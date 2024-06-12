Американский дипломат: Позиция Турции по Конвенции Монтрё препятствует помощи НАТО Украине

Посол США в Турции Джефф Флейк упрекнул Анкару в том, что ее позиция по Конвенции Монтре препятствует НАТО в оказании военной поддержки Киеву морским путем. В помехах помощи Анкару упрекнулВ интервью изданию CNN Turk американский дипломат отметил, что, несмотря на то, что Анкара оказывает содействие Западу, придерживаясь положений Конвенции Монтре, однако при этом с другой стороны, это препятствует НАТО в решении вопросов, касающихся снабжения украинской армии.Согласно принятой в 1936 году Конвенции Монтре о режиме проливов, Турция обладает правом осуществлять контроль над судоходством через проливы Босфор и Дарданеллы и отказывать в допуске туда военных кораблей. На основе одной из статей этого документа после начала российской спецоперации на Украине Анкара полностью ограничила проход через проливы военных кораблей стран-участниц вооруженного конфликта и неприбрежных стран.При этом лидер турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель подчеркнул, что считает правильным решением Анкары отказ присоединиться к антироссийским санкциям и осуществление положений Конвенции Монтре.Также сообщается, что президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом отметил вклад турецкого руководства в осуществление процессов, направленных на урегулирование кризисных ситуаций, в том числе украинского кризиса. В частности, российский лидер поблагодарил своего турецкого коллегу Реджепа Эрдогана за содействие в заключении так называемой "зерновой сделки".

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