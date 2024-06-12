Аргентина и Франция обсуждают возможность передачи Киеву пяти неисправных штурмовиков Dassault-Breguet Super Étendard
Аргентина и Франция обсуждают возможность передачи украинской армии пяти палубных штурмовиков Dassault-Breguet Super Étendard. При этом сообщается, что эти самолеты были приобретены Аргентиной в 2018 году и с тех пор не эксплуатировались ввиду отсутствия необходимых для их ремонта деталей. В настоящее время их техническое состояние является весьма сомнительным.
ВМС Аргентины в 1982 году во время войны за Фолклендские острова применяли самолеты этого типа против кораблей британского флота. Противокорабельными ракетами Exocet, выпущенными с самолетов Super Etendard, тогда удалось потопить несколько кораблей.
Исходя из этого, власти Аргентины рассчитывают, что Франция возьмет на себя работы по восстановлению и ремонту этой техники, а также передаст Буэнос-Айресу новые истребители взамен переданных Украине.
Поскольку в условиях современных вооруженных конфликтов возможности Dassault-Breguet Super Étendard являются весьма ограниченными, передача таких машин ВСУ, в случае согласования с Францией, будет иметь скорее символическое значение.
Также сообщается, что Нидерланды уже летом текущего года планируют передать украинской армии первую партию обновленных истребителей F-16. При этом, по словам главы оборонного ведомства страны Кайсы Оллонгрен, Киеву следует осознавать, что сами по себе эти самолеты не способны повлиять на боевые действия.
Между тем, ВКС РФ в ожидании получения Киевом самолетов F-16 наносят удары по украинским военным аэродромам, планомерно уничтожая авиационную инфраструктуру. В частности, регулярным атакам подвергаются аэродромы, на которых возможно разместить истребители западного производства.
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