География атак расширяется: дроны противника пытались атаковать Владимирскую и Ярославскую области

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География атак расширяется: дроны противника пытались атаковать Владимирскую и Ярославскую области

Министерство обороны России сообщает об очередных попытках киевского режима атаковать регионы Российской Федерации. При этом география использования дронов-«камикадзе» ВСУ, ГУР и СБУ становится всё более обширной.

На этот раз, как сообщает российское военное ведомство, беспилотники противника попытались атаковать Владимирскую и Ярославскую области.

В сводке Минобороны РФ сообщается о том, что сразу три вражеских дрона были сбиты над территорией Ярославской области, ещё один – в небе над упомянутой Владимирской областью.

Ярославский губернатор Михаил Евраев:

На подлёте к Ярославлю отражена атака украинских БПЛА. Уничтожено три вражеских дрона. На месте их падения разрушений и пострадавших нет.

Глава региона отметил, что после уничтожения вражеских дронов на земле могут находиться их обломки. Он попросил местных жителей сообщать о местах падения таких обломков в случае их обнаружения.

Напомним, что на днях беспилотники противника впервые долетели до Северной Осетии. Основной целью их был военный аэродром Моздока. А это, по сути, попытка прямой атаки на составляющую ядерной триады Российской Федерации.
37 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +1
    Сегодня, 07:28
    Только лишь оборонительная тактика против дронов обнаглевшего врага не даст результата, необходимо действовать наступательно, уничтожая его базы, аэродромы, логистические центры, ЦПР.
    1. Михаил Драбкин Звание
      Михаил Драбкин
      +2
      Сегодня, 07:37
      Плотность ПВО в России неравномерна - в глубине ее кратно меньше чем у ЛБС - чем длиннее радиус полета, тем вероятнее урон. Россия огромна, глубину не защитить. Поэтому необходимо насыщение ПВО ближних ко взлету, к ЛБС зон.

      Воздействие дальных ударов на морально - психологическое состояние по большому счету не зависит был ли ущерб, или жертвы - это терроризм.

      Как семью растить, бизнес развивать, инфляцию осилить?
      1. evgen1221 Звание
        evgen1221
        -3
        Сегодня, 07:53
        Теоритически решается спаркой максимов непосредственно на нефтебазах и 4 бойцами росгвардии на месте. Днем точно не пройдут,ночью другой вопрос уже с наведением дрона ночью.
    2. МЮД Звание
      МЮД
      +2
      Сегодня, 08:23
      Только лишь оборонительная тактика против дронов обнаглевшего врага не даст результата,


      Соглашусь с вами лишь частично. Для решения указанных вами задач, в первую очередь нужна разведка и еще раз разведка в ее разных вариациях (воздушная, космическая, агентурная), которая в настоящее время не справляется со своими обязанностями в достаточном объеме. Вторая составляющая это дорогие средства поражения. С этим еще можно мириться.
      Моё предложение исходит в основном из оборонительной тактики (не исключая конечно и другие действия). Основываясь на опыте ВОВ, это создание постов ВНОС, не важно стационарных или передвижных, оборудованных средствами обнаружения звукового и радиоэлектронного, а так же средствами поражения (мелкокалиберными, ПЗРК и др.). Цена вопроса низкая. Аппаратура обнаружения на простых машинах типа "Газель", на подобной платформе располагается и вооружение, на прицепах элементы электропитания. Л.с. низкой категории годности, грубо выражаясь. Срочники, женщины, контрактники с проблемами по здоровью, инвалиды участники СВО. Из минусов большое количество постов порядка 2000. Задача: обнаружение низколетящих целей не видимых для радаров ЗРК, уничтожение их дешовыми средствами поражения в сравнении с ракетами ЗРК, уведомление о прорыве линии контроля для предупреждения и задействования других сил.
      1. Иезекиль 25-17 Звание
        Иезекиль 25-17
        0
        Сегодня, 08:30
        Если бы РККА использовала только Вашу тактику то мы бы не дошли до Берлина... Только оборона, заведомый проигрыш в войне, любой войне. Классический пример: войны Рима с Карфагеном.
  2. Luminman Звание
    Luminman
    +2
    Сегодня, 07:30
    Напомните, эти области граничат с Украиной?
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +1
      Сегодня, 07:38
      Ну, если как говорят учёные, пространство искривлено то да. Странно, что с моря ещё нашу триаду не кошмарят. Спустить бэк с мимо проходящего корабля куда нить к ракетоносцам у пирса или на выходе из базы, дело не такое сложное теперь.
      1. Владимир80 Звание
        Владимир80
        -1
        Сегодня, 08:33
        куда нить к ракетоносцам у пирса

