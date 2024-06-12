Пашинян назвал ОДКБ «организацией-пузырём», члены которой «спланировали войну вместе с Азербайджаном»

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Пашинян назвал ОДКБ «организацией-пузырём», члены которой «спланировали войну вместе с Азербайджаном»

Премьер Армении Никол Пашинян в очередной раз позволил себе выпад в адрес ОДКБ и фактически в адрес России. По словам Пашиняна, Армения выйдет из Организации Договора коллективной безопасности, когда посчитает нужным, но точно выйдет. При этом глава армянского правительства назвал ОДКБ «альянсом-пузырём, члены которого не только не выполняли обязательства, но и спланировали войну вместе с Азербайджаном».

Пашинян:



Да, мы выйдем. Когда решим, тогда и выйдем. А каким же ещё может быть наш следующий шаг? И мы уже не вернёмся обратно. Другого пути для Армении нет.

По словам Пашиняна, у Армении есть только один путь – суверенитет, безопасность и мирные принципы с демилитаризованными границами.

Там образом, Пашинян, посредством которого Запад пытался создать для России второй фронт – в Закавказье, теперь позволяет себе словесную, простите, отрыжку в адрес ОДКБ, обвиняя организацию в том, что она не выполняла какие-то, одному Пашиняну известные, договорённости. Интересно, о каких договорённостях в рамках ОДКБ идёт речь? Быть может, г-н Пашинян укажет, где в договоре указано, что страны ОДКБ на стороне одного из государств должны вступать в войну с третьми государствами из-за территорий, которые не признаются частью территории этого государства его же правительством. Ведь, как стоит напомнить Пашиняну, г-н премьер-министр так и не признал независимости Нагорного Карабаха (Арцаха), но при этом постоянно делал заявления о том, что Россия вместе с другими странами ОДКБ должна была вступить в войну против Азербайджана.

Но ведь и г-ну Пашиняну в таком случае можно предъявить ответные претензии: почему же он не отправил войска на оказание помощи Донбассу при агрессии против этих территорий со стороны Киева, ведь Россия ДНР и ЛНР признала в отличие от Еревана и его отношения к Нагорно-Карабахской Республике… Или, по версии Пашиняна, отстаивающего далеко не армянские интересы в регионе, это другое?
76 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +22
    Сегодня, 18:36
    я тащусь с этого мерзaвца, сам он карабах признать не посчитал нужным, а вот претензии, что воевать за независимость карабаха не стали члены ОДКБ выложил по полной
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +12
      Сегодня, 19:43
      Смотрю на это чучело- Пашиняна и на умного,образованного- Алиева... Дорогие наши армяне, на какой ереванской помойке, вы нашли это недоразумение?! ) Ну это же- посмешище а не глава государства! Просрочка из " пятерочки".)
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +4
        Сегодня, 19:48
        По словам Пашиняна, у Армении есть только один путь – суверенитет, безопасность и мирные принципы с демилитаризованными границами.

        Пашинян - продажный идиот и проамериканский ПРЕДАТЕЛЬ Армении с канадским вторым гражданством и английскими грантами за предательство России от МИ-6!
      2. фигвам Звание
        фигвам
        +2
        Сегодня, 20:03
        Да продался он западу давно и ничего другого от него ждать не нужно.
  2. blackGRAIL Звание
    blackGRAIL
    +7
    Сегодня, 18:37
    Возмущения в статье бессмысленны. Слова Пашиняна - всего лишь обертка уже приняты- решений. Обертка может быть любой. Позорно, что Россия именно что будет сидеть и ждать и Армения выйдет из ОДКБ именно тогда, когда это ей будет удобно.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +24
      Сегодня, 18:43
      Цитата: blackGRAIL
      Позорно, что Россия именно что будет сидеть и ждать и Армения выйдет из ОДКБ именно тогда, когда это ей будет удобно.

      А выставить вон Армению никак нельзя? feel Заодно бы и армянскую диаспору прижать не помешало бы.
      1. boriz Звание
        boriz
        +14
        Сегодня, 18:58
        Да не прижать, а тоже выставить.
        1. Shurik70 Звание
          Shurik70
          +8
          Сегодня, 19:52
          Устав ОДКБ, статья 20
          В случае ... невыполнения государством-членом ... обязательств Совет может принять решение о его исключении из Организации.
          Решения по данным вопросам в отношении такого государства-члена принимаются без учета его голоса.

