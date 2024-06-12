Аргентина и Франция обсуждают возможность передачи Киеву пяти неисправных штурмовиков Dassault-Breguet Super Étendard

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Аргентина и Франция обсуждают возможность передачи Киеву пяти неисправных штурмовиков Dassault-Breguet Super Étendard

Аргентина и Франция обсуждают возможность передачи украинской армии пяти палубных штурмовиков Dassault-Breguet Super Étendard. При этом сообщается, что эти самолеты были приобретены Аргентиной в 2018 году и с тех пор не эксплуатировались ввиду отсутствия необходимых для их ремонта деталей. В настоящее время их техническое состояние является весьма сомнительным.

ВМС Аргентины в 1982 году во время войны за Фолклендские острова применяли самолеты этого типа против кораблей британского флота. Противокорабельными ракетами Exocet, выпущенными с самолетов Super Etendard, тогда удалось потопить несколько кораблей.



Исходя из этого, власти Аргентины рассчитывают, что Франция возьмет на себя работы по восстановлению и ремонту этой техники, а также передаст Буэнос-Айресу новые истребители взамен переданных Украине.

Поскольку в условиях современных вооруженных конфликтов возможности Dassault-Breguet Super Étendard являются весьма ограниченными, передача таких машин ВСУ, в случае согласования с Францией, будет иметь скорее символическое значение.

Также сообщается, что Нидерланды уже летом текущего года планируют передать украинской армии первую партию обновленных истребителей F-16. При этом, по словам главы оборонного ведомства страны Кайсы Оллонгрен, Киеву следует осознавать, что сами по себе эти самолеты не способны повлиять на боевые действия.

Между тем, ВКС РФ в ожидании получения Киевом самолетов F-16 наносят удары по украинским военным аэродромам, планомерно уничтожая авиационную инфраструктуру. В частности, регулярным атакам подвергаются аэродромы, на которых возможно разместить истребители западного производства.
17 комментариев
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  1. Enceladus Звание
    Enceladus
    0
    Сегодня, 20:04
    У меня стоит кальян вон уже 6 лет... боросиликатное стекло... алладин II кажется... нада всу передать, чтоб курили сильнее wassat
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +1
      Сегодня, 20:35
      «нада всу передать, чтоб курили сильнее»©
      Можно под статью о поддержке вражеского государства попасть. Оно надо?
      1. ALCA056000 Звание
        ALCA056000
        0
        Сегодня, 20:43
        Да, точно ! А то бы я диван предложил, обивка рваться начала .... Окраина теперь, как мусорная свалка...
    2. ian Звание
      ian
      +1
      Сегодня, 20:37
      Цитата: Enceladus
      нада всу передать, чтоб курили сильнее

      Не советую. За поддержку ВСУ в наше время можно закурить лет до 20... Лучше выставьте на Авито "в добрые руки". yes
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        0
        Сегодня, 20:40
        За 6,5 лет в МО могу себе позволить шутку bully soldier
  2. Уарабей Звание
    Уарабей
    +3
    Сегодня, 20:06
    Похоже окраина нужна западу еще и для того, чтобы укроп оплачивал всякий металлолом, на деньги от продажи которого, закупаются новые вооружения для тех стран, которые избавляются от этого старья.
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      0
      Сегодня, 20:11
      Да все все знает, запад отмывает бабло... Мы это бесплатно для них утилизируем
      1. Aken Звание
        Aken
        0
        Сегодня, 20:15
        Бесплатно, это как?????????????????
        1. Enceladus Звание
          Enceladus
          0
          Сегодня, 20:18
          Для них бесплатно утилизируем все древнее убрамсы типа, хотя это тачанки по сути, что 404 поставили, челленжеры и прочий металлолом. На это под якобы выделение денег 404 они обновляют щас свой зоопарк.
          Цитата: Aken
          Бесплатно, это как?????????????????

          В чем вопрос собственно?
          З.Ы, Зы - мир сейчас странный, все все знают... но делают вид, что не знают request
          1. Aken Звание
            Aken
            0
            Сегодня, 20:35
            Правильно ли я понимаю, что они оплатят наши потраченные боеприпасы?
            1. Enceladus Звание
              Enceladus
              0
              Сегодня, 20:38
              Без комментариев... потратьте свое личное время на когото-то другого... оревуар. hi
              1. Aken Звание
                Aken
                0
                Сегодня, 20:44
                Слив засчитан. Больше не задерживаю.
  3. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    0
    Сегодня, 20:11
    Не тебе, убоже, что мне не гоже - схема старая, проверенная временем, рабочая.
  4. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 20:17
    Это они так решили отметиться, типа мы с вами. Главное сам факт поставки, чтоб угодить господам. Понятно
  5. nordscout Звание
    nordscout
    +1
    Сегодня, 20:21
    Когда - то, сей аппарат зарекомендовал себя с очень хорошей стороны в боях за Фолкленды, много" крови попортил" британским ВВС... Ну а сегодня - это полный "отстой", с учётом тех. состояния данных машин и оснащения...
  6. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 20:32
    Аргентина и Франция обсуждают возможность передачи Киеву пяти неисправных штурмовиков Dassault-Breguet Super Étendard

    Наши поздравления! Украина - официальная помойка развитого Мира! good
  7. hiller Звание
    hiller
    0
    Сегодня, 20:37
    О как? Неужто те самые, которые мелкобритты в 1982 году на Фолклендах валили? Справедливости ради надо помнить, что аргентинцы утопили французскими ракетами "Экзосет" мелкобриттовский эсминец "Шеффилд". Снова дружим не тужим? "Союз меча и орала" Франции и Аргентины. "Галантерейщик и кардинал -страшная сила." Видимо до сей поры они в ангарах ржавели. Сейчас самое время на металлоломе деньжат поднять. Так 404 - банкрот во всех отношениях. За чей счёт банкетик?