Такая мобилизация не даст серьёзных результатов. Это метод запугивания граждан и лишь формальный подход к формированию армии. Если человека мобилизовали насильно, то он немотивирован для ведения боевых действий. Он может отомстить. Например, сдаться в плен в первом же бою, оставить позиции.

В Верховной раде Украины обсуждается вопрос возможного ограничения прав сотрудников ТЦК ввиду резко возросшего числа инцидентов «уличной мобилизации». Напомним, что всего несколько дней назад представители киевского режима заявили, что, мол, все ролики с силовой мобилизацией на Украине – «кремлёвская пропаганда и «Мосфильм». Однако этот «Мосфильм» украинцы чувствуют на себе буквально повсюду – когда идут в магазин, вызывают скорую, едут на общественном транспорте и т.д.В ВРУ теперь решили, что «отдельные» сотрудники ТЦК превышают свои полномочия, а потому эти полномочия необходимо в значительной степени сократить. Предлагается передать функцию вручения повесток некой гражданской организации. От чьего имени будет действовать эта организация, не сообщается.На таком фоне обратило на себя внимание заявление украинского политолога К.Бондаренко, который указал на возможную обратную сторону силовой мобилизации. По его словам, у людей, которых силой доставили в ТЦК, а затем и отправили на фронт, может возникнуть желание отомстить.Бондаренко:Градус обсуждения этой темы на Украине возрос после случаев в Одессе и Харькове, когда сотрудники ТЦК начали массовую мобилизацию водителей машин скорой помощи. В Одессе возникла драка между ТЦК-шниками и бригадой скорой, которая попыталась попасть к своему коллеге, заявив, что у него есть заболевание, не позволяющее ему отправляться на фронт.С недавних пор машины ТЦК начали поджигать и подвергать иным вариантам порчи в различных областях Украины.