маркой ИрАн уже лет 20 серийно производится.
        1. solar Звание
          solar
          0
          Сегодня, 17:04
          В 2015 производство в Иране прекратили, несколько недостроеных законсервировали.
  5. solar Звание
    solar
    +5
    Сегодня, 16:06
    При этом отдельные эксперты обращают внимание на то, что «Симорг» может являться фактическим аналогом российского Ил-112В, но с меньшей грузоподъёмностью.

    Ну и здоров же автор сочинять. Какой Ил- 112В?
    Симорг- это лицензионная копия украинского Ан-140. С 2014 года несколько недостроенных в Иране стоят и несколько рабочих после аварии на приколе было. Кажется, хвост переделали в грузовой только.
    1. faiver Звание
      faiver
      +1
      Сегодня, 16:17
      Кажется, хвост переделали в грузовой только
      - у Ан-140 есть транспортная версия с аппарелью, так что и переделывать ничего не пришлось. кстати у нас в Минобороны есть ан-140 только не знаю в какой версии
  6. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 16:10
    вообще то это перелицованный Ан-140, только с российскими движками и прочей начинкой
    1. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 16:24
      По моему на всех Ан-140 двигатели только украинские.
      В 2000 году на авиационном заводе корпорации HESA (г. Шахиншехр, остан Исфахан) был собран и в 2001 году взлетел первый IrAn-140 (лицензионная версия Ан-140). Первые самолёты были изготовлены на 70 % из готовых деталей украинского производства и на 30 % из деталей иранского производства, в дальнейшем уровень локализации увеличился до 50 % украинских и 50 % иранских деталей[42]. В январе 2007 года иранские власти заявили, что выплатили украинским компаниям 120 млн долларов, но так и не получили соответствующего количества машинокомплектов для сборки самолётов[43]. Всего до 2011 года было собрано 14 экземпляров, из них в воздух поднялись 6 ед.
      19 мая 2015 года производство в Иране было прекращено официально[5][44].

      Сейчас иранцы достраивают те, которые не доделали в 2014.
      1. faiver Звание
        faiver
        0
        Сегодня, 16:29
        https://www.airdatanews.com/iran-unveils-indigenous-simorgh-turboprop/
        1. solar Звание
          solar
          0
          Сегодня, 16:40
          самолет представляет собой адаптацию пассажирского турбовинтового самолета Ан-140 , однако с такими изменениями, как задняя грузовая дверь.
          У HESA уже была лицензия на производство Ан-140, который был преобразован в ИрАн-140 и на котором было собрано около 15 самолетов в Иране с доставленными из Украины компонентами.
          1. faiver Звание
            faiver
            0
            Сегодня, 16:43
            ну и дальше прочитали?
            На самолете установлены двигатели ТВ3-117, максимальная масса груза составит 6 тонн. Дальность полета оценивается в 900 км при максимальной массе груза.
            1. solar Звание
              solar
              -2
              Сегодня, 16:47
              И что? Их в Запорожье делают с советских времен еще десятками тысяч.
              1. faiver Звание
                faiver
                0
                Сегодня, 16:56
                тьфу блин переклинело, согласен, ошибся..... hi
              2. Касатик Звание
                Касатик
                0
                Сегодня, 17:18
                В советское время делали много. Сейчас, поди, уже миллионами.
                1. solar Звание
                  solar
                  0
                  Сегодня, 17:21
                  А что вас удивляет? ТВ3-117- основной советский двигатель для вертолетов. Делали в больших количествах много лет.
  7. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 16:11
    Любопытно как продвигаются работы по программе Ил-212 ... recourse
  8. Ingvar7401 Звание
    Ingvar7401
    0
    Сегодня, 16:50
    Смутно угадывается - ан 26
  9. garik77 Звание
    garik77
    0
    Сегодня, 17:01
    Цитата: solar
    И что? Их в Запорожье делают с советских времен еще десятками тысяч.

    Наверное всё же "делали" Сейчас в хохлостане никаких самолётов не производят. Недогосударство 404 на это попросту не способно.
    1. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 17:23
      Думаю, делают и сейчас на замену сколько-то. Это был основной советский вертолетный двигатель, вертолеты с ним до сих пор летают. Понятно, что ни про десятки тысяч, ни про тысячи и сотни вопрос давно уже не идет.
  10. Türkiye Звание
    Türkiye
    -1
    Сегодня, 17:11
    иран это враг Ислама и всей исламской уммы. В отличие от израиля, который не скрывает своего лица и явно действует против мусульман, эти персы это крысы, которые притворяются мусульманами, хотя все их действия всегда были направлены против мусульман.
    1. Canecat Звание
      Canecat
      0
      Сегодня, 17:17
      иран это враг Ислама и всей исламской уммы

      Обосновать свои слова можете?
      1. Türkiye Звание
        Türkiye
        0
        Сегодня, 17:20
        Что тут обосновывать? Сколько эти персидские крысы убили суннитов в Сирии, столько израиль за все свое существование не убил. Эти крысы также спонсируют хуситов, которые бомбят священные земли Саудии и призывают оккупировать Мекку и разрушить Каабу. Всю историю они гадили мусульманам, никогда они не воевали против немусульман, только против мусульман
    2. Касатик Звание
      Касатик
      0
      Сегодня, 17:19
      Ваххабит, что ли? Когда умывался крайний раз?
      1. Türkiye Звание
        Türkiye
        -1
        Сегодня, 17:23
        Кто такой ваххабит? Услышал слово и теперь постоянно его используешь. Иран это шииты рафидиты, крупнейшие ученые Ислама не считали рафидитов мусульманами. По факту, они никакого отношения к Исламу не имеют, они молятся Хусейну.
        1. Касатик Звание
          Касатик
          0
          Сегодня, 17:28
          А еще они молятся имаму Али. И у шиитов два священных города - Кербела и Неджеф. Для суннитов - мекка и Мадина. Для азеров - Стамбул.
  11. Glagol1 Звание
    Glagol1
    0
    Сегодня, 17:20
    Самое интересное - какие двигатели у самолетика. Наши вряд ли, западные тем более. Неужели свои смастерили?
    1. Türkiye Звание
      Türkiye
      0
      Сегодня, 17:25
      Китайские или российские. иран это пес Китая, все, что у них есть это китайское. И существуют они благодаря помощи Китая.