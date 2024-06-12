На выставке в Верхней Пышме представлена натовская трофейная техника, включая американский Abrams

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На выставке в Верхней Пышме представлена натовская трофейная техника, включая американский Abrams

Российская армия окончательно развенчала ранее существовавший миф о якобы высокой неуязвимости западной техники, массово поставленной Киеву в основном в преддверии прошлогоднего наступления. Самым обидным для вражеских военных и экспертов стало даже не то, сколько брони уничтожили или сильно повредили наши бойцы, а то, что очень часто как минимум существенные повреждения очень дорогие бронемашины, в особенности танки получают от несопоставимых по цене ударных беспилотников, включая FPV-дроны.

Ознакомиться с успехами военнослужащих ВС РФ в уничтожении натовских машин можно на Поклонной горе в Москве, но не только. В частности, вторая после московской экспозиция сильно покореженных западных боевых машин начала работать в городе Верхняя Пышма Свердловской области, это практически пригород административного центра.



Выставка развернута с 8 июня по 18 июля у Дворца спорта. Вход бесплатный. На выставке представлены 14 единиц техники ВСУ, добытые бойцами ВС РФ в основном в боях под Авдеевкой в ДНР.

Итак, в Верхней Пышме всем интересующимся представлены: самый массовый на вооружении армии США гусеничный бронетранспортер БТР М113 А2, К слову, разработки 60-х годов прошлого века, но украинцам от западных союзников получать утиль фактически как способ сэкономить на консервации и утилизации — не привыкать. Машину, кстати, или хорошо подлатали, или ее просто бросил экипаж — выглядит так, что можно прямо сейчас в бой.

Ну, БМП М2 «Брэдли» — это, можно сказать, уже классика, причем расходная. Сколько их подбито на Украине, пожалуй, точно не сосчитать. Впрочем, у американцев их еще много осталось. Были бы деньги, а то Конгресс в последнее время как-то охладел к оплате помощи Украине. Видно, что машина в боях сильно пострадала, но ее наши умельцы, что называется, подшаманили.



Особое внимание обращает американский ОБТ Abrams, особенно то, как «ввернули» обратно утраченную им в бою пушку...

Судя, кстати, о «дружественных» странах, у турецкого бронеавтомобиля спущены только колеса. Зато его британскому коллеге, бронеавтомобилю Mastiff досталось серьезнее: лобового стекла нет вообще, при этом антидроновая защита над водительской кабиной отсутствует. Ну, или ее снесло. Вполне приличен по внешнему виду украинский «Козак», а американский HMMWV вообще целехонький, даже со всеми стеклами. Остальное можно не описывать — картинки примерно похожие, лучше воочию увидеть «мощь» НАТО. Кстати, на бортах наклейки национальных флагов стран-производителей бронетехники.

Кроме того, сегодня, в День России, здесь же откроется выставка вражеских БПЛА, элементов немецкой РСЗО MARS II и еще кое-чего.

Выставка трофейной западной военной техники западных стран в Верхней Пышме организована при поддержке полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева и проводится силами Центрального военного округа.﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ Трофейные танки и вездеходы НАТО впервые выставят в Свердловской области.
11 комментариев
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  1. Sevastiec Звание
    Sevastiec
    +2
    Сегодня, 18:44
    Давно там не был и всё хотел ещё раз съездить. Теперь железная причина причина появилась.
    1. Дед Борг Звание
      Дед Борг
      +2
      Сегодня, 19:37
      А я успел на Поклонную гору съездить и посмотреть западную "мощь". Наши их технику подшаманили, кроме Абрамса, который прямо с поля боя привезли. На мой взгляд и остальную технику не нужно было в порядок приводить. Хотя тогда было бы похоже на свалку
  2. Егоза Звание
    Егоза
    +5
    Сегодня, 18:48
    здесь же откроется выставка вражеских БПЛА, элементов немецкой РСЗО MARS II и еще кое-чего.

    Больше выставок хороших и нужных. Приглашения по посольствам только рассылать надо. Типа "Приглашаем посетить нашу новую выставку" wassat
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +7
    Сегодня, 18:48
    За то что абрашку " унизили" опустив ствол США сегодня ввели санкции против руководства УГМК.У следующего абрашки надо ствол узлом завязать. bully
    1. al3x Звание
      al3x
      +2
      Сегодня, 19:39
      Согласен. Ствол должен быть демонстративно переломлен. Ещё можно в него флаг полосатый воткнуть, направленный флагштоком вниз.
  4. fsvlad Звание
    fsvlad
    -6
    Сегодня, 19:08
    Имхо, эти "гастроли" не имеют смысла. Для пропагандистского эффекта достаточно экспозиции на Поклонной горе. Что-то можно оставить в краеведческих музеях Новороссии. Остальное - на брелки, значки и сувениры. Пусть разойдется по миру в безобидном виде..
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +2
      Сегодня, 19:35
      Кроме Москвы существуют и другие города и населенные пункты России, жители которых тоже хотели бы лицезреть поверженных матрасов и прочих нацистов.
      У нас, например, есть военно-исторический музейный комплекс "Самбекские высоты", что под Таганрогом(100 с хвостиком км от Мариуполя). Люди проявляют интерес. Комплекс не пустует. Но там тематика - ВОВ.
    2. fif21 Звание
      fif21
      +1
      Сегодня, 19:56
      Цитата: fsvlad
      Имхо, эти "гастроли" не имеют смысла.

      Урал - кузница ВПК РФ . И ознакомиться с противником , пусть и старым , дорогого стоит .Да и музей в Пышме приличный . Минус не мой . hi
  5. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 19:30
    Надо флаги лгбт туда еще
  6. avdkrd Звание
    avdkrd
    0
    Сегодня, 19:42
    интересно, к чему придут наши КБ, после изучения Брэдли, к сверх защищенной БМП на базе Арматы или БМП-№ в новой конфигурации? Судя по Царь мангалу, сверх защищенная БМП имеет приоритет при штурме. Могу ошибаться, есть еще вариант тройки с передним МТО и если на него навесить защиту как на новых Т-90, то будет огонь.
  7. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    0
    Сегодня, 20:04
    Скаклы уже визжат, что "абрашки" для наших выставок куплены в Турции, а их, какляцкие "абрашки", неуязвимы, и "потерь немае"))