Американский дипломат: Позиция Турции по Конвенции Монтрё препятствует помощи НАТО Украине

12
Американский дипломат: Позиция Турции по Конвенции Монтрё препятствует помощи НАТО Украине

Посол США в Турции Джефф Флейк упрекнул Анкару в том, что ее позиция по Конвенции Монтре препятствует НАТО в оказании военной поддержки Киеву морским путем. В помехах помощи Анкару упрекнул

В интервью изданию CNN Turk американский дипломат отметил, что, несмотря на то, что Анкара оказывает содействие Западу, придерживаясь положений Конвенции Монтре, однако при этом с другой стороны, это препятствует НАТО в решении вопросов, касающихся снабжения украинской армии.



Согласно принятой в 1936 году Конвенции Монтре о режиме проливов, Турция обладает правом осуществлять контроль над судоходством через проливы Босфор и Дарданеллы и отказывать в допуске туда военных кораблей. На основе одной из статей этого документа после начала российской спецоперации на Украине Анкара полностью ограничила проход через проливы военных кораблей стран-участниц вооруженного конфликта и неприбрежных стран.

При этом лидер турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель подчеркнул, что считает правильным решением Анкары отказ присоединиться к антироссийским санкциям и осуществление положений Конвенции Монтре.

Также сообщается, что президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом отметил вклад турецкого руководства в осуществление процессов, направленных на урегулирование кризисных ситуаций, в том числе украинского кризиса. В частности, российский лидер поблагодарил своего турецкого коллегу Реджепа Эрдогана за содействие в заключении так называемой "зерновой сделки".
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. HAM Звание
    HAM
    +3
    Сегодня, 16:28
    А что в США есть дипломаты?
    1. fif21 Звание
      fif21
      +3
      Сегодня, 16:49
      Цитата: HAM
      А что в США есть дипломаты?

      В США есть брехуны! wassat И этот врет как сивый мерин . И по Черному морю поставки идут , и по Дунаю , и по Балтийскому морю . Флот свой хотят затащить в Черное море , так это война на уничтожение . Сиди тихо ковбой , а то зубы вышибут . hi
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 16:28
    Идиот посол США в Турции пусть заведёт хоть один авианосец, хотябы " 69"( всё равно под списание) ,будет " 96".
    1. fif21 Звание
      fif21
      +1
      Сегодня, 16:50
      Цитата: tralflot1832
      Идиот посол США в Турции пусть заведёт хоть один авианосец, хотябы " 69"( всё равно под списание) ,будет " 96".

      О, я! я ! Оверкиль ! Понимаю ! laughing
  3. Ирек Звание
    Ирек
    -1
    Сегодня, 16:41
    Пока оно за хохлоту переживает , наши кораблики а Карибском бассейне прописываются.
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      -1
      Сегодня, 16:49
      «наши кораблики а Карибском бассейне прописываются.»©
      Очень сильно сказано! ОЧЕНЬ.
  4. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 16:48
    Посол США в Турции Джефф Флейк упрекнул Анкару в том, что ее позиция по Конвенции Монтре препятствует НАТО в оказании военной поддержки Киеву морским путем.

    Ай яй яй! Соблюдать международные соглашения, когда они не отвечают целям белых господ, это очень плохо!
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 16:50
    Если тщательнее разобратся, позиция Турции спасает всех от серьёзных конфликтов в том регионе...
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 17:05
      полностью ограничила

      Вот это самое главное из всего, что делает Турция под руководством султана. Хотя её сидение на нескольких стульях бесит.
  6. антивирус Звание
    антивирус
    0
    Сегодня, 16:55
    что президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом отметил вклад турецкого руководства в осуществление процессов,


    -как трудно было ссср и ивс 90 лнт назад.
    Все имеет цену.. И жизни парней. И деньги мо. И...
    Что планировал кремль сделать в 41г при отказе от монтре? А сейчас?
    Болтать - не мешки ворочАть
  7. 123_123 Звание
    123_123
    0
    Сегодня, 17:09
    Да уж. Эрди пока, в целом, более эффективен, чем весь ЧФ, к сожалению.
  8. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 17:23
    Посол США в Турции Джефф Флейк упрекнул Анкару в том, что ее позиция по Конвенции Монтре препятствует НАТО в оказании военной поддержки Киеву морским путем.
    Совсем не то же самое как на Гренаду сплавать. recourse Ещё доску для сёрфинга подарят и членскую карточку в подарок с пакетом все включено, на многие request