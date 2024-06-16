Чёрные дни японского флота
Общая ситуация
Последствия поражения русских войск на реке Ялу и гибели адмирала Макарова были огромными (Трагедия русского флота: гибель адмирала Макарова и «Петропавловска»Поражение Русской армии на реке Ялу). 1-я императорская армия под командованием генерала Куроки оказалась на маньчжурском берегу реки Ялу и получила операционный простор для своего дальнейшего наступления к Квантуну. Путь в Южную Маньчжурию был расчищен. Стратегическая инициатива в войне полностью перешла к японскому командованию. Теперь почти всё южное побережье Ляодунского полуострова было свободно для высадки японских десантов.
Война развивалась по сценарию японского военно-политического руководства. Японское командование ещё до начала войны планировало высадку войск на восточном берегу Ляодунского полуострова, у города Бицзыво. Японцы хорошо знали эти места, так как уже высаживались здесь во время войны с Китаем.
К 17 апреля 2-я армия барона Оку в составе 1-й, 3-й и 4-й пехотных дивизий, отдельной артиллерийской бригады (всего около 40 тыс. человек при 200 орудиях и 48 пулеметах) была погружена в корейском порту Цинампо на 83 транспорта.
Высадка армии у Бицзыво прошла без проблем. Командование Порт-Артурской эскадры не осмелилось выйти в море и помешать противнику («Они будут достойны наказания»).
Вслед за 2-й армией с моря на Ляодунское побережье стали высаживать 3-ю армию генерала Ноги, которая была сформирована специально для осады Порт-Артура. Десантирование и развертывание 3-й армии прикрыла 2-я армия. Одновременно западнее устья реки Ялу в порту Дагушань (Такушань) начали десантирование 4-й армии под командованием генерала Нодзу (Ноцу).
Минный заградитель «Амур»
«Не подвергать риску»
При переходе Желтым морем к Ляодунскому полуострову японские десантные армады с десятками тысяч солдат, сотнями орудий и многими тоннами военных грузов и оборудования не встретили абсолютно никакого противодействия русского Тихоокеанского флота. Гибель Макарова почти полностью парализовала деятельность Порт-Артурской эскадры.
Вице-адмирал Хейхатиро Того серьёзно опасался действий легких сил русской эскадры – отрядов быстроходных миноносцев и крейсеров. Того боялся, что миноносные силы Русского флота нанесут удар по транспортным конвоям. Для более тесной блокады Порт-Артура он перевёл броненосный Соединенный флот на острова Эллиот.
Японцы установили более тесную морскую блокаду Порт-Артура и провели третью операцию по блокированию Русского флота с помощью старых судов, забитых камнями и цементом. Операция началась в ночь на 3 мая. Русские засекли противника и с помощью береговой и корабельной артиллерии потопили практически все японские брандеры. Японцы снова не смогли блокировать русские корабли.
Опасения японского командования оказались излишними. Контр-адмирал В. К. Витгефт и главнокомандующий на Дальнем Востоке адмирал Е. И. Алексеев (он сбежит из Порт-Артура при угрозе его блокады с суши) и не помышляли об активных действиях в открытом море. Алексеев переключил все силы флота на оборону. Были усилены средства по охране рейда, организовано траление мин, с кораблей на береговые укрепления начали передавать орудия и пулеметы и т. д. Всё это привело к падению боевого духа моряков, на флоте царили растерянность и уныние. Флот не выходил в море даже с ограниченными целями.
Когда 4 мая поступило известие о появлении японских десантных сил в районе Бицзыво, адмирал Алексеев поспешил покинуть Порт-Артур и передал команду эскадрой начальнику своего походного штаба контр-адмиралу Витгефту. При этом он дал ему указание не предпринимать активных действий флота, ограничившись поисками крейсеров и миноносцев, при этом «не подвергая их риску». После отъезда Алексеева Витгефт провел несколько совещаний.
