Politico: западная молодёжь не желает сражаться даже за свою родину, а не то что за Украину

25
Politico: западная молодёжь не желает сражаться даже за свою родину, а не то что за Украину

Западная молодежь не желает сражаться даже за свою родину, а не то что за Украину. Молодые люди не станут вставать на защиту собственной страны, значит, и за союзников они воевать не станут.

Об этом свидетельствуют многочисленные опросы, проведенные в последние годы в США и государствах Европы, проанализированные журналистами издания Politico.



Так, идею введения в ФРГ частичного призыва большинство молодых немцев не приветствует. Против нее высказались 59 процентов опрошенной немецкой молодёжи. Одними из наименее «воинственных» оказались британцы. Только 29 процентов респондентов из числа молодых жителей королевства выразили готовность встать на защиту своей родины. Впрочем, количество «героев» в континентальной Европе оказалось выше, но не намного. Он составил 32 процента. Более высоким на фоне европейских стран оказался боевой дух молодых американцев. Желающих встать на защиту отечества среди них оказалось 45 процентов.

Таким образом, европейская молодежь совершенно не стремится воевать, если это понадобится. Немного лучше ситуация обстоит в США, но идея защиты родины здесь также не пользуется поддержкой большинства.

Похоже уровень патриотизма у западных молодых людей невелик. Вероятно, это связано с тем, что страны Запада за последние несколько десятилетий слишком часто ввязывались в военные авантюры, которые не заканчивались ничем хорошим. Да и заявления властей о необходимости ввода войск в ту или иную страну впоследствии нередко оказывались щедро сдобренными ложью.
25 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Tagan Звание
    Tagan
    +7
    Сегодня, 17:44
    Одними из наименее «воинственных» оказались британцы.

    Но это не мешает им быть наиболее пакостными.
    1. Shurik70 Звание
      Shurik70
      -2
      Сегодня, 20:23
      Не просто "не мешает".
      Чем мерзопакостнее правительство - тем менее патриотично население.
      Это взаимосвязано. Ведь чем больше подлецов, тем меньше нормальных людей.
  2. marchcat Звание
    marchcat
    +4
    Сегодня, 17:45
    европейская молодежь совершенно не стремится воевать, если это понадобится
    А при ведении боевых действий, их жедание будет кого то волновать??
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 17:45
    Западная система воспитания не под воина защитника заточена ,она заточена для воспитания аморфного существа - потребителя.Бабы считают себя мужиками и наоборот .Это всё устроили феминистки много лет назад.Если у тебя очень хорошая машина и ты откроешь дверь перед красивой женщиной и пропустить её вперед ( а она видела твою машину) жди люлей.На западе видеокамер не меряно.Пусть расхлёбывают.
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +2
      Сегодня, 19:42
      Да ладно - пинка под зад, каску на бестолковку, автомат в зубы - и пойдут как миленькие.. А не захотят - какой-нибудь Кракен пулемётом подбодрит. Хохлоопыт - он ведь не только на бандерлогов распространяется. Кому надо - на Западе смотрят и перенимают.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        -2
        Сегодня, 19:56
        Это украинцев можно гнать с запада,своих нельзя - демократия.А то правые и ультроправые придут и таких люлей наваляют. bullyДля начала по старой памяти попробуют уничтожить Англию.2 раза не "шмогли " ,в третий раз может и получится.
      2. свой1970 Звание
        свой1970
        0
        Сегодня, 20:31
        Да ладно - пинка под зад, каску на бестолковку, автомат в зубы - и пойдут как миленькие они безШенгенных украинских беженцев выгнать в страну 404 не могут.
        А граждане Шенгена могут внезапно уехать ВСЕЙ страной в другую - ни границы ни таможни внутри ЕС нет
        1. Болторез Звание
          Болторез
          0
          Сегодня, 20:44
          В случае реальной войны перекроют границы. Укропв выгнать не "не могут" а не хотят- попытки изменить законодательство натыкаются на человеколюбивую оппозицию.
  4. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 17:47
    Да кто же откажется от пива с сосисками,косячка с канабисом, дискотеки с тёлками/ тельцами и гей-парада ради сидения в мокром окопе где- нибудь под Запорожьем? Дурных нема.
  5. КошмарИваныч Звание
    КошмарИваныч
    0
    Сегодня, 17:51
    Так они по большому счёту привыкли чужими руками жар загребать последние пять десятилетий,после Вьетнама с полноценным и мотивированным противником они не сражались. Это закономерно, ничего удивительного в этом нет.Но сейчас они начинают потихоньку работать со своей молодежью и прилагают усилия для переформатирования их сознания, пока едва заметные. Была бы у нас нормальная информационно - пропагандистская машина я был сказал, что им нужно всячески мешать....но увы
  6. solar Звание
    solar
    +6
    Сегодня, 17:54
    Впрочем, количество «героев» в континентальной Европе оказалось выше, но не намного. Он составил 32 процента. Более высоким на фоне европейских стран оказался боевой дух молодых американцев. Желающих встать на защиту отечества среди них оказалось 45 процентов.