          Раз армяне Пашиняна не скинули, значит, он большую часть армян устраивает.
          И его мнение - это их мнение.
          1. BrTurin Звание
            BrTurin
            +2
            Сегодня, 20:11
            Пока экономика у них в плюсе... только за чей счет этот банкет... ОДКБ не устраивает, а ЕАЭС - ?
            По данным первых четырёх месяцев 2024 года, объём торговли Армении со странами Евросоюза сократился на 24,3 процента в годовом сравнении. Так, товарооборот с Германией составил около 148 миллионов долларов (снижение на 35,8%), с Францией — $ 42 млн (минус 17%). «Что касается США, то товарооборот с ними снизился сразу на 39%, составив около $ 144 млн. К сожалению, в этом плане ситуация не очень хорошая и в случае с Грузией и Ираном. Торговый оборот с Ираном снизился на 7,9% ($ 202,7 млн), с Грузией — на 6,5% ($ 80,1 млн). Произошёл ли рост внешнеторгового оборота с какой-либо страной? Оказывается, да. Объём торгового оборота Армении с Россией увеличился сразу в 3 раза и составил $ 6,3 млрд», — говорится в публикации
            https://eadaily.com/ru/news/2024/06/11/armyanskaya-diversifikaciya-privela-k-eshchyo-bolshey-torgovoy-zavisimosti-ot-rossii-smi
            Торговля Армении со странами Евразийского экономического союза в первом квартале 2024 года выросла в 2,4 раза по сравнению с тем же периодом 2023-го, составив примерно $3 млрд 830 млн. https://am.sputniknews.ru/20240604/torgovlya-armenii-so-stranami-eaes-v-i-kvartale-2024-goda-vyrosla-v-24-raza-76643808.html
            1. Shurik70 Звание
              Shurik70
              +1
              Сегодня, 20:19
              Так это не ОДКБ, это СНГ.
              Пашинян чует, что НАТО на Россию всё же попрёт. И как самый хитрый хочет удрать.
              А вот торговать - как прекратить. Это когда он армянские земли продаёт, ему с рук всё сходит. А стоит создать проблемы для торговли с Россией - ему на следующий день карачун придёт. В России армян больше, чем в Армении.
      2. BSD-Fan Звание
        BSD-Fan
        +8
        Сегодня, 19:14
        Подпишусь под каждым тезисом! Заодно издать закон разрешающий армянам находиться на территории РФ не более 28 дней, а потом виза и назвать его "закон пашиняна".
        1. смерш24 Звание
          смерш24
          +2
          Сегодня, 19:56
          Подпишусь под каждым тезисом! Заодно издать закон разрешающий армянам находиться на территории РФ не более 28 дней, а потом виза и назвать его "закон пашиняна".

          У армяшей, в основном, уже есть гражданство РФ... Так просто их не выдворить (не выкурить) отсюда... Слишком уж "хитровыделанные" они..... М-да.... Ништяки из "ниоткуда" получают - и СНГ, и ОДКБ, и НАТО, и ООН.....
        2. Голландец Михель Звание
          Голландец Михель
          0
          Сегодня, 20:11
          закон разрешающий армянам находиться на территории РФ не более 28 дней
          Лучше им вообще здесь на находиться
      3. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +3
        Сегодня, 19:36
        прижать не помешало бы

