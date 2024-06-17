Градус неадекватности: интенсификация поставок вооружений странами Запада на Украину в период СВО
В каком-то смысле можно сказать, что весь период проведения специальной военной операции (СВО) на Украине – это история повышения градуса наглости и неадекватности стран Запада по отношению к России.
Вначале страны Запада поставляли Украине средства связи, разведки, стрелковое оружие, ручные противотанковые гранатомёты (РПГ), переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) и переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК). Даже эти поставки на начальном этапе СВО причинили Вооружённым Силам Российской Федерации (ВС РФ) значительный вред, тем более что тогда у вооружённых сил Украины (ВСУ) было ещё достаточно собственных вооружений и боеприпасов для них.
Сразу же отличились двуличные турки, которые стали поставлять на Украину беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Байрактар», сделавшие себе имя во время армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе.
Затем номенклатура поставляемых Украине вооружений стала расширяться – начались поставки машин типа МРАР с вооружением, бронетранспортёров (БТР) и боевых машин пехоты (БМП) – речь идёт об оборудовании и вооружениях западного производства.
Советское наследие
Одновременно США и их союзники стали активно скупать советские вооружения и скрытно перенаправлять их на Украину, именно поэтому украинская авиация уже уничтожена два-три раза относительно количества самолётов и вертолётов, имевшихся у ВСУ на начало войны. Сколько было поставлено произведённых в СССР (или по лицензии) танков, БМП, БТР, самоходных артиллерийских установок (САУ) и буксируемых орудий, ПЗРК и ПТРК, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и зенитных ракетных комплексов (ЗРК) – неизвестно, можно предположить, что многие сотни, а также сотни тысяч и миллионы единиц боеприпасов к ним.
Можно отметить, что именно поставки советской техники и боеприпасов, а не западных вооружений, во многом обеспечили стойкость ВСУ в 2023 году.
Одновременно на Украину стали поставляться образцы вооружений, произведенные в странах Восточной Европы на базе советских аналогов, например, такие, как чешская РСЗО «Вампир», разработанная на базе РСЗО БМ- 21 «Град», которую ВСУ активно используют для ударов по Белгороду и другим российским городам.
Эти «Вампиры» напились русской крови, с Чехии мы за них должны спросить особо, по принципу «око за око»
На текущий момент США активно продолжают поиски «советского наследия» по всему миру, взамен они обещают поставить вооружение западного производства, в том числе из наличия ВС США. Для США такие сделки выгодны вдвойне, поскольку они не только поддерживают Украину, но и формируют для оборонной промышленности США новые рынки сбыта запчастей и сервисного обслуживания, привязывают эти страны к себе.
Компоненты для БПЛА и БЭК
Одной из серьёзнейших проблем ВСУ стала нехватка авиации, кораблей и высокоточного оружия (ВТО) большой дальности. Стоит отдать противнику должное – Украина во многом компенсировала нехватку авиации и ВТО большой дальности с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) - камикадзе, а кораблей – посредством безэкипажных катеров (БЭК) - камикадзе.
Разумеется, такие вещи в вакууме не возникают, к созданию украинских БПЛА-камикадзе и БЭК-камикадзе явно приложили руки американские и британские специалисты, скорее всего, и Турции, а возможно, что и специалисты других стран Европы. Также странами Европы налажены бесперебойные поставки комплектующих для таких БПЛА и БЭК.
В известной мере это относится и к FPV-дронам, во многом заменившим на полях сражений РПГ, ПТУР, а отчасти и ПЗРК. С разработкой FРУ-дронов Украина, скорее всего, справляется самостоятельно, а вот поставку комплектующих обеспечивают страны Запада, да и страны Востока тоже, в том числе и наши «союзники», чего уж тут скрывать – деньги не пахнут.
А вот то, что промышленность Украины до сих пор обеспечена электроэнергией для того, чтобы все эти производства функционировали, так это уже наша вина.
Зенитные ракетные комплексы (ЗРК)
Поставки ЗРК начались с переносных комплексов, постепенно список всё более и более расширялся.
Сначала зенитные артиллерийские комплексы (ЗАК), в том числе и с дистанционным подрывом снарядов на траектории, затем ЗРК малой и средней дальности, в том числе достаточно современные ЗРК IRIS-T и NASAMS, с их ракетами «воздух-воздух» AIM-9 Sidewinder и AIM-120, адаптированными для запуска с наземных пусковых установок (ПУ).
Наконец, Украине поставили американские ЗРК Patriot, которые многие эксперты-шапкозакидатели ранее постоянно поливали грязью. На самом деле, не считая чудовищно дорогих зенитных управляемых ракет (ЗУР), эти комплексы вполне эффективны.
