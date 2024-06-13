Вспыхнувший после удара пожар за сутки уничтожил военный завод под Киевом, не помогли и более сотни единиц пожарной спецтехники

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Вспыхнувший после удара пожар за сутки уничтожил военный завод под Киевом, не помогли и более сотни единиц пожарной спецтехники

Огонь, который вспыхнул после вчерашнего удара по предприятию военной промышленности под Киевом, пытаются потушить уже вторые сутки подряд. По сообщениям областного управления ГС ЧС Украины, в тушении пожара задействовано уже свыше 110 единиц техники и до 300 человек личного состава пожарных команд.

Речь идёт о предприятии, на котором шло военное производство и планировалось запустить линию по промпроизводству боеприпасов натовского калибра. По некоторым данным, речь идёт об объекте в районе Василькова, что к югу от Киева. Ставка киевского режима делалась на то, что крупное промпредприятие военно-промышленного комплекса будет работать под прикрытием средств ПВО, поставленных странами НАТО. Однако российские дроны и ракеты, что называется, внесли в эти планы свои значительные корректировки, сначала уничтожив средства прикрытия.



После этого последовал прилёт по территории промышленного комплекса. Пожар, охвативший «гражданский объект», как военное предприятие называют в украинской прессе, бушует несколько часов, уничтожая всю материальную составляющую этого объекта. По фото можно видеть масштабы.




Минобороны РФ накануне подтвердило нанесение комбинированных ударов по ряду объектов киевского режима, включая объекты в Киевской области.
15 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 06:06
    «Огонь, который вспыхнул после вчерашнего удара по предприятию военной промышленности под Киевом, пытаются потушить уже вторые сутки подряд» —

    — "Гори, гори ясно" ...
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 06:12
      [«Огонь, который вспыхнул после вчерашнего удара по предприятию военной промышленности под Киевом, пытаются потушить уже вторые сутки подряд» —

      — "Гори, гори ясно" ...
      Ответить
      Цитата
      ]
      И чтобы не погасло!
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 06:12
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      "Гори, гори ясно" ...

      И шобы не погасло ! laughing
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 06:12
    Зачётно горит! Наши - красавы! Хорошо попали. Молодцы!
    Ещё бы ремзавод с немцами так же накрыли чтобы вся мат часть сгорела к чертям, вообще было бы отлично.

    зы если так горит, ничерта там уже не спасти какелам, это уже всё - капут......
  3. 78bor1973 Звание
    78bor1973
    +1
    Сегодня, 06:12
    Всех пожарных на фронт !
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 06:13
      А кто тогда какелам тушить будет? laughing
      1. 78bor1973 Звание
        78bor1973
        0
        Сегодня, 06:16
        А вот прогорит и всех на фронт ,машины только перекрасить !
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 06:17
          Нахрена перекрашивать то? в красные целится проще. yes
      2. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 06:17
        А кто тогда какелам тушить будет?
        Работники скорой помощи wink
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 06:18
          Так их уже тоже грести ТЦКашники начали.
  4. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 06:14
    Пущай горит.... красивооооо!.....
  5. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    0
    Сегодня, 06:15
    Да сам факт строительства каких-либо совместных предприятий на украине всегда вызывал удивление. То "Байрактары", то снаряды 155 мм, то ещё что-то... В сказку попали, что ли.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 06:17
      Да пусть "строят".... Явно там и откаты и воровоство. И всё-равно потом наши накроют построенное. Только пустая трата средств которые какелы выпросили у Запада.....
  6. Невский_ЗУ Звание
    Невский_ЗУ
    +1
    Сегодня, 06:17
    и до 300 человек личного состава пожарных команд.

    Ну и куда смотрит ТЦК? В сторону скорой помощи что ли?! request
    1. 78bor1973 Звание
      78bor1973
      0
      Сегодня, 06:20
      Ну да по мелочи щиплют, а тут почти батальон готовый!