        hi сколько было стонов у них от переезда в Армению жителей Арцаха!
        А если бы ещё из РФ переехали бы!Да прекратилось бы получение денег из России .... Или Пашинян мечтает об этом? Англичане свой интерес пытаются продвинуть. Ну и штатники тоже.
      4. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +3
        Сегодня, 20:10
        А выставить вон Армению никак нельзя? Заодно бы и армянскую диаспору прижать не помешало бы
        Да, наверное можно, только для этого национально ориентированное правительство должно быть
  3. ian Звание
    ian
    +9
    Сегодня, 18:37
    "По словам Пашиняна, у Армении есть только один путь – суверенитет, безопасность и мирные принципы с демилитаризованными границами."
    Какая маленькая, но гордая птица...Много их таких "суверенных"...
    Посмотрим, кто через пару лет "твой дом труба шатал"
    1. Офицер запаса Звание
      Офицер запаса
      +9
      Сегодня, 18:50
      Пути два. Либо с Россией, либо с США. В первом случае - действительно, "суверенитет, безопасность и мирные принципы с демилитаризованными границами." Во втором - колония, с базами США на территории. Но, правда, с огромными деньгами для "руководства" так называемой суверенной Армении.
      1. ian Звание
        ian
        +7
        Сегодня, 19:02
        Цитата: Офицер запаса
        Но, правда, с огромными деньгами для "руководства" так называемой суверенной Армении.

        Воооот.... И это не во вторых. Это сильно во первых. Очень хочется денежков.... Обещали уже...
        1. Офицер запаса Звание
          Офицер запаса
          +1
          Сегодня, 19:51
          Ну, деньги. Ну, много. Но ведь в гробу карманов нет. С собой ничего не унесешь.
          Для великих деятелей награда другая – благодарная память потомков. Есть Вазген I, есть Шарль Азнавур, есть Иван Баграмян, есть Арно Бабаджанян, есть Армен Джигархан. Вот их имена будут чтить в истории Армении. А что ждет Пашиняна с его «огромными деньгами»?
          Что-то в последнее время явный дефицит на умных и дальновидных людей в политике.
          1. ian Звание
            ian
            +1
            Сегодня, 20:06
            "дефицит на умных и дальновидных людей " присутствует всегда и везде. В том числе и у нас. А вот хитрых и прожженных жуликов всегда было в избытке. Вот оно и всплывает... request
      2. ГГВ Звание
        ГГВ
        +1
        Сегодня, 19:28
        Зачем там США иметь свои базы?Базы есть в Турции,в Польше,в Прибалтике,в средней Азии.Даже больше скажу,там и нашим военным делать нечего.
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +3
          Сегодня, 19:40
          Зачем там США?

          Для того что бы смуту разводить на наших границах. Поджигать всё, куда могут дотянуться
          1. ГГВ Звание
            ГГВ
            -1
            Сегодня, 19:45
            Смуту не военные на базах разжигают,а в посольствах дипломаты.Пиндocы тоже не дураки,они базы ставят там где есть какие-то интересы,они и в Грузии в любой момент могут баз понастроить.И зачем, ещё раз спрошу им база в этой дыре? Только без лозунгов.
            1. Юра Звание
              Юра
              +1
              Сегодня, 20:03
              Цитата: ГГВ
              Зачем там США иметь свои базы?Базы есть в Турции,в Польше,в Прибалтике,в средней Азии.Даже больше скажу,там и нашим военным делать нечего.

              Цитата: ГГВ
              Пиндocы тоже не дураки,они базы ставят там где есть какие-то интересы,

              Вот именно интересы, а интерес этот в контроле развивающихся торговых путей через Каспий и не только, там будут маршруты железнодорожные, водные, автотрассы, которые замкнут на себя всю Азию и не будут подконтрольны западу от слова вообще, поэтому им нужна Армения с территории которой можно держать всё это под прицелом и контролем. Присутствие США и Европы в Армении вне интересов всех государств региона вплоть до Желтого моря с запада на восток и от России до Шри Ланки с севера на юг.
        2. ian Звание
          ian
          +1
          Сегодня, 20:09
          Цитата: ГГВ
          ачем там США иметь свои базы?

          Зачем иметь свои базы под брюхом и Ирана и России одновременно? Да еще и выдавив оттуда Россию.Риторический вопрос. Подумайте еще раз..
    2. boriz Звание
      boriz
      +4
      Сегодня, 18:59
      Ага, суверенитет. Как у территории 404.
    3. Lako Звание
      Lako
      0
      Сегодня, 20:29
      Николай, уже чувствует, что на армянском троне ему долго не просидеть. Вот и зарабатывает на дом в Лондоне или где-нибудь в Испании. Что он дурнее Зели, что ли?
  4. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +4
    Сегодня, 18:38
    Дело движется к развязка. Будут армяне сами за себя воевать. Но это не точно.
    1. ettore Звание
      ettore
      +9
      Сегодня, 18:46
      И визовый с Арменией режим строго обязателен.
      1. ian Звание
        ian
        +3
        Сегодня, 19:05
        Цитата: ettore
        И визовый с Арменией режим строго обязателен.