Результатом их недооценки стали крайне болезненные потери. Почти наверняка это был транспортный самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными, о других потерях говорить не будем, поскольку Минобороны России их не подтверждает, а причины потерь тех или иных бортов не озвучивает.
На Украине ЗРК Patriot иногда стреляли практически «очередями», расходуя за секунды боекомплект стоимостью в сотни миллионов долларов
Какое-то время назад мы говорили о том, что противовоздушная оборона Украины стала немного сильнее, но намного слабее, подразумевая то, что значительная часть ЗРК советского производства была выбита ВС РФ, и поставки стран Запада не могли количественно компенсировать потери, даже несмотря на достаточно высокое качество ЗРК западного производства, как бы там не верещали разные эксперты-шапкозакидатели.
А что будет, если поставки ЗРК стран Запада значительно возрастут?
Если ВСУ докажут, что они могут осуществлять изоляцию районов боевых действий – создание зон A2AD (anti-access and area denial – ограничение и воспрещение доступа и манёвра), то на Украину могут быть поставлены и другие средства противовоздушной обороны (ПВО), например, лазерное оружие, которое уже поступает на снабжение ВС США, или микроволновое оружие, пока ещё проходящее испытания.
Артиллерия и РСЗО
Очередным этапом эскалации стали поставки дальнобойных артиллерийских систем западного производства калибра 155 мм, таких как французская САУ Cesar, немецкая САУ РZ-2000, польская САУ Krab, американская возимая гаубица М-777. Страны Запада обладают ограниченным количеством неуправляемых артиллерийских снарядов – их действительно массовое производство пока только развёртывается, однако достаточно серьёзной угрозой для ВС РФ стали американские управляемые артиллерийские снаряды Excalibur, обладающие дальностью до 70 километров.
В последнее время информации о результативных ударах противника с использованием снарядов Excalibur стало заметно меньше, возможно, что их научились давить российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), если так, то это не повод расслабляться – США вполне могут модернизировать снаряды Excalibur.
Ещё большей угрозой стали и остаются РСЗО НIМARS с управляемыми реактивными снарядами GMRLS калибра 227 мм, с дальностью стрельбы порядка 100 километров. Возможно, что США уже поставили Украине и управляемые реактивные снаряды ER GMRLS калибра 254 мм с дальностью стрельбы до 150–200 километров – они применяются с той же РСЗО НIМАRS пакетами по 6 ракет.
Поставляют США ВСУ и запускаемые из РСЗО НIMARS с помощью разгонного двигателя планирующие авиабомбы малого диаметра GLSDB c дальностью стрельбы до 150 километров. Данные об эффективности GLSDB разнятся – по одним сведениям, их эффективность весьма высока, по другим – они подвержены воздействию российских средств РЭБ.
Потенциально планирующие авиабомбы GLSDB с реактивным ускорителем могут быть весьма опасны, их российский аналог УМПБ (универсальный планирующий межвидовой боеприпас) причиняет ВСУ значительный ущерб
Как отдельный уровень эскалации можно выделить начало поставок странами Запада боеприпасов с кассетными боевыми частями, что привело к увеличению количества жертв среди гражданского населения.
Танки
Несмотря на громкие восторженные анонсы и завышенные ожидания со стороны противника, появление танков западного производства на поле боя ничего не изменило.
Более того, немецкие «Леопарды», британские «Челленджеры» и американские «Абрамсы» знатно подпортили свою репутацию, как мы ранее, собственно, и предполагали. Не помогла даже модернизация с помощью советской динамической защиты, которую ВСУ стали устанавливать как на немецкие танки «Леопард», так и на американские «Абрамсы».
Американский танк «Абрамс», оснащённый советской динамической защитой
Сейчас, когда у ВСУ нет никаких сил для наступления, танки западного производства в основном отсиживаются по тылам. Можно предположить, что свой наступательный порыв они могли бы реализовать только при открытой авиационной поддержке стран НАТО, в противном случае их ждёт бездарная гибель на линии боевого соприкосновения (ЛБС).
Крылатые и оперативно-тактические ракеты
Итак – красные линии были в очередной раз пройдены, страны Запада начали поставку на Украину крылатых ракет (КР) большой дальности – британских Storm Shadow и французских Sсаlр-ЕG, и нет сомнений в том, что эти ракеты нанесли нашей стране значительный ущерб. Немцы пока ещё держатся с поставками ракет Taurus, но рано или поздно их дожмут.
Выждав положенную драматическую паузу после начала поставок КР Storm Shadow u Scalp-EG, и не увидев какой-либо внятной реакции от России, США начали поставки оперативно-тактических ракет (ОТР) АТАСМS. Их дальность достигает 300 километров, в дальнейшем не исключено, что на Украину попадут и наиболее современные ОТР РrSМ с дальностью свыше 500 километров.
