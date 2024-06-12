Многотысячные акции протеста в Ереване: полиция применяет спецсредства, Пашинян покинул здание парламента и убыл в неизвестном направлении

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Многотысячные акции протеста в Ереване: полиция применяет спецсредства, Пашинян покинул здание парламента и убыл в неизвестном направлении

Многотысячные акции протеста проходят этим вечером в Ереване. Люди вышли на протест против политики правительства во главе с Николом Пашиняном. По словам противников действующего премьера, Пашинян делает всё, чтобы погрузить страну в распри, лишить её суверенитета и безопасности. Это «с точностью до наоборот» к тому, что буквально несколько часов назад заявил сам Пашинян, утверждающий, что он собирается строить «суверенную и безопасную Армению с демилитаризацией на границах».

Как уже сообщало «ВО», действующий премьер Республики Армения позволил себе выпад в адрес ОДКБ и фактически России, назвав организацию «пузырём, члены которого не исполняют своих обязательств в рамках договора». Мало того, Пашинян обвинил членов ОДКБ в том, что они якобы «договорились с Азербайджаном» чуть ли не воевать против Армении.



Протестующие в Ереване обвинили Пашиняна в том, что он отталкивает от страны традиционных союзников и делает всё, чтобы Армения и дальше отказывалась от своих национальны интересов.

Центр Еревана переполнен полицией, которая предпринимает попытки разгона митинга. Для этого используются спецсредства, включая светошумовые гранаты.

На фоне массовых протестов Никол Пашинян, как сообщают армянские СМИ, экстренно покинул здание парламента и отбыл в неизвестном направлении.

Известный в Армении политологов, востоковед Вардан Восканян, комментируя происходящее, заявил, что в Армении так продолжаться больше не может:

Эта власть не способна противостоять вызовам безопасности. Необходимость перемен просто витает в воздухе.

Один из протестующих:

Да пусть они сгонят сюда хоть 100 тысяч полицейских, мы не уйдём. Пашинян себя дискредитировал вместе со своим кабмином.

[media=https://www.youtube.com/live/TpgxOB7ifKc?si=g46Bb19CQRhS5YI0]
26 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +6
    Сегодня, 21:41
    Что такое? Раньше всё нормально же было даже выбирали на второй срок...
    1. krot Звание
      krot
      +9
      Сегодня, 21:47
      Армяне, как вы вообще такого выбрали президентом то???
      Вас делают врагами России, вы молчите.. Ну ну.. Потом на себя пиняйте, когда закроется "армянская кухня"...
      1. KAV Звание
        KAV
        +7
        Сегодня, 21:50
        Цитата: krot
        Армяне, как вы вообще такого выбрали президентом то???
        Как бы сказать... Ну, они его и не выбирали президентом. Его выбирали премьером. Но, вопроса это не отменяет, да.
      2. Татьяна Звание
        Татьяна
        +2
        Сегодня, 21:53
        На фоне массовых протестов Никол Пашинян, как сообщают армянские СМИ, экстренно покинул здание парламента и отбыл в неизвестном направлении.

        Наверняка Пашинян умчался под крылышко своих вашингтонских и лондонских хозяев - на Американскую военную базу в Армении - и, если что, покинет Армению на американском военном самолёте. А потом окажется отдыхающим в своей Канаде.
      3. paul3390 Звание
        paul3390
        0
        Сегодня, 22:16
        Знаете - уж лучше бы этот пашинян уже довёл всё до логического конца, угробил окончательно Армению. Потому что если его сейчас скинут - кто будет убирать нагаженное?? Ведь они тут же потребуют от России вернуть всё отнятое Азербайджаном, уже обратившись официально, иначе мы точно типа предатели. А оно нам надо - сейчас вписываться в бучу ещё и на южном направлении? И ради кого?

