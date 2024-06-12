В МИД РФ опровергли информацию о восстановлении дипотношений с Грузией
Сегодня некоторые средства массовой информации со ссылкой на оппозиционные грузинские СМИ сообщили, что Москва и Тбилиси якобы готовятся к восстановлению полноценных дипломатических отношений. Прямые дипотношения между странами были приостановлены после вторжения грузинской армии в начале августа 2008 года в самопровозглашенные республики Южная Осетию и Абхазия, которые власти Грузии и сейчас считают своими территориями, и проведения Россией военной операции по принуждению к миру.
Официально дипотношения с Москвой были прерваны по инициативе Тбилиси 2 сентября этого же года при президентстве одиозного Михаила Саакашвили, который под нажимом Запада и затеял авантюру с вторжением в Абхазию и Южную Осетию. Стоит отметить, что начало дружбы с единоверной страной наступило еще в конце XV века, когда ко двору русского царя Ивана III прибыли послы Иверии (Грузии), которые доставили грамоту от кахетинского царя Александра.
В последнее время действительно появились весьма веские косвенные поводы для восстановления вековой дружбы двух соседних в большинстве своем православных народов. Ранее Грузия подала заявки на вступление в НАТО и ЕС, но под весьма надуманными предлогами даже не получила статуса партнера или кандидата, в отличие от Молдавии и Украины. Тбилиси не поддерживает антироссийские санкции, отказывается от военной поддержки Украины, а главное, правительство категорически против новой войны с РФ, на чем открыто настаивает Киев.
Кроме того, правящая партия грузинского парламента «Грузинская мечта» через год после принятия в первом чтении, приняла во втором и третьем, а затем и преодолела вето прозападного президента страны на скандальный закон об иноагентах. Принятие закона, который почему-то был назван протестующими русским, проходило при массовых протестах поддерживаемой Западом оппозиции. Брюссель и Вашингтон остались очень недовольны, пригрозив полной блокировкой вступления Грузии в ЕС, НАТО и даже санкциями.
Однако информация о возобновлении дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси оказалась обычной «газетной уткой», о чем заявили в Министерстве иностранных дел России.
— заявили в МИД РФ, цитата опубликована в российских СМИ.
На данный момент все консульские и иные дипломатические услуги между РФ и Республикой Грузия оказываются в швейцарских посольствах, где существуют специальные секции. Несмотря на отсутствие дипломатических отношений, между странами существует прямое авиасообщение, сообщение по земле, российские и грузинские граждане свободно могут прибывать на территорию двух стран и находиться там в течение года.
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