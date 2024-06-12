Министр обороны Ирана: иранский транспортный самолёт «Симорг» вскоре пополнит воздушный флот страны
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В Иране лётные испытания проходит транспортный самолёт собственной разработки. Речь идёт о самолёте, который получил название «Симорг».
Это турбовинтовой двухдвигательный самолёт, который, как заявил министр обороны страны Мохаммад Реза Аштиани, вскоре пополнит воздушный флот Ирана.
Выступая перед журналистами в кулуарах заседания кабинета министров 12 июня, Аштиани сказал, что министерство обороны проводит лётные испытания Simorgh в сотрудничестве с организацией гражданской авиации Ирана.
Министр отметил, что второй самолет Simorgh в настоящее время производится в Иране, указав на сотрудничество с рядом зарубежных стран в процессе производства.
Есть ли среди этих стран Россия, Аштиани не уточнил. При этом отдельные эксперты обращают внимание на то, что «Симорг» может являться фактическим аналогом российского Ил-112В, но с меньшей грузоподъёмностью.
Simorgh успешно совершил свой первый полёт в мае 2023 года, через год после того, как был представлен. Самолёт был разработан и изготовлен организацией авиационной промышленности Ирана, дочерней компанией министерства обороны Ирана. Власти заявляют, что разработка этого самолёта направлена на повышение обороноспособности страны.
Tasnim
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