    Третья часть готовых воевать, а тем более почти половина- это совсем не маленький показатель. Не думаю, что в России он будет намного выше.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +5
      Сегодня, 17:59
      Молодые люди во всех странах сейчас более аполитичны,менее воинственны чем наше поколение.Это относится и к российской молодежи.
      1. 3x3zsave Звание
        3x3zsave
        +3
        Сегодня, 19:40
        Это относится и к российской молодежи.
        Абсолютно верно!
  7. Ivan F Звание
    Ivan F
    +7
    Сегодня, 18:04
    Ага,совсем не хочет - "боевой дух молодых американцев. Желающих встать на защиту отечества среди них оказалось 45 процентов." - половина всей молодёжи уже сейчас готова оружие в руки брать. Вторая часть, возьмет тогда когда действительно нужно будет.
    Видимо это "не хотящие воевать" на наших границах ситуацию нагнетают. А вся армия США,это судя по статье - одни милитаризованные старики.
    1. БедМакс Звание
      БедМакс
      +1
      Сегодня, 18:18
      Мексиканцы и около с ними)
  8. fsvlad Звание
    fsvlad
    +1
    Сегодня, 18:04
    Понятная история. Гедонизм, мать его :)
  9. Corvair Звание
    Corvair
    0
    Сегодня, 18:23
    Для американцев с их беспрецедентно мощной системой пропаганды и патриотического воспитания как-то даже маловато, но и 45% это отличный показатель. Видели бы например традиционные американские молодёжные парады и маршировки под оркестры на стадионах, с огромной численностью и чёткой дисциплиной, напоминает предвоенную Германию, это явная подготовка к массовой военной службе. Иногда там даже участвуют военные. Введите в Ютубе Marching, там этого добра полно.
    1. DenVB Звание
      DenVB
      +1
      Сегодня, 18:41
      Цитата: Corvair
      парады и маршировки под оркестры


    2. 3x3zsave Звание
      3x3zsave
      +1
      Сегодня, 19:44
      Но что-то молодые американцы не стремятся в ВС США...
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 18:48
    Что воспитывали, взращивали, то и получили и это ещё не конец... оно растёт и "совершенствуется" в своём роде, конечно.
  11. 3x3zsave Звание
    3x3zsave
    +2
    Сегодня, 19:04
    Похоже уровень патриотизма у западных молодых людей невелик.
    Наши-то чем лучше? Сколько там у нас "пятисотых", под 2 миллиона? Это в условиях, что "мы еще не начинали".
  12. Million Звание
    Million
    +2
    Сегодня, 19:09
    Ни один нормальный человек не хочет воевать.
    Кроме политиков,которые в боестолкновениях не участвуют,но войны разжигают.
  13. Neo-9947 Звание
    Neo-9947
    +1
    Сегодня, 19:17
    Стесняюсь спросить, а если провести опрос в любом московском ночном клубе, где полно российской молодежи, сколько желающих найдется?
  14. Скорин Звание
    Скорин
    +1
    Сегодня, 19:55
    Уже никого не вдохновляют лозунги: "Капиталистическое Отечество в опасности!". Хоть в России, хоть на Украине, хоть т.д.)
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 20:44
      Уже никого не вдохновляют лозунги: "Капиталистическое Отечество в опасности!". около миллиона осуждённых (и 150 000 расстрелянных из них) дезертиров - под другим лозунгом не вдохновили в ВОВ. Это от 34 млн призванных немного- но тем не менее