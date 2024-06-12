Минобороны Азербайджана: Процесс вывода российских миротворцев из Карабаха завершён

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Минобороны Азербайджана: Процесс вывода российских миротворцев из Карабаха завершён

Российские миротворцы покинули бывший Нагорный Карабах, сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана.

12 июня личный состав, вооружение и техника миротворческого контингента полностью покинули территорию (Карабаха)

- заявили в оборонном ведомстве страны, отметив, что миротворцы полностью выполнили свои задачи.



Напомним, что российский миротворческий контингент, который насчитывал около двух тысяч человек, находился в Нагорном Карабахе с ноября 2020 года.

Этому предшествовала так называемая Вторая карабахская война, разразившаяся в сентябре 2020 года, когда азербайджанская армия взяла под контроль значительные территории, ранее контролировавшиеся непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой.

9 ноября лидеры Азербайджана, Армении и России подписали соглашение о прекращении огня, включавшее и отправку в Карабах российских миротворцев для разграничения противоборствующих сторон.

Изначально миротворцы должны были находиться в регионе пять лет. Однако на фоне дальнейших событий, приведших к взятию Азербайджаном под контроль всей территории Нагорного Карабаха и прекращению существования непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, в пребывании миротворцев уже не было смысла. При этом официальный Ереван так и не признал НКР.

В середине апреля этого года появились сообщения, что российские миротворцы начали покидать места своей дистанции в Нагорном Карабахе.
7 комментариев
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  1. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +1
    Сегодня, 16:13
    Зачем нам, поручик, чужая земля?
    1. ian Звание
      ian
      +3
      Сегодня, 16:20
      Цитата: antiaircrafter
      Зачем нам, поручик, чужая земля?

      Никто и не претендует. Если уж сами армяне официально отказались от Карабаха, то и "миротворить" смысла нет. Теперь это внутреннее дело Азербайджана. request
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        0
        Сегодня, 16:54
        Русским в Азербайджане делать нечего.
        Сами армяне и согласились, что Карабах - часть Азербайджана.
        А Армении нечего делать в ОДКБ.
        Не пришей кобыле хвост она там.
  2. fif21 Звание
    fif21
    0
    Сегодня, 16:40
    Вот и хорошо . Нам бойцы на Украине лишними не будут . Мира и процветания всем ! hi
    1. Анатоль Клим Звание
      Анатоль Клим
      +4
      Сегодня, 17:04
      Цитата: fif21
      Мира и процветания всем !

      Перед войной в Карабахе проживало примерно до 120 тысяч армян, в настоящее время, по некоторым объективным оценкам, осталось примерно 15 человек. Это либо престарелые инвалиды, либо жители с русскими и смешанными корнями, они получили азербайджанское гражданство и случаев их притеснения по национальному признаку не известно. Была информация о сносе армянских могил, но власти Азербайджана, кажется, навели порядок. Во всяком случае, сейчас такой информации нет. Много карабахских армян хотели переселиться в Россию, но в разговоре со знакомым армянином, они боятся, что пошлют на СВО, а они не хотят воевать. Когда я сказал, что если хочешь быть гражданином страны, то будь готов за неё сражаться, армянин разговаривать больше не захотел.
  3. антивирус Звание
    антивирус
    +2
    Сегодня, 17:05
    Осталось поделить кавказ и курдистан на троих.
    Без сша и др.

    А там и антарктиду.
  4. Türkiye Звание
    Türkiye
    0
    Сегодня, 17:17
    Какой был толк от этих миропритворцев? Они лишь помогали армянам(братьям русских) накачивать Карабах оружием. Видимо, Россия не хотела, чтобы Карабах вернулся в состав Азербайджана.