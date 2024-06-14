Коротко о захвате Рыжевки
Очень много различных мнений высказывается по поводу заявления главы Чеченской республики Рамзана Кадырова о том, что Русская армия заняла село Рыжевку в Сумской области на границе с Курской областью России.
Что было на самом деле?
Напомню, что заявил Кадыров об этом вечером 9 июня:
«В результате масштабных спланированных наступательных действий украинская сторона понесла значительные потери и была вынуждена отступить. Слаженная и эффективная работа бойцов всех подразделений позволила достигнуть данного результата без определённых сложностей всего лишь за три дня».
О каком-то стратегическом и даже тактическом значении этого приграничного села говорить не стоит.
А вот о том, как это отразится на политическом имидже Киева – да. Эта оплеуха тем киевским политологам и военным экспертам, которые активно вдалбливали в головы украинских обывателей мысль о том, что Русская армия выдохлась, что наступление русских удалось остановить, и теперь якобы настало время активных действий ВСУ.
Мы как-то привыкли к тому, что любой населенный пункт Украины воспринимаем «российскими масштабами». Громкое название «село» для Рыжовки явно не подходит. Наши советские границы между республиками никто и за границы не считал. Вот так и проникла на территорию Украины целая улица российского поселка Теткино.
Думаю, не раскрою никакого секрета, если скажу, что даже после начала СВО жители украинской Рыжевки спокойно пользовались магазинами и прочими благами сельской жизни в Теткино. И никто их не считал иностранцами. Целые поколения выросли вместе, семьи переплелись различными родственными связями и прочее.
Все случилось в 1991 году. Как-то вдруг одна из улиц российского Теткино стала украинской Рыжевкой. Таких поселков и даже городов в приграничье много. Какая-то убогая копия Берлинской стены в нашем варианте. Естественно, этим пользуются и наши, и украинские спецы. Прекрасное место для проведения громких для прессы и пиара дел.
Многие, наверное, помнят шумный рейд РДК на «российскую» территорию с фотографиями и прочими аксессуарами военной победы. Украинская пропаганда тогда долго рассказывала о «подвигах» диверсантов из этого корпуса.
Но что было в действительности?
А была обычная пиар-акция. Приехали в Рыжевку, провели фотосессию и отбыли обратно.
Что-то мне подсказывает, что и в обсуждаемом всеми случае – освобождении или захвате Рыжевки – мы сделали то же самое. Зашли, фотосессия, вышли.
Сомнительно, чтобы штурмовики там остались. Зачем? Такие операции довольно часто проводят наши ССО, когда противник «теряет нюх», расслабляется или отводит часть подразделений.
Зашли, пошумели, какой-нибудь опорник подчистили или что-то рванули. Противник забегал, подтянул резервы, усилил оборону и прочее. А «шумная толпа» в это время сидит дома и пьет кофе. Заслужили, спасли жизни кого-то из своих на том участке, откуда примчались резервы.
Судя по действиям командования ВСУ, именно этот результат достигнут.
А что дальше?
Что должно произойти?
Дальше наступает время успокоения. Мы добились того, что противник... Учитывая, что с резервами у Киева реальные проблемы, усиление обязательно будет снято. И вот тут-то в дело вступит пехотный «Вася».
Я уже писал о том, что наша задача не захват территорий любой ценой, а уничтожение ВСУ с наименьшими для нас потерями. Но и от захвата городов и сел армию никто не освобождал. Санитарную зону необходимо создавать. Все предельно понятно.
Тогда дальнейшая цель становится очевидной. Не зря же появились сообщения об активизации нашей артиллерии в Сумской области.
В целом же создается впечатление, что мы начинаем серьезную операцию по освобождению Левобережной Украины. Пока это не так очевидно, но предпосылки к этому есть.
Стало, например, заметно, что Русская армия не стремится создавать котлы. Более того, как показала ситуация в Часов Яре, мы не против отвода подразделений. Самые наглые уничтожаются на марше, а остальные выходят достаточно спокойно. В чистом поле бить противника сподручнее. Пусть закапываются.
Мы берем армию Украины в клещи. В один большой, глубокий котел. Как в аду.
Повторяю, это достаточно далекая перспектива. Возможно, даже просто мечта автора, которая никогда не будет осуществлена. А освобождение Украины пойдет другим путем. Что я допускаю с большой степенью вероятности, учитывая нестандартное мышление наших боевых офицеров и генералов.
В целом же моё мнение по ситуации в Рыжевке я высказал.
Кстати, в его пользу говорит и тот факт, что обе стороны официально не упоминают эту операцию. Заявление клоуна-балабола не в счет. Его заявления уже дано никто не слушает. Живет в альтернативной реальности и пусть там и остается.
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