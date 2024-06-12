Остатки Украины продадут по минимальной цене: Киев готовит масштабную приватизацию госкомпаний

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Остатки Украины продадут по минимальной цене: Киев готовит масштабную приватизацию госкомпаний

Украинское руководство готовится выставить на приватизацию по низкой цене около 20 крупных госкомпаний, чтобы получить средства, необходимые для финансирования ВСУ и стабилизации экономики.

Как сообщает американское издание The New York Times, на торги, помимо прочего, предполагается выставить расположенный в центральной части Киева отель "Украина". При этом стартовая цена лота составит всего 25 миллионов долларов. Кроме того, с аукциона предполагается продать по минимальной цене один из крупнейших в Киеве торговых центров, а также несколько горнодобывающих и химических компаний, в частности, Объединенную горно-химическую компанию, занимающуюся добычей титановой руды.



По информации американской газеты, киевский режим рассчитывает до конца текущего года продать активов минимум на 100 миллионов долларов, что издание считает "скромной целью", которая "меркнет по сравнению с многомиллиардными пакетами военной помощи".

При этом украинские чиновники осознают, что от продажи госсобственности можно будет выручить значительно меньше, чем это было возможно до начала российской спецоперации, однако рассчитывают на сокращение расходов бюджета на убыточные и дотационные предприятия.

Однако, по мнению главы украинского Фонда госимущества Виталия Коваля, вероятнее всего, ситуацией не преминут воспользоваться олигархи, которые, задействовав коррупционные схемы, по дешевке скупят государственные активы. Из 3100 компаний, до сих пор оставшихся в собственности украинского государства, Киев планирует оставить не более 100.
31 комментарий
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  1. wanna Звание
    wanna
    +10
    Сегодня, 17:37
    Украина снова продаст Мотор Січ
    1. Медведев_Дмитрий Звание
      Медведев_Дмитрий
      +3
      Сегодня, 17:47
      " Паниковский вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже " smile
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +3
        Сегодня, 18:04
        с аукциона предполагается продать по минимальной цене <...> в частности, Объединенную горно-химическую компанию, занимающуюся добычей ТИТАНОВОЙ руды.

        СТРАТЕГИЧЕСКИ для ЗАПАДА - это самый ЛАКОМЫЙ кусок!!!
        Зеля, наверняка, будет в доле!
        1. Медведев_Дмитрий Звание
          Медведев_Дмитрий
          +5
          Сегодня, 18:21
          Не знаю кто будет в доле, а кто обездоленным... А мне вот мерещется многоходовочка, в которой замешан, 100 лет ему жизни smile , один из гениальных геостратегов... И чем дальше и дольше, тем более я в этом убеждаюсь wink
          1. Татьяна Звание
            Татьяна
            0
            Сегодня, 19:01
            Цитата: Медведев_Дмитрий
            Не знаю кто будет в доле, а кто обездоленным... А мне вот мерещется многоходовочка, в которой замешан, 100 лет ему жизни smile , один из гениальных геостратегов... И чем дальше и дольше, тем более я в этом убеждаюсь wink
            Увы, ошибаетесь. Всё в Украине скупает американский частный "теневой банк" BlackRock и Зеленский у него на подхвате. У Зеленского финансовое состояние уже порядка $10 млрд., хранящееся в Израиле.

            СПРАВКА
            "Теневой банк" BlackRock (Нью-Йорк) с активами в более 8,5 -10 трлн долларов, деятельность которого никак не зарегулирована, КРУПНЕЙШИЙ банк в мире. BlackRock - это что-то вроде глобального ЧВК в мире финансов, аффилированный с американскими политическими элитами. Акционерный состав BlackRock не раскрывается, однако с этой компанией связывают фамилии богатейших семей мира. Среди топ-менеджеров BlackRock имеется несколько отставных офицеров ЦРУ. А бывшие высокопоставленные сотрудники компании BlackRock зачастую переходят на работу в Белый дом.
            В администрации Байдена сейчас таких трое: заместитель министра финансов Уолли Адейемо; старший советник Минфина по экономическим вопросам, связанным с Россией и Укpaиной, Эрик ван Ностранд и главный экономический советник вице-президента США Майк Пайл.
            Компанию BlackRock создал и возглавляет американец Ларри Финкс - тоже еврей по национальности, как и создатели ФРС США.

