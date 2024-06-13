Украинский политолог о действиях ТЦК: если человека мобилизовали насильно, он может отомстить на фронте

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Украинский политолог о действиях ТЦК: если человека мобилизовали насильно, он может отомстить на фронте

В Верховной раде Украины обсуждается вопрос возможного ограничения прав сотрудников ТЦК ввиду резко возросшего числа инцидентов «уличной мобилизации». Напомним, что всего несколько дней назад представители киевского режима заявили, что, мол, все ролики с силовой мобилизацией на Украине – «кремлёвская пропаганда и «Мосфильм». Однако этот «Мосфильм» украинцы чувствуют на себе буквально повсюду – когда идут в магазин, вызывают скорую, едут на общественном транспорте и т.д.

В ВРУ теперь решили, что «отдельные» сотрудники ТЦК превышают свои полномочия, а потому эти полномочия необходимо в значительной степени сократить. Предлагается передать функцию вручения повесток некой гражданской организации. От чьего имени будет действовать эта организация, не сообщается.



На таком фоне обратило на себя внимание заявление украинского политолога К.Бондаренко, который указал на возможную обратную сторону силовой мобилизации. По его словам, у людей, которых силой доставили в ТЦК, а затем и отправили на фронт, может возникнуть желание отомстить.

Бондаренко:

Такая мобилизация не даст серьёзных результатов. Это метод запугивания граждан и лишь формальный подход к формированию армии. Если человека мобилизовали насильно, то он немотивирован для ведения боевых действий. Он может отомстить. Например, сдаться в плен в первом же бою, оставить позиции.

Градус обсуждения этой темы на Украине возрос после случаев в Одессе и Харькове, когда сотрудники ТЦК начали массовую мобилизацию водителей машин скорой помощи. В Одессе возникла драка между ТЦК-шниками и бригадой скорой, которая попыталась попасть к своему коллеге, заявив, что у него есть заболевание, не позволяющее ему отправляться на фронт.

С недавних пор машины ТЦК начали поджигать и подвергать иным вариантам порчи в различных областях Украины.
49 комментариев
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  1. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +10
    Сегодня, 06:32
    Ух,ушлепки! Они еще времена Януковича будут вспоминать,как лучшие годы... Чего им не хватало,недоразвитым?..
    1. knn54 Звание
      knn54
      -2
      Сегодня, 06:45
      -Машины ТЦК начали поджигать и подвергать иным вариантам порчи.
      А в чем виноваты машины?
      1. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        +1
        Сегодня, 06:49
        А в чем виноваты машины?
        ...это средства мобильности...ровно как и мобильный телефон...утратил..стало быть недееспособен
        1. knn54 Звание
          knn54
          0
          Сегодня, 08:17
          Эти средства мобильности колоннами гонят с Польши и Прибалтики.А нелюди,получающие по 27000 грн, однозначно не железные...
      2. Иезекиль 25-17 Звание
        Иезекиль 25-17
        0
        Сегодня, 08:23
        Как вариант будут поджигать сами ТЦК вместе с сотрудниками или их дома по барабану, что там могут их семьи.
    2. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      0
      Сегодня, 06:55
      Цитата: Андрей Николаевич
      Ух,ушлепки! Они еще времена Януковича будут вспоминать,как лучшие годы... Чего им не хватало,недоразвитым?..

      Украинская пропаганда все свалит на Россию.
    3. Егоза Звание
      Егоза
      +4
      Сегодня, 06:56
      Цитата: Андрей Николаевич
      Чего им не хватало,недоразвитым?..

      "Мозгов" и не хватает. А шо вы хотели? Йододефицит, ЭГЕ, и главное, ЖАДНОСТЬ!
      1. alexmach Звание
        alexmach
        -1
        Сегодня, 07:33
        ЭГЕ

        Это... ЭГЕ это простите не на Украине, оно в другой стране.
        1. Егоза Звание
          Егоза
          +2
          Сегодня, 07:41
          Цитата: alexmach
          ЭГЕ это простите не на Украине, оно в другой стране.

