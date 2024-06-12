Противник посчитал, что подавил огневые позиции ВС РФ под Глубоким, пошёл в атаку и попал в огневую ловушку
Противник предпринял атаку на освобождённое нашими войсками село Глубокое Харьковской области. Контратака осуществлялась штурмовыми подразделениями ВСУ и ГУР со стороны села Липцы. При этом изначально противник провёл некое подобие артподготовки, используя в том числе танки, ведущие обстрел на удалении – с правого берега Травянского водохранилища.
После украинской «артподготовки» российские войска устроили «30 минут тишины», что врагом было воспринято как подавление наших огневых позиций. После этого вперёд и пошли штурмовые отряды ГУР и ВСУ, которые явно не ожидали того, что по ним будет открыт огонь на подходе к Глубокому сразу с нескольких направлений.
Несколько единиц бронетехники противника доставили десант в квадрат в районе Глубокого, тот произвёл спешивание, и в этот момент по противнику «полетело» из различных огневых средств. Передовой десант противника был уничтожен артиллерией. Подбиты несколько бронемашин ВСУ. Место боя для противника оказалось огневой ловушкой.
Вторая волна десанта, которая должна была «развивать успех» первой, упёрлась в понесшие потери подразделения «побратимов» и сама оказалась под огнём российской артиллерии. Те украинские штурмовики, которые смогли уцелеть, далее оказались мишенями для операторов FPV-дронов.
При этом на одном из участков штурмовые группы противника оказались в «бутылочном горлышке» - в районе дороги, где ранее «военные инженеры» ВСУ пытались создать «линию Сырского». Речь идёт о месте, где одна линия обороны из «зубов дракона» создана была, а оставшийся стройматериал был попросту грудами ссыпан по обочинам. В итоге десанту противника оставалось перемещаться либо по автодороге, либо по простреливаемому артиллерией ВС РФ участку поля – отход на более «безопасное» пространство был заблокирован их собственной «линией обороны», которая ранее выстраивалась на этой территории.
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