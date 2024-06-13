География атак расширяется: дроны противника пытались атаковать Владимирскую и Ярославскую области
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Министерство обороны России сообщает об очередных попытках киевского режима атаковать регионы Российской Федерации. При этом география использования дронов-«камикадзе» ВСУ, ГУР и СБУ становится всё более обширной.
На этот раз, как сообщает российское военное ведомство, беспилотники противника попытались атаковать Владимирскую и Ярославскую области.
В сводке Минобороны РФ сообщается о том, что сразу три вражеских дрона были сбиты над территорией Ярославской области, ещё один – в небе над упомянутой Владимирской областью.
Ярославский губернатор Михаил Евраев:
На подлёте к Ярославлю отражена атака украинских БПЛА. Уничтожено три вражеских дрона. На месте их падения разрушений и пострадавших нет.
Глава региона отметил, что после уничтожения вражеских дронов на земле могут находиться их обломки. Он попросил местных жителей сообщать о местах падения таких обломков в случае их обнаружения.
Напомним, что на днях беспилотники противника впервые долетели до Северной Осетии. Основной целью их был военный аэродром Моздока. А это, по сути, попытка прямой атаки на составляющую ядерной триады Российской Федерации.
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