          Оно у нас тоже есть, ЕДЕ - я просто перевела на русский, чтобы понятно было. hi
          1. alexmach Звание
            alexmach
            +2
            Сегодня, 07:59
            ЕДЕ - я просто перевела на русский, чтобы понятно было

            Интересно с какого это языка. Если мне не изменяет память на Украине было ЗНО.
            А так то поколение сдававшее ЗНО от поколения поступавшего в институт по экзаменам в майданные годы по моим воспоминаниям не отличалось ни чем.
            1. Егоза Звание
              Егоза
              0
              Сегодня, 08:39
              Цитата: alexmach
              Если мне не изменяет память на Украине было ЗНО.

              Єдиний державний екзамен- ЄДЕ
              Єдиний державний кваліфікаційний іспит - ЄДКІ
              Єдиний вступний іспит - ЄВІ
              Єдиний державний екзамен — одночасно випускний іспит зі школи - аналог Зовнішнього незалежного оцінювання в Україні....
              хххх
              Ну нашему министерству "Освіти" надо на чем-то деньги зарабатывать, вот и занимаемся переименованиями практически одного и того же
    4. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +1
      Сегодня, 07:53
      Ключевое слово в Вашем посте "недоразвитые". А посему они вспоминать и анализировать ничего не будут, а будут тупо ненавидеть "ахрэссора" и покорно идти на бойню.
    5. Правдодел Звание
      Правдодел
      0
      Сегодня, 08:43
      Чего им не хватало,недоразвитым?..

      Захотелось сильно в гейропу. Украина - це гейропа...
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 06:32
    «Если человека мобилизовали насильно, то он немотивирован для ведения боевых действий. Он может отомстить. Например, сдаться в плен в первом же бою, оставить позиции» —

    — Для ТЦК такая "месть" до фонаря, они своё дело сделали - отловили и сдали ...
    1. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      +2
      Сегодня, 06:53
      — Для ТЦК такая "месть" до фонаря,
      ..первая ржавая ревАлюция в внау тоже была до фонаря, все считали развлекухой ... а потом 14- год....мал по малу...курочка по зернышку клюёт да яйцо снесёт
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        -1
        Сегодня, 07:08
        Цитата: Крымский партизан 1974
        в внау

        Винницкий национальный аграрный университет ? belay
        1. Крымский партизан 1974 Звание
          Крымский партизан 1974
          +2
          Сегодня, 07:29
          Винницкий национальный аграрный университет ?
          ...вполне , но вощет так саркастично называю территорию где идёт СВО
          1. AllX_VahhaB Звание
            AllX_VahhaB
            0
            Сегодня, 09:08
            Цитата: Крымский партизан 1974
            ...вполне , но вощет так саркастично называю территорию где идёт СВО

            Не слышал... а как расшифровывается?
            1. Крымский партизан 1974 Звание
              Крымский партизан 1974
              0
              Сегодня, 09:21
              Не слышал... а как расшифровывается?
              ..гугл, рамблер, яндекс в помощь...вперёд
              1. AllX_VahhaB Звание
                AllX_VahhaB
                0
                Сегодня, 09:40
                Цитата: Крымский партизан 1974
                ..гугл, рамблер, яндекс в помощь...вперёд

                Так это я в первую очередь и делаю. Откуда я по вашему про винницкий универ узнал? А больше поиск ничего не выдаёт... А вы, значит, сами не знаете как аббревиатура расшифровывается... wassat
    2. alexmach Звание
      alexmach
      +1
      Сегодня, 07:34
      Для ТЦК такая "месть" до фонаря

      А в целом для страны очень даже опасна. Это прямой путь к развалу госсударства и анархии. Чего им и хочется пожелать.
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 06:33
    Иш ты, что-то количество сдавшихся более чем скромное от количества на линии,да и про перестрелки между ВСУ-шниками не сильно распространяются.
    1. alexmach Звание
      alexmach
      0
      Сегодня, 08:02
      Иш ты, что-то количество сдавшихся более чем скромное от количества на линии

      Так дело в том, что сдаться артелерийскому снаряду или даже ФПВ дрону несколько проблематично. Это ещё при том что даже пехотинцы дошедшие до прямого огневого контакта не всегда берут пленных, просто не всегда имеют такую возможность.
  4. kebeskin Звание
    kebeskin
    +1
    Сегодня, 06:41
    Рада совсем недавно выдвигала законодательные инициативы, чтобы разрешить травить и отлавливать с собаками холопское сословие для топки Биореактора.