            Компания DlackRock в буквальном смысле слова владеет:
            - большинством американских банков,
            - всеми крупнейшими фармацевтическими компаниями,
            - большинством средств массовой информации,
            - контролирует примерно 10% всех стран,
            - и в настоящее время эта компания берёт на себя управление правительствами.

            До тех пор пока идеологически американский доллар будет господствовать в умах людей всего мира, как самая надежная финансовая надстройка над всеми другими странами и их национальными валютами, до тех пор "глубинное государство" США в лице его финансовых структур - а именно ФРС США; американского финансового ЧВК, т.е. банка BlackRock (Нью-Йорк), и их финансовых структур в виде МВФ, Всемирного банка и т.п. - американский Освенцем всемирного масштаба будет только закрепляться во всём мире.

            BlackRock - компания, которая владеет миром | Как Ларри Финк контролирует государства. Опубликовано 29 мая 2023 г. -
            1. курвиметр Звание
              курвиметр
              0
              Сегодня, 20:24
              Я и не спорю с вами. И вы сами подтверждаете присутствие " теневых" составляющих... И акцент на Зеленского для электората РФ, разве это не похоже на операцию прикрытия... И приведенная вами справка , если её переложить на РФ, разве не 100% попадание в тему подтверждающие моё мнение.
      2. Egeny Звание
        Egeny
        -1
        Сегодня, 18:30
        ...если уже чернозём продают на вывоз, то акции предприятий... как нечего делать. Вот только одна проблема с этой недвижимостью: не вывезти... да и некуда. СВО, дай бог, закончится победой и начнётся национализация всего этого добра.
        1. Медведев_Дмитрий Звание
          Медведев_Дмитрий
          +4
          Сегодня, 18:40
          Национализация... Блажен кто верует... Простите за мой французкий - дербан, циничный и беспредельный... "Взвешено,посчитано, измерено"
        2. Vicontas Звание
          Vicontas
          -1
          Сегодня, 18:58
          Американский сенатор Линдси Грэм заявил,что Украина содержит ресурсы на 12 триллионов$ и США не должны отдать их России! На Майдан США потратили 5 миллиардов,на помощь ВСУ - более 150 .большая часть из которых осталась в США.Ну,со всеми прочим наскребается 200 лярдов! Против 12 триллионов - как там говорил дедушка Маркс - "...при 300% прибыли нет такого преступления,на которое не рискнул бы капиталл!"
      3. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 18:41
        Он опытный слепой..В Киеве работал laughing
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +2
      Сегодня, 17:52
      Они уже все продали,давно- историю,веру,самоуважение. Остались обьекты недвижимости. А потом- что?.. В " Шереметьево"?.. Ныть и скулить,как они " любят" Россию?..
      1. Egeny Звание
        Egeny
        -1
        Сегодня, 18:22
        Андрей Николаевич, в "Шереметьево" они не сунутся, поскольку руки в крови по локоть...
    3. KAV Звание
      KAV
      +1
      Сегодня, 17:56
      Пишут про гос. компании. А разве отель, торговый центр, тот же Мотор Сич, они разве не частные? Я, конечно, могу ошибаться. Но, разве в/на 404 еще остались крупные гос. компании? Разве не все еще с молотка пустили и разворовали? Если нет, то и оставшееся заберут у них в счет долгов. Если успеют, конечно.
      Доскакались.
    4. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 18:20
      Кто захочет вложить деньги в то, что завтра может быть уничтожено попаданием ракеты? Или территории получат нового хозяина, который скажет : "Я вам ничего не продавал, все вопросы к тому, у кого покупали". Очередной бандеробред.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 18:43
        Значит ,они что то знают такое.Если захотят вкладываться.Впрочем,верно-пока это в планах,а там как пойдет.Может никто и не купит.
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          -1
          Сегодня, 18:46
          Что - то относительно, могут знать несколько человек в Кремле и в Белом доме, остальные могут предполагать и надеяться. Исходя из таких параметров, ни один нормальный коммерс не вложит ни копейки.
  2. Уарабей Звание
    Уарабей
    +6
    Сегодня, 17:40
    Для финансирования ВСУ? Щаззз...Ни копейки эти всуки не получат с продажи подобных гос.активов. Кто-то машну набивает, чтобы слинять.
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      +1
      Сегодня, 17:54
      Цитата: Уарабей
      Для финансирования ВСУ? Щаззз...Ни копейки эти всуки не получат с продажи подобных гос.активов. Кто-то машну набивает, чтобы слинять.