Адмирал-«чиновник» с первых же дней отказался от принципа единоначалия и ввел в систему коллегиальности – все решения принимали голосованием, на которых пассивная тактика флота была окончательно утверждена. Нерешительность охватила командиров большинства кораблей. Даже миноносцы решили держать во внутренней гавани и беречь. В район Бицзыво корабли решили не посылать, найдя множество оправданий – от блокирующего флота противника, мин и дальности расстояния до плохого состояния кораблей и отсутствия уверенности, что высадке десанта можно помешать.
Также продолжили усиливать оборону крепости за счёт корабельной артиллерии. Началось систематическое разоружение кораблей. Флот быстро терял боеспособность. 8 мая на общем совещании флотских и сухопутных начальников генерал-лейтенант Стессель принял общее решение: «…флоту надлежит всеми силами содействовать сухопутной обороне как людьми, так и вооружением, ни в коем случае не останавливаясь на полумерах».
Русский адмирал Николай фон Эссен дал верную характеристику Витгефту:
«Теперь уже покойный адмирал Вильгельм Карлович Витгефт был честнейшим и благонамереннейшим человеком, неутомимый работник, но, к сожалению, работа его всегда была бестолковой, и всегда все его распоряжения вели ко всякого рода недоразумениям и даже несчастиям. Прослужив уже много лет во флоте, адмирал Витгефт не был вовсе моряком, а тем более военным человеком.
В детстве, как он сам рассказывал, отец предназначал его к миссионерской деятельности, и, пожалуй, к этому он был бы более способен, чем к морской службе, так как ему нельзя было отказать в обладании даром слова и пером. В морскую службу Витгефт попал как бы по недоразумению, и все прохождение им службы было каким-то сплошным недоразумением…
Среди личного состава флота адмирал Витгефт не пользовался симпатией. Напротив, к нему относились с недоверием и даже враждебно. Все знали, что только благодаря упрямству и недомыслию Витгефта не были своевременно предупреждены и отозваны наши стационеры в Корее и Шанхае, и мы с началом войны таким образом потеряли «Варяг» и «Кореец» и лишились участия в войне «Манджура» (стационер в Шанхае), а также потеряли транспорт с боевыми и другими запасами («Манджурия»), шедший в Артур перед началом войны и забранный японским крейсером.
Витгефт, упорно отрицая возможность объявления войны, ничего не сделал, чтобы своевременно отозвать стационеров и предупредить транспорт о политическом положении дел.
Наконец, несчастная для нас атака японских миноносцев в ночь с 26 на 27 января также отчасти может быть отнесена к вине адмирала Витгефта».
Командующий 1-й Тихоокеанской эскадрой, контр-адмирал Вильгельм Карлович Витгефт (1847–1904). Погиб 28 июля на броненосце «Цесаревич» при попытке прорыва эскадры из Порт-Артура во Владивосток.
Чёрные дни для Японии
Наблюдательные посты Золотой горы и Ляотешана с конца апреля систематически отмечали движение кораблей неприятеля, нёсших блокадную службу в море, в 10–11 милях от Порт-Артура. При этом офицерами эскадры было замечено, что японский отряд ходит постоянно одним и тем же маршрутом.
В конце апреля 1904 года командир минного заградителя «Амур» Ф. Н. Иванов предложил осуществить минную постановку на пути японских кораблей, в 11 милях от крепости. Витгефт разрешил установку заграждения, но в 8 милях от Порт-Артура. Пользуясь плохой видимостью, 1 (14) мая Ф. Н. Иванов произвёл постановку 50 мин, нарушив приказ и поставив заграждение в 11 милях.
2 (15) мая 1904 года 2 японских броненосца нарвались на русские мины и погибли. Соединение японских броненосцев, следуя привычным курсом, наткнулось на минное заграждение. Первым в 9 часов 55 минут подорвался флагманский броненосец отряда «Хацусэ» («Хатсусе») с адмиралом Насиба на капитанском мостике. Русская мина, которая взорвалась под задней частью корабля, снесла килевое устройство и повредила моторную часть. Насиба приказал остальным броненосцам изменить курс и выслать на помощь шлюпки. Заработали помпы, откачивая воду, матросы бросилась вязать плоты.