        Это вы про какие ракетоносцы, бореи и ясени?
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          +1
          Сегодня, 08:47
          Да любые. Нынче такие вещи происходят, которые раньше только в книжках/кино были.
      2. Aken Звание
        Aken
        +1
        Сегодня, 08:35
        Спустить бэк с мимо проходящего корабля куда нить к ракетоносцам у пирса или на выходе из базы

        Ради такого случая можно и билет на проход по Севморпути купить.
    2. vik669 Звание
      vik669
      -1
      Сегодня, 07:46
      Пока "эти области" не будут граничить хотя бы с Польшей так и будет продолжаться!
    3. Canecat Звание
      Canecat
      0
      Сегодня, 07:49
      Напомните, эти области граничат с Украиной?

      Мало того что не граничат, еще и Москвой прикрыты.
      1. UserGun Звание
        UserGun
        0
        Сегодня, 08:30
        Это с какого бодуна Владимирская область "прикрыта" Москвой ?! Не, ну если бы с запада, то да. Только вот например с Харькова, тогда даже по прямой никакая Москва не прикрывает, я уж молчу про небольшую дугу.
  3. Canecat Звание
    Canecat
    -1
    Сегодня, 07:30
    на днях беспилотники противника впервые долетели до Северной Осетии

    Запуск производится из других регионов. Т.е. группа укродроноводов имеет некоторую мобильность и оборудование для изготовления.
    1. Володин Звание
      Володин
      +8
      Сегодня, 07:34
      Цитата: Canecat
      Запуск производится из других регионов.

      Откуда у вас такая информация? Поделитесь.

      Думаю, нужно всё-таки открыто посмотреть реальности в глаза: если наши дроны долетают до Ивано-Франковска и Одессы, то и у украинских дронов (поставленных НАТО или изготовленных по чертежам НАТО) тоже есть шансы летать вглубь России, к сожалению.
      1. Canecat Звание
        Canecat
        -4
        Сегодня, 07:57
        Думаю, нужно всё-таки открыто посмотреть реальности в глаза

        Давайте посмотрим. Ярославская и Владимирская области прикрыты Москвой. Заход на них должен проводится по большой дуге или как то иначе, что бы обойти ПВО.
        Если бы дроны поставляло НАТО, у нас было бы много больше проблем в регионах с их перехватом.
        Слоцируйте места предыдущих прилетов по регионам и поймете чем обусловлена география их применения.
        1. Arzt Звание
          Arzt
          0
          Сегодня, 08:25
          Давайте посмотрим. Ярославская и Владимирская области прикрыты Москвой.

          Вы думаете, что Москва прикрыта. В этом ошибка. Руст не даст соврать. wink
        2. voyaka uh Звание
          voyaka uh
          +2
          Сегодня, 08:51
          "Заход на них должен проводится по большой дуге или как то иначе, что бы обойти ПВО."///
          ----
          Так и происходит. Дроны с Украины летят не по прямой, а по сложным маршрутам с поворотами на 90 градусов.
          Так долетали до Ленинградской области, до Урала.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    -2
    Сегодня, 07:32
    Противник использует все доступные средства и методы для нанесения, нам, максимального, существенного ущерба...
    Каков наш ответ?
    Всё тоже самое... наращивать, улучшать и т. д., это помимо того, что наши танки должны занять аэродромы противника, что б все это прекратить, закончить окончательно.
    1. vik669 Звание
      vik669
      0
      Сегодня, 08:00
      Лучшее ПВО - это танки на аэродроме противника!
  5. Комментарий был удален.
  6. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +4
    Сегодня, 07:39
    Всё-таки интересно, как в таких условиях будут в Казани проходить альтернативные спортивные игры? Дроны, конечно, сбить можно, но обстановка будет однозначно нервная. Стоило огород городить? Хотя б Новосибирск выбрали бы что ли.
  7. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +5
    Сегодня, 07:49
    Дело не в усилении ПВО. Вопрос надо решать кардинально - чтобы не было кому,откуда и что запускать.
  8. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    0
    Сегодня, 07:59
    Гаранту пора перестать жалеть окраину и еврейскую хунту.
    1. штурм Звание
      штурм
      +4
      Сегодня, 08:34
      Гаранту пора перестать жалеть окраину и еврейскую хунту.


