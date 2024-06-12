Пашинян назвал ОДКБ «организацией-пузырём», члены которой «спланировали войну вместе с Азербайджаном»

Да, мы выйдем. Когда решим, тогда и выйдем. А каким же ещё может быть наш следующий шаг? И мы уже не вернёмся обратно. Другого пути для Армении нет.

Премьер Армении Никол Пашинян в очередной раз позволил себе выпад в адрес ОДКБ и фактически в адрес России. По словам Пашиняна, Армения выйдет из Организации Договора коллективной безопасности, когда посчитает нужным, но точно выйдет. При этом глава армянского правительства назвал ОДКБ «альянсом-пузырём, члены которого не только не выполняли обязательства, но и спланировали войну вместе с Азербайджаном».Пашинян:По словам Пашиняна, у Армении есть только один путь – суверенитет, безопасность и мирные принципы с демилитаризованными границами.Там образом, Пашинян, посредством которого Запад пытался создать для России второй фронт – в Закавказье, теперь позволяет себе словесную, простите, отрыжку в адрес ОДКБ, обвиняя организацию в том, что она не выполняла какие-то, одному Пашиняну известные, договорённости. Интересно, о каких договорённостях в рамках ОДКБ идёт речь? Быть может, г-н Пашинян укажет, где в договоре указано, что страны ОДКБ на стороне одного из государств должны вступать в войну с третьми государствами из-за территорий, которые не признаются частью территории этого государства его же правительством. Ведь, как стоит напомнить Пашиняну, г-н премьер-министр так и не признал независимости Нагорного Карабаха (Арцаха), но при этом постоянно делал заявления о том, что Россия вместе с другими странами ОДКБ должна была вступить в войну против Азербайджана.Но ведь и г-ну Пашиняну в таком случае можно предъявить ответные претензии: почему же он не отправил войска на оказание помощи Донбассу при агрессии против этих территорий со стороны Киева, ведь Россия ДНР и ЛНР признала в отличие от Еревана и его отношения к Нагорно-Карабахской Республике… Или, по версии Пашиняна, отстаивающего далеко не армянские интересы в регионе, это другое?