Остатки Украины продадут по минимальной цене: Киев готовит масштабную приватизацию госкомпаний

Украинское руководство готовится выставить на приватизацию по низкой цене около 20 крупных госкомпаний, чтобы получить средства, необходимые для финансирования ВСУ и стабилизации экономики.Как сообщает американское издание The New York Times, на торги, помимо прочего, предполагается выставить расположенный в центральной части Киева отель "Украина". При этом стартовая цена лота составит всего 25 миллионов долларов. Кроме того, с аукциона предполагается продать по минимальной цене один из крупнейших в Киеве торговых центров, а также несколько горнодобывающих и химических компаний, в частности, Объединенную горно-химическую компанию, занимающуюся добычей титановой руды.По информации американской газеты, киевский режим рассчитывает до конца текущего года продать активов минимум на 100 миллионов долларов, что издание считает "скромной целью", которая "меркнет по сравнению с многомиллиардными пакетами военной помощи".При этом украинские чиновники осознают, что от продажи госсобственности можно будет выручить значительно меньше, чем это было возможно до начала российской спецоперации, однако рассчитывают на сокращение расходов бюджета на убыточные и дотационные предприятия.Однако, по мнению главы украинского Фонда госимущества Виталия Коваля, вероятнее всего, ситуацией не преминут воспользоваться олигархи, которые, задействовав коррупционные схемы, по дешевке скупят государственные активы. Из 3100 компаний, до сих пор оставшихся в собственности украинского государства, Киев планирует оставить не более 100.

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