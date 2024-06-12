Минобороны Азербайджана: Процесс вывода российских миротворцев из Карабаха завершён
Российские миротворцы покинули бывший Нагорный Карабах, сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана.
- заявили в оборонном ведомстве страны, отметив, что миротворцы полностью выполнили свои задачи.
Напомним, что российский миротворческий контингент, который насчитывал около двух тысяч человек, находился в Нагорном Карабахе с ноября 2020 года.
Этому предшествовала так называемая Вторая карабахская война, разразившаяся в сентябре 2020 года, когда азербайджанская армия взяла под контроль значительные территории, ранее контролировавшиеся непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой.
9 ноября лидеры Азербайджана, Армении и России подписали соглашение о прекращении огня, включавшее и отправку в Карабах российских миротворцев для разграничения противоборствующих сторон.
Изначально миротворцы должны были находиться в регионе пять лет. Однако на фоне дальнейших событий, приведших к взятию Азербайджаном под контроль всей территории Нагорного Карабаха и прекращению существования непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, в пребывании миротворцев уже не было смысла. При этом официальный Ереван так и не признал НКР.
В середине апреля этого года появились сообщения, что российские миротворцы начали покидать места своей дистанции в Нагорном Карабахе.
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