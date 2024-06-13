Американские эксперты: Российские подлодки часто появляются в северной Атлантике, но теперь корабли русских нарочито близко прошли от берегов США

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Американские эксперты: Российские подлодки часто появляются в северной Атлантике, но теперь корабли русских нарочито близко прошли от берегов США

На Западе активно обсуждается визит в Гаванский морской порт кораблей российского Военно-морского флота. Напомним, что на Кубу прибыли фрегат «Адмирал Горшков», несущий на борту в том числе гиперзвуковые ракеты «Циркон», атомная подводная лодка «Казань», а также суда сопровождения, включая танкер.

В США обсуждается прохождение российских кораблей «примерно в 25 морских милях от побережья Флориды». Американские военные эксперты при этом напоминают, что российские подводные лодки – «частые гости в северной Атлантике», только их перемещения не афишируется. Отмечено, что в этот раз «русские действовали нарочито, продемонстрировав, что их боевые корабли могут появиться в любой точке Мирового океана, в том числе у берегов Соединённых Штатов».

На этом фоне обсуждается вопрос о том, каково подлётное время российского гиперзвукового «Циркона» в случае его пуска, например, той же АПЛ «Казань» из подводного положения при прохождении в 25-30 морских милях от Майами. Для самого Майами подлётное время не рассматривается по причине того, что это секунды с долями. Рассматривается возможность удара по крупной военной базе в Атланте. В этом случае российская гиперзвуковая ракета способна долететь до этого объекта от ближайшей точки океана (с расстояния в 25-30 морских миль от берега) примерно за 1 минуту 50 секунд.

Тем временем норвежский политолог Г.Дизен, рассматривая ситуацию, указал на то, что нужно просто вспомнить слова Владимира Путина, высказанные ранее. По его словам, Россия будет делать всё для обеспечения своей безопасности. И если Запад уверен, что Путин не будет угрожать США, как пишет Дизен, то после разрешения Вашингтоном наносить удары американским оружием по России, у него лично «такой уверенности нет».
42 комментария
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  1. Mouse Звание
    Mouse
    +7
    Сегодня, 08:10
    Мы тихохонько, на мягких лапах.... чик и все... больно не будет.... winked
    1. Винни76 Звание
      Винни76
      -1
      Сегодня, 08:46
      Заявили, что без ядрёных бомб. Так что чик-чик не получится. Может быть в следующий заезд
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +4
        Сегодня, 08:47
        Ну так.... курс проложен! hi
        1. Винни76 Звание
          Винни76
          +3
          Сегодня, 08:54
          Базу бы где-нибудь в тех краях. Например на Кубе. И пусть Горшков там постоянно болтается. А боеголовки можно на самолёте привозить/увозить. И рассказывать по ТВ об этом
          1. Михаил Драбкин Звание
            Михаил Драбкин
            -4
            Сегодня, 09:09
            Коллеги, вы серьезно - надводный флот России как угроза континентальной Америке? И еще базу за тридевять земель от России ищем? «Москву» запамятовали? Фолклендские стрельбы «Экозетом»?

            Не по Сеньке эта шапка - угрожать Америке надводным флотом!
            1. bugagich Звание
              bugagich
              +1
              Сегодня, 09:16
              Напомним, что на Кубу прибыли фрегат «Адмирал Горшков», несущий на борту в том числе гиперзвуковые ракеты «Циркон», атомная подводная лодка «Казань», а также суда сопровождения, включая танкер.

              Это предупреждение о неотвратимости возмездия, бо с не большим подлетным временем(ракет) может где-то находится и АПЛ-стратег... Или посейдон
            2. Винни76 Звание
              Винни76
              -2
              Сегодня, 09:21
              . Коллеги, вы серьезно - надводный флот России как угроза континентальной Америке? И еще базу за тридевять земель от России ищем? «Москву» запамятовали? Фолклендские стрельбы «Экозетом»?