        Разве только чтоб они без виз на родину не попали.
        Их в РФ больше, чем в Армении.... request
        1. ettore Звание
          ettore
          +3
          Сегодня, 19:10
          Вот чтобы не добавлялись
    2. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +2
      Сегодня, 19:44
      Пашинян в соцсетях сколько хвалился, какие они замечательные воины с древних времен. И как он армию улучшает. А сам офицерские столовые по типу советских переделал в амерские бары. Тем и ограничился. А Азербайджан в это время несколько лет серьёзно готовился с помощью Турции
  5. lukash66 Звание
    lukash66
    +2
    Сегодня, 18:38
    Да уж скорее бы, у Алиева с султаном вообще руки развяжутся. И нам баба с возу. Сегодня уже вроде прошли новости, миротворцев вывели, а на 102ой базе 90% местных аборигенов.
    1. Aleksandr21 Звание
      Aleksandr21
      +1
      Сегодня, 18:48
      Цитата: lukash66
      Да уж скорее бы, у Алиева с султаном вообще руки развяжутся.


      А зачем ? Они и так добились своих целей. Армения под руководством Пашиняна полностью сдала национальные интересы, и теперь Пашинян будет ориентироваться на Азербайджан и Турцию в частности (торговля, безопасность и т.д.), в более широком плане НАТО полностью закрепилось в Закавказье. Теперь все участники будут ориентироваться на Запад… для России ничего хорошего нет.
      1. ГГВ Звание
        ГГВ
        0
        Сегодня, 19:37
        Там НАТО давно закрепилось.Азербайжан полностью под Турцией,Грузия вообще проходной двор для всех стран НАТО,а в Гюмри наши военные при любом кипише оказываются в окружении и в заложниках.Может кто-нибудь сказать,для чего там нужна наша база?Какие интересы России она(база) там защищает?
  6. nokki Звание
    nokki
    +7
    Сегодня, 18:39
    Как говаривал наш начальник особого отдела : "Легче пристрелить, чем перевоспитывать!"))
  7. Марленыч Звание
    Марленыч
    +2
    Сегодня, 18:39
    Очень жду Армению без Пашиняна. Но, так кажется, что риторика в наш адресс не сильно поменяется с их стороны.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +7
      Сегодня, 18:40
      Цитата: Марленыч
      Очень жду Армению без Пашиняна.