    Местные начнут сбиваться в отряды самообороны и стрелять из-за угла.
    Зе и пррчие будут усиливать банды ТЦК и карательные отряды.
    Следующий шаг - концлагеря для "ухилянтов", потому что тюрьмы переполнятся.
    Но лично я делаю ставку на местную братву и отряды самообороны соседей.
    Банды ТЦК в результате проиграют местным везде, кроме областных и крупных городов Западенщины + Киева. Там местные будут сдавать беженцев и переселенцев, чтоб самим не попасть в топку.
    Но в Киеве будет свой замес - слишком много начальства и богатых людей на квадратный километр. Пока ТЦК будут охотиться на холопов - за панами будут охотиться русские ракеты и дроны, которых с каждым месяцем будет все больше и больше.

    К следующему лету, думаю, уже будет такая обстановка.
    Посмотрим что будет через год
    1. Wolfskin1993 Звание
      Wolfskin1993
      +1
      Сегодня, 06:48
      Не будет никакой укры через год! Будущую зиму "не только лишь все" переживут , особенно в городах. Будут сбиваться в банды мародёров ухЫлянтЫ и дезертиры.
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 06:52
      kebeskin hi, ну да, ну да, помните в Киеве Калаши и б. к. раздавали как рекламки на улицах?! И мы тут тоже думали что сейчас начнется гуляй поле да Нестер Махно вылезет, однако что то не получилось, насильная мобилизация длиться уже год не меньше и что много где появились такие отряды? Ничего там не будет ни новой революции, ни вооруженого сопративления, единичные случае не в счет.
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +1
        Сегодня, 07:00
        Цитата: Ропот 55
        помните в Киеве Калаши и б. к. раздавали как рекламки на улицах?

        Какие калаши? Все давно продали! Кто ж знал, что пригодятся? Хотя может где у родичей в селе и прикопали. laughing
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 07:05
          Егоза hi, продали может и продали, только куда, если только как ваучеры местным ушлым дядькам а те накопив количество за рубеж, в противном случаи оно бы уже "заговорило" бы в самой Украине.
    3. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      +2
      Сегодня, 06:58
      Посмотрим что будет через год
      ..да не чего смотреть будет, ..после завтра в швейцухе уже будет ясный план по расчленёнке внау,,, так что будет интересно...кому чего достанется
    4. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 07:16
      Цитата: kebeskin
      Местные начнут сбиваться в отряды самообороны и стрелять из-за угла.

      Что то не видно что бы сбивались... Тем более если ещё учесть как им калаши в самом начале раздавали... Тогда тоже говорили - ну усё! это конец! Два года уже прошло... где те калаши? где партизанские отряды?
      Цитата: kebeskin
      К следующему лету, думаю, уже будет такая обстановка.
      Посмотрим что будет через год

      Ничего не происходит без организации из вне! Если всё пустить на самотёк, что бы само как то, то ничего и не будет! Ни через год, ни через два... Никогда! Надо чётко это понимать. Партизанское движение во время ВОВ не в белорусских лесах и украинских перелесках зародилось. Оно в Москве зародилось! Не было никакого партизанского движения ни в 1941, ни в начале 1942. Центральный штаб партизанского движения был сформирован 30 мая 1942-го. Тогда и началось!
  5. Андрей Москвин Звание
    Андрей Москвин
    +2
    Сегодня, 06:44
    Он может отомстить.

    Кровная месть.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 06:56
      Андрей Москвин hi, пока абсолютное большинство "мстит" через границу, кто вплавь кто на транспорте, а кто кошельком.
      1. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 06:59
        Пока предпочитают плен.... и дешево, и сердито.... и жизнь цела....
        1. Андрей Москвин Звание
          Андрей Москвин
          0
          Сегодня, 07:16
          Да вроде у них попытка сдачи в плен весьма опасна для жизни. Если бы ещё командиров на улице вязали...
          1. Mouse Звание
            Mouse
            0
            Сегодня, 07:21
            Ещё бы вязальщиков повязать.... winked
        2. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          +2
          Сегодня, 07:18
          Цитата: Mouse
          Пока предпочитают плен.... и дешево, и сердито.... и жизнь цела....

