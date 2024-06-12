В МИД РФ опровергли информацию о восстановлении дипотношений с Грузией

Не видим смысла комментировать разного рода «утки», тиражируемые грузинскими оппозиционными ресурсами

Сегодня некоторые средства массовой информации со ссылкой на оппозиционные грузинские СМИ сообщили, что Москва и Тбилиси якобы готовятся к восстановлению полноценных дипломатических отношений. Прямые дипотношения между странами были приостановлены после вторжения грузинской армии в начале августа 2008 года в самопровозглашенные республики Южная Осетию и Абхазия, которые власти Грузии и сейчас считают своими территориями, и проведения Россией военной операции по принуждению к миру.Официально дипотношения с Москвой были прерваны по инициативе Тбилиси 2 сентября этого же года при президентстве одиозного Михаила Саакашвили, который под нажимом Запада и затеял авантюру с вторжением в Абхазию и Южную Осетию. Стоит отметить, что начало дружбы с единоверной страной наступило еще в конце XV века, когда ко двору русского царя Ивана III прибыли послы Иверии (Грузии), которые доставили грамоту от кахетинского царя Александра.В последнее время действительно появились весьма веские косвенные поводы для восстановления вековой дружбы двух соседних в большинстве своем православных народов. Ранее Грузия подала заявки на вступление в НАТО и ЕС, но под весьма надуманными предлогами даже не получила статуса партнера или кандидата, в отличие от Молдавии и Украины. Тбилиси не поддерживает антироссийские санкции, отказывается от военной поддержки Украины, а главное, правительство категорически против новой войны с РФ, на чем открыто настаивает Киев.Кроме того, правящая партия грузинского парламента «Грузинская мечта» через год после принятия в первом чтении, приняла во втором и третьем, а затем и преодолела вето прозападного президента страны на скандальный закон об иноагентах. Принятие закона, который почему-то был назван протестующими русским, проходило при массовых протестах поддерживаемой Западом оппозиции. Брюссель и Вашингтон остались очень недовольны, пригрозив полной блокировкой вступления Грузии в ЕС, НАТО и даже санкциями.Однако информация о возобновлении дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси оказалась обычной «газетной уткой», о чем заявили в Министерстве иностранных дел России.— заявили в МИД РФ, цитата опубликована в российских СМИ.На данный момент все консульские и иные дипломатические услуги между РФ и Республикой Грузия оказываются в швейцарских посольствах, где существуют специальные секции. Несмотря на отсутствие дипломатических отношений, между странами существует прямое авиасообщение, сообщение по земле, российские и грузинские граждане свободно могут прибывать на территорию двух стран и находиться там в течение года.