              16 горшковских Цирконов с ядерной головой? Похоже на дамский пистолетик, приставленный к виску амбала. Имхо это аргумент. И медийная бомба
              1. Иван 1980 Звание
                Иван 1980
                -1
                Сегодня, 09:45
                Для всей Америки достаточно двух ракет попавших в цель первая йеллоустоун вторая сан-андрера и не будет большей части Северной Америки идёт под воду
          2. megadeth Звание
            megadeth
            +1
            Сегодня, 09:34
            Базу бы где-нибудь в тех краях. Например на Кубе. И пусть Горшков там постоянно болтается.
            Я давно предлагал (пока не распилили) АПЛКСН Дмитрия Донского на Кубе остационарить, вот и будет ФША счастье...
    2. Fotoceva62 Звание
      Fotoceva62
      +4
      Сегодня, 09:00
      Так для того ''потаённые судна'' и используются, а супостаты пусть боятся и волнуются им полезно...
    3. Ясная Звание
      Ясная
      +2
      Сегодня, 09:01
      Цитата: Mouse
      Мы тихохонько, на мягких лапах.... чик и все... больно не будет.... winked

      Да. Но, об этом им нужно громко рассказыать каждый день. yes
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +2
        Сегодня, 09:22
        Не.... рассказывать- это кремлевская пропаганда..... а вот в оочию продемонстрировать, совсем другой эфект! wink
        1. Ясная Звание
          Ясная
          +2
          Сегодня, 09:23
          Цитата: Mouse
          Не.... рассказывать- это кремлевская пропоганда..... а во т в оочию продемонстрировать, совсем другой эфект! wink

          Не скажи, Вась, кремлевская пропаганда кое-кому из англосаксов, как кость в горле. Не нам же одним ее слушать winked
  2. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +5
    Сегодня, 08:16
    Пусть почувствуют дыхание Смерти, увидят пред собой Азраила.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 08:22
    Интересны не сами статьи о нашей военной составляющей а коментарии к ним ,похоже что они считают что мы остались в СССР в вооружениях и воюем всем советским.Какие мы запасливые оказались.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +5
      Сегодня, 08:45
      Цитата: tralflot1832
      Интересны не сами статьи о нашей военной составляющей а коментарии к ним ,похоже что они считают что мы остались в СССР в вооружениях и воюем всем советским.Какие мы запасливые оказались.

      "Гуляет красотка, подводная лодка, по бурному морю, гуляет везде...."
      1. Ясная Звание
        Ясная
        +3
        Сегодня, 09:02
        Цитата: Егоза
        Цитата: tralflot1832
        Интересны не сами статьи о нашей военной составляющей а коментарии к ним ,похоже что они считают что мы остались в СССР в вооружениях и воюем всем советским.Какие мы запасливые оказались.

        "Гуляет красотка, подводная лодка, по бурному морю, гуляет везде...."

        Страну охраняет, в глубины ныряет
        Врага караулит везде.
      2. bugagich Звание
        bugagich
        +3
        Сегодня, 09:06
        "Гуляет красотка, подводная лодка, по бурному морю, гуляет везде...."

        Намёк на бореи? laughing
    2. Владимир80 Звание
      Владимир80
      -6
      Сегодня, 08:58
      о мы остались в СССР в вооружениях и воюем всем советским.Какие мы запасливые оказались.

      Уровнем технологий да, на уровне конца 70х, мне так кажется
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 09:25
        Ваш коментарий совершенно не отличается от комментариев американских турбопатриотов ,жертв западной пропаганды. laughing
        1. Владимир80 Звание
          Владимир80
          -1
          Сегодня, 09:27
          Ваш коментарий совершенно не отличается от комментариев американских турбопатриотов ,жертв западной пропаганды

          ваш комментарий не отличается от комментариев псевдо-патриотических ботов-охранителей (врагов России)!
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            0
            Сегодня, 09:31
            Ваши коментарии давно тут известны ,даже иноагентов читать не надо.Спасибо за политинформацию oт " истинных патриотов по мнению запада". laughing
  4. solar Звание
    solar
    +3
    Сегодня, 08:24
    Отмечено, что в этот раз «русские действовали нарочито, продемонстрировав, что их боевые корабли могут появиться в любой точке Мирового океана, в том числе у берегов Соединённых Штатов».

    А что, тайна была до этого, что корабли и суда любой страны могут плавать в международных водах, где посчитают нужным?
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      +3
      Сегодня, 08:30
      Вот только у них не только плавают, но еще в международном воздцшном пространстве и риперы всякие и прочая дрло ошивается am
      1. Ясная Звание
        Ясная
        +4
        Сегодня, 09:07
        Цитата: Enceladus
        Вот только у них не только плавают, но еще в международном воздцшном пространстве и риперы всякие и прочая дрло ошивается am


        Вон, Йеменские хуситы уже шестой американский ударно-разведывательный дрон MQ-9 Reaper сбивают и продолжают за ними охоту.