      Какой же это "гарант" если он не гарантирует самые важные конституционные права Граждан РФ...
    2. Владимир80 Звание
      Владимир80
      0
      Сегодня, 08:39
      Олег Апушкин
      Вы такие страшные вещи говорите, решаете за гаранта. А что он сам думает про неприкасаемого и заговоренного президента окраены?
  9. solar Звание
    solar
    +6
    Сегодня, 08:05
    Скоро ставки на тотализатор можно будет принимать в стиле- а когда до Архангельска долетят или до Новосибирска?:((
    1. шурик354 Звание
      шурик354
      +4
      Сегодня, 08:22
      Уже долетели. В понедельник на космодроме Плесецк был введены запрет на въезд в в/ч всех, сидели в убежищах до обеда, причина дроны неопознаные в воздухе.
      1. solar Звание
        solar
        +3
        Сегодня, 08:25
        Реальность обгоняет воображение:((
  10. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 08:11
    противника попытались атаковать Владимирскую и Ярославскую области.
    Наверное для достижения каких-то целей можно быть "сдержанным" к противнику при ведении боевых действий, но не за счет жизней своих граждан, потери инфраструктуры в глубине своей территории и давать лишний повод противнику (в т.ч. на Западе) думать, что руководство России только пугает, а жестких мер не примет.
  11. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +3
    Сегодня, 08:35
    Странно что на Рублёвское шоссе Москвы (Рублёвку) дроны не прилетают, но учитывая динамику ... crying request
  12. Владимир80 Звание
    Владимир80
    -1
    Сегодня, 08:36
    Ярославская и Владимирская области прикрыты Москвой

    Это сказки, к сожалению.
  13. Konnick Звание
    Konnick
    +5
    Сегодня, 08:37
    Цитата: oppozite28
    Странно что на Рублёвское шоссе Москвы дроны не прилетают

    Сепаратное соглашение с Банковской улицей drinks
  14. engy Звание
    engy
    +1
    Сегодня, 09:02
    Ну уже некоторые блогеры ссылались на украинский опыт против шахедов. Мобильные группы с прожекторами. Какой-то процент сбития они на себя берут. Сплошную зону ПВО, как уже признаётся, не создашь, поэтому у стратегических объектов есть смысл создавать такие мобильные группы. Да, это не 100% результат, но доходит же уже до смешного: один дрон - попадание.
  15. Mazunga Звание
    Mazunga
    +1
    Сегодня, 09:09
    приложение для смартфона сделать для граждан увидели дрон отметили у себя скинули в приложение и мобильные группы из местных силовиков с пулеметами на авто справятся и полиция и таможня да и просто дружинников можно такими девайсами вооружить но конечно оплачивать выходы плюс за сбитый дрон премия сразу поубавится прилетов
  16. Reaz
    Reaz
    +1
    Сегодня, 09:27
    География атак расширяется
    - давно расширена, ещё зимой БПЛА долетел до Ярославского НПЗ.
  17. Алексей Александрович Звание
    Алексей Александрович
    0
    Сегодня, 09:31
    Рано или поздно прорвутся и наведут шороху...
  18. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 09:37
    Чем дольше мы тянем с решением СВО вопроса, тем враг сильнее!