      скорее вы увидите армению без армян, как то последнее время не особо они хотят за свою страну воевать
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 20:14
        скорее вы увидите армению без армян
        Алиев этому поспособствует wink
  8. Сергей Prutkov55 Звание
    Сергей Prutkov55
    +12
    Сегодня, 18:39
    Главное не давать армянам гражданства. У них в доме бардак . К нам пусть не едут ! У них есть свое национальное государство.
  9. Конрад Звание
    Конрад
    +13
    Сегодня, 18:40
    Как то легко соросята приходят к власти в наших республиках. Но вот выгнать их потом, практически не реально. Может хватит играть уже в «демократию» и уничтожать соросят на подходе? Ведь если бы в 2013 году, вместо «зверячего побиття» псевдостудентов, всех бы их закопали, во сколько раз жертв на Украине было бы меньше?
  10. Грац Звание
    Грац
    +6
    Сегодня, 18:40
    Представителям органов власти РФ больше не стоит общаться и проводить встречи с Пашиняном, если они не хотят потерять лицо.
    Моё личное мнение. У РФ только 2 выхода или полностью уйти из Армении или достаточно быстро поменять там власть
  11. tatarin1972 Звание
    tatarin1972
    +1
    Сегодня, 18:40
    Как ребёнок, ищет виноватых, хотя сам накосячил.
  12. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 18:46
    С тем кадром все понятно, он отрабатывает вложенные в него деньги...
    Такой же мишико, хотя галстук не съел, но все равно, тоже самое.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 19:46
      Время покажет, Виктор, ещё ему жевать придётся! Может галстук ещё десертом покажется request
  13. nikolaevskiy78 Звание
    nikolaevskiy78
    +1
    Сегодня, 18:50
    Ждет подлец, пока мирный договор до конца с Алиевым согласуют. Как подпишут, так и выйдет, да еще и нечистотами напоследок обольет. Выгнать его из ЕАЭС, только наши мудрецы не будут как обычно заморачиваться - надо ж "пампить нефть", не до мелочей тут
  14. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 18:51
    Росатому надо задуматься, а не законсервировать ли ему Армянской АЭС,пусть при лучших сидят.
  15. HAM Звание
    HAM
    +3
    Сегодня, 18:54
    Раз Армения"точно" выйдет из ОДКБ,то чего ждать момента "когда будет удобно" ?
    Помочь ей в принятии решения под пятую точку....
    1. nikolaevskiy78 Звание
      nikolaevskiy78
      +2
      Сегодня, 18:57
      А в уставе ОДКБ нет пункта о коллективном решении убрать из организации одного из членов. Только сам если пойдет. Вот Пашинян и издевается - взносы не платит, а выгнать нельзя.
      Теперь ОДКБ будет собираться и "корректировать бюджет".
      1. Neo-9947 Звание
        Neo-9947
        +6
        Сегодня, 19:11
        ОДКБ давно пора откорректировать. В чем Пашинян прав, так в том, что толку от ОДКБ ноль целых ноль десятых. Кто из ОДКБ помогает России в СВО? Белоруссия. Остальные совместные учения с НАТО проводят.
        1. nikolaevskiy78 Звание
          nikolaevskiy78
          +1
          Сегодня, 19:13
          Ну, когда создавали, думалось "О", в итоге "о". Вон, даже коллективное решение о прекращении членства одного не вставили fool . Ну а зачем, в самом деле
          1. Neo-9947 Звание
            Neo-9947
            0
            Сегодня, 19:23
            Там членов то - РФ, РБ, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.
            Вот это компания! fellow
            Одни друзья и братья по вере и по оружию.
            PS. Белорусов это высказывание не касается.
            1. nikolaevskiy78 Звание
              nikolaevskiy78
              +2
              Сегодня, 19:36
              Ну, что есть. Вообще в мире этих "союзов"... много короче winked Всякие там АУКУСы , КУАДы, АНЗАКи Тоже не все многочисленные
  16. spectr Звание
    spectr
    +2
    Сегодня, 19:08
    Пашинин нашёл способ "усидеть на троне", списав свои ошибки на Россию и ОДКБ.
  17. Turbuta Dave Звание
    Turbuta Dave
    +5
    Сегодня, 19:12
    Армения и армяней надо выгнать из одкб .... Это трутни..
  18. Turbuta Dave Звание
    Turbuta Dave
    +6
    Сегодня, 19:13
    Из Сочи и Краснодара забери Пашиян своих армянев тоже..
  19. Макаров1951
    Макаров1951
    -6
    Сегодня, 19:16
    Что комментаторы что правительство РФ два сапога пара такие же неадекваты которые не видят дальше своего носа . Я не удивлен что из союзников остался только людоеды из Южного Судана . Даже КНДР и Иран не союзники они помнят как РФ присоединилась к санкциям против них !!! Ну а Китай ждёт ослабления РФ что бы взять Дальний Восток тепленьким и без боя .
  20. Виктор Масюк Звание
    Виктор Масюк
    +4
    Сегодня, 19:24
    Если целый народ решил самоубиться, то отчего Россия должна заботиться о нем больше, чем он сам? Армяне привели Пашиняна к власти, их не смутила проигранная в 20-м Карабахская война, они проголосовали за него вторично. Они не смутились тем, что Пашинян продал и предал НК. Убери Пашиняна - он станет там мучеником за европейское щастье против тоталитарных русских. И где гарантия, что нового пашиняна не найдут? Какой смысл теперь в нахождении Армении в ОДКБ, (военном союзе, замечу), если уже теперь армянскому военному командованию нельзя доверить никакой информации, поскольку информация та моментально утечет В НАТО?
  21. Türkiye Звание
    Türkiye
    -5
    Сегодня, 19:25
    Пашинян прав в том, что хочет заключить мир с Азербайджаном и Турцией. Россия же, в свою очередь, просто хочет использовать армению в своих целях. Поэтому это и не нравится многим. Хотя в данном случае, США реально выступают в роли миротворца, Россия же, наоборот, стравливала Азербайджан и армению все это время, чтобы не потерять свое влияние в регионе.
    Но в чем ошибается Пашинян, так это в том, что Россия, якобы, помогала Азербайджану. Как раз таки Россия перебрасывала свое оружие армении в 2020 году в разгар войны. Тогда грузины запретили транспортировку российских вооружений через свою территорию, оружие возили через иран, азербайджанцы в иране тогда поджигали дороги, чтобы помешать провозу российского оружия армении.
    1. nikolaevskiy78 Звание
      nikolaevskiy78
      +1
      Сегодня, 19:38
      Что там в Иране поджигали азербайджанцы, дороги, а чем??? Во время историй пошло wassat fellow
      1. Türkiye Звание
        Türkiye
        -2
        Сегодня, 19:52
        Именно так, азербайджанцы ирана поджигали дороги и забрасывали фуры с российским оружием, которое везли в армению
        1. nikolaevskiy78 Звание
          nikolaevskiy78
          0
          Сегодня, 20:00
          Ну да, Ну да. Еще какой нибудь старый фейк приложите.
          30 сентября 2020. Инфотека24. В Иране разоблачили очередной азербайджанский фейк.

