Коротко о захвате Рыжевки

Что было на самом деле?

А что дальше?

Очень много различных мнений высказывается по поводу заявления главы Чеченской республики Рамзана Кадырова о том, что Русская армия заняла село Рыжевку в Сумской области на границе с Курской областью России.Напомню, что заявил Кадыров об этом вечером 9 июня:О каком-то стратегическом и даже тактическом значении этого приграничного села говорить не стоит.А вот о том, как это отразится на политическом имидже Киева – да. Эта оплеуха тем киевским политологам и военным экспертам, которые активно вдалбливали в головы украинских обывателей мысль о том, что Русская армия выдохлась, что наступление русских удалось остановить, и теперь якобы настало время активных действий ВСУ.Мы как-то привыкли к тому, что любой населенный пункт Украины воспринимаем «российскими масштабами». Громкое название «село» для Рыжовки явно не подходит. Наши советские границы между республиками никто и за границы не считал. Вот так и проникла на территорию Украины целая улица российского поселка Теткино.Думаю, не раскрою никакого секрета, если скажу, что даже после начала СВО жители украинской Рыжевки спокойно пользовались магазинами и прочими благами сельской жизни в Теткино. И никто их не считал иностранцами. Целые поколения выросли вместе, семьи переплелись различными родственными связями и прочее.Все случилось в 1991 году. Как-то вдруг одна из улиц российского Теткино стала украинской Рыжевкой. Таких поселков и даже городов в приграничье много. Какая-то убогая копия Берлинской стены в нашем варианте. Естественно, этим пользуются и наши, и украинские спецы. Прекрасное место для проведения громких для прессы и пиара дел.Многие, наверное, помнят шумный рейд РДК на «российскую» территорию с фотографиями и прочими аксессуарами военной победы. Украинская пропаганда тогда долго рассказывала о «подвигах» диверсантов из этого корпуса.Но что было в действительности?А была обычная пиар-акция. Приехали в Рыжевку, провели фотосессию и отбыли обратно.Что-то мне подсказывает, что и в обсуждаемом всеми случае – освобождении или захвате Рыжевки – мы сделали то же самое. Зашли, фотосессия, вышли.Сомнительно, чтобы штурмовики там остались. Зачем? Такие операции довольно часто проводят наши ССО, когда противник «теряет нюх», расслабляется или отводит часть подразделений.Зашли, пошумели, какой-нибудь опорник подчистили или что-то рванули. Противник забегал, подтянул резервы, усилил оборону и прочее. А «шумная толпа» в это время сидит дома и пьет кофе. Заслужили, спасли жизни кого-то из своих на том участке, откуда примчались резервы.Судя по действиям командования ВСУ, именно этот результат достигнут.Что должно произойти?Дальше наступает время успокоения. Мы добились того, что противник... Учитывая, что с резервами у Киева реальные проблемы, усиление обязательно будет снято. И вот тут-то в дело вступит пехотный «Вася».Я уже писал о том, что наша задача не захват территорий любой ценой, а уничтожение ВСУ с наименьшими для нас потерями. Но и от захвата городов и сел армию никто не освобождал. Санитарную зону необходимо создавать. Все предельно понятно.Тогда дальнейшая цель становится очевидной. Не зря же появились сообщения об активизации нашей артиллерии в Сумской области.В целом же. Пока это не так очевидно, но предпосылки к этому есть.Стало, например, заметно, что Русская армия не стремится создавать котлы. Более того, как показала ситуация в Часов Яре, мы не против отвода подразделений. Самые наглые уничтожаются на марше, а остальные выходят достаточно спокойно. В чистом поле бить противника сподручнее. Пусть закапываются.Мы берем армию Украины в клещи. В один большой, глубокий котел. Как в аду.Повторяю, это достаточно далекая перспектива. Возможно, даже просто мечта автора, которая никогда не будет осуществлена. А освобождение Украины пойдет другим путем. Что я допускаю с большой степенью вероятности, учитывая нестандартное мышление наших боевых офицеров и генералов.В целом же моё мнение по ситуации в Рыжевке я высказал.Кстати, в его пользу говорит и тот факт, что обе стороны официально не упоминают эту операцию. Заявление клоуна-балабола не в счет. Его заявления уже дано никто не слушает. Живет в альтернативной реальности и пусть там и остается.