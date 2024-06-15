Бундесвер превращают в вермахт
Zeitenwende
Армия Германия будет другой. Олаф Шольц намерен её изменить до неузнаваемости. Именно с такими посылами выступал канцлер под занавес февраля 2022 года, и у всех было ощущение, что бундесвер таки станет первой армией в Европе.
Выступление внука генерала СС 27 февраля получило даже собственное имя Zeitenwende speech или «речь поворота времен». Наверняка после речи Олафа в сознании немалой доли немцев зародилась ностальгия по Третьему рейху.
По итогам 2022 года именно Zeitenwende стало главным словом в Германии. Обещано было много – и 100 млрд евро на военные расходы, и некая «коррекция курса на 180 градусов». С последним на самом деле получилось неплохо. Лишенная дешевого российского газа экономика ФРГ действительно начала разворачиваться вспять.
Большая часть энергоёмких производств (синтез удобрений, выплавка стекла и стали и прочее) навсегда покинула немцев, и теперь они могут сосредоточиться, например, на пивоварении. Так называемый «слабый экономический рост» будет преследовать немцев еще несколько лет, вплоть до 2030 года.
А вот с наращиванием оборонных расходов, наоборот, вышла незадача.
Дело в том, что Олаф в феврале 2022 года надеялся либо на скорое падение режима Зеленского, либо на поражение России. А вот уже после этого планировал вложить в бундесвер те самые 100 млрд евро. Но спецоперация затянулась, а Украина стала настойчиво пить соки из немецкой экономики – на данный момент траты налогоплательщиков ФРГ на нужды Зеленского подбираются к 8 млрд евро. Казалось бы, немного, но даже это не позволило пока запустить милитаризацию, о которой говорил Шольц два с половиной года назад.
Злые языки из руководства федеральных земель Германии даже переиначили лозунг Zeitenwende в Zeitlupe или «замедленное движение». Шольц в ответ лишь оправдывался, дескать, «не все сразу», и «Германия абсолютно ясно перейдет к 2 процентам ВВП, направляемым на военные расходы».
К слову, именно этого требовал от Германии Дональд Трамп в бытность президентом Соединенных Штатов. Но сейчас совсем другие времена – ползущая деиндустриализация Германии заметно усложнит выход на искомые 2 процента ВВП для НАТО.
Немецкий курс на милитаризацию объясняется первыми лицами достаточно просто – этого требует прежде всего безопасность государства. Главной угрозой для ФРГ выбрана, разумеется, Россия.
Если полистать учебники истории, то окажется, что риторика германских милитаристов не нова. В имперском министерстве пропаганды гитлеровской Германии точно так же объясняли нападение на СССР в 1941 году. Безопасность «Фатерланд» была превыше всего. Как и интересы тевтонских оружейников, о которых и сейчас заикаются идеологии вооружения ФРГ. Немецкие концерны, типа Rheinmetall AG, не стесняясь, сетуют на сотни миллиардов евро, которые недополучила отрасль после окончания холодной войны.
Опасная до жути для самой Германии история вновь повторяется.
Подытоживая первую попытку раскрутить военные расходы Германии, можно сказать, что она скорее провалилась, чем оказалась успешной. Но Олаф Шольц не отчаивается и намерен превратить бундесвер в образцовую армию стандартов его деда. Только о реформах теперь заявляет не канцлер ФРГ (ему, очевидно, не очень верят), а военные чины. С них и спроса меньше.
Война в 2029 году?
В очередной раз информационный повод дал министр обороны Германии Оскар Писториус, заявивший о необходимости готовиться к войне к 2029 году. Чиновник такими заявлениями пытается развернуть неповоротливую бюрократическую машину ФРГ.
В немецких СМИ уже не первый месяц курсируют слухи о недостатке финансирования в оборонном ведомстве. Обещанные Олафом миллиарды так и не появились на счетах. Дошло до того, что министерство обороны рекомендует промышленникам строить военную технику фактически в долг. За собственные средства и без твердых контрактов. Оплата если и поступит, пишут в агентстве Reuters, то только в 2028 году.
Подождите, но у Писториуса уже в 2029 году в планах война. Как же быть? Выход один – раскручивать истерию в немецком обществе и требовать незамедлительного выполнения всех пунктов Zeitenwende. В который, похоже, в Германии уже никто не верит.
По словам Писториуса, Германии стоит вернуть воинскую повинность, от которой отказались в 2011 году. Совершенно популистский шаг, призванный напрячь расслабившуюся немецкую публику. По мнению министерства обороны и, что крайне важно, внешних руководителей из Пентагона, немцы пребывают в определенной прострации. Они искренне и совершенно справедливо верят, что Россия на Германию не нападет. Но «тупым, как этот стол» чиновникам от оборонного ведомства этого не понять.
На кабинет министров Шольца решено заходить теперь снизу. Заставить министров Олафа сдержать обещания превратить бундесвер в вермахт должны избиратели. А они должны быть напуганы. Писториус призывает законодательно обеспечить военных правом заставлять производителей работать не на рынок, а в интересах военного ведомства.
Истерии добавляет требование о создании «неприкосновенного стратегического запаса» из риса, бобовых и сгущенки. Воевать по Писториусу начнут в 2029 году, и вот тогда эти запасы обеспечат каждого немца горячим обедом.
Страшно? Если не очень, то вот вам мнение Хоппе.
Генерал-лейтенант Александр Хоппе, заместитель генерального инспектора и уполномоченный по делам резервистов бундесвера, заявил немецким СМИ:
Наступило время для резервистов, то есть ФРГ возвращается во времена холодной войны. Хоппе предлагает отправить на переобучение и восстановление навыков около 800 тысяч немцев, большая часть из которых еще успела отслужить в бундесвере. Фактически это будет означать восстановление воинской повинности, только завуалированной в институт резервистов. Как это будет воспринято в немецком обществе – большой вопрос.
Одно дело наблюдать за событиями на Украине через экран смартфона и совсем другое дело соглашаться на армейский быт. Пусть и с немецким комфортом. Бюргеры 13 лет как идут в армию по собственному желанию, и очереди на вербовочные пункты бундесвера не наблюдается.
Армия стремительно устарела во всех смыслах. Боеприпасов – на пару дней хорошей войны, новомодные БМП Puma отказываются заводиться на учениях, а молодых и относительно здоровых бойцов в армии найти непросто.
Заставить сытых немцев-пацифистов соглашаться на авантюру Берлина и Вашингтона сейчас практически невозможно. В обществе отлично видят нацистскую сущность киевского режима, а заодно и разгул неонацизма в собственной армии.
Как известно, настоящим гнездом поклонников Гитлера оказался немецкий спецназ Kommando Spezialkräfte. Бравые неонацисты планировали государственный переворот. И случай со спецназом далеко не единственный. Раскручивание военного маховика Германии служит именно этой цели – бундесвер стремится к лаврам вермахта.
Осталось только надеяться на сознание простых бюргеров, до которых еще не добралась западная пропаганда. Милитаризация ФРГ не просто опасна возвращением к истокам немецкого нацизма, но и элементарно невыгодна налогоплательщикам.
С учетом невысокого роста, спровоцированного поворотом на 180 градусов, скачек расходов на оборону больно ударит по сытой Германии, что отлично понимают в правительстве. Не хотят признавать это только в министерстве обороны и Пентагоне – главные инициаторы возни вокруг «вермахта 2.0».
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