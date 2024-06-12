Западная молодежь не желает сражаться даже за свою родину, а не то что за Украину. Молодые люди не станут вставать на защиту собственной страны, значит, и за союзников они воевать не станут.Об этом свидетельствуют многочисленные опросы, проведенные в последние годы в США и государствах Европы, проанализированные журналистами издания Politico.Так, идею введения в ФРГ частичного призыва большинство молодых немцев не приветствует. Против нее высказались 59 процентов опрошенной немецкой молодёжи. Одними из наименее «воинственных» оказались британцы. Только 29 процентов респондентов из числа молодых жителей королевства выразили готовность встать на защиту своей родины. Впрочем, количество «героев» в континентальной Европе оказалось выше, но не намного. Он составил 32 процента. Более высоким на фоне европейских стран оказался боевой дух молодых американцев. Желающих встать на защиту отечества среди них оказалось 45 процентов.Таким образом, европейская молодежь совершенно не стремится воевать, если это понадобится. Немного лучше ситуация обстоит в США, но идея защиты родины здесь также не пользуется поддержкой большинства.Похоже уровень патриотизма у западных молодых людей невелик. Вероятно, это связано с тем, что страны Запада за последние несколько десятилетий слишком часто ввязывались в военные авантюры, которые не заканчивались ничем хорошим. Да и заявления властей о необходимости ввода войск в ту или иную страну впоследствии нередко оказывались щедро сдобренными ложью.

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