        А у меня вопрос к генералу жестов доброй воли Герасимову, с какой радости мы не сбиваем самолёты разведчики США над Чёрным морем?
        С какой радости даём ему спокойно наводить ракеты на наши объекты?
        1. Enceladus Звание
          Enceladus
          +1
          Сегодня, 09:14
          Да вроде ВВП недавно делал прозрачные намеки, но чет походу он замотался уже в красных линиях - так как никаких новостей по данному вопросу нет. request what
          Цитата: Ясная
          с какой радости мы не сбиваем самолёты разведчики США над Чёрным морем?
    2. Копчёный Звание
      Копчёный
      +2
      Сегодня, 08:44
      Они уже больше сотни лет наверно следуют стратегии адмирала Альфреда Тайера Мэхэна, автора теории "Морской силы". Обыватель не в курсе за такое и поэтому удивляется реакции США на какое то наше действие.
    3. Уарабей Звание
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 08:53
      Не то что бы тайна, но они там все уверены, что никому нельзя делать то, что не нравится США. А то, что это нейтральные воды, это для них ничего не значит. Они - против, и это главное.
      1. Ясная Звание
        Ясная
        +3
        Сегодня, 09:10
        Цитата: Уарабей
        Не то что бы тайна, но они там все уверены, что никому нельзя делать то, что не нравится США. А то, что это нейтральные воды, это для них ничего не значит. Они - против, и это главное.

        Сколько еще США по нашим мордам нужно бить, что-бы мы пересмотрели эту аксиому?
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          +2
          Сегодня, 09:16
          Тут главное, чтобы "мы" её пересмотрели, а сколько времени на это уйдет это другой вопрос. Слишком долго Россия думала что её оставили в покое и агрессивных планов против неё, либо нет, либо не в ближайшей перспективе.
          1. Ясная Звание
            Ясная
            +3
            Сегодня, 09:17
            Цитата: Уарабей
            Тут главное, чтобы "мы" её пересмотрели, а сколько времени на это уйдет это другой вопрос. Слишком долго Россия думала что её оставили в покое и агрессивных планов против неё, либо нет, либо не в ближайшей перспективе.

            Я, тоже думаю, что слишком долго запрегаем... yes
      2. solar Звание
        solar
        0
        Сегодня, 09:29
        Честно говоря, не видел никаких официальных заявлений, что они против плавания фрегата в международных водах.
  5. Романенко Звание
    Романенко
    +4
    Сегодня, 08:31
    На этом фоне обсуждается вопрос о том, каково подлётное время российского гиперзвукового «Циркона» в случае его пуска, например, той же АПЛ «Казань»

    с подлетным временем всё в порядке - обделаться успеете, дорогие пин-досы, а вот перехватить не поучится.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +3
      Сегодня, 08:45
      Подлетного времени не надо... всплыть и кучи, кучи....
      1. Владимир80 Звание
        Владимир80
        0
        Сегодня, 09:29
        надо... всплыть и кучи, кучи

        уважаемый, ваш комментарий звучит двусмысленно!
        1. Mouse Звание
          Mouse
          -1
          Сегодня, 09:34
          Конкретика нужна? belay .........каждый думает в меру своей.....
          мозгой.....
  6. Комментарий был удален.
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 08:55
      Пытаетесь оставить Вашу любимую прерогативу только за собой?
  7. Evgenijus Звание
    Evgenijus
    +3
    Сегодня, 08:49
    Интересен вариант отправки на воздушных шарах с подлодок отходов жизнедеятельности на территорию США. Роза ветров у Флориды всегда в сторону территории наших "партнеров".
  8. Сергей_К Звание
    Сергей_К
    0
    Сегодня, 08:55
    становится " ссыкотно"... Так и должно быть!!!
  9. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +5
    Сегодня, 08:56
    Скучно живут в той Америке... И вдруг!
    "Небезызвестный вам Козьма Прутков сказал однажды:
    настоящая жизнь в городе начинается тогда, когда в него входят военные.
    Врочем, может быть он этого и не говорил." (с)
  10. vik669 Звание
    vik669
    0
    Сегодня, 09:07
    Да если что за океаном отсидеться уже не получиться и победителями в Европу больше войти не получиться потому что некуда и некому будет входить !
  11. Аннапурна
    Аннапурна
    0
    Сегодня, 09:14
    Умирать скопом не страшно - поверьте !!