          Ранее различные азербайджанские телеграм-каналы со ссылкой на турецкого журналиста Mete Sohtaoglu опубликовали видео, на котором, якобы, в иранском городе Бостанобад остановили грузовые машины, перевозившие российское оружие в Армению, а одна из машин была сожжена.

          Как удалось определить, видео старое, и на нем горит грузовик, перевозивший автомобильные шины.


          Я уж подумал, что на дорогах что-то жгли, а по этому видео сто лет как известно.
    2. Виктор Сергеев Звание
      Виктор Сергеев
      +2
      Сегодня, 19:48
      США миротворцы, смешно. России даром Армения не нужна, нет у нас там интересов и влияния, но она ее защищает. Армению ждет уничтожение и только Россия спасает пока это в составе ОДКБ. Армения всегда была врагом России, так и Арарат потеряла.
      Россия заинтересована в хороших отношениях с Азербайджаном и Турцией, Армения же этому пыталась мешать, а США вместе с Францией пытались влезть и всех рассорить.
  22. Tenebrosi Звание
    Tenebrosi
    +1
    Сегодня, 19:29
    Какое нам дело до этой зачуханой Азербайджанской провинции?
    1. Сергей Смирнов_5 Звание
      Сергей Смирнов_5
      +2
      Сегодня, 19:44
      Армяне в правильном направлении двигаются? Проект Украина 2 в будущем
  23. Архонт Звание
    Архонт
    +2
    Сегодня, 19:37
    Слова Пашиняна так сильно в стиле США по принципу не разбавлять правду ложью, а лгать беззастенчиво и нагло, как по заветам Геббельса.
  24. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +1
    Сегодня, 19:45
    Ну так пошли вон, уродцы. Когда же они выйдут и можно помочь Азербайджану прекратить существование этого недоразумения.
  25. nikolaki6890 Звание
    nikolaki6890
    +2
    Сегодня, 19:50
    Очередная "кукла"...жаль Армению...
  26. lelik613 Звание
    lelik613
    +1
    Сегодня, 19:55
    Да, а что там за история с армянскими гебешниками, электрички взрывавшие у нас на югах, в начале девяностых? Это другое?
  27. Denis812 Звание
    Denis812
    +1
    Сегодня, 19:57
    Я смотрю тут бОльшая часть комментов про самого Пашиняна.
    Но ведь этого отморозка выбрали армяне.
    А потом ещё и ПЕРЕвыбрали после позорного слива Карабаха.

