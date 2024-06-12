Противник посчитал, что подавил огневые позиции ВС РФ под Глубоким, пошёл в атаку и попал в огневую ловушку

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Противник посчитал, что подавил огневые позиции ВС РФ под Глубоким, пошёл в атаку и попал в огневую ловушку

Противник предпринял атаку на освобождённое нашими войсками село Глубокое Харьковской области. Контратака осуществлялась штурмовыми подразделениями ВСУ и ГУР со стороны села Липцы. При этом изначально противник провёл некое подобие артподготовки, используя в том числе танки, ведущие обстрел на удалении – с правого берега Травянского водохранилища.

После украинской «артподготовки» российские войска устроили «30 минут тишины», что врагом было воспринято как подавление наших огневых позиций. После этого вперёд и пошли штурмовые отряды ГУР и ВСУ, которые явно не ожидали того, что по ним будет открыт огонь на подходе к Глубокому сразу с нескольких направлений.



Несколько единиц бронетехники противника доставили десант в квадрат в районе Глубокого, тот произвёл спешивание, и в этот момент по противнику «полетело» из различных огневых средств. Передовой десант противника был уничтожен артиллерией. Подбиты несколько бронемашин ВСУ. Место боя для противника оказалось огневой ловушкой.

Вторая волна десанта, которая должна была «развивать успех» первой, упёрлась в понесшие потери подразделения «побратимов» и сама оказалась под огнём российской артиллерии. Те украинские штурмовики, которые смогли уцелеть, далее оказались мишенями для операторов FPV-дронов.

При этом на одном из участков штурмовые группы противника оказались в «бутылочном горлышке» - в районе дороги, где ранее «военные инженеры» ВСУ пытались создать «линию Сырского». Речь идёт о месте, где одна линия обороны из «зубов дракона» создана была, а оставшийся стройматериал был попросту грудами ссыпан по обочинам. В итоге десанту противника оставалось перемещаться либо по автодороге, либо по простреливаемому артиллерией ВС РФ участку поля – отход на более «безопасное» пространство был заблокирован их собственной «линией обороны», которая ранее выстраивалась на этой территории.

4 комментария
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  1. Shooting Звание
    Shooting
    +2
    Сегодня, 21:28
    Ну, вообще-то, это было не сегодня. Саня во Флориде, ещё вчера публиковал данное видео. А так, да , приложились знатно наши!
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 23:15
      Цитата: Shooting
      Ну, вообще-то, это было не сегодня. Саня во Флориде, ещё вчера публиковал данное видео. А так, да , приложились знатно наши!

      Да, было не сегодня, а напечатали на ВО сегодня. Пусть полежат всушники, отдохнут перед встречей с бандерой.
  2. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    +2
    Сегодня, 21:29
    Нашим военной хитрости не занимать! И даже вражьи зубы дракона нашим бойцам помогают!
  3. Evgenijus Звание
    Evgenijus
    -1
    Сегодня, 21:31
    В этом провале атаки штурмоых групп ВСУ проглядывается низкий уровень общевойсковой подготовки офицеров ВСУ, но в первую очередь их штабных офицеров. Можно предположить, что штабами ВСУ командуют политики, как бывший президент, а сейчас просто невоенный человек зеленский. Штабные офицеры ВСУ просто трусы, боятся политиков, боятся своего Сырского, этого мясника по правую руку зеленского.