      Абсолютно точно!
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +3
        Сегодня, 18:05
        Цитата: Татьяна
        Кто-то машну набивает, чтобы слинять.

        Абсолютно точно!

        Все воруют, вон Голикова с мужем Христенко но 90 лярдов рублей наворовали и как то ничего, все идет по тихому.
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          +3
          Сегодня, 18:12
          Цитата: carpenter
          Все воруют, вон Голикова с мужем Христенко но 90 лярдов рублей наворовали и как то ничего, все идет по тихому.

          Сейчас следственный комитет этим занялся!
  3. Олег Пленкин Звание
    Олег Пленкин
    +4
    Сегодня, 17:42
    Классика жанра американского империализма. Ждём дальнейшего развития "номенклатурного" империализма и продолжения приватизации в России!(

    P.S. Расширить и углУбить!
    М.С. Горбачёв.
  4. Eug Звание
    Eug
    +3
    Сегодня, 17:42
    Так о новом этапе приватизации говорили еще до начала СВО, как и о том, что российские компании допущены к ней не будут...
  5. StopTheUSA Звание
    StopTheUSA
    +1
    Сегодня, 17:44
    . Однако, по мнению главы украинского Фонда госимущества Виталия Коваля, вероятнее всего, ситуацией не преминут воспользоваться олигархи, которые, задействовав коррупционные схемы, по дешевке скупят государственные активы

    Эти краинские олигархи, должно быть, большие оптимисты.
  6. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 17:45
    по мнению главы украинского Фонда госимущества Виталия Коваля
    Это какляцкий Чубайс? wink
  7. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    +2
    Сегодня, 17:46
    Важно заранее поставить в известность о непризнании фашистской приватизации, а приватизаторов поставить в розыск наравне с прочими азовцами.
  8. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    +3
    Сегодня, 17:47
    "На дорожку" ... значит у зиме укру сольют и оставят для восстановления РФ.
  9. solar Звание
    solar
    -1
    Сегодня, 17:56
    с аукциона предполагается продать по минимальной цене один из крупнейших в Киеве торговых центров

    Автор, с аукциона продают по максимально предложенной цене, а не по минимальной.
  10. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 18:15
    Ну и кто купит то, что все равно будет забрано?
  11. Ив762 Звание
    Ив762
    -1
    Сегодня, 18:30
    ...При этом украинские чиновники осознают, что от продажи госсобственности можно будет выручить значительно меньше, чем это было возможно до начала российской спецоперации, однако рассчитывают на сокращение расходов бюджета на убыточные и дотационные предприятия. ...


    .... what .?.?.?. Таки и в чём "претензия".?.
    С 1 июля 2024 года (в РФ) предусмотрели приватизацию имущества по минимально допустимой цене. По общему правилу она составит — 5% от первоначального предложения. Этот способ продажи введут вместо приватизации без объявления цены. Мероприятие проведут, если продажа путем публичного предложения не состоялась.
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    - Как там где-то.?. "Чья б корова мычала".?.
  12. HAM Звание
    HAM
    -1
    Сегодня, 18:44
    Надо ТАК продать,чтобы на следующий день туда попала "российская" ракета.....или не"российская".....да какая разница..... laughing
  13. Igor1915 Звание
    Igor1915
    -1
    Сегодня, 19:19
    Скорее всего американцы и купят . В такой ситуации продавать - хуже нет.