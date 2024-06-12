Politico: Разногласия США и ЕС срывают выделение Украине 50 млрд долларов под залог доходов от замороженных российских активов

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Politico: Разногласия США и ЕС срывают выделение Украине 50 млрд долларов под залог доходов от замороженных российских активов

Похоже, времена, когда Украине западные спонсоры вот просто так выделяли многомиллиардные транши могут окончательно кануть в Лету. Ранее британская газета Financial Times сообщила, что США буквально требуют от Евросоюза привязать заморозку российских активов к окончанию вооруженного конфликта, чтобы под эти гарантии выделить Украине кредит на 50 млрд долларов, который будет погашаться прибылью от этих активов.

В будущем, естественно. Сейчас даже самый крупный держатель арестованных ценных бумаг Банка России, а это по разным оценкам от 170 до 220 миллиардов евро, бельгийский депозитарий Euroclear на их обороте за первый квартал этого года заработал около 1,7 млрд евро. Про США вообще нечего говорить, они из 300 с лишним миллиардов долларов зарубежных активов РФ у себя сумели разыскать и прихватить только около пяти-семи миллиардов.



Пусть и скрытому, но фактическому продолжению грабежа российских денег ранее в ЕС противилась Венгрия. Премьер страны Виктор Орбан категорически против не столько произвола фининститутов Запада, сколько того, что деньги по большей части пойдут на поставки вооружений ВСУ.

И вот теперь, слегка неожиданно, против планов Вашингтона выступили еще две страны ЕС. Причем такие, с мнением которых не считаться в Европе, да и в США, никак не получится — это Франция и Германия, главные доноры и наиболее политически влиятельные государства в Европейском союзе.

Теперь уже американская газета Politico со ссылкой на источники пишет, что ладно президент Франции Эммануэль Макрон, который и ранее огрызался по поводу американского влияния на Европу, но и еще реально мягкотелый канцлер ФРГ Олаф Шольц готовы отказать самому Джо Байдену в выделении тех самых 50 млрд долларов на помощь Украине. Причем деньги вроде как кредитные, да и не изымаются напрямую у России, а должны быть выделены Киеву всего лишь под залог будущих доходов от замороженных российских активов.

Вашингтон предлагает следующее: «Мы берем кредит, Европа берет на себя весь риск, вы платите проценты, а мы используем деньги для американо-украинского фонда». Может быть, мы и глупы, но мы не настолько глупы

— заявил Politico неназванный европейский дипломат.

Издание отмечает, что европейцев буквально бесит то, что в случае невозврата кредита Украиной, которой уже сейчас расплачиваться нечем с ранее набранными долгами, именно ЕС будет крайним. В то время как американские компании потенциально могут получить наибольшую выгоду от контрактов на восстановление Украины с этого кредита, пишет автор статьи в британской газете.

Все нормально, как и положено в мире капитала — дружба дружбой, а деньги счет любят. Если все то, что пишет Politico, соответствует правде, то Зеленского на «конференции мира» в Швейцарии, до которой осталось буквально два дня, ждут огромные разочарования.
8 комментариев
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  1. ian Звание
    ian
    +2
    Сегодня, 19:42
    В этой истории "ужинают" и "танцуют" девушку по умолчанию совершенно разные люди. Время танцев подходит к концу.
    Теперь главное понять, кто на ком в итоге должен будет женится.....
    1. Простой Звание
      Простой
      0
      Сегодня, 20:41
      Как всегда: кто последний тот и "папа".
  2. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 20:05
    Интересно, а кто из парочки Зеля-Макрон активный?
    1. ettore Звание
      ettore
      0
      Сегодня, 20:08
      Цитата: Виктор Сергеев
      Интересно, а кто из парочки Зеля-Макрон активный?

      Бидон
    2. StopTheUSA Звание
      StopTheUSA
      0
      Сегодня, 20:18
      Так по фото же всё понятно.
      И Зеле его роль явно не по душе.
      1. михаилл Звание
        михаилл
        0
        Сегодня, 20:43
        Цитата: StopTheUSA
        Так по фото же всё понятно.
        И Зеле его роль явно не по душе.

        В БДСМе тоже делают вид, что не нравится, а на самом деле еще как нравится!
  3. Анатоль Клим Звание
    Анатоль Клим
    0
    Сегодня, 20:15
    Вот не понимаю, почему наши высшие должностные лица, такие как президент, председатель правительства, особенно министр финансов громко не заявляют на всех международных встречах, форумах, например, Петербургский только что прошёл, что западные страны это воры и грабители, которые незаконно забрали российские деньги, заблокировали, хотят изъять. Надо всем лидерам стран при любых встречах, громко на пресс-конференциях призывать не хранить деньги в западных банках, призывать отказаться от доллара, забирать свои деньги оттуда. Недавно Путин встречался с китайским лидером, вот бы сказал на конференции самому большому держателю американских ценных бумаг, что китайские деньги могут заблокировать и эти бумаги срочно надо продавать. Что было бы на американских и европейских биржах. Саудитов призвал бы продавать нефть за юани. Пусть даже это просто будут призывы, Но может бы на Западе почаще стали задумываться, стоит ли трогать чужие деньги. (может наивно, но всё же )
    1. StopTheUSA Звание
      StopTheUSA
      0
      Сегодня, 20:27
      А когда они не прислуются к его словам, что произойдёт с вероятностью в 99%, то это даст большой козырь Западу в информационной войне против России.
      Так дела не делаются.