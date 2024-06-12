Politico: Разногласия США и ЕС срывают выделение Украине 50 млрд долларов под залог доходов от замороженных российских активов

Вашингтон предлагает следующее: «Мы берем кредит, Европа берет на себя весь риск, вы платите проценты, а мы используем деньги для американо-украинского фонда». Может быть, мы и глупы, но мы не настолько глупы

Похоже, времена, когда Украине западные спонсоры вот просто так выделяли многомиллиардные транши могут окончательно кануть в Лету. Ранее британская газета Financial Times сообщила, что США буквально требуют от Евросоюза привязать заморозку российских активов к окончанию вооруженного конфликта, чтобы под эти гарантии выделить Украине кредит на 50 млрд долларов, который будет погашаться прибылью от этих активов.В будущем, естественно. Сейчас даже самый крупный держатель арестованных ценных бумаг Банка России, а это по разным оценкам от 170 до 220 миллиардов евро, бельгийский депозитарий Euroclear на их обороте за первый квартал этого года заработал около 1,7 млрд евро. Про США вообще нечего говорить, они из 300 с лишним миллиардов долларов зарубежных активов РФ у себя сумели разыскать и прихватить только около пяти-семи миллиардов.Пусть и скрытому, но фактическому продолжению грабежа российских денег ранее в ЕС противилась Венгрия. Премьер страны Виктор Орбан категорически против не столько произвола фининститутов Запада, сколько того, что деньги по большей части пойдут на поставки вооружений ВСУ.И вот теперь, слегка неожиданно, против планов Вашингтона выступили еще две страны ЕС. Причем такие, с мнением которых не считаться в Европе, да и в США, никак не получится — это Франция и Германия, главные доноры и наиболее политически влиятельные государства в Европейском союзе.Теперь уже американская газета Politico со ссылкой на источники пишет, что ладно президент Франции Эммануэль Макрон, который и ранее огрызался по поводу американского влияния на Европу, но и еще реально мягкотелый канцлер ФРГ Олаф Шольц готовы отказать самому Джо Байдену в выделении тех самых 50 млрд долларов на помощь Украине. Причем деньги вроде как кредитные, да и не изымаются напрямую у России, а должны быть выделены Киеву всего лишь под залог будущих доходов от замороженных российских активов.— заявил Politico неназванный европейский дипломат.Издание отмечает, что европейцев буквально бесит то, что в случае невозврата кредита Украиной, которой уже сейчас расплачиваться нечем с ранее набранными долгами, именно ЕС будет крайним. В то время как американские компании потенциально могут получить наибольшую выгоду от контрактов на восстановление Украины с этого кредита, пишет автор статьи в британской газете.Все нормально, как и положено в мире капитала — дружба дружбой, а деньги счет любят. Если все то, что пишет Politico, соответствует правде, то Зеленского на «конференции мира» в Швейцарии, до которой осталось буквально два дня, ждут огромные разочарования.