        Так что как по мне - пусть уж сидит до последнего. Чего уж тут теперь..
        1. Neo-9947 Звание
          Neo-9947
          +1
          Сегодня, 22:27
          Цитата: paul3390
          потребуют от России вернуть всё отнятое Азербайджаном

          Это как? belay
          1. paul3390 Звание
            paul3390
            +1
            Сегодня, 22:52
            Да вот так. Они чем недовольны-то? Что пашинян сдал Карабах. Значит его преемник - обязан его вернуть. А как? Сами точно не смогут - значит мы. Кто ж ещё? А иначе смысл им скидывать пашиняна?
        2. Попандос Звание
          Попандос
          +2
          Сегодня, 22:38
          потребуют от России вернуть всё отнятое Азербайджаном

          Вернуть что и кому?
          Если вы про Карабах, то причём тут армяне? Они в отношении этих земель сами первыми их и предали.
          1. paul3390 Звание
            paul3390
            0
            Сегодня, 22:53
            Вы всерьёз считаете, что их интересует кто сдал и кто виноват? Да по фиг им это, но вернуть - обязаны будем именно мы.
            1. guest Звание
              guest
              0
              Сегодня, 23:21
              Цитата: paul3390
              Да по фиг им это, но вернуть - обязаны будем именно мы.

              Кто эти "мы"?
      4. begemot20091 Звание
        begemot20091
        +2
        Сегодня, 22:33
        да он же .......с на какой помойке его подобрпли? Мусть к макорону едет- два сапога, то бишь, бюстгалтера- пара.
    2. KAV Звание
      KAV
      +3
      Сегодня, 21:48
      Видимо, нажрались. Только вот, с таким количеством амерзких дип. работников в стране, вряд ли Армения, или ее народ, смогут быстро переломить ситуацию...
    3. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 23:24
      Цитата: Incvizitor
      Что такое?

      Пашинян покинул здание парламента и убыл в неизвестном направлении

      Ростову-на-Дону ввести план "Крепость" и усилить проверки въезжающих президентов и премьер-министров. Пропускать только при наличии обратного билета. am
  2. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 21:47
    Неужели?.. Не вкрю,что у умного доброго,армянского народа,может быть руководителем- чудо подзаборное.
  3. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +3
    Сегодня, 21:56
    Армянские СМИ - это "армянское радио"?!
    1. михаилл Звание
      михаилл
      0
      Сегодня, 23:25
      Цитата: Андрей Храмов
      Армянские СМИ - это "армянское радио"?!

      в нынешней ситуации анекдот про армянское радио становится актуальным донельзя.
      Гарик Мартиросян все высказал и перестал сниматься в проекте "Камеди", но 20% себе оставил. Молодец.
      Покровский с Паниным кушают икру на брудершафт. Настолько мерзко они кушают, что пересмотрю видео с собакой, там хотя бы собаку жалко.
  4. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +2
    Сегодня, 21:56
    Пашинян себя дискредитировал

    Ну наконец-то заметили! После 6 лет. А когда Арцах не признавал, то не замечали. request
  5. awdrgy Звание
    awdrgy
    +5
    Сегодня, 22:10
    Главное,что б нам на шею не сели. А то эти все разборки обычно из нашего кармана заканчиваются.
    1. 75Сергей Звание
      75Сергей
      +1
      Сегодня, 22:51
      Да, три лярда зелени Медведёвских ххлы так и зажили, а ведь он хотел им впихнуть 17!
  6. StopTheUSA Звание
    StopTheUSA
    +1
    Сегодня, 22:29
    Отличная новость!
    Этот соросенок довёл свою страну до ручки, даже церковные иерархи против него встали.
  7. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +3
    Сегодня, 22:30
    Пашинян то, говорят, не настоящий арменин! Говорят,что родитель номер 1 у Пашиняна был юрист,а родитель номер 2 американский бухгалтер. . . request
  8. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +1
    Сегодня, 22:50
    За консультациями побежал, в ЦРУ, счас ему насоветуют там, я даже знаю, кого он обвинит.
  9. алабурга Звание
    алабурга
    +1
    Сегодня, 22:57
    Сейчас выступит хозяин Армении из матрасного посольства, и скажет, что все протестующие "агенты Кремля".
  10. Тёплый Ватник Звание
    Тёплый Ватник
    0
    Сегодня, 22:58
    а в чём проблема? забирай всех армян с России в Армению и выходи с ОДКБ, кто ж против
    1. ANB Звание
      ANB
      0
      Сегодня, 23:18
      . забирай всех армян с России в Армению

      Не поместяться.
  11. Yujanin Звание
    Yujanin
    0
    Сегодня, 23:21
    Пашинян покинул здание парламента и убыл в неизвестном направлении

    Пишут, что Никол собирается спрятаться в бункере Минобороны

    Источник https://t.me/military_az/42054