Следующий возможный шаг – поставка малозаметных КР JASSM-ER. В этом случае риски для российских объектов промышленности и инфраструктуры значительно возрастут – в отличие от маломощных боевых частей (БЧ) БПЛА-камикадзе, указанные КР JASSM-ER несут БЧ массой свыше 400 килограмм. Существует риск уничтожения целых отраслей производства высокотехнологичных вооружений – как бы опять не пришлось переносить промышленность, только теперь уже не на Урал, а на Дальний Восток.
Авиация
Поставки боевых самолётов – это давняя и лелеемая Киевом мечта, похоже, что она близка к осуществлению. С вероятностью до ста процентов на Украину будут отправлены истребители F-16, в начале несколько десятков машин, но в перспективе их количество может перевалить за сотню.
Недавно французский президент-дегенерат Эммануэль Макрон анонсировал поставку на Украину ещё и истребителей Mirage-2000, а шведы периодически говорят об отправке своих истребителей Saab JAS 39 Gripen. Также шведы готовы передать Украине два своих самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) ASC 890. В сети Интернет опять появилось много шапкозакидательских статей и постов о том, как быстро эти самолёты будут сбиты. Может, оно так и будет, а возможно, что ВСУ будут держать их в тылу и значительно снизят эффективность ударов, наносимых российским низковысотным высокоточным оружием большой дальности.
Mirage-2000 – далеко не самый сильный воздушный боец, но эффективная платформа для запуска КР Sсаlр-ЕG
Ранее мы говорили о том, что самолёты ДРЛО стран НАТО и поставки Украине ЗРК NASAMS закроют малые высоты для российской авиации, сейчас ВСУ используют данные от самолётов ДРЛОиУ стран НАТО, патрулирующих воздушное пространство в границах Польши и Румынии – дальность видимости их РЛС ограничена, но даже сегодня, судя по открытым данным, мы почти не наносим ударов высокоточным оружием большой дальности по Западной Украине, об авиации и говорить не приходится – российские самолёты за ЛБС почти не заходят.
Собственные самолёты ДРЛОиУ позволят ВСУ расширить зону поражения российских низколетящих крылатых ракет и БПЛА-камикадзе вплоть до Киева, а то и далее, при этом их самолёты ДРЛОиУ будут в относительной безопасности.
Самолёт ДРЛОиУ – это всегда хорошо для тех, у кого он есть
А ещё периодически они могут выдвигаться в сторону ЛБС и осуществлять скоординированные удары по нашим самолётам тактической авиации, осуществляющим применение авиабомб с унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК), а также боевым вертолётам. Сочетание самолётов ДРЛОиУ с современными РЛС, достаточно современных истребителей F-16 и ракет «воздух-воздух» типа AIM-120 – это весьма опасно, особенно учитывая то, что все эти машины могут прекрасно взаимодействовать между собой, а некоторые модификации ракет AIM-120 имеют дальность стрельбы до 180 километров.
Базирование самолётов в Польше и иностранные контингенты на Украине
Следующий серьёзный виток эскалации – это предполагаемый ввод иностранных контингентов на территорию Украины, для начала в западную её часть для обучения бойцов ВСУ и смены их на второстепенных участках, например, на границе Украины и Белоруссии – первым эту идею озвучил вышеупомянутый «воинственный петушок» Макрон.
Конечно, по факту военнослужащие и наёмники стран НАТО уже давно находятся на территории Украины, однако их прямое и открытое присутствие – это уже фактическое участие в войне, непосредственное столкновение России и стран НАТО, а в том, что они доберутся до передовой, никаких сомнений нет, впрочем, они уже там, достаточно поднять флаги.
Ещё одно начинание – предполагаемое базирование, по крайней мере, части украинских истребителей F-16 в Польше. О том, что они так могут поступить, мы говорили ещё в январе этого года в материале F-16 скоро нанесут удар – мы должны быть готовы.
Разведка, управление и связь
С самого начала СВО Украина воюет за счёт средств разведки, управления и связи стран НАТО. Именно с их помощью планируются и осуществляются удары по военным и гражданским целям, по кораблям Черноморского флота и Крымскому мосту, по целям на ЛБС и в глубине территории России.
Это наиболее важное обеспечение, предоставляемое странами НАТО Украине, и именно сейчас США и их союзники прокачивают эти системы на реальном конфликте высокой интенсивности.
Выводы
Градус эскалации нарастает – пока наши враги действуют, мы проводим учения, которые вряд ли производят на них какое-то впечатление, конечно, если эти учения не являются прикрытием для реального развёртывания тактических ядерных зарядов.
Неготовность действовать жёстко и даже жестоко может дорого нам обойтись – способы нанести США и их союзникам значительный урон имеются, ранее мы их неоднократно обсуждали, вопрос лишь в готовности остановить зарвавшихся хамов.
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