    Нам надо уже давно понять - отвечает не только глава государства. Если армяне выбрали такого чела - флаг им в чайку, должны отвечать все. В следующий раз умнее будут.
    3. Сливать Армению из ОДКБ в принципе нереально. Одностраничный договор ОДКБ такого пункта не имеет в принципе.
    3. Нужен другой договор. С реальными обязательствами для всех сторон. Пока что весь этот договор это "участники незамедлительно приводят в действие механизм совместных консультаций"
    Вот я, например, Таджикистан. На меня прут моджахеды. А мне из условного "*стана" прилетает телеграмма "Дорогой союзник - мы НЕМЕДЛЕННО приводим в действие механизм консультаций."
    Вопрос - зачем мне консультации? Мне надо, чтобы срочно прислали войска и помогли. А консультации это к психологу.

    Ну и пока что:
    1. Визовый режим с Арменией.
    2. Массовые проверки проживающих армян - НЕграждан РФ в Сочи/Адлере и т.п. Проверки бизнеса.
    3. Проверка гастеров в районах компактного проживания армян в МСК, СПБ и прочих городах. Нарушителей - высылка с занесением в черный список с запретом возвращаться в течение 5 лет.
    4. За правонарушения - высылка, с запретом возвращаться 10 лет.
    5. За криминал - наказание по УК РФ. Отбывание наказания в РФ. Затем депортация и лишение права возвращаться навсегда.
    При этом, если жена/муж/дети привязаны к разрешению на работу мужа/жены - то отправка вслед за мужем/женой всей семьи.
  28. ОлегEKB Звание
    ОлегEKB
    0
    Сегодня, 20:03
    а он в принципе прав, ОДКБ уже давно превратилась в организацию "Россия если что поможет"
    если говорить о текущем конфликте на Украине, собственно а чем нам помогаю наши союзники по ОДКБ?
    (мы не говорим даже о войсках их об этом даже и не просят)
  29. nikolaj1703 Звание
    nikolaj1703
    0
    Сегодня, 20:06
    Пора Пашиняну одевать кастрюлю и становиться в очередь в кассу вашингтонского обкома.
  30. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 20:08
    Пашинян назвал ОДКБ «организацией-пузырём», члены которой «спланировали войну вместе с Азербайджаном»
    Премьер Армении Никол Пашинян в очередной раз позволил себе выпад в адрес ОДКБ и фактически в адрес России
    А наш МИД в очередной раз утерся
  31. Физорг Звание
    Физорг
    0
    Сегодня, 20:11
    Цитата: Офицер запаса
    Пути два. Либо с Россией, либо с США. В первом случае - действительно, "суверенитет, безопасность и мирные принципы с демилитаризованными границами." Во втором - колония, с базами США на территории. Но, правда, с огромными деньгами для "руководства" так называемой суверенной Армении.

    Базы США в Армении - это выход Турции из НАТО...
    Это конфликт без срока давности. Там ненависть к азербайджанцам и туркам, как у окраинцев к нам
  32. hiller Звание
    hiller
    +1
    Сегодня, 20:21
    А зачем России ждать решения данного утырка? Собрать не откладывая внеочередную сессию ОДКБ и указать этому.....(как бы попечатней выразиться) засланцу наших откровенных врагов на дверь. Проконсультироваться о необходимых мерах с лидерами армянской диаспоры, и лидерами общественного мнения, не откладывая в долгий ящик. Например такими уважаемыми людьми как Шахназаров, Кеосаян, Симонян. Кто там ещё в авторитете? Да, и не забыть ввести визовый режим (для начала) гражданам Армении. Обязательно платный. И очень краткосрочный. Целью является избавление Армении от подобных "руководителей". Может эта субстанция пашинян подавится абрикосовой косточкой?
  33. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 20:30
    Не много ли внимания этому политическому клоуну на страницах ВО? Его "слили", даже, на Старой площади не говоря о других организациях... "Отработанный материал" из той же серии, что и "зеленский & Ко"... Сейчас он будет "гадит" везде и вся, как учили "товарищи по классовой борьбе" из Британии и Франции... Вспомним старую восточную истину: "Собака лает, а караван идёт...."