Гибель броненосца «Ясима», 2 (15) мая 1904
Броненосец «Ясима» направился к «Хацусэ» для буксировки, но сам подорвался на мине и потерял ход. Почти одновременно взорвалась вторая мина под «Хацусэ» – была снесена мачта и дымовые трубы. Через минуту бронированный гигант погрузился в воды Жёлтого моря. Спасли только 300 из 800 человек экипажа.
«Ясиму» через некоторое время отбуксировал броненосец «Сикисима», и корабли повернули назад. Адмирал Витгефт с запозданием направил эсминцы, чтобы развить успех, но было поздно.
В 5 часов вечера капитан «Ясимы» Сакамото сигнализировал, что спасти корабль нельзя. Экипаж покинул корабль. Вскоре после 8 часов вечера корабль затонул. «Ясима» затонула довольно далеко от берега, а русских кораблей поблизости не было, японцы засекретили факт её гибели. Однако информация о потере броненосца все же просочилась в прессу, но точных данных на этот счёт не имелось.
В итоге у адмирала Того оставалось всего четыре эскадренных броненосца 1-го класса, а в Порт-Артуре после завершения ремонта их оставалось шесть.
При этом японцы понесли новые потери. В ночь на 15 мая 1904 года японский бронепалубный крейсер 2-го класса «Ёсино», возвращаясь на базу в густом тумане, был протаранен броненосным крейсером 1-го ранга «Касуга» близ мыса Шантунг, после чего быстро перевернулся и затонул неподалёку от островов Эллиота вместе с большею частью команды. Во время этой катастрофы погибло 32 офицера и 300 нижних чинов. «Касуга» получил значительные повреждения, и его отправили на ремонт.
Потери японцев в мае не ограничились гибелью этих кораблей. 12 мая и 14 мая на минах погибли миноносец и авизо (небольшой корабль, который служит в целях разведки и связи). 16 мая канонерская лодка «Агаки» протаранила и потопила канонерку «Осима». 17 мая на русских минах подорвался и утонул минный истребитель «Акацуки», половина экипажа погибла.
Эти дни были названы чёрными для японского флота.
За сравнительно короткое время японский флот понес большие потери, как от поражения в морском сражении: 7 кораблей (водоизмещение 25 тыс. тонн), 1 тыс. моряков, 160 орудий. Как оценивали сами японцы, потеря двух первоклассных эскадренных броненосцев оценивалась ими как две дивизии (20 тыс. солдат). Ходили слухи, что русские применили подводные лодки.
«Хацусэ» (также используются транскрипции «Хатсусе», «Хацусе», дословно переводится как «быстрое, стремительное течение») – эскадренный броненосец Японского императорского флота (однотипный с «Сикисимой»), погибший в Русско-японской войне. Назван в честь древней столицы Японии Хацусэ (сейчас город Хасэ в префектуре Нара).
Ожил Владивосток. Русские крейсера бороздили Японское море, топя японские и прочие суда с грузами для Японии. Японская империя теряла крупповские осадные орудия, предназначенные для захвата Порт-Артура, локомотивы, орудия береговой обороны, прочее оружие и оборудование.
Японский флот был серьёзно ослаблен. Только воспользоваться этим было некому.
Командование Порт-Артурской эскадры не использовало удачный момент для удара по японцам или просто прорыва во Владивосток. Не было адмирала подобного Макарову. Витгефт проводил коллегиальные совещания и продолжал разоружать флот. С началом осады Порт-Артура с суши 1-я Тихоокеанская эскадра оказалась под угрозой полной гибели или сдачи.
«Ёсино» – японский бронепалубный крейсер 2-го класса. Название крейсера происходит от императорской резиденции и горы Йосино.
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