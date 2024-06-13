Американские эксперты: Российские подлодки часто появляются в северной Атлантике, но теперь корабли русских нарочито близко прошли от берегов США
На Западе активно обсуждается визит в Гаванский морской порт кораблей российского Военно-морского флота. Напомним, что на Кубу прибыли фрегат «Адмирал Горшков», несущий на борту в том числе гиперзвуковые ракеты «Циркон», атомная подводная лодка «Казань», а также суда сопровождения, включая танкер.
В США обсуждается прохождение российских кораблей «примерно в 25 морских милях от побережья Флориды». Американские военные эксперты при этом напоминают, что российские подводные лодки – «частые гости в северной Атлантике», только их перемещения не афишируется. Отмечено, что в этот раз «русские действовали нарочито, продемонстрировав, что их боевые корабли могут появиться в любой точке Мирового океана, в том числе у берегов Соединённых Штатов».
На этом фоне обсуждается вопрос о том, каково подлётное время российского гиперзвукового «Циркона» в случае его пуска, например, той же АПЛ «Казань» из подводного положения при прохождении в 25-30 морских милях от Майами. Для самого Майами подлётное время не рассматривается по причине того, что это секунды с долями. Рассматривается возможность удара по крупной военной базе в Атланте. В этом случае российская гиперзвуковая ракета способна долететь до этого объекта от ближайшей точки океана (с расстояния в 25-30 морских миль от берега) примерно за 1 минуту 50 секунд.
Тем временем норвежский политолог Г.Дизен, рассматривая ситуацию, указал на то, что нужно просто вспомнить слова Владимира Путина, высказанные ранее. По его словам, Россия будет делать всё для обеспечения своей безопасности. И если Запад уверен, что Путин не будет угрожать США, как пишет Дизен, то после разрешения Вашингтоном наносить удары американским оружием по России, у него лично «такой уверенности нет».
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