          Кто предпочитает плен? Где? Что то я не наблюдаю тысячные колонны пленных...
          1. Mouse Звание
            Mouse
            0
            Сегодня, 07:20
            На танке.... hi ................
            1. AllX_VahhaB Звание
              AllX_VahhaB
              +1
              Сегодня, 07:25
              Цитата: Mouse
              На танке.... ................

              Аааа. про это... Ну да, был случай... Только он, как и Виктор Иванович Беленко на МиГ-25, это не показатель, это единичный случай...
            2. Комментарий был удален.
        3. Лешак Звание
          Лешак
          0
          Сегодня, 08:48
          Пока предпочитают плен.... и дешево, и сердито.... и жизнь цела....

          Пока предпочитают херойски попасть в черный пакет и упокоиться под жолтоблакитной тряпицей.
          В плен не очень то и спешат, к сожалению.
          1. Mouse Звание
            Mouse
            0
            Сегодня, 08:52
            Что пакет черный ждать? В простыню.... и ползти... ну ,вы, знаете....
  6. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +4
    Сегодня, 06:57
    Например, сдаться в плен в первом же бою, оставить позиции.
    Что периодически и случается. Если обстрелянные подразделения ВСУ иногда покидают позиции не выполняя приказа, то что тогда говорить о мобилизованных насильно и не имеющих мотивации. ТЦК рубят палки для отчетности и из боязни, что самих могут за нерадивость послать в окопы.
  7. solar Звание
    solar
    +1
    Сегодня, 07:02
    Украинский политолог о действиях ТЦК: если человека мобилизовали насильно, он может отомстить на фронте

    Судя по положению на фронте, ничего такого не происходит. Мобилизация вообще принудительна по определению, но это не говорит о том, что мобилизованный принудительно не будет воевать.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 07:22
      Цитата: solar
      Мобилизация вообще принудительна по определению,

      если человека мобилизовали насильно

      Добровольная мобилизация. Оксюморон laughing
      1. solar Звание
        solar
        0
        Сегодня, 07:28
        Кажется, многие этого не понимают.
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          +1
          Сегодня, 09:06
          Цитата: solar
          Кажется, многие этого не понимают.

          Пока им повестка из военкомата не пришла...
          Просто народ расслабился, разжирел за последние годы... Воинская обязанность у нас, вроде, всеобщая, но можно и не служить, если не хочешь - закосить от армии, купить медкомиссию или сразу (но дороже) военный билет... да куча вариантов, вплоть до того, что можно просто не приходить, как сын одной моей знакомой, вообще до 28-ми лет в военкомат не ходил и жил не по адресу прописки, хотя официально работал в автосалоне, не скрывался, ездил отдыхать в Турцию... а потом в 28 лет пришёл в военкомат и получил военный билет. И ничего ему за это не было!!! Правда всё это было ДО 2022. Но народ, по старинке, думает что мобилизация это не про них... это про добровольце и контрактников, как разновидность работы...
  8. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 07:18
    Одну статью коментят что народ не спросили, что они не решают. В другой что народ сам допустил такое. Как то надо многим определиться со своими убеждениями. Кто там что то мог, уехали сразу, в первый день ударов были громадные очереди машин к границам, остальные кто на чем и кто куда. А остались именно те кто ничего не может, ждуны которые хотели просто отсидеться под шумок.
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 07:37
    На передовой/в окопах, с человеком может произойти что угодно...
    С людьми мотивированными, идейными, реже происходит неожиданное, а с остальными, вариантов более, чем много.
  10. aeslong
    aeslong
    -1
    Сегодня, 07:53
    Ukrainian political scientist about the actions of the TCC: if a person was mobilized by force, he can take revenge at the front

    the moroon just realized that?
  11. Сергей Prutkov55 Звание
    Сергей Prutkov55
    0
    Сегодня, 08:32
    Если насильно мобилизовали и дали в руки оружие, то вполне можно отомстить.