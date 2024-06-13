Вспыхнувший после удара пожар за сутки уничтожил военный завод под Киевом, не помогли и более сотни единиц пожарной спецтехники
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Огонь, который вспыхнул после вчерашнего удара по предприятию военной промышленности под Киевом, пытаются потушить уже вторые сутки подряд. По сообщениям областного управления ГС ЧС Украины, в тушении пожара задействовано уже свыше 110 единиц техники и до 300 человек личного состава пожарных команд.
Речь идёт о предприятии, на котором шло военное производство и планировалось запустить линию по промпроизводству боеприпасов натовского калибра. По некоторым данным, речь идёт об объекте в районе Василькова, что к югу от Киева. Ставка киевского режима делалась на то, что крупное промпредприятие военно-промышленного комплекса будет работать под прикрытием средств ПВО, поставленных странами НАТО. Однако российские дроны и ракеты, что называется, внесли в эти планы свои значительные корректировки, сначала уничтожив средства прикрытия.
После этого последовал прилёт по территории промышленного комплекса. Пожар, охвативший «гражданский объект», как военное предприятие называют в украинской прессе, бушует несколько часов, уничтожая всю материальную составляющую этого объекта. По фото можно видеть масштабы.
Минобороны РФ накануне подтвердило нанесение комбинированных ударов по ряду объектов киевского режима, включая объекты в Киевской области.
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