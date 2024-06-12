Многотысячные акции протеста в Ереване: полиция применяет спецсредства, Пашинян покинул здание парламента и убыл в неизвестном направлении
Многотысячные акции протеста проходят этим вечером в Ереване. Люди вышли на протест против политики правительства во главе с Николом Пашиняном. По словам противников действующего премьера, Пашинян делает всё, чтобы погрузить страну в распри, лишить её суверенитета и безопасности. Это «с точностью до наоборот» к тому, что буквально несколько часов назад заявил сам Пашинян, утверждающий, что он собирается строить «суверенную и безопасную Армению с демилитаризацией на границах».
Как уже сообщало «ВО», действующий премьер Республики Армения позволил себе выпад в адрес ОДКБ и фактически России, назвав организацию «пузырём, члены которого не исполняют своих обязательств в рамках договора». Мало того, Пашинян обвинил членов ОДКБ в том, что они якобы «договорились с Азербайджаном» чуть ли не воевать против Армении.
Протестующие в Ереване обвинили Пашиняна в том, что он отталкивает от страны традиционных союзников и делает всё, чтобы Армения и дальше отказывалась от своих национальны интересов.
Центр Еревана переполнен полицией, которая предпринимает попытки разгона митинга. Для этого используются спецсредства, включая светошумовые гранаты.
На фоне массовых протестов Никол Пашинян, как сообщают армянские СМИ, экстренно покинул здание парламента и отбыл в неизвестном направлении.
Известный в Армении политологов, востоковед Вардан Восканян, комментируя происходящее, заявил, что в Армении так продолжаться больше не